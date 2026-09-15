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RFID UHF Ultra High Frequency VHF Very High Frequency ДМВ Дециметровые волны

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.09.2026 «Альфа-Силтэк» и ЗНТЦ получили совместный патент на UHF-метку

отмечают, что новый продукт обладает высокой науко- и технологической ёмкостью. Первая партия новых UHF-меток передана заказчику на тестирование. Патент на полезную модель выдан на срок 10 лет.
18.11.2025 RFID-оборудование Chainway используется на складах ЯТЭК в суровых погодных условиях Севера

и обеспечить эффективное прослеживание основных средств Компания Octron, российский дистрибутор продуктов и решений автоматической идентификации, сбора данных и промышленной автоматизации, поставила RFID UHF оборудование в рамках проекта по автоматизации работы склада Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), реализованного российским системным интегратором «Виант». ЯТЭК – производ
15.09.2025 Новый СКУД для автомобилей SAUK Aссess обеспечит безопасность предприятий и коттеджных поселков

раде, создала систему контроля и управления доступом для автомобилей SAUK Access. Российское ПО для UHF RFID-считывателей обеспечивает выдачу пропусков для автомобилей и деактивацию, мониторинг
25.08.2025 Российская компания создала новый UHF RFID-считыватель SAUK D1 для автоматизации рабочих мест

UHF-считыватель для автоматизации рабочих мест операторов RFID-систем. SAUK D1 кодирует и считывает UHF RFID-метки и карты EPC Class1 Gen2, ISO 18000-63 на ближней дистанции до пяти см. Устройс
01.07.2025 Российская компания SAUK разработала UHF RFID-считыватель Profi1 для модернизации КПП и парковок

у инсталляции на стандартные стойки у шлагбаумов с максимальным удобством для водителей. Российский UHF RFID считыватель отличается увеличенной дистанцией чтения карт доступа и работоспособен п
28.05.2025 Ручные RFID-считыватели Chainway помогают ускорить инвентаризацию в Третьяковской галерее

рон», российский дистрибьютор продуктов и решений для автоматизации бизнеса, и системный интегратор «Виант» объявляют о завершении проекта по внедрению системы автоматической инвентаризации на основе UHF RFID-технологии в Третьяковской галерее. Об этом CNews сообщили представители «Октрон». Перед компаний «Виант» стояла задача предложить и реализовать решение, которое позволило бы российско
26.06.2024 Российская торговая сеть Leform использует UHF RFID считыватели Chainway для автоматизации учета товарных запасов

адах компании были установлены принтеры POSTEK G2000e, позволяющие печатать до 8000 этикеток в день со скоростью 153 мм/с. Для проведения инвентаризации и получения информации о товаре выбрали ручные UHF RFID считыватели Chainway C61 на ОС Android, обеспечивающие обработку RFID меток со скоростью до 900 шт. в секунду. Заряда аккумулятора устройства емкостью 6700 мАч хватает минимум на 12 ча
10.04.2024 UHF RFID-считыватели SAUK Е4 с MODBUS TCP и MODBUS RTU эксплуатируются на производствах

Компания SAUK расширяет сферы применения российского UHF RFID оборудования. На UHF RFID-считывателе SAUK E4 реализована работа по протоколам MODBUS TCP Ethernet и MODBUS RTU RS485 / RS232. Пройдены заводские испытания, заканчивается опытна
29.02.2024 UHF RFID-считыватель SAUK Е4 решает задачи в области промышленной автоматизации на производствах

Российский UHF RFID-считыватель SAUK E4 получил новые функциональные возможности для использования в задачах промышленной автоматизации. В приборе реализована поддержка протокола ModbusS – открытый станда
12.02.2024 Создан новый российский UHF RFID-считыватель SAUK E4 для дальней идентификации объектов

Российская компания SAUK разработала и запустила в производство UHF RFID-считыватель SAUK E4 для радиочастотной идентификации на дальности до нескольких деся
24.11.2023 ОКТРОН объявляет о старте продаж нового стационарного UHF RFID-считывателя от Chainway на ОС Android 11

и промышленного интернета вещей, объявляет о старте продаж на российском рынке нового стационарного UHF RFID-считывателя Chainway U300. Об этом CNews сообщили представители ОКТРОН. U300 - стаци
14.11.2023 Российский девелопер внедряет RFID технологию для учета средств производства с использованием ручных UHF RFID считывателей от Chainway

