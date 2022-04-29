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Федеральный закон 374-ФЗ Закон Яровой О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму
СОБЫТИЯ
|29.04.2022
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У поставщика СХД под «закон Яровой» рухнули выручка и прибыль
ибыль При создании компании она позиционировалась как поставщик СХД для исполнения так называемого «закона Яровой». Кроме того, сейчас ее техника в полной мере соответствует понятию российской.
|21.03.2022
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Российским операторам разрешили повышать тарифы на связь и не соблюдать «закон Яровой»
а собой дополнительные траты. О необходимости освободить операторов связи от исполнения требований «закона Яровой» говорилось в письме главы Минцифры Максута Шадаева премьер-министру Михаилу Ми
|04.03.2022
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Российских операторов связи ждут послабления по «закону Яровой», а их абонентов – рост тарифов
фоне сложившейся в стране ситуации. Как пишет РБК, в первую очередь их ждет ослабление требований «закона Яровой» также известного как «пакет Яровой». Под этими устоявшимися названиями скрывае
|28.01.2022
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Российский крупный бизнес взбунтовался против расширения «закона Яровой»
ков и предпринимателей (РСПП) выдала отрицательный отзыв о поправках, расширяющих сферу применения «закона Яровой». Они были разработаны Минцифры еще в 2020 г., но пока не были рассмотрены Госд
|27.01.2022
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Гигантский госпроизводитель «железа» под «закон Яровой» из-за медлительности лишился крупных контрактов с ФСИН
СХД «Купол» ранее позиционировался компанией как создание продукции для исполнения так называемого «закона Яровой» — федерального закона ФЗ-374 «О противодействии терроризму». Согласно требован
|22.11.2021
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Минцифры приготовило послабления «закона Яровой» и 10 мер поддержки телеком-отрасли
з них может затронуть так называемый «пакет Яровой». «Мы также пообсуждаем технологии имплементации закона Яровой, можно ли там найти дополнительные возможности для оптимизации. Операторы наход
|28.06.2021
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ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское
га/CDN», — сказано в письме. Причем, в отличие от реальной практики поэтапного введения в действия «закона Яровой», для нового требования в проекте устанавливается 90-дневный срок вступления в
|18.06.2021
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В телекоме «оттепель». Власти на год отсрочили нормы «закона Яровой»
Мишустин отстрочил нормы «закона Яровой» Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о годичной отсрочке вст
|08.06.2021
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Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой»
а слуху в связи с ее разработками технологических решений под так называемый «закон Яровой» (он же «пакет Яровой»). На сайте компании на продуктовой странице даже есть специальный подраздел с у
|02.06.2021
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Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против
Геймеров возьмут на контроль Российские геймеры могут попасть под действие «закона Яровой», обязывающего операторов связи и провайдеров хранить весь пользовательский тра
|20.04.2021
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Власти распространят «закон Яровой» на технологические сети
связи усиливаются: они должны будут три годы хранить метаданные о действиях своих пользователях. Аналогичное требования к обычным операторам связи действует с 2016 г. после принятия так называемого «закона Яровой». В 2020 г. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал предложение по хранению владельцами технологических сетей связи данных о действиях своих пользов
|16.09.2020
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«Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой»
данных для российских телекоммуникационных компаний, включая «Мегафон» и Yota, в рамках реализации «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную перепис
|01.09.2020
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Ради целей Путина власти притормозят «закон Яровой»
ены ввести послабления для телекоммуникационных и ИТ-компаний в виде отсрочки некоторых требований «закона Яровой». Правительство подготовило проект плана по достижению национальных целей разви
|19.05.2020
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«Пакет Яровой» притормозят, чтобы восстановить отрасль после пандемии
Поправки «Яровой» вступили в силу 1 июля 2018 г. По данным консалтинговой компании PwC, исполнение «закона Яровой» повышает рост капитальных затрат операторов на 10-20% в год, а сами операторы
|28.04.2020
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МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании
Контракт МТС с «Яхонт» на выполнение требований «закона Яровой» Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) раскрыла сумму сделки по закупки систем
|15.04.2020
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«Закон Яровой» могут частично отменить из-за коронавируса
Польза от пандемии Правительство России может рассмотреть перенос реализации ряда норм «закона Яровой». Отсрочка, по данным «Коммерсанта», может затронуть требование о ежегодном 15-
|31.01.2020
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Серверы на 2 миллиарда в РЖД поставит производитель «железа» для «закона Яровой»
ла компания Yadro, занимающаяся разработкой и производством серверов и систем хранения данных, в том числе для российских телекоммуникационных компаний, включая «Мегафон» и Yota, в рамках реализации «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную переписку. В РЖД уже есть опыт использования вычислительной техники под этой маркой. В частности, в конце и
|24.01.2020
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Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой»
