«Крокус Наноэлектроника» выпустила энергонезависимую память нового поколения

«Крокус Наноэлектроника», портфельная компания РОСНАНО, объявила о выпуске чипов энергонезависимой резистивной памяти, созданных на базе технологического процесса 55 нм ULP (Ultra Low Power). Результаты тестирования подтвердили заявленные характеристики. Дальнейшие работы будут проводиться в сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами компании. Основная цель – интеграция российских чипов памяти в инновационные продукты наиболее перспективных областей микроэлектроники: интернет вещей, системы искусственного интеллекта, промышленную автоматизацию, портативную и медицинскую техники.

Резистивная память (ReRAM) - одна из разновидностей энергонезависимой памяти (позволяет сохранять данные при отсутствии питания). «Крокус Наноэлектроника» является единственным в России предприятием, способным серийно выпускать энергонезависимую память нового поколения.

Первые образцы имеют объем памяти 1 Мбит и в краткосрочной перспективе могут быть масштабированы вплоть до 128 Мбит. Выпущенные чипы демонстрируют энергопотребление при операциях чтения и записи на уровне передовых мировых технологий энергонезависимой памяти.

Первым продуктом с новой микросхемой памяти, который планируется к выпуску, является чип радиочастотной идентификации (технология UHF RFID), использующийся, в частности, для маркировки товаров при складском учете.

«Высокая плотность и исключительно низкое энергопотребление этой технологии позволили нам создать дизайн одного из самых миниатюрных чипов в своем классе. Для питания чип использует лишь энергию, получаемую с антенны, и способен получать и передавать информацию стандартному считывающему устройству на расстоянии более 5 метров. Планируется, что первые чипы RFID, произведенные в «Крокус Наноэлектроника», появятся в следующем году», – отметил Алексей Хвальковский, директор по разработкам продуктов компании «Крокус Наноэлектроника».

Высокая энергоэффективность памяти, производимой на заводе «Крокус Наноэлектроника» является ключевым фактором для таких приложений, как интернет вещей и системы искусственного интеллекта. Так, данная технология позволяет создавать системы искусственного интеллекта, энергоэффективность которых многократно превышает стандартные решения. Это сделает реальным выпуск автономных приложений искусственного интеллекта, работающих от батарейки. Согласно прогнозам международных экспертов, рынок микроэлектроники для искусственного интеллекта в 2024 г. превысит $100 млн и увеличится в более чем 60 раз к 2029 г. Основные драйверы роста этого рынка - беспилотные автомобили, системы промышленной электроники и мобильные устройства.

Одним из дополнительных преимуществ технологии ReRAM является устойчивость чипов к воздействию неблагоприятных условий, в том числе высоких температур. Это создает дополнительные перспективы ее применения в высоконадёжной электронике, включая медицинскую технику.

Разработка и выпуск чипов памяти Крокус Наноэлектроники был произведен на КМОП от Shanghai Huali Microelectronics Corporation (HLMC).