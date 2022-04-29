Федеральный закон 374-ФЗ

У поставщика СХД под «закон Яровой» рухнули выручка и прибыль ибыль При создании компании она позиционировалась как поставщик СХД для исполнения так называемого «закона Яровой». Кроме того, сейчас ее техника в полной мере соответствует понятию российской.

Российским операторам разрешили повышать тарифы на связь и не соблюдать «закон Яровой» а собой дополнительные траты. О необходимости освободить операторов связи от исполнения требований «закона Яровой» говорилось в письме главы Минцифры Максута Шадаева премьер-министру Михаилу Ми

Российских операторов связи ждут послабления по «закону Яровой», а их абонентов – рост тарифов фоне сложившейся в стране ситуации. Как пишет РБК, в первую очередь их ждет ослабление требований «закона Яровой» также известного как «пакет Яровой». Под этими устоявшимися названиями скрывае

Российский крупный бизнес взбунтовался против расширения «закона Яровой» ков и предпринимателей (РСПП) выдала отрицательный отзыв о поправках, расширяющих сферу применения «закона Яровой». Они были разработаны Минцифры еще в 2020 г., но пока не были рассмотрены Госд

Гигантский госпроизводитель «железа» под «закон Яровой» из-за медлительности лишился крупных контрактов с ФСИН СХД «Купол» ранее позиционировался компанией как создание продукции для исполнения так называемого «закона Яровой» — федерального закона ФЗ-374 «О противодействии терроризму». Согласно требован

Минцифры приготовило послабления «закона Яровой» и 10 мер поддержки телеком-отрасли з них может затронуть так называемый «пакет Яровой». «Мы также пообсуждаем технологии имплементации закона Яровой, можно ли там найти дополнительные возможности для оптимизации. Операторы наход

ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское га/CDN», — сказано в письме. Причем, в отличие от реальной практики поэтапного введения в действия «закона Яровой», для нового требования в проекте устанавливается 90-дневный срок вступления в

В телекоме «оттепель». Власти на год отсрочили нормы «закона Яровой» Мишустин отстрочил нормы «закона Яровой» Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о годичной отсрочке вст

Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой» а слуху в связи с ее разработками технологических решений под так называемый «закон Яровой» (он же «пакет Яровой»). На сайте компании на продуктовой странице даже есть специальный подраздел с у

Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против Геймеров возьмут на контроль Российские геймеры могут попасть под действие «закона Яровой», обязывающего операторов связи и провайдеров хранить весь пользовательский тра

Власти распространят «закон Яровой» на технологические сети связи усиливаются: они должны будут три годы хранить метаданные о действиях своих пользователях. Аналогичное требования к обычным операторам связи действует с 2016 г. после принятия так называемого «закона Яровой». В 2020 г. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал предложение по хранению владельцами технологических сетей связи данных о действиях своих пользов

«Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой» данных для российских телекоммуникационных компаний, включая «Мегафон» и Yota, в рамках реализации «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную перепис

Ради целей Путина власти притормозят «закон Яровой» ены ввести послабления для телекоммуникационных и ИТ-компаний в виде отсрочки некоторых требований «закона Яровой». Правительство подготовило проект плана по достижению национальных целей разви

«Пакет Яровой» притормозят, чтобы восстановить отрасль после пандемии Поправки «Яровой» вступили в силу 1 июля 2018 г. По данным консалтинговой компании PwC, исполнение «закона Яровой» повышает рост капитальных затрат операторов на 10-20% в год, а сами операторы

МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании Контракт МТС с «Яхонт» на выполнение требований «закона Яровой» Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) раскрыла сумму сделки по закупки систем

«Закон Яровой» могут частично отменить из-за коронавируса Польза от пандемии Правительство России может рассмотреть перенос реализации ряда норм «закона Яровой». Отсрочка, по данным «Коммерсанта», может затронуть требование о ежегодном 15-

Серверы на 2 миллиарда в РЖД поставит производитель «железа» для «закона Яровой» ла компания Yadro, занимающаяся разработкой и производством серверов и систем хранения данных, в том числе для российских телекоммуникационных компаний, включая «Мегафон» и Yota, в рамках реализации «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную переписку. В РЖД уже есть опыт использования вычислительной техники под этой маркой. В частности, в конце и

Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой» Новый производитель СХД Компания «Норси-транс», поставщик оборудования для «закона Яровой», создала совместное предприятие (СП) с компанией «Элемент», принадлежащей АФК

Поставщик «железа» для «закона Яровой» купил российского разработчика микропроцессорных ядер данных для российских телекоммуникационных компаний, включая «Мегафон» и Yota, в рамках реализации «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную перепис

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» требуют у властей деньги на «закон Яровой» номика» по направлению «Информационная инфраструктура» Анной Серебряниковой и топ-менеджерами Сбербанка и ВТБ. Письмо связано с необходимостью выполнения телекоммуникационными операторами требований «закона Яровой». Этот закон, соавтором которого является депутат Ирина Яровая, был принят в 2016 г. Он обязал операторов телефонной связи с 1 июля 2018 г. хранить весь трафик абонентов в течение