ктов автоматической идентификации и сбора данных «Октрон» и разработчик программного обеспечения и интегратор «Сканпорт» сообщают о завершении проекта по внедрению мобильного решения с использованием UHF RFID технологии для учета и отслеживания материально-технических ценностей в девелоперской компании «Брусника». «Брусника» — российская девелоперская компания, специализирующаяся на многоэт
10.10.2022 RFID считыватели Chainway используются для учета поголовья оленей на Ямале

Компания «Октрон», российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных, сообщает о завершении проекта по маркировке UHF RFID метками 20 тыс. особей оленей в трех западных районах Ямало-Ненецкого автономного округа в целях учета поголовья и ветеринарных процедур с использованием RFID считывателя Chainway C72.
13.05.2010 Alcatel-Lucent и ETHER завершили испытания передачи трафика в формате DVB-SH в диапазоне UHF

vices on Handhelds) в реальной сети в диапазоне UHF, который обычно используется для домашнего широковещательного телевидения и мобильного телевидения DVB-H. За счет использования технологии DVB-SH в UHF-диапазоне было зафиксировано увеличение (по сравнению с традиционными сетями и технологиями DVB-H) площади покрытия, отмечается в материалах компаний. Результаты испытаний Alcatel-Lucent пр

Публикаций - 87, упоминаний - 117

RFID и организации, системы, технологии, персоны:

Chainway Information Technology 28 12
ОКТРОН - OCTRON 29 10
Элемент ГК - Микрон - Micron 1707 9
SAUK - САУК 16 9
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 8
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 107 7
Силтэк ГК 27 7
ITProject - АйТиПроект 14 7
9663 6
Inform GmbH 66 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3147 5
Samsung Electronics 11118 4
Zebra Technologies 159 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Viant - Виант 5 3
Postek Technology 7 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3471 3
Lenovo Motorola 3570 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1784 3
Google LLC 12759 3
Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ 25 3
ВЭБ.РФ - НМ-тех 61 3
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 500 2
Dell EMC 5204 2
Qualcomm Technologies 1988 2
Intel Corporation 12856 2
Ред Софт - Red Soft 1256 2
Toshiba Corporation 2984 2
Adobe Systems 1603 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Thales - Gemalto 189 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 160 2
Cleverence - Клеверенс 31 2
Nvidia Corp 4060 2
НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 43 2
Adobe Macromedia 220 2
Ctrl2Go - 2050-Интегратор 7 2
Shanghai Huali Microelectronics Corporation - HLMC 4 2
Casio 338 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1904 5
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 446 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1151 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8969 2
Boeing 1032 2
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 11 2
Lockheed Martin 778 2
Seiko Instruments Inc - SII 19 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1802 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Курорты Северного Кавказа - КСК 10 1
ТМХ - ДМЗ - Демиховский машиностроительный завод 8 1
Термотрон 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
Почта России ПАО 2384 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 198 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 1
Renault Groupe 166 1
UDR Inc 10 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1953 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 158 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 84 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
ЕКА Топливная компания 148 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 92 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
QinetiQ Group 57 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 7 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 1
Алюдеко-К - Punto design - Punto Group 1 1
LEFORM - ЛЕФОРМ 6 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3987 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 640 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14001 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3212 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5992 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 373 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3343 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5783 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1177 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6655 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 431 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 71 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 413 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1528 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 437 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1206 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28476 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26487 16
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 988 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8865 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10783 15
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1403 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14839 14
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2438 14
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26163 12
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5421 10
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ITProject RFID Server - ITProject RFID Access System - ITProject RFID Mobile 8 5
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Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
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Toshiba Satellite 166 2
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2862 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21888 23
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9129 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27515 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 13
Энергетика - Energy - Energetically 5931 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8139 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9143 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10949 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3327 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34091 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6724 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6841 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5159 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11870 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4453 5
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 282 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7566 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6210 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11437 5
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 618 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7901 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12392 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10479 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1093 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6777 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2733 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5891 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5825 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1782 3
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 708 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5635 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3072 3
Английский язык 7053 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6125 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4067 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1258 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5548 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1020 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 672 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11584 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2467 3
Nikkei Communications 21 2
ZDnet 665 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6119 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 1
9to5Google 61 1
The National Interest 3 1
9to5Mac 70 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
VR-Zone 10 1
Gartner - Гартнер 3667 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1250 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 316 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 194 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 79 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 115 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1290 1
CSTB Telecom & Media 83 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Связь-Экспокомм 276 1
День молодёжи - 27 июня 1104 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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