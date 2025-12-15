Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187386
ИКТ 14510
Организации 11253
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 80950
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Роснано Crocus NanoElectronics Крокус НаноЭлектроника КНЭ

Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 346 019 065 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 346 019 065 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 328 757 645 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 17 261 419 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


15.12.2025 «Роснано» требует миллиарды с бывшего руководства за провал производства в России оперативной памяти нового поколения 3
28.03.2025 Арестовано имущество трех топ-менеджеров «Роснано» 1
30.08.2024 Микроэлектронное детище «Роснано», в которое вложены сотни миллионов долларов, хочет стать банкротом 4
22.06.2023 Убыточное микроэлектронное детище «Роснано» лишилось сотрудников и оборудования и сомневается, что выживет 6
13.06.2023 Власти удвоили субсидии разработчикам российского «железа». Выручка прошлых проектов превысила 40 миллиардов 1
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 1
06.12.2022 Власти намерены взыскать с убыточного детища «Роснано» полмиллиарда за провал выпуска чипов 7
16.03.2022 Разработчиков «Эльбрусов» и «Байкалов» отлучили от западных денег и технологий 1
27.10.2020 Александр Гребенник, «РСТ-Инвент»: RFID-автоматизация помогает промышленным предприятиям сокращать издержки 1
12.08.2020 «Крокус Наноэлектроника» выпустила энергонезависимую память нового поколения 2
12.08.2020 В России начали производить энергонезависимую память нового поколения 5
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 1
05.07.2019 Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз 1
30.09.2016 Российским разработчикам электроники выдадут 5,85 млрд. Кто получит больше всех 1
19.09.2016 «Роснано» выкупает у французов долю в российском производстве флэш-памяти 4
15.03.2016 МФТИ разрабатывает флэш-память «с переносом спинового момента» 2
19.03.2014 25 марта в Москве откроется Международная выставка электронных компонентов и модулей «Новая электроника— 2014» 1
10.02.2014 «Крокус Наноэлектроника» выполнила первый коммерческий заказ 1
16.12.2013 На выставке Open Innovations Expo были представлены комплексные решения проекта Smart City 1
25.11.2013 Итоги II Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» и выставки Open Innovations Expo 2013 1
18.05.2011 Чубайс открыл первое нанопроизводство в Москве. ФОТО 1
17.05.2011 В России построят завод по выпуску магниторезистивной памяти 1

Публикаций - 22, упоминаний - 47

Роснано и организации, системы, технологии, персоны:

Crocus Technology - Крокус Технолоджи 15 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 448 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3305 4
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 3
Ростех - Автоматика Концерн 1745 3
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 164 3
ВЭБ.РФ - НМ-тех 47 2
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 56 2
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 68 2
Shanghai Huali Microelectronics Corporation - HLMC 4 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Zelax - Зелакс 90 2
Техноимпорт НПП 2 2
КМ211 - Научно-производственная организация 6 2
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 2
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1584 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 136 2
Т-Платформы - T-Platforms 400 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 505 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 131 2
Eltex - Предприятие Элтекс 196 2
ХайТэк - Hi-Tech 225 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 624 2
Т8 НТЦ 104 2
Элвис-НеоТек 49 2
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 123 2
РТИ 146 2
Qtech - Кьютэк 182 2
НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 31 1
ITProject - АйТиПроект 14 1
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 1
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ - НИИ систем автоматизации и комплексов связи - НИИ автоматизированных систем и комплексов связи 11 1
AlphaOpen 5 1
Semtech 18 1
Muquans 1 1
Hamamatsu Photonics 6 1
Kribrum - Крибрум 33 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 3
РВК - Российская венчурная компания 556 3
Теплоком НПФ 6 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1474 2
Sofinnova Ventures 5 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1022 2
Crocus Group - Крокус Групп 14 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Axbio Inc 1 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 179 1
Illumina 12 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Композит 97 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
ОНЭКСИМ ГК 49 1
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 115 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 25 1
РЖД - Российские железные дороги 2003 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 1
Почта России ПАО 2249 1
Roche Holding - Холдинг Рош 24 1
Дженерис биотех 1 1
MLU B.V. 14 1
Renault Groupe 164 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 59 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3440 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 5
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 549 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1079 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 684 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2735 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 367 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4909 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 420 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 12
MRAM - Magnetic Random Access Memory - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 54 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21830 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 5
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 918 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6157 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Маркировка - Marking 1235 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1153 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3352 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2375 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 3
RRAM - ReRAM - Resistive RAM - Resistive random-access memory - резистивная память с произвольным доступом - микросхемы энергонезависимой резистивной памяти 17 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 723 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 2
Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 59 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17127 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 879 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 924 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9396 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4846 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9876 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1215 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 251 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 89 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5133 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 233 1
Crocus MRAM 1 1
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 19 1
FreePik 1443 1
НКК - РСТ-Инвент PatchTag RFID-метка 7 1
СТЦ - Орлан-10 БПЛА 5 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2881 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 497 1
Intel x86 - архитектура процессора 1984 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 201 1
Apple iPhone 6 4862 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 1
Хвальковский Алексей 2 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Чубайс Анатолий 217 2
Шпак Василий 263 2
Путин Владимир 3353 2
Гребенник Александр 6 1
Якунин Александр 49 1
Михайлов Евгений 18 1
Прохоров Михаил 39 1
Чуракова Елена 11 1
Чутов Дмитрий 1 1
Лещинер Дмитрий 1 1
Колесников Максим 27 1
Громов Тимофей 1 1
Подольский Борис 6 1
Шапиро Лев 1 1
Cambou Bertrand - Камбу Бертран 4 1
Pontin Jason - Понтин Джейсон 2 1
Касенкова Марина 3 1
Иванов Игорь 35 1
Tian Hui - Тьен Хью 1 1
Дворкович Аркадий 211 1
Собянин Сергей 476 1
Меламед Леонид 150 1
Агамирзян Игорь 74 1
Касперская Наталья 303 1
Вагнер Милош 14 1
Липов Андрей 67 1
Терляков Олег 13 1
Логунов Владимир 14 1
Селин Владимир 14 1
Ашманов Игорь 42 1
Субботин Вадим 17 1
Копосов Максим 73 1
Куликов Сергей 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 157044 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 10
Франция - Французская Республика 7979 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 7
Европа 24644 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4096 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 3
Япония 13554 3
Украина 7796 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 903 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18596 2
Германия - Федеративная Республика 12941 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Китай - Тайвань 4138 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1396 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 227 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Франция - Гренобль 63 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Карачевский район - Карачев 14 1
Земля - планета Солнечной системы 10660 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
США - Калифорния - Санта-Клара 187 1
Беларусь - Белоруссия 6033 1
Европа Восточная 3121 1
Нидерланды 3634 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 1
Польша - Республика 2002 1
Литва - Литовская Республика 665 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3359 1
Канада 4985 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1232 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 125 1
Ирландия - Республика 1025 1
Куба - Республика 395 1
Китай - Шанхай 807 1
Бельгия - Брюссель 236 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10763 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 501 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1019 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 306 1
Ведомости 1241 2
Госрасходы - портал 70 1
MIT Technology Review 65 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
The Washington Post 342 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1075 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 1
РИА Новости 984 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 3
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 2
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 15 2
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 2
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 37 1
РАН МГНЦ ФГБНУ - Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова Российской академии наук 1 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
Субмикрон НИИ 8 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1637 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 601 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 421 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 396 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 12 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 65 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 52 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407602, в очереди разбора - 732689.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще