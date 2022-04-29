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Федеральный закон 374-ФЗ Закон Яровой О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму

СОБЫТИЯ


29.04.2022 У поставщика СХД под «закон Яровой» рухнули выручка и прибыль

ибыль При создании компании она позиционировалась как поставщик СХД для исполнения так называемого «закона Яровой». Кроме того, сейчас ее техника в полной мере соответствует понятию российской.
21.03.2022 Российским операторам разрешили повышать тарифы на связь и не соблюдать «закон Яровой»

а собой дополнительные траты. О необходимости освободить операторов связи от исполнения требований «закона Яровой» говорилось в письме главы Минцифры Максута Шадаева премьер-министру Михаилу Ми
04.03.2022 Российских операторов связи ждут послабления по «закону Яровой», а их абонентов – рост тарифов

фоне сложившейся в стране ситуации. Как пишет РБК, в первую очередь их ждет ослабление требований «закона Яровой» также известного как «пакет Яровой». Под этими устоявшимися названиями скрывае
28.01.2022 Российский крупный бизнес взбунтовался против расширения «закона Яровой»

ков и предпринимателей (РСПП) выдала отрицательный отзыв о поправках, расширяющих сферу применения «закона Яровой». Они были разработаны Минцифры еще в 2020 г., но пока не были рассмотрены Госд
27.01.2022 Гигантский госпроизводитель «железа» под «закон Яровой» из-за медлительности лишился крупных контрактов с ФСИН

СХД «Купол» ранее позиционировался компанией как создание продукции для исполнения так называемого «закона Яровой» — федерального закона ФЗ-374 «О противодействии терроризму». Согласно требован
22.11.2021 Минцифры приготовило послабления «закона Яровой» и 10 мер поддержки телеком-отрасли

з них может затронуть так называемый «пакет Яровой». «Мы также пообсуждаем технологии имплементации закона Яровой, можно ли там найти дополнительные возможности для оптимизации. Операторы наход
28.06.2021 ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское

га/CDN», — сказано в письме. Причем, в отличие от реальной практики поэтапного введения в действия «закона Яровой», для нового требования в проекте устанавливается 90-дневный срок вступления в

18.06.2021 В телекоме «оттепель». Власти на год отсрочили нормы «закона Яровой»

Мишустин отстрочил нормы «закона Яровой» Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о годичной отсрочке вст
08.06.2021 Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой»

а слуху в связи с ее разработками технологических решений под так называемый «закон Яровой» (он же «пакет Яровой»). На сайте компании на продуктовой странице даже есть специальный подраздел с у
02.06.2021 Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против

Геймеров возьмут на контроль Российские геймеры могут попасть под действие «закона Яровой», обязывающего операторов связи и провайдеров хранить весь пользовательский тра
20.04.2021 Власти распространят «закон Яровой» на технологические сети

связи усиливаются: они должны будут три годы хранить метаданные о действиях своих пользователях. Аналогичное требования к обычным операторам связи действует с 2016 г. после принятия так называемого «закона Яровой». В 2020 г. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал предложение по хранению владельцами технологических сетей связи данных о действиях своих пользов
16.09.2020 «Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой»

данных для российских телекоммуникационных компаний, включая «Мегафон» и Yota, в рамках реализации «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную перепис
01.09.2020 Ради целей Путина власти притормозят «закон Яровой»

ены ввести послабления для телекоммуникационных и ИТ-компаний в виде отсрочки некоторых требований «закона Яровой». Правительство подготовило проект плана по достижению национальных целей разви
19.05.2020 «Пакет Яровой» притормозят, чтобы восстановить отрасль после пандемии

Поправки «Яровой» вступили в силу 1 июля 2018 г. По данным консалтинговой компании PwC, исполнение «закона Яровой» повышает рост капитальных затрат операторов на 10-20% в год, а сами операторы

28.04.2020 МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании

Контракт МТС с «Яхонт» на выполнение требований «закона Яровой» Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) раскрыла сумму сделки по закупки систем
15.04.2020 «Закон Яровой» могут частично отменить из-за коронавируса

Польза от пандемии Правительство России может рассмотреть перенос реализации ряда норм «закона Яровой». Отсрочка, по данным «Коммерсанта», может затронуть требование о ежегодном 15-
31.01.2020 Серверы на 2 миллиарда в РЖД поставит производитель «железа» для «закона Яровой»

ла компания Yadro, занимающаяся разработкой и производством серверов и систем хранения данных, в том числе для российских телекоммуникационных компаний, включая «Мегафон» и Yota, в рамках реализации «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную переписку. В РЖД уже есть опыт использования вычислительной техники под этой маркой. В частности, в конце и
24.01.2020 Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой»

Новый производитель СХД Компания «Норси-транс», поставщик оборудования для «закона Яровой», создала совместное предприятие (СП) с компанией «Элемент», принадлежащей АФК

05.11.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» купил российского разработчика микропроцессорных ядер

данных для российских телекоммуникационных компаний, включая «Мегафон» и Yota, в рамках реализации «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную перепис
30.10.2019 МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» требуют у властей деньги на «закон Яровой»

номика» по направлению «Информационная инфраструктура» Анной Серебряниковой и топ-менеджерами Сбербанка и ВТБ. Письмо связано с необходимостью выполнения телекоммуникационными операторами требований «закона Яровой». Этот закон, соавтором которого является депутат Ирина Яровая, был принят в 2016 г. Он обязал операторов телефонной связи с 1 июля 2018 г. хранить весь трафик абонентов в течение
25.10.2019 Huawei поставит свои «самые высокопроизводительные процессоры» для исполнения «закона Яровой»

Huawei будет поставлять свои самые высокопроизводительные процессоры серии Kunpeng для реализации «закона Яровой» и для других проектов нацпрограммы «Цифровая экономика». Китайская компания на
07.08.2019 Выручка производителей прослушки выросла в разы благодаря «закону Яровой»

кций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) многократно увеличили выручку после вступления в силу «закона Яровой». ФСБ и другие правоохранители используют СОРМ для прослушки звонков, а также п
07.06.2019 Провайдер отказался покупать несертифицированное «железо» для «закона Яровой». Ему светит крупный штраф

ался от закупки несертифицированного оборудования СОРМ. Оно используется для выполнения требований «закона Яровой». В ответ Роскомнадзор подал на компанию одновременно четыре иска, и теперь ей

06.05.2019 Поставщиком «железа» для «закона Яровой» может оказаться Huawei

ия Huawei может стать поставщиком оборудования для операторов МТС и МГТС для выполнения требовании «закона Яровой». В частности, китайский производитель может обеспечить российских операторов с
08.04.2019 Государство создает гигантского производителя «железа» для «закона Яровой»

за счет продукции компании Yadro, входящей в его состав и тоже занимающейся производством СХД для «закона Яровой». Финансовую сторону сделки участники не раскрывают. История «Национальных техн
05.04.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» впервые рассекретил данные о выручке

сто в лидерах российского рынка. Компания Yadro является поставщиком платформ хранения данных для ряда ведущих российских телекоммуникационных компаний, включая «Мегафон» и Yota, в рамках реализации «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную переписку. По итогам года компания Yadro стала крупнейшим поставщиком среди всех вендоров СХД в России по о
14.03.2019 Минэкономразвития: российские СХД в «пакете Яровой» дороги и монополизируют рынок

работ и вызовут дополнительные расходы у провайдеров, которые уже внедряют системы для исполнения «закона Яровой». В итоге все это может привести к срыву планов по внедрению закона, предупреди
19.02.2019 В России запущены в серию СХД на «Эльбрусах» для «закона Яровой»

Запущенное в серийное производство оборудование должно обеспечить задачи реализации так называемого закона Яровой в качестве технических средств накопления информации. Разработчик СХД заявляет

10.01.2019 Власти предлагают хранить переписку абонентов по «Закону Яровой» строго на отечественном оборудовании

к антитеррористическому пакету законов, принятых в 2016 г. и получившего у общественности название «Закона Яровой» по имени одного из разработчиков законопроекта - депутата Ирины Яровой. Закон

17.09.2018 Регулирование телекома: чего мы ждем от нового министра связи. Опрос

ова министром цифрового развития и связи совпало по времени с вступлением в полную силу требований «закона Яровой» - пакета «антитеррористических» законов, соавтором которых выступила депутат И
07.08.2018 Чиновники переругались из-за «закона Яровой»: он требует миллиардных затрат

