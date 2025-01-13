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Суд по интеллектуальным правам (СИП) Патентный суд РФ Арбитражный суд по интеллектуальным правам



13.01.2025 У «М.Видео-Эльдорадо» отбирают товарный знак 1
11.11.2024 Сбербанк судится с Роспатентом. Ведомство не признает оригинальность ПО банка для распознавания документов 1
28.10.2024 Бренд Ericsson в России начали отбирать у знаменитого производителя телекоммуникационного «железа» 1
18.10.2024 Китайский онлайн-магазин Poizon пошел войной на российского тезку. Россиянам грозит изъятие домена, миллионные штрафы и уголовка 1
23.08.2024 В России дипфейк признан объектом авторского права 1
20.08.2024 У Nokia отбирают товарный знак в России 1
08.08.2024 Российский ИТ-разработчик ведет войну за знаменитый бренд Grundig 1
11.06.2024 В России по требованию Apple аннулирован патент, выданный россиянину 1
04.04.2024 Россияне отбирают товарный знак у Ericsson. На него приходилась половина базовых станций страны 1
28.03.2024 В Координационный совет РЦИС вошли руководители Роспатента и Фонда «Сколково» 1
12.03.2024 Врач-кардиолог требует 300 миллионов у телемедицинской «дочки» Сбербанка 1
19.12.2023 Российский изобретатель, требует от Apple уничтожить все iPhone и заплатить ему 295 миллиардов. Дело уже в Роспатенте 1
06.12.2023 Россияне растоптали в суде всемирно знаменитого производителя наушников и колонок JBL 1
26.10.2023 Lenovo выгоняют из России. У компании отбирают ее знаменитый бренд, но россияне от этого не пострадают 2
27.09.2023 У Xiaomi хитро отбирают товарные знаки. Судьба ее гаджетов в России под большим вопросом 2
22.08.2023 У любимой россиянами Xiaomi хотят отобрать бренд в России 1
01.09.2022 РАО через суд выбивает из кинотеатров деньги за музыку в «недружественных» фильмах 1
07.07.2022 В России могут запретить смартфоны и ТВ Xiaomi. Вероятность высока 1
01.02.2022 «Микрон» решил нахрапом устранить всех своих конкурентов 1
25.10.2021 Microsoft отбирает товарный знак у крошечной российской компании 2
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
25.06.2021 ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну 2
05.02.2021 «ВИСТ Групп» отказано в иске на компанию бывшего топ-менеджера за кражу исходного кода 1
30.10.2020 «Ростелеком» крупно не расплатился с российскими спортсменами-инвалидами Олимпиады в Сочи 1
10.06.2020 Плодовитый российский изобретатель растерзал Apple в патентном суде 1
10.06.2019 Оттепель: Российский провайдер избежал крупного штрафа за доступ к «Флибусте» 1
16.01.2019 В России государственному телеканалу разрешили бесплатно брать ролики с YouTube 1
28.08.2018 В московских судах автоматизирована оплата услуг адвокатов 1
06.08.2018 Постройка цифровых платформ обойдется в 24 миллиарда. Кто получит эти деньги? 1
30.07.2018 В судах Москвы автоматизировано назначение судебной экспертизы по уголовным делам 1
29.06.2018 В судах Москвы автоматизировали присяжных заседателей 1
28.06.2018 Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями 1
19.02.2018 Сотрудникам судов стало проще готовить отчетность 1
19.02.2018 Столичную прокуратуру подключили к безбумажной отчетности судов 1
02.02.2018 Эксперты: цифровые технологии помогут усовершенствовать механизм патентования 1
13.12.2017 В столичных судах появится еще одна система для аудио- и видеозаписи 1
29.11.2017 Цифровизация правосудия затронет столичное ЖКХ и присяжных 1
10.10.2017 Районные суды и приставы Москвы полностью отказались от бумаги 1
08.08.2017 В судах общей юрисдикции Москвы началась ИТ-интеграция с «Почтой России» 1
01.08.2017 Суды Москвы начали принимать большую часть документов в электронном виде 1

Публикаций - 55, упоминаний - 60

Суд по интеллектуальным правам (СИП) и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1777 23
Xiaomi 1732 5
Apple Inc 12100 4
Ростелеком 9700 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 64 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 3
Yandex - Яндекс 7339 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Samsung Electronics 10254 2
Lenovo Group 2292 2
Цифра ГК 2426 2
Онлайн патент - Online Patent 16 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Теле.ру 2 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 338 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 1
Multiclet - Мультиклет 20 1
Microsoft Corporation 24624 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
ЛИССИ Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 27 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 58 1
Ростелеком - Глобус-телеком 226 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Lexar Media - Shenzhen Longsys Electronics 33 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Samsung - Harman - JBL 216 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
V2 Grupp - В2 Групп 7 1
ННПО им. М.В. Фрунзе - Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе - Нижегородский завод имени Фрунзе 7 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
МегаФон 8804 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 21
Почта России ПАО 2112 11
Dyson 122 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
ЭФКО ГК 22 1
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 1
Walt Disney Company 622 1
Формула Кино - Синема Парк 31 1
Warner Bros. International Television Distribution 277 1
Sony Music Entertainment 158 1
WMG - Warner Music Group 209 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 129 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 1
AAC Group - ААЦ-Инвест - АвтоАудиоЦентр - УралЗавод - U&HSAE - УралАвтоКомплект - Автоэлектроникс НТЦ - ААЦ-информационные технологии 9 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Рапид Био 101 1
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
Grundig 41 1
Феррони ГК - Феррони Инжиниринг 2 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 21 1
O2 Consulting - O2Consulting 12 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
Adidas - Адидас 160 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Nike 185 1
Michelin - Мишлен 32 1
Hugo Boss 8 1
Судебная власть - Judicial power 2309 33
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 23
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 22
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 21
Конституционный суд РФ 107 21
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 21
Федеральное казначейство России 1772 19
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 18
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 11
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 8
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 7
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Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 36 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 75 3
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 57 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 65 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 10 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АЮР - Ассоциация юристов России 41 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 29
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IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
NordVPN 18 1
HideMy.network - HideMy.name - VPN-сервис 7 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
IPVAnish - VPN-сервис 9 1
ExpressVPN 21 1
VPN Unlimited 6 1
Hola VPN 9 1
VypryVPN 5 1
TorGuard 8 1
Hide my Ass - VPN-сервис 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
ЛИССИ УЦ ПАК 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 1
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 42 1
Apple iPad 3860 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
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Правительство Москвы - Наш город 103 1
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ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
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Новоселова Людмила 2 2
Чувствинов Игорь 5 2
Купцова Елена 3 2
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Полиров Дмитрий 2 1
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Крашенинников Павел 17 1
Романченко Дмитрий 14 1
Манджиков Очир 56 1
Левова Ирина 24 1
Егорова Ольга 13 1
Тюлькин Евгений 2 1
Гурович Андрей 2 1
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Говорухин Станислав 5 1
Кузнецов Дмитрий 67 1
Карелов Алексей 2 1
Кожевников Иван 5 1
Иванов Денис 13 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 4
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Япония 13282 3
Армения - Республика 2280 3
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 1761 2
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