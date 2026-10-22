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Терляков Олег

СОБЫТИЯ


22.10.2026 Россиян ждет «мобильное раскулачивание». Начинается массовая новая волна блокировок мобильных номеров 1
06.08.2024 «Ростелеком» пригрозил блокировкой звонков от других операторов в четырех регионах России 1
24.10.2023 Суверенный Рунет слабоват. Изъяны в его инфраструктуре могут сломать Сеть в России 1
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 1
22.02.2023 В России пытаются построить сеть мобильной спутниковой связи, но чиновники против 1
16.02.2023 Роскомнадзору не хватает денег на слежку за компаниями, хранящими переписки и разговоры россиян 1
08.07.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев впервые попал под санкции 1
30.06.2022 В России наведут структурный порядок в сегменте операторов связи 1
30.12.2020 Роскомнадзор попал под реструктуризацию. Под нож пойдут два управления и один заместитель 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
26.05.2020 «Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора 1
21.05.2020 Глава Роскомнадзора получил третьего подряд зама из Администрации Президента 1
15.04.2020 Заместителями главы Роскомнадзора стали его экс-коллеги из ИТ-управления Кремля 2
08.08.2012 Чиновники ИТ-департаментов Минсвязи переходят в администрацию Путина 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Терляков Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11076 2
МегаФон 11016 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3486 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9590 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 35 1
Ростех - РТ-Информ 149 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 160 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 82 1
Ростех - Радиозавод 70 1
Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ 25 1
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 1
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ - НИИ систем автоматизации и комплексов связи - НИИ автоматизированных систем и комплексов связи 11 1
Сбер - Интегральные системы - НМ-тех 70 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 86 1
Almatel - Южный телеком 11 1
Kribrum - Крибрум 35 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 13 1
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 1
Ростех - Росэлектроника - Связь НПП 4 1
Ростех - Росэлектроника - Кант НПП 6 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс - Космоконнект 204 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - ДМЗ - Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова 2 1
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 38 1
Фитаком 5 1
Кулон НИИ ГУП - Кулон Научно-исследовательский институт - СКБ-885 - Кулон МКБ 9 1
Радиант ЭК - Радиант Электронные компоненты 1 1
Росимущество - КТРВ - НПО Электромеханики - Научно-производственное объединение электромеханики 1 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 1
Росатом - Атомэнергопром - Квант СП - Квантовые технологии 18 1
ВКБР - Владимирское КБ радиосвязи - Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций - Электроприбор Владимирский завод 4 1
Элкомтех - Электронные компоненты и технологии 1 1
Ростех - КРЭТ - ТНИИС - Таганрогский научно-исследовательский институт связи 1 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электроника КТЦ - Электроника Конструкторско-технологический центр 3 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
Радиоэлектроника НПО имени В. И. Шимко 3 1
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 1
Ростех - КРЭТ - Техприбор 7 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 507 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1852 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3398 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 342 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1856 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9132 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 131 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 74 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 124 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1163 1
Северсталь ПАО - Severstal 644 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3101 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13966 10
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 29 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4997 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6718 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3737 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6034 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 788 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 281 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 204 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 54 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3368 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5882 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4075 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 351 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2386 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 734 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 444 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3475 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 369 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27127 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23282 5
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13207 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22867 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18378 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3098 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1922 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 149 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3744 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 92 1
СТЦ - Орлан-10 БПЛА 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1054 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 983 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 64 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6429 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 634 1
Липов Андрей 68 9
Логунов Владимир 15 8
Вагнер Милош 14 7
Приезжева Антонина 20 4
Субботин Вадим 17 4
Путин Владимир 3483 4
Шадаев Максут 1238 4
Жаров Александр 182 4
Панков Александр 84 4
Мишустин Михаил 804 3
Пугачев Павел 63 2
Чечин Александр 7 2
Щеголев Игорь 699 2
Соколов Алексей 137 2
Иванов Олег 160 2
Чернякова Елена 30 1
Качанов Олег 121 1
Комар Евгений 20 1
Тебеньков Яков 11 1
Казарян Карен 85 1
Шпак Василий 286 1
Ким Дмитрий 73 1
Липов Александр 1 1
Катулевский Александр 12 1
Телков Алексей 45 1
Свинцов Андрей 55 1
Калинин Константин 6 1
Якушев Михаил 50 1
Селин Владимир 14 1
Немкин Антон 53 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Мальянов Сергей 15 1
Алхасов Сергей 21 1
Шалюгин Павел 4 1
Ашманов Игорь 43 1
Куровская Людмила 6 1
Черкесова Бэлла 21 1
Локтаев Дмитрий 4 1
Бедеров Игорь 110 1
Колесников Максим 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 169099 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55162 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4248 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48230 2
Земля - планета Солнечной системы 10924 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 341 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1825 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19433 1
Европа 25044 1
Европа Восточная 3140 1
Канада 5098 1
Россия - СФО - Новосибирск 4957 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 114 1
Украина 7975 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2344 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 781 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 575 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58668 12
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9015 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 254 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54288 3
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4120 2
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Электронная демократия - облачная демократия 98 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4499 2
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7119 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 305 1
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Доктрина информационной безопасности России 55 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3035 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16414 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 25 1
Blacklist - Чёрный список 725 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 808 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5988 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6908 1
Паспорт - Паспортные данные 2898 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 386 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3414 1
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1910 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 336 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11549 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 871 1
Информатика - computer science - informatique 1215 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 684 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 883 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2405 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 170 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11615 2
Ведомости 1539 2
Forbes - Форбс 1025 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1158 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2517 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 13 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 61 1
ИИИ - Институт исследований интернета 67 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 14 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 12 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 33 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Субмикрон НИИ 9 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1265 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 472 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 772 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1295 1
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