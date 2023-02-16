Роскомнадзору не хватает денег на слежку за компаниями, хранящими переписки и разговоры россиян

Роскомнадзор запросит дополнительное финансирование на увеличение штата сотрудников, которые будут следить за исполнением требований обновленного закона «О связи». Специалисты должны будут контролировать около 2000 онлайн-сервисов, которых обязали хранить переписки и телефонные разговоры россиян.



РКН нужны деньги

Роскомнадзор (РКН) потребует дополнительных средств из федерального бюджета на увеличение штата специалистов и доработку учетных систем, пишут «Ведомости». 15 февраля 2023 г. на заседании комитета Госдумы по информполитике об этом сказал заместитель главы РКН Олег Терляков. Деньги потребуются после принятия поправок к закону «О связи», которые обязывают Роскомнадзор дополнительно контролировать порядка 2000 онлайн-сервисов.

Согласно законопроекту, владельцев автономных систем обяжут хранить записи о приеме и передаче любой информации в течение трех лет – так же, как это сейчас делают операторы связи и организаторы распространения информации по «закону Яровой» и закону «Об информации». Нововведение касается всех компаний, обладающих номером автономной системы – это уникальный идентификатор или «имя» сети.

К примеру, под закон подпадут сети предприятий или сети цифровых сервисов. Номера есть не только у федеральных операторов связи, но и у региональных. Обладают ими также ведомственные и корпоративные сети банков, университетов, крупных интернет-ресурсов, онлайн-кинотеатров и интернет-магазинов. Для того, чтобы проконтролировать, как они соблюдают закон, требуется ответственное за это ведомство.

На заседании комитета Госдумы заместитель министра цифрового развития Дмитрий Ким заметил, что пока федеральный орган, уполномоченный на проведение такого контроля, не определен, но «на уровне постановления правительства данный вопрос можно будет решить». Он уточнил, что в РКН готовы взяться за это, но у них не хватает финансов и специалистов.

«Если у нас не будет ресурсного обеспечения, это полномочие мы выполнять не сможем, – заявил на заседании Терляков. – Если смотреть по реестру доменных ресурсов, это 1937 новых субъектов, владеющих автономными системами».

Сколько денег потребуется РКН, он не уточнил, однако Дмитрий Ким пообещал обратиться за дополнительным финансированием в Минфин и правительство.

Представитель ФСБ, на заседании предложил взять на себя часть полномочий по ведению реестра, чтобы облегчить участь РКН.

Что сейчас говорится в законопроекте

Поправки в закон «О связи» были приняты в первом чтении в декабре 2021 г. На данный момент в законопроекте не прописано, какое именно ведомство будет следить за тем, как компании соблюдают новые требования, объяснил CNews директор Института исследований интернета Карен Казарян.

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«Ни РКН, ни ФСБ в законопроекте вообще не фигурируют, функции не прописаны, – отметил эксперт. – В то же время РКН уже несколько лет ведет реестр автономных сетей, их собственников и мониторит выполнение требований с момента принятия закона "О суверенном интернете"».

В беседе с CNews руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров заметил, что если РКН и придется дополнительно контролировать еще 2000 компаний, деньги ведомству нужны исключительно на расширение штата сотрудников, которые будут заниматься рассылкой запросов и получением на них ответов. В то же время, по словам специалиста, проблему можно было бы решить грамотным распределением имеющихся кадров.

«Что касается хранения информации, эта функция будет возлагаться на самих их операторов и владельцев, то есть РКН потребуется хранить максимум отдельные логи в рамках текущих запросов, – объяснил эксперт. – В этой связи суммы, которые запросит ведомство, не должны быть значительными. Но зная, что РКН регулярно просит дополнительных выплат на различные доработки и обучение, причем порой речь идет о нескольких миллиардах, очевидно, что и в этот раз ведомство захочет освоить деньги».

Что уже хранят операторы

Напомним, по вступившим в силу 1 июля 2018 г. поправкам к ФЗ-374 «О противодействии терроризму» («закон Яровой»), операторы связи и интернет-провайдеры должны хранить телефонные разговоры и переписку пользователей в течение шести месяцев, а сообщения – в течение 30 дней. Некоторые виды сведений требуется хранить до трех лет.

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В 2021 г. требования распространили на владельцев технологических сетей, обязав их хранить три года метаданные о действиях своих пользователях – картинки, письменные и голосовые сообщения, телефонные звонки. На этапе обсуждения документа Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал эту инициативу, заявив, что она разорит компании.

Летом 2022 г. CNews писал о том, что региональные операторы связи придумали, как легально отказаться от интеграции систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) в свои сети и не хранить трафик пользователей. Провайдеры начали объединяться в «потребительские интернет-кооперативы» (ПИК). Эти организации обеспечивают выход в интернет своим клиентам, для чего они закупают трафик у более крупных операторов.