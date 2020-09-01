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Спецпроекты

Ради целей Путина власти притормозят «закон Яровой»

Безопасность Стратегия безопасности Бизнес Законодательство Интернет ИТ в госсекторе
, Текст: Ирина Пешкова

Власти могут ввести послабления для телекоммуникационных и ИТ-компаний в отношении выполнения требований «закона Яровой». Среди предложенных мер – отсрочка обязательного переноса на территорию России серверов с персональными данными россиян и приостановление увеличения емкости технических средств на 15% в год для хранения интернет-трафика.

Ветер перемен дует в сторону отсрочки

Власти намерены ввести послабления для телекоммуникационных и ИТ-компаний в виде отсрочки некоторых требований «закона Яровой». Правительство подготовило проект плана по достижению национальных целей развития России до 2024 г. и на плановый период до 2030 г.

В проекте, подробности которого стали известны РБК от источника, близкого Правительству России, предлагается перечень конкретных мер.

Во-первых, установить отсрочку до 30 октября 2022 г. для требования обязательного переноса на территорию России серверов с персональными данными россиян.

Во-вторых, приостановить до сентября 2022 г. действие требования «закона Яровой» о ежегодном увеличении на 15% емкости технических средств для хранения интернет-трафика, отказаться от требования хранить тяжелый контент и видеотрафик.

В-третьих, предоставить каникулы в 2020 г. по оплате аренды гособъектов недвижимости для размещения инфраструктуры связи, а также обеспечить выход операторов связи и центров обработки данных на оптовый рынок электроэнергии.

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В проекте плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года
Правительство предусмотрело отсрочку переноса на территорию России серверов
с персональными данными россиян и и других положений «пакета Яровой»

Напомним, что в июле 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях, выделив пять приоритетных направлений, в числе которых была названа цифровая трансформация.

Президент поручил правительству до 30 октября 2020 г. привести все нацпроекты в соответствие с целями июльского указа и представить единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 г. и на плановый период до 2030 г.

Подробности о «законе Яровой»

«Закон Яровой» — это фактически два законопроекта, которые были приняты в России в июле 2016 г. Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии терроризму“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» и Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности».

12 апреля 2018 г. Правительство России подписало постановление о том, что с 1 октября 2018 г. операторы связи обязаны хранить в течение 30 суток текстовые, голосовые, видео- и другие сообщения пользователей. Далее оператор обязан увеличивать объем хранения на 15% в год.

В июле 2018 г. вступили в силу поправки, дающие Правительству полномочия обязывать операторов связи хранить записи телефонных разговоров, SMS и интернет-трафик пользователей сроком шесть месяцев. При этом, как это следует из поправок, указанная информация должна храниться исключительно на территории России.

Временное послабление требований «Закона Яровой» из-за пандемии

В апреле 2020 г. CNews писал о временном послаблении требований «Закона Яровой», среди которых – ежегодное 15-процентное увеличение объемов их хранилищ данных. Основной причиной послаблений стала пандемия коронавируса, повлекшая резкое ухудшение российской экономики, в том числе из-за вынужденной самоизоляции.

К концу апреля 2020 г. Минкомсвязи подготовило перечень, состоящий из 15 предложений по поддержке российской ИТ-сферы на фоне пандемии, и отправило его в Правительство. Помимо пунктов об отсрочке исполнения операторами требований «пакета Яровой» в нем также упоминались отсрочка до конца 2020 г. уплаты налогов на доходы для сотрудников ИТ-компаний и отмена уплаты ими страховых взносов в фонд оплаты труда.

В мае 2020 г. в проект общенационального плана по нормализации экономики России после пандемии коронавируса включен пункт об отсрочке ряда требований «пакета Яровой». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собеседника, знакомого с проектом плана. Проект был рассмотрен на совещании Правительства России 18 мая 2020 г.

Не все согласны переносить серверы с данными россиян в Россию

Напомним, что хранение данных российских пользователей на территории России законодательно закреплено поправками в российский закон «О персональных данных», вступившими в силу 1 сентября 2015 г. За несоблюдение этого требования в 2016 г. поплатилась сеть профессиональных контактов LinkedIn, которую власти заблокировали.

Многолетние сложности с соблюдением этого закона у Facebook и Twitter. Так в декабре 2018 г. Роскомнадзор уведомил эти компании о том, что начинает проверку на предмет соблюдения ими российского законодательства в части хранения персональных данных. В результате проверки Роскомнадзор возбудил против компаний административное дело и выписал штраф. Компании продолжили упорствовать в отличие от, например, от «Эппл рус», дочерней компании Apple, которая предпочла перенести данные россиян на территорию России и была включена в реестр операторов персональных данных Роскомнадзора в 2019 г.

В феврале 2020 г. Facebook и Twitter снова были оштрафованы на 4 млн руб. каждая за отказ переносить в Россию серверы с данными российских пользователей. Штрафы компании не выплатили, и в июне 2020 г. служба судебных приставов начала применительно к ним исполнительное производство.



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