Новый производитель СХД Компания «Норси-транс», поставщик оборудования для «закона Яровой», создала совместное предприятие (СП) с компанией «Элемент», принадлежащей АФК
|05.11.2019
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Поставщик «железа» для «закона Яровой» купил российского разработчика микропроцессорных ядер
данных для российских телекоммуникационных компаний, включая «Мегафон» и Yota, в рамках реализации «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную перепис
|30.10.2019
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МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» требуют у властей деньги на «закон Яровой»
номика» по направлению «Информационная инфраструктура» Анной Серебряниковой и топ-менеджерами Сбербанка и ВТБ. Письмо связано с необходимостью выполнения телекоммуникационными операторами требований «закона Яровой». Этот закон, соавтором которого является депутат Ирина Яровая, был принят в 2016 г. Он обязал операторов телефонной связи с 1 июля 2018 г. хранить весь трафик абонентов в течение
|25.10.2019
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Huawei поставит свои «самые высокопроизводительные процессоры» для исполнения «закона Яровой»
Huawei будет поставлять свои самые высокопроизводительные процессоры серии Kunpeng для реализации «закона Яровой» и для других проектов нацпрограммы «Цифровая экономика». Китайская компания на
|07.08.2019
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Выручка производителей прослушки выросла в разы благодаря «закону Яровой»
кций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) многократно увеличили выручку после вступления в силу «закона Яровой». ФСБ и другие правоохранители используют СОРМ для прослушки звонков, а также п
|07.06.2019
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Провайдер отказался покупать несертифицированное «железо» для «закона Яровой». Ему светит крупный штраф
ался от закупки несертифицированного оборудования СОРМ. Оно используется для выполнения требований «закона Яровой». В ответ Роскомнадзор подал на компанию одновременно четыре иска, и теперь ей
|06.05.2019
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Поставщиком «железа» для «закона Яровой» может оказаться Huawei
ия Huawei может стать поставщиком оборудования для операторов МТС и МГТС для выполнения требовании «закона Яровой». В частности, китайский производитель может обеспечить российских операторов с
|08.04.2019
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Государство создает гигантского производителя «железа» для «закона Яровой»
за счет продукции компании Yadro, входящей в его состав и тоже занимающейся производством СХД для «закона Яровой». Финансовую сторону сделки участники не раскрывают. История «Национальных техн
|05.04.2019
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Поставщик «железа» для «закона Яровой» впервые рассекретил данные о выручке
сто в лидерах российского рынка. Компания Yadro является поставщиком платформ хранения данных для ряда ведущих российских телекоммуникационных компаний, включая «Мегафон» и Yota, в рамках реализации «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную переписку. По итогам года компания Yadro стала крупнейшим поставщиком среди всех вендоров СХД в России по о
|14.03.2019
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Минэкономразвития: российские СХД в «пакете Яровой» дороги и монополизируют рынок
работ и вызовут дополнительные расходы у провайдеров, которые уже внедряют системы для исполнения «закона Яровой». В итоге все это может привести к срыву планов по внедрению закона, предупреди
|19.02.2019
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В России запущены в серию СХД на «Эльбрусах» для «закона Яровой»
Запущенное в серийное производство оборудование должно обеспечить задачи реализации так называемого закона Яровой в качестве технических средств накопления информации. Разработчик СХД заявляет
|10.01.2019
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Власти предлагают хранить переписку абонентов по «Закону Яровой» строго на отечественном оборудовании
к антитеррористическому пакету законов, принятых в 2016 г. и получившего у общественности название «Закона Яровой» по имени одного из разработчиков законопроекта - депутата Ирины Яровой. Закон
|17.09.2018
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Регулирование телекома: чего мы ждем от нового министра связи. Опрос
ова министром цифрового развития и связи совпало по времени с вступлением в полную силу требований «закона Яровой» - пакета «антитеррористических» законов, соавтором которых выступила депутат И
|07.08.2018
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Чиновники переругались из-за «закона Яровой»: он требует миллиардных затрат
нэкономрзавития раскритиковало проект приказа Минкомсвязи о требованиях к интернет-компаниям из-за «закона Яровой» Летом 2017 г. Минкомсвязи разработало проект приказа о технических требованиях
|29.06.2018
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Власти разъяснили «закон Яровой» для сайтов: Хранить содержимое сообщений придется максимальный срок
Правительство уточнило требования «закона Яровой» к интернет-компаниям Правительство России утвердило правила хранения организат
|07.06.2018
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Под «закон Яровой» создана распределенная СХД на «Эльбрусах» — конкурент решения Red Hat
ласть его применения — это хранение медийного контента, данных видеонаблюдения, результатов высокопроизводительных вычислений и т. д. «Также, возможно использование решения при реализации требований “закона Яровой”», — добавил он. Напомним, в 2016 г. был принят «антитеррорестический» пакет поправок за авторством депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. Закон, в числе прочего, обяза
|24.05.2018
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Россияне запатентовали технологию суперсжатия информации для «закона Яровой»
быстрому продвижению концепции и методов для обеспечения условий применений антитеррористического «закона Яровой» и решения схожих задач. Учитывая, что «закон Яровой» вступает в силу в 2018 г.
