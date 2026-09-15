отмечают, что новый продукт обладает высокой науко- и технологической ёмкостью. Первая партия новых UHF-меток передана заказчику на тестирование. Патент на полезную модель выдан на срок 10 лет.

и обеспечить эффективное прослеживание основных средств Компания Octron, российский дистрибутор продуктов и решений автоматической идентификации, сбора данных и промышленной автоматизации, поставила RFID UHF оборудование в рамках проекта по автоматизации работы склада Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), реализованного российским системным интегратором «Виант». ЯТЭК – производ

раде, создала систему контроля и управления доступом для автомобилей SAUK Access. Российское ПО для UHF RFID-считывателей обеспечивает выдачу пропусков для автомобилей и деактивацию, мониторинг

UHF-считыватель для автоматизации рабочих мест операторов RFID-систем. SAUK D1 кодирует и считывает UHF RFID -метки и карты EPC Class1 Gen2, ISO 18000-63 на ближней дистанции до пяти см. Устройс

у инсталляции на стандартные стойки у шлагбаумов с максимальным удобством для водителей. Российский UHF RFID считыватель отличается увеличенной дистанцией чтения карт доступа и работоспособен п

рон», российский дистрибьютор продуктов и решений для автоматизации бизнеса, и системный интегратор «Виант» объявляют о завершении проекта по внедрению системы автоматической инвентаризации на основе UHF RFID-технологии в Третьяковской галерее. Об этом CNews сообщили представители «Октрон». Перед компаний «Виант» стояла задача предложить и реализовать решение, которое позволило бы российско

адах компании были установлены принтеры POSTEK G2000e, позволяющие печатать до 8000 этикеток в день со скоростью 153 мм/с. Для проведения инвентаризации и получения информации о товаре выбрали ручные UHF RFID считыватели Chainway C61 на ОС Android, обеспечивающие обработку RFID меток со скоростью до 900 шт. в секунду. Заряда аккумулятора устройства емкостью 6700 мАч хватает минимум на 12 ча

Российская компания SAUK разработала и запустила в производство UHF RFID -считыватель SAUK E4 для радиочастотной идентификации на дальности до нескольких деся

и промышленного интернета вещей, объявляет о старте продаж на российском рынке нового стационарного UHF RFID-считывателя Chainway U300. Об этом CNews сообщили представители ОКТРОН. U300 - стаци

ктов автоматической идентификации и сбора данных «Октрон» и разработчик программного обеспечения и интегратор «Сканпорт» сообщают о завершении проекта по внедрению мобильного решения с использованием UHF RFID технологии для учета и отслеживания материально-технических ценностей в девелоперской компании «Брусника». «Брусника» — российская девелоперская компания, специализирующаяся на многоэт

Компания «Октрон», российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных, сообщает о завершении проекта по маркировке UHF RFID метками 20 тыс. особей оленей в трех западных районах Ямало-Ненецкого автономного округа в целях учета поголовья и ветеринарных процедур с использованием RFID считывателя Chainway C72.