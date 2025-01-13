Суд по интеллектуальным правам (СИП) Патентный суд РФ Арбитражный суд по интеллектуальным правам
Суд по интеллектуальным правам (СИП) и организации, системы, технологии, персоны:
|Толстова Татьяна 37 11
|Фомин Дмитрий 23 4
|Солопова Ульяна 5 3
|Медвецкий Леонид 4 3
|Икономов Арташес 3 3
|Дроздов Игорь 45 2
|Жемерева Татьяна 3 2
|Шварц Ольга 3 2
|Новоселова Людмила 2 2
|Чувствинов Игорь 5 2
|Купцова Елена 3 2
|Дворкович Аркадий 210 1
|Полиров Дмитрий 2 1
|Ивлиев Григорий 6 1
|Мамонтов Аркадий 2 1
|Тлевлесова Сауле 1 1
|Abbott Ryan - Эбботт Райан 1 1
|Фролов Сергей 34 1
|Соловьев Игорь 52 1
|Пилипенко Михаил 5 1
|Крашенинников Павел 17 1
|Романченко Дмитрий 14 1
|Манджиков Очир 56 1
|Левова Ирина 24 1
|Егорова Ольга 13 1
|Тюлькин Евгений 2 1
|Гурович Андрей 2 1
|Зырянов Борис 12 1
|Nowak Dorota Agata - Новак Дорота Агата 1 1
|Казарян Карен 74 1
|Дедков Евгений 3 1
|Познанская Людмила 1 1
|Говорухин Станислав 5 1
|Кузнецов Дмитрий 67 1
|Карелов Алексей 2 1
|Кожевников Иван 5 1
|Иванов Денис 13 1
|Погадаев Никита 1 1
|Прыткова Елена 1 1
|Мануйлова Татьяна 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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