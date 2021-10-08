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Федеральный закон 374-ФЗ
Закон Яровой
О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму


08.10.2021 Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг» 1
09.09.2021 Евгения Шепелева, бизнес-психолог: Ментальность мешает российскому ИТ-бизнесу выйти на глобальный рынок 1
31.08.2021 Правительство России открыло официальный канал в Telegram 2
26.08.2021 Прогноз: дефицит компонентов ИТ-инфраструктуры повысит спрос на облака 1
25.08.2021 Обновленная СХД «Купол» концерна «Автоматика» представлена на «Армии-2021» 1
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» 1
28.06.2021 ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское 5
22.06.2021 В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM 1
18.06.2021 В телекоме «оттепель». Власти на год отсрочили нормы «закона Яровой» 7
08.06.2021 Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой» 2
02.06.2021 Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против 11
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 1
20.04.2021 Власти распространят «закон Яровой» на технологические сети 1
24.03.2021 Концерн «Автоматика» продемонстрирует работу ВКС на форуме «Госзаказ-2021» 1
11.02.2021 Власти накажут Tele2 за повышение тарифов для 12 млн абонентов 1
03.02.2021 В России заблокирован свободный и открытый мессенджер 1
30.12.2020 Минцифры хочет из бюджета платить российским разработчикам половину цены ПО 1
29.12.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры 1
28.12.2020 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос после трех лет падения 2
10.11.2020 МТС заплатит 10 миллиардов новой «дочке» своих хозяев 1
27.10.2020 Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи выросла на 60% 1
27.10.2020 Российский телеком-рынок растет, в отличие от мирового 3
22.10.2020 Власти запрещают расти ценам на интернет. Но ненадолго 2
09.10.2020 НТ стала лидером среди компаний РЭК «Ростеха» по росту выручки 1
05.10.2020 CNews Analytics опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков средств информационной безопасности 3
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 4
18.09.2020 «Ростех» впервые в России начал перерабатывать жесткие диски на магниты 2
16.09.2020 «Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой» 2
01.09.2020 Ради целей Путина власти притормозят «закон Яровой» 6
01.09.2020 Россиянам светит дополнительный барьер при покупках в зарубежных интернет-магазинах 4
25.08.2020 «Автоматика» представила новую линейку серверного оборудования «Нацтех» 1
19.08.2020 Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет 1
13.08.2020 Российский бизнес обрушился с критикой на идею Минкомсвязи по хранению трафика технологических сетей 3
30.07.2020 СХД «Купол» получила заключение об «отечественности» от Минпромторга 1
10.07.2020 Онлайн-конференция CNews «Телеком 2020: как меняется отрасль» состоится 21 июля 2
02.07.2020 Оксана Кузьмина, Kehua Tech: Китайские производители ИБП планируют интервенцию на российский рынок 1
30.06.2020 Минкомсвязи опубликовало список данных, которые нужно три года хранить для силовиков 2
24.06.2020 Путин вводит для ИТ-компаний «самые низкие налоговые ставки в мире» 1
22.06.2020 Власти собрались снизить налоги для российских разработчиков ПО - резко и навсегда 1
16.06.2020 ТПП предлагает выдавать российским разработчикам ПО льготные кредиты 2

Публикаций - 154, упоминаний - 393

Федеральный закон 374-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 25
Ростех - Ростехнологии 2230 22
Google LLC 7144 18
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 18
VK - Mail.ru Group 2483 17
Норси-Транс (НТ) 49 16
Yandex - Яндекс 4101 16
Ростех - Концерн Автоматика 396 13
Huawei 2730 13
КНС Групп - Yadro 124 12
Telegram Group 702 11
Apple Inc - Эппл Рус 7692 11
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 8
IBM 3537 8
Facebook 3765 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 7
Microsoft Corporation 11060 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 7
Samsung Electronics 5651 6
Amazon Inc - Amazon.com 1470 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
Zello 20 6
Yota - Скартел 623 6
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 6
Twitter 2204 5
Инфосистемы Джет 675 5
Rambler Group - Рамблер ГК 485 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 5
АФК Система ПАО 994 5
Крок 1219 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
Softline - Софтлайн 1474 4
ИКС холдинг - Форпост 35 4
МФИ Софт 103 4
NVision Group - Энвижн Груп 545 4
Т-Платформы 274 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
LinkedIn 520 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Евросеть 884 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 3
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 2
Uber 257 2
РУСАЛ - Объединённая компания 26 2
Флибуста 27 2
Airbnb 62 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 2
X5 Group 599 2
Почта России ПАО 1572 2
ESforce 22 2
Uber Technologies 258 2
КоммИТ Кэпитал 13 1
Пепеляев Групп 25 1
Связной ГК 877 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Stada 15 1
Система Капитал УК 9 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
Кинополис - Объединенные русские киностудии 5 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Газпром ПАО 520 1
Техаргос 1 1
ОрдерКом 5 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Equifax 22 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Открытие ФК 538 1
Almaz Capital Partners 118 1
Аэрофлот 493 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Ренессанс Страхование 51 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 62
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 43
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 27
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 22
Президент Российской Федерации 1439 21
Правительство РФ 2201 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 5
Федеральное казначейство России 766 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 4
Таганский районный суд города Москвы 44 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
Администрация Президента РФ 267 3
Счётная палата РФ 460 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 2
World Bank Group - Всемирный банк 129 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 1 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 9
Руссофт - Russoft 250 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
Gen-Z Consortium 11 2
OpenCAPI Consortium 13 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
Linux Foundation 157 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 35
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 15
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 13
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 5
ARM64 - Архитектура процессора 1018 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
DDR - Double data rate 1067 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
OpenStack 347 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
Big Data - Большие данные 1136 2
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 11
AWS - Amazon Web Services 568 8
Национальные Технологии - СХД Купол 31 7
WhatsApp Messenger 654 7
Rakuten Viber 429 7
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 6
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 6
Linux OS 4253 5
Microsoft Azure 1171 5
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
VK - Mail.ru Одноклассники 857 4
WeChat - Мессенджер 96 3
Microsoft Windows 10 6629 3
Snapchat 89 3
Apple - App Store 2198 3
Google YouTube - Видеохостинг 1713 3
Google Android 10750 3
Apple iOS 5741 3
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 367 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 2
Turkcell Bip - Мессенджер 13 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
В кругу друзей - социальная сеть 11 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
Microsoft Skype 1467 2
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 2
Raidix RAIN Эльбрус - программно-определяемая система хранения данных (SDS) 3 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 2
Путин Владимир 1824 39
Яровая Ирина 63 22
Никифоров Николай 1126 14
Шадаев Максут 384 11
Черепенников Антон 52 11
Жаров Александр 165 10
Усманов Алишер 241 9
Волин Алексей 113 8
Озеров Виктор 26 8
Мишустин Михаил 302 8
Овчинников Сергей 24 7
Медведев Дмитрий 1433 7
Дуров Павел 216 6
Чернышенко Дмитрий 234 6
Иванов Олег 124 6
Климарев Михаил 46 4
Кабанов Владимир 174 4
Соколов Алексей 121 3
Лугов Андрей 32 3
Щеголев Игорь 676 3
Макаров Валентин 111 3
Касперская Наталья 197 3
Кулин Филипп 39 3
Чиндяскин Дмитрий 9 3
Серебряникова Анна 47 2
Плуготаренко Сергей 50 2
Хинштейн Александр 50 2
Петров Дмитрий 33 2
Абызов Михаил 64 2
Лукацкий Алексей 67 2
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Дарбинян Саркис 35 2
Козлюк Артем 39 2
Мариничев Дмитрий 21 2
Акимов Максим 167 2
Давыдов Денис 32 2
Стрешинский Иван 33 2
Навальный Алексей 58 2
Бортников Александр 19 2
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