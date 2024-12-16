RRAM ReRAM Resistive RAM Resistive random-access memory резистивная память с произвольным доступом микросхемы энергонезависимой резистивной памяти
RRAM и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Резонанс НПП 370 1
|Возрождение - Коммерческий банк 346 1
|Nature Electronics 4 1
|Nature 811 1
|EE Times 158 1
|Электроника твердых тел 1 1
|Gartner - Гартнер 3556 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Grand View Research 18 1
|Reports and Data 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.