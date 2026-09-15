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RFID UHF Ultra High Frequency VHF Very High Frequency ДМВ Дециметровые волны
- RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация
ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия
- РЛС - L-диапазон
диапазон частот дециметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|15.09.2026
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«Альфа-Силтэк» и ЗНТЦ получили совместный патент на UHF-метку
отмечают, что новый продукт обладает высокой науко- и технологической ёмкостью. Первая партия новых UHF-меток передана заказчику на тестирование. Патент на полезную модель выдан на срок 10 лет.
|18.11.2025
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RFID-оборудование Chainway используется на складах ЯТЭК в суровых погодных условиях Севера
и обеспечить эффективное прослеживание основных средств Компания Octron, российский дистрибутор продуктов и решений автоматической идентификации, сбора данных и промышленной автоматизации, поставила RFID UHF оборудование в рамках проекта по автоматизации работы склада Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), реализованного российским системным интегратором «Виант». ЯТЭК – производ
|15.09.2025
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Новый СКУД для автомобилей SAUK Aссess обеспечит безопасность предприятий и коттеджных поселков
раде, создала систему контроля и управления доступом для автомобилей SAUK Access. Российское ПО для UHF RFID-считывателей обеспечивает выдачу пропусков для автомобилей и деактивацию, мониторинг
|25.08.2025
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Российская компания создала новый UHF RFID-считыватель SAUK D1 для автоматизации рабочих мест
UHF-считыватель для автоматизации рабочих мест операторов RFID-систем. SAUK D1 кодирует и считывает UHF RFID-метки и карты EPC Class1 Gen2, ISO 18000-63 на ближней дистанции до пяти см. Устройс
|01.07.2025
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Российская компания SAUK разработала UHF RFID-считыватель Profi1 для модернизации КПП и парковок
у инсталляции на стандартные стойки у шлагбаумов с максимальным удобством для водителей. Российский UHF RFID считыватель отличается увеличенной дистанцией чтения карт доступа и работоспособен п
|28.05.2025
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Ручные RFID-считыватели Chainway помогают ускорить инвентаризацию в Третьяковской галерее
рон», российский дистрибьютор продуктов и решений для автоматизации бизнеса, и системный интегратор «Виант» объявляют о завершении проекта по внедрению системы автоматической инвентаризации на основе UHF RFID-технологии в Третьяковской галерее. Об этом CNews сообщили представители «Октрон». Перед компаний «Виант» стояла задача предложить и реализовать решение, которое позволило бы российско
|26.06.2024
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Российская торговая сеть Leform использует UHF RFID считыватели Chainway для автоматизации учета товарных запасов
адах компании были установлены принтеры POSTEK G2000e, позволяющие печатать до 8000 этикеток в день со скоростью 153 мм/с. Для проведения инвентаризации и получения информации о товаре выбрали ручные UHF RFID считыватели Chainway C61 на ОС Android, обеспечивающие обработку RFID меток со скоростью до 900 шт. в секунду. Заряда аккумулятора устройства емкостью 6700 мАч хватает минимум на 12 ча
|10.04.2024
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UHF RFID-считыватели SAUK Е4 с MODBUS TCP и MODBUS RTU эксплуатируются на производствах
Компания SAUK расширяет сферы применения российского UHF RFID оборудования. На UHF RFID-считывателе SAUK E4 реализована работа по протоколам MODBUS TCP Ethernet и MODBUS RTU RS485 / RS232. Пройдены заводские испытания, заканчивается опытна
|29.02.2024
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UHF RFID-считыватель SAUK Е4 решает задачи в области промышленной автоматизации на производствах
Российский UHF RFID-считыватель SAUK E4 получил новые функциональные возможности для использования в задачах промышленной автоматизации. В приборе реализована поддержка протокола ModbusS – открытый станда
|12.02.2024
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Создан новый российский UHF RFID-считыватель SAUK E4 для дальней идентификации объектов
Российская компания SAUK разработала и запустила в производство UHF RFID-считыватель SAUK E4 для радиочастотной идентификации на дальности до нескольких деся
|24.11.2023
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ОКТРОН объявляет о старте продаж нового стационарного UHF RFID-считывателя от Chainway на ОС Android 11
и промышленного интернета вещей, объявляет о старте продаж на российском рынке нового стационарного UHF RFID-считывателя Chainway U300. Об этом CNews сообщили представители ОКТРОН. U300 - стаци
|14.11.2023
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Российский девелопер внедряет RFID технологию для учета средств производства с использованием ручных UHF RFID считывателей от Chainway
ктов автоматической идентификации и сбора данных «Октрон» и разработчик программного обеспечения и интегратор «Сканпорт» сообщают о завершении проекта по внедрению мобильного решения с использованием UHF RFID технологии для учета и отслеживания материально-технических ценностей в девелоперской компании «Брусника». «Брусника» — российская девелоперская компания, специализирующаяся на многоэт
|10.10.2022
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RFID считыватели Chainway используются для учета поголовья оленей на Ямале
Компания «Октрон», российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных, сообщает о завершении проекта по маркировке UHF RFID метками 20 тыс. особей оленей в трех западных районах Ямало-Ненецкого автономного округа в целях учета поголовья и ветеринарных процедур с использованием RFID считывателя Chainway C72.
|13.05.2010
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Alcatel-Lucent и ETHER завершили испытания передачи трафика в формате DVB-SH в диапазоне UHF
vices on Handhelds) в реальной сети в диапазоне UHF, который обычно используется для домашнего широковещательного телевидения и мобильного телевидения DVB-H. За счет использования технологии DVB-SH в UHF-диапазоне было зафиксировано увеличение (по сравнению с традиционными сетями и технологиями DVB-H) площади покрытия, отмечается в материалах компаний. Результаты испытаний Alcatel-Lucent пр
RFID и организации, системы, технологии, персоны:
|Красовский Андрей 17 9
|Манцветов Константин 10 4
|Селиванов Максим 28 3
|Скворцов Михаил 9 3
|Мылицын Роман 111 2
|Писаревский Алексей 6 2
|Хвальковский Алексей 2 2
|Носиков Степан 3 1
|Манцветова Анна 5 1
|Квашенкина Ольга 57 1
|Gillmor David - Гилмор Дэвид 2 1
|Галактионов Андрей 1 1
|Knigge Matthias - Книгг Матиас 2 1
|Arquilla John - Аркилла Джон 3 1
|Ядрихинский Игорь 5 1
|Кузнецов Сергей 163 1
|Киселев Александр 115 1
|Павлов Владимир 21 1
|Силантьев Владислав 2 1
|Слепнев Андрей 5 1
|Наумов Максим 100 1
|Студитских Виталий 20 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Шелковый Сергей 1 1
|Лисицкий Павел 1 1
|Фролов Денис 74 1
|Peck Michael - Пек Майкл 1 1
|Гребенник Александр 6 1
|White Joe - Уайт Джо 6 1
|Бойко Алексей 142 1
|Баринов Алексей 1 1
|Приданцев Сергей 149 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Яшин Валерий 80 1
|Антонюк Борис 69 1
|Бескоровайный Андрей 49 1
|Кузьмин Евгений 30 1
|Савченко Виктор 30 1
|Сельвич Елена 9 1
|Петрова Оксана 7 1
|Gartner - Гартнер 3667 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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