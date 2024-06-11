В России по требованию Apple аннулирован патент, выданный россиянину Решение Роспатента Председатель палаты по патентным спорам принял решение удовлетворить требование «Эппл Рус» аннулировать патент предпринимателя Арташеса Икономова на полезную модель (инновационное техническое решение) — мобильный телефон с экстренной связью, выяснил РБК. Икономов получил па

Apple досрочно и тайно покидает роскошный офис в двух шагах от Кремля ть роскошный офис в центре Москвы, который занимает ее российское представительство – компания ООО «Эппл рус». Как пишет РБК, в обозримом будущем Apple откажется от него. Офис российского предс

У Apple отберут сотни миллиардов рублей и арестуют счета за уход из России вы принял к рассмотрению иск против российского филиала американской компании Apple – компании ООО «Эппл Рус», пишут «Известия». Автором иска выступила «Общественная потребительская инициатива»

Россиянин отсудил у Apple цену утопленного iPhone и моральный ущерб утопил свой Apple iPhone 11 Pro Max в бассейне и выиграл дело в судах двух инстанций с иском к ООО «Эппл Рус», отсудив у компании стоимость телефона, морального ущерба и неустойки. Это следует

Россиянин отсудил компенсацию за взрыв в штанах iPhone SE ась одежда. После трёх недель больничного и постоянных перевязок он подал иск на 3 млн руб. против «Эппл рус», но получил только 70 тыс. руб. от местного продавца. В таких историях главное сохр

Топ-менеджер Apple в России оштрафован за координацию цен на iPhone Оштрафован сотрудник «Эппл рус»Менеджер по работе с розничными сетями компании «Эппл рус», дочернего предприятия Apple в России, был оштрафован Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на p20 тыс. Причиной н