|20.04.2018
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Власти придумали, как не разорить операторов связи «законом Яровой»
, оценивались в 5,5 трлн руб. Правительство приняло компромиссные правила по исполнению требований «закона Яровой» Участники рынка предупреждали, что реализация таких требований сделает их бизн
|15.03.2018
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Из-за «закона Яровой» «Мегафон» увеличит капитальные затраты на 20 миллиардов. Дивидендов не будет
капитальных расходов несколькими причинами, в том числе необходимостью исполнения так называемого «закона Яровой» в части хранения данных. Среди других причин упоминается улучшение качества ус
|22.01.2018
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Правительство России смягчило «закон Яровой»
ки.В конце 2016 г. Минкомсвязи представило первый проект нормативных актов о реализации требований «закона Яровой», тогда предлагалась хранить содержимое сообщений в течении максимально отведен
|08.11.2017
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В Правительство внесли документы с поблажкой операторам по «Закону Яровой»
и. В конце 2016 г. Минкомсвязи представило первый проект нормативных актов о реализации требований «Пакета Яровой», тогда предлагалась хранить содержимого сообщений в течении максимально отведе
|17.10.2017
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Операторам дадут поблажку по «Закону Яровой»: Срок хранения сообщений сократят в 6 раз
Минкомсвязи либерализовало требования «Закона Яровой» Минкомсвязи подготовило проекты нормативных актов относительно реализации треб
|11.08.2017
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Что ФСБ будет знать о пользователях Рунета по «Закону Яровой». Список
ов с системой оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Документ направлен на выполнение требований «Закона Яровой» и опубликован на портале regulation.gov.ru. Первая версия СОРМ появилась в сер
Федеральный закон 374-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Яровая Ирина 72 49
|Путин Владимир 3454 42
|Озеров Виктор 29 22
|Шадаев Максут 1210 20
|Черепенников Антон 86 16
|Мишустин Михаил 787 15
|Никифоров Николай 1138 14
|Усманов Алишер 311 14
|Дуров Павел 329 11
|Жаров Александр 183 11
|Овчинников Сергей 50 9
|Волин Алексей 122 8
|Казарян Карен 84 8
|Чернышенко Дмитрий 581 8
|Козлюк Артем 39 7
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Иванов Олег 153 6
|Хинштейн Александр 148 5
|Кулин Филипп 53 4
|Стрешинский Иван 38 4
|Свириденко Владимир 8 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Кабанов Владимир 178 4
|Макаров Валентин 251 3
|Матвиенко Валентина 117 3
|Петров Дмитрий 79 3
|Али Максим 12 3
|Ким Дмитрий 73 3
|Николаев Александр 45 3
|Моторко Андрей 73 3
|Копосов Максим 74 3
|Чиндяскин Дмитрий 9 3
|Галушко Дмитрий 24 3
|Легостаева Светлана 96 3
|Хайретдинов Рустэм 95 3
|Четвертнев Илья 11 3
|Бедеров Игорь 103 3
|Яровой Алексей 3 3
|Лугов Андрей 33 3
|Касперская Наталья 319 3
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