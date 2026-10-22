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Терляков Олег
Блог статей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 15
Терляков Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
|Липов Андрей 68 9
|Логунов Владимир 15 8
|Вагнер Милош 14 7
|Приезжева Антонина 20 4
|Субботин Вадим 17 4
|Путин Владимир 3483 4
|Шадаев Максут 1238 4
|Жаров Александр 182 4
|Панков Александр 84 4
|Мишустин Михаил 804 3
|Пугачев Павел 63 2
|Чечин Александр 7 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Соколов Алексей 137 2
|Иванов Олег 160 2
|Чернякова Елена 30 1
|Качанов Олег 121 1
|Комар Евгений 20 1
|Тебеньков Яков 11 1
|Казарян Карен 85 1
|Шпак Василий 286 1
|Ким Дмитрий 73 1
|Липов Александр 1 1
|Катулевский Александр 12 1
|Телков Алексей 45 1
|Свинцов Андрей 55 1
|Калинин Константин 6 1
|Якушев Михаил 50 1
|Селин Владимир 14 1
|Немкин Антон 53 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Мальянов Сергей 15 1
|Алхасов Сергей 21 1
|Шалюгин Павел 4 1
|Ашманов Игорь 43 1
|Куровская Людмила 6 1
|Черкесова Бэлла 21 1
|Локтаев Дмитрий 4 1
|Бедеров Игорь 110 1
|Колесников Максим 33 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
Создано именных указателей - 203075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
Создано именных указателей - 203075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.