нэкономрзавития раскритиковало проект приказа Минкомсвязи о требованиях к интернет-компаниям из-за «закона Яровой» Летом 2017 г. Минкомсвязи разработало проект приказа о технических требованиях
29.06.2018 Власти разъяснили «закон Яровой» для сайтов: Хранить содержимое сообщений придется максимальный срок

Правительство уточнило требования «закона Яровой» к интернет-компаниям Правительство России утвердило правила хранения организат
07.06.2018 Под «закон Яровой» создана распределенная СХД на «Эльбрусах» — конкурент решения Red Hat

ласть его применения — это хранение медийного контента, данных видеонаблюдения, результатов высокопроизводительных вычислений и т. д. «Также, возможно использование решения при реализации требований “закона Яровой”», — добавил он. Напомним, в 2016 г. был принят «антитеррорестический» пакет поправок за авторством депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. Закон, в числе прочего, обяза
24.05.2018 Россияне запатентовали технологию суперсжатия информации для «закона Яровой»

быстрому продвижению концепции и методов для обеспечения условий применений антитеррористического «закона Яровой» и решения схожих задач. Учитывая, что «закон Яровой» вступает в силу в 2018 г.
20.04.2018 Власти придумали, как не разорить операторов связи «законом Яровой»

, оценивались в 5,5 трлн руб. Правительство приняло компромиссные правила по исполнению требований «закона Яровой» Участники рынка предупреждали, что реализация таких требований сделает их бизн
15.03.2018 Из-за «закона Яровой» «Мегафон» увеличит капитальные затраты на 20 миллиардов. Дивидендов не будет

капитальных расходов несколькими причинами, в том числе необходимостью исполнения так называемого «закона Яровой» в части хранения данных. Среди других причин упоминается улучшение качества ус
22.01.2018 Правительство России смягчило «закон Яровой»

ки.В конце 2016 г. Минкомсвязи представило первый проект нормативных актов о реализации требований «закона Яровой», тогда предлагалась хранить содержимое сообщений в течении максимально отведен
08.11.2017 В Правительство внесли документы с поблажкой операторам по «Закону Яровой»

и. В конце 2016 г. Минкомсвязи представило первый проект нормативных актов о реализации требований «Пакета Яровой», тогда предлагалась хранить содержимого сообщений в течении максимально отведе
17.10.2017 Операторам дадут поблажку по «Закону Яровой»: Срок хранения сообщений сократят в 6 раз

Минкомсвязи либерализовало требования «Закона Яровой» Минкомсвязи подготовило проекты нормативных актов относительно реализации треб
11.08.2017 Что ФСБ будет знать о пользователях Рунета по «Закону Яровой». Список

ов с системой оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Документ направлен на выполнение требований «Закона Яровой» и опубликован на портале regulation.gov.ru. Первая версия СОРМ появилась в сер

Публикаций - 236, упоминаний - 468

Федеральный закон 374-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 54
МегаФон 10742 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 47
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 36
ИКС 538 32
Норси-Транс - НТ 146 29
Yandex - Яндекс 9216 27
Google LLC 12688 26
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 24
Huawei 4676 24
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 24
VK - Mail.ru Group 3602 24
Telegram Group 2940 24
ИКС - Цитадель ГК 110 18
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 18
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 16
Microsoft Corporation 25775 16
Apple Inc 13154 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
Zello 25 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Softline - Софтлайн 3743 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 11
Крок - Croc 1964 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 8
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 8
X Corp - Twitter 2938 8
Intel Corporation 12811 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 6
Почта России ПАО 2370 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Газпром ПАО 1493 4
Евросеть 1421 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 3
Uber 357 3
ОрдерКом 15 3
Резонанс НПП 407 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 2
Airbnb 101 2
Флибуста 34 2
Комус 110 2
PornHub 26 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 2
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 2
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 8 2
Leomax - Леомакс 11 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Связной ГК 1401 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 98
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 60
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 56
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 54
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 47
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 42
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 34
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Судебная власть - Judicial power 2500 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Федеральное казначейство России 1949 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 4
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Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 17
РосКомСвобода - Общественная организация 86 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
Единая Россия - Политическая партия 321 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 3
OpenCAPI Consortium 13 3
Gen-Z Consortium 11 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 114
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 91
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 72
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 69
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 66
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 55
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 362 51
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Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Google Android 15243 6
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FreePik 1841 5
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Microsoft Windows 16882 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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