Huawei поставит свои «самые высокопроизводительные процессоры» для исполнения «закона Яровой» Huawei будет поставлять свои самые высокопроизводительные процессоры серии Kunpeng для реализации «закона Яровой» и для других проектов нацпрограммы «Цифровая экономика». Китайская компания на

Выручка производителей прослушки выросла в разы благодаря «закону Яровой» кций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) многократно увеличили выручку после вступления в силу «закона Яровой». ФСБ и другие правоохранители используют СОРМ для прослушки звонков, а также п

Провайдер отказался покупать несертифицированное «железо» для «закона Яровой». Ему светит крупный штраф ался от закупки несертифицированного оборудования СОРМ. Оно используется для выполнения требований «закона Яровой». В ответ Роскомнадзор подал на компанию одновременно четыре иска, и теперь ей

Поставщиком «железа» для «закона Яровой» может оказаться Huawei ия Huawei может стать поставщиком оборудования для операторов МТС и МГТС для выполнения требовании «закона Яровой». В частности, китайский производитель может обеспечить российских операторов с

Государство создает гигантского производителя «железа» для «закона Яровой» за счет продукции компании Yadro, входящей в его состав и тоже занимающейся производством СХД для «закона Яровой». Финансовую сторону сделки участники не раскрывают. История «Национальных техн

Поставщик «железа» для «закона Яровой» впервые рассекретил данные о выручке сто в лидерах российского рынка. Компания Yadro является поставщиком платформ хранения данных для ряда ведущих российских телекоммуникационных компаний, включая «Мегафон» и Yota, в рамках реализации «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную переписку. По итогам года компания Yadro стала крупнейшим поставщиком среди всех вендоров СХД в России по о

Минэкономразвития: российские СХД в «пакете Яровой» дороги и монополизируют рынок работ и вызовут дополнительные расходы у провайдеров, которые уже внедряют системы для исполнения «закона Яровой». В итоге все это может привести к срыву планов по внедрению закона, предупреди

В России запущены в серию СХД на «Эльбрусах» для «закона Яровой» Запущенное в серийное производство оборудование должно обеспечить задачи реализации так называемого закона Яровой в качестве технических средств накопления информации. Разработчик СХД заявляет

Власти предлагают хранить переписку абонентов по «Закону Яровой» строго на отечественном оборудовании к антитеррористическому пакету законов, принятых в 2016 г. и получившего у общественности название «Закона Яровой» по имени одного из разработчиков законопроекта - депутата Ирины Яровой. Закон

Регулирование телекома: чего мы ждем от нового министра связи. Опрос ова министром цифрового развития и связи совпало по времени с вступлением в полную силу требований «закона Яровой» - пакета «антитеррористических» законов, соавтором которых выступила депутат И

Чиновники переругались из-за «закона Яровой»: он требует миллиардных затрат нэкономрзавития раскритиковало проект приказа Минкомсвязи о требованиях к интернет-компаниям из-за «закона Яровой» Летом 2017 г. Минкомсвязи разработало проект приказа о технических требованиях

Власти разъяснили «закон Яровой» для сайтов: Хранить содержимое сообщений придется максимальный срок Правительство уточнило требования «закона Яровой» к интернет-компаниям Правительство России утвердило правила хранения организат

Под «закон Яровой» создана распределенная СХД на «Эльбрусах» — конкурент решения Red Hat ласть его применения — это хранение медийного контента, данных видеонаблюдения, результатов высокопроизводительных вычислений и т. д. «Также, возможно использование решения при реализации требований “закона Яровой”», — добавил он. Напомним, в 2016 г. был принят «антитеррорестический» пакет поправок за авторством депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. Закон, в числе прочего, обяза

Россияне запатентовали технологию суперсжатия информации для «закона Яровой» быстрому продвижению концепции и методов для обеспечения условий применений антитеррористического «закона Яровой» и решения схожих задач. Учитывая, что «закон Яровой» вступает в силу в 2018 г.

Власти придумали, как не разорить операторов связи «законом Яровой» , оценивались в 5,5 трлн руб. Правительство приняло компромиссные правила по исполнению требований «закона Яровой» Участники рынка предупреждали, что реализация таких требований сделает их бизн

Из-за «закона Яровой» «Мегафон» увеличит капитальные затраты на 20 миллиардов. Дивидендов не будет капитальных расходов несколькими причинами, в том числе необходимостью исполнения так называемого «закона Яровой» в части хранения данных. Среди других причин упоминается улучшение качества ус

Правительство России смягчило «закон Яровой» ки.В конце 2016 г. Минкомсвязи представило первый проект нормативных актов о реализации требований «закона Яровой», тогда предлагалась хранить содержимое сообщений в течении максимально отведен

В Правительство внесли документы с поблажкой операторам по «Закону Яровой» и. В конце 2016 г. Минкомсвязи представило первый проект нормативных актов о реализации требований «Пакета Яровой», тогда предлагалась хранить содержимого сообщений в течении максимально отведе

Операторам дадут поблажку по «Закону Яровой»: Срок хранения сообщений сократят в 6 раз Минкомсвязи либерализовало требования «Закона Яровой» Минкомсвязи подготовило проекты нормативных актов относительно реализации треб