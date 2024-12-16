Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

RRAM ReRAM Resistive RAM Resistive random-access memory резистивная память с произвольным доступом микросхемы энергонезависимой резистивной памяти



16.12.2024 МФТИ: феррит никеля поможет создавать микросхемы для энергонезависимых устройств 1
19.01.2022 В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего 1
01.09.2020 Технологии хранения данных: что дальше? 2
12.08.2020 «Крокус Наноэлектроника» выпустила энергонезависимую память нового поколения 1
12.08.2020 В России начали производить энергонезависимую память нового поколения 1
26.07.2018 Пентагон даст IBM, Intel, Nvidia $1,5 млрд на «возрождение электроники США» 1
13.02.2017 Создана быстрая память нового поколения из яичной скорлупы 1
30.03.2016 Новый шаг к терминатору: IBM уменьшила дата-центр машинного обучения до размеров чипа 1
16.03.2016 К серийному выпуску готова память в 20 раз быстрее флэш 2
13.10.2015 HP и SanDisk создают память в 1000 раз быстрее флэш 1
24.07.2014 Новый технологический прорыв позволит оснащать смартфоны терабайтами памяти 1
07.08.2013 Революция во флэш-памяти: На чипе с почтовую марку разместили 1 ТБ данных 1
19.09.2012 Электроника будущего: недорогая, "зеленая", прозрачная 1
01.09.2010 Мемристор изменит компьютеры, электронику и завоюет мир 1
01.09.2010 HP готовится к выпуску нового типа памяти, которая в 100 раз быстрее флэш 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

RRAM и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5687 4
HP - Hewlett-Packard 3624 3
Intel Corporation 12197 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 62 2
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 20 2
Shanghai Huali Microelectronics Corporation - HLMC 4 2
Spiceworks Community 11 1
Samsung Electronics 10256 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 125 1
Qualcomm Technologies 1822 1
SanDisk 317 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 429 1
GlobalFoundries - GF 88 1
AMD Xilinx 95 1
Cypress Semiconductor 62 1
Google LLC 11775 1
Nvidia Corp 3488 1
Mentor Graphics 28 1
SkyWater Technology 3 1
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 14 1
Applied Materials 293 1
Cadence Design Systems - cādence 60 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Резонанс НПП 370 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2992 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 615 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7877 10
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3010 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9277 7
MRAM - Magnetic Random Access Memory - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 52 7
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 891 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4161 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9376 4
NAND flash memory - флеш-память 626 4
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 873 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20794 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13803 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2683 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 3
NVRAM - Non-Volatile Random-Access Memory - nvSRAM - Энергонезависимая оперативная память 57 2
SRAM - static RAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 159 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 2
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 250 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 550 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15858 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16133 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 2
Маркировка - Marking 1055 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 2
DDR - Double data rate 2730 1
HDD HAMR - heat-assisted magnetic recording - Термомагнитная запись - Тепловая магнитная запись - Магнитная запись с подогревом 41 1
MAMR - Microwave-Assisted Magnetic Recording - Микроволновая магнитная запись 13 1
NVDIMM - Энергонезависимые двухрядные модули памяти 4 1
PCM - Phase-Change Memory - Память с изменением фазового состояния 3 1
MLOps - DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 38 1
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 125 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
U.S. ERI - Electronics Resurgence Initiative - правительственная программа «возрождения электроники в США» 1 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 550 1
John von Neumann - Джон фон Нейман 16 2
Хвальковский Алексей 2 2
Chua Leon - Чуа Леон 6 2
Власов Юрий 10 1
Gokmen Tayfun - Гокмен Тайфун 1 1
Conley John - Конли Джон 1 1
Chappell William - Чеппелл Вильям 1 1
Yang Michael - Янг Майкл 6 1
Стегайлов Владимир 4 1
США - Калифорния 4625 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 3
Россия - РФ - Российская федерация 144235 2
США - Техас 989 1
Швеция - Королевство 3620 1
Индия - Bharat 5446 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Франция - Французская Республика 7846 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Китай - Шанхай 787 1
США - Иллинойс 332 1
США - Джорджия 326 1
США - Мичиган 267 1
США - Калифорния - Беркли 281 1
США - Миннесота 194 1
Китай - Тайвань 3985 1
Индонезия - Республика 957 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 5
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 4
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 145 3
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 471 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 2
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 404 2
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 560 2
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 443 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Материаловедение - Materials Science 168 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Цинк - Zincum - химический элемент 42 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
Галлий - Gallium - химический элемент 314 1
Индий - Indium - химический элемент 27 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5765 1
Закон Мура - Moore's law 206 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 353 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 72 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 1
Физика - Physics - область естествознания 2643 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 113 1
Кислород - Oxygenium 45 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Nature Electronics 4 1
Nature 811 1
EE Times 158 1
Электроника твердых тел 1 1
Gartner - Гартнер 3556 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Grand View Research 18 1
Reports and Data 4 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 926 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 21 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 95 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 64 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 66 1
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 19 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще