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Apple Inc Apple Russia Эппл Рус



11.06.2024 В России по требованию Apple аннулирован патент, выданный россиянину

Решение Роспатента Председатель палаты по патентным спорам принял решение удовлетворить требование «Эппл Рус» аннулировать патент предпринимателя Арташеса Икономова на полезную модель (инновационное техническое решение) — мобильный телефон с экстренной связью, выяснил РБК. Икономов получил па
16.12.2022 Apple досрочно и тайно покидает роскошный офис в двух шагах от Кремля

ть роскошный офис в центре Москвы, который занимает ее российское представительство – компания ООО «Эппл рус». Как пишет РБК, в обозримом будущем Apple откажется от него. Офис российского предс
15.04.2022 У Apple отберут сотни миллиардов рублей и арестуют счета за уход из России

вы принял к рассмотрению иск против российского филиала американской компании Apple – компании ООО «Эппл Рус», пишут «Известия». Автором иска выступила «Общественная потребительская инициатива»
27.08.2021 Россиянин отсудил у Apple цену утопленного iPhone и моральный ущерб

утопил свой Apple iPhone 11 Pro Max в бассейне и выиграл дело в судах двух инстанций с иском к ООО «Эппл Рус», отсудив у компании стоимость телефона, морального ущерба и неустойки. Это следует

11.12.2018 Россиянин отсудил компенсацию за взрыв в штанах iPhone SE

ась одежда. После трёх недель больничного и постоянных перевязок он подал иск на 3 млн руб. против «Эппл рус», но получил только 70 тыс. руб. от местного продавца. В таких историях главное сохр
03.07.2017 Топ-менеджер Apple в России оштрафован за координацию цен на iPhone

Оштрафован сотрудник «Эппл рус»Менеджер по работе с розничными сетями компании «Эппл рус», дочернего предприятия Apple в России, был оштрафован Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на p20 тыс. Причиной н
07.04.2017 «Это попадалово». Как Apple манипулировала ценами на iPhone в России

ая антимонопольная служба (ФАС) опубликовала мотивировочную часть решения по делу о координации цен на смартфоны iPhone, производимые корпорацией Apple. Ранее ФАС признала российскую «дочку» Apple – «Эппл Рус» - нарушителем Закона «О конкуренции» в связи с установлением цен на iPhone для розничных сетей. Изначально ответчиками по делу выступали сама корпорация Apple и ее различные зарубежны

Публикаций - 65, упоминаний - 93

Apple Inc и организации, системы, технологии, персоны:

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