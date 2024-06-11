Apple Inc Apple Russia Эппл Рус
|11.06.2024
|
В России по требованию Apple аннулирован патент, выданный россиянину
Решение Роспатента Председатель палаты по патентным спорам принял решение удовлетворить требование «Эппл Рус» аннулировать патент предпринимателя Арташеса Икономова на полезную модель (инновационное техническое решение) — мобильный телефон с экстренной связью, выяснил РБК. Икономов получил па
|16.12.2022
|
Apple досрочно и тайно покидает роскошный офис в двух шагах от Кремля
ть роскошный офис в центре Москвы, который занимает ее российское представительство – компания ООО «Эппл рус». Как пишет РБК, в обозримом будущем Apple откажется от него. Офис российского предс
|15.04.2022
|
У Apple отберут сотни миллиардов рублей и арестуют счета за уход из России
вы принял к рассмотрению иск против российского филиала американской компании Apple – компании ООО «Эппл Рус», пишут «Известия». Автором иска выступила «Общественная потребительская инициатива»
|27.08.2021
|
Россиянин отсудил у Apple цену утопленного iPhone и моральный ущерб
утопил свой Apple iPhone 11 Pro Max в бассейне и выиграл дело в судах двух инстанций с иском к ООО «Эппл Рус», отсудив у компании стоимость телефона, морального ущерба и неустойки. Это следует
|11.12.2018
|
Россиянин отсудил компенсацию за взрыв в штанах iPhone SE
ась одежда. После трёх недель больничного и постоянных перевязок он подал иск на 3 млн руб. против «Эппл рус», но получил только 70 тыс. руб. от местного продавца. В таких историях главное сохр
|03.07.2017
|
Топ-менеджер Apple в России оштрафован за координацию цен на iPhone
Оштрафован сотрудник «Эппл рус»Менеджер по работе с розничными сетями компании «Эппл рус», дочернего предприятия Apple в России, был оштрафован Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на p20 тыс. Причиной н
|07.04.2017
|
«Это попадалово». Как Apple манипулировала ценами на iPhone в России
ая антимонопольная служба (ФАС) опубликовала мотивировочную часть решения по делу о координации цен на смартфоны iPhone, производимые корпорацией Apple. Ранее ФАС признала российскую «дочку» Apple – «Эппл Рус» - нарушителем Закона «О конкуренции» в связи с установлением цен на iPhone для розничных сетей. Изначально ответчиками по делу выступали сама корпорация Apple и ее различные зарубежны
Apple Inc и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336481, в очереди разбора - 772279.
Создано именных указателей - 166678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.