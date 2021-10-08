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Федеральный закон 374-ФЗ
Закон Яровой
О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму
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Публикаций - 154, упоминаний - 393
Федеральный закон 374-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 39
|Яровая Ирина 63 22
|Никифоров Николай 1126 14
|Шадаев Максут 384 11
|Черепенников Антон 52 11
|Жаров Александр 165 10
|Усманов Алишер 241 9
|Волин Алексей 113 8
|Озеров Виктор 26 8
|Мишустин Михаил 302 8
|Овчинников Сергей 24 7
|Медведев Дмитрий 1433 7
|Дуров Павел 216 6
|Чернышенко Дмитрий 234 6
|Иванов Олег 124 6
|Климарев Михаил 46 4
|Кабанов Владимир 174 4
|Соколов Алексей 121 3
|Лугов Андрей 32 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Макаров Валентин 111 3
|Касперская Наталья 197 3
|Кулин Филипп 39 3
|Чиндяскин Дмитрий 9 3
|Серебряникова Анна 47 2
|Плуготаренко Сергей 50 2
|Хинштейн Александр 50 2
|Петров Дмитрий 33 2
|Абызов Михаил 64 2
|Лукацкий Алексей 67 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Дарбинян Саркис 35 2
|Козлюк Артем 39 2
|Мариничев Дмитрий 21 2
|Акимов Максим 167 2
|Давыдов Денис 32 2
|Стрешинский Иван 33 2
|Навальный Алексей 58 2
|Бортников Александр 19 2
|Рейман Леонид 411 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759865, в очереди разбора - 663555.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru