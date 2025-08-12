Гигантского российского ритейлера техники частично отдадут Китаю. Его совладельцем станет конкурент из КНР

Китайский онлайн-ритейлер JD станет косвенным совладельцем «М.Видео-Эльдорадо». Российская компания с начала 2025 г. испытывает трудности, под угрозой закрытия были сотни ее магазинов. Есть вероятность появления товаров из каталога JD в ассортименте магазинов «Эльдорадо» и «М.Видео».

Китай через Германию

Косвенным совладельцем российской сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» может стать китайская компания JD – одного из крупнейших онлайн-ритейлеров в КНР, пишет РБК. В России JD тоже известен – основанный в 1998 г., в предыдущем десятилетии он активно рекламировался в Рунете.

По информации РБК, JD войдет в число косвенных совладельцев «М.Видео-Эльдорадо» в результате приобретения немецкого ритейлера Ceconomy вместе с владеющей ей немецкой компанией Ceconomy Media-Saturn-Holding GmbH. Сумма сделки доподлинно неизвестна.

В рамках этой сделки JD получит, в числе прочего, и пакет акций в российском ритейлере. Ceconomy удерживает в нем 15-процентную долю на протяжении семи лет – с 2018 г.

Отметим также, что в том же году состоялось слияние «М.Видео» и «Эльдорадо». На момент выхода материала основным акционеров объединенного ритейлера был его бывший гендиректор Билан Ужахов с долей 53,633%. 15% удерживала немецкая Ceconomy Media Saturn Holding GMBH, а оставшиеся 24,2% акций находились в свободном обращении на Московской бирже.

Все очень запутано

Как пишет РБК, существует отличная от нуля вероятность размытия доли Ceconomy в составе совладельцев «М.Видео-Эльдорадо». Это может произойти «в ходе планируемой «М.Видео» допэмиссии».

Такой исход станет реальностью в случае, если немецкий ритейлер «не получит разрешения на это правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями», подчеркивает издание.

Магазин «Тысяча китайских мелочей»

РБК пишет, что JD едва ли ограничится лишь тем, что станет «косвенным совладельцем» одного из крупнейших российских ритейлеров техники с сотнями магазинов по всей стране. Предполагается, что он попытается интегрироваться в его сеть и начать реализовывать свои товары через магазины «М.Видео» и «Эльдорадо».

Пока неизвестно, чем это в итоге обернется. Нельзя исключать вариант, что в обозримом будущем ассортимент «М.Видео-Эльдорадо» станет гораздо более «китайским».

Издание подчеркивает, что все предыдущие попытки JD выйти на российский рынок провалились.

Кое-что проясняется

Редакция CNews направила запрос в «М.Видео-Эльдорадо». Представители ритейлера от комментариев отказались.

Между тем, собеседник CNews на рынке бытовой техники и электроники подтвердил, что JD объявил о покупке контрольного пакета немецкой компании Ceconomy AG, владельца сетей MediaMarkt и Saturn. «Сумма сделки оценивается в 2,2 млрд евро, а JD.com выходит на европейский рынок офлайн-электроники с масштабными амбициями», – заявил источник CNews.

По информации близких к сделке источников, JD заинтересован не только в европейских активах Ceconomy, но и в «ее прежних проектах в других странах, включая Россию». «Китайская компания (JD – прим. CNews) может стать косвенным собственником большого пакета акций ритейлера. Российский бизнес также может оказаться в периметре интересов китайской компании», – сказал собеседник CNews.

Также есть косвенные причины того, что JD может интересоваться российской офлайн-розницей. «На фоне насыщения внутреннего рынка JD.com активно диверсифицирует бизнес, делая ставку на офлайн-розницу и международную экспансию. В Китае JD.com на фоне замедления роста маркетплейсов и насыщения e-commerce открыла свыше 10 тыс. торговых точек разных форматов, включая дискаунтеры и крупнейший магазин электроники площадью 40 тыс. кв. метров. Только в 2025 г. планируется запуск еще пяти новых магазинов», – сказал собеседник CNews, добавив, что JD «внимательно изучает возможности локальной интеграции, в том числе на российском рынке, где ранее присутствовали проекты».

«Россия остается одним из крупнейших потребительских рынков электроники в Восточной Европе, а «М.Видео-Эльдорадо» – важным участником этого рынка. По сути, войдя через миноритарную долю в бизнес «М.Видео», JD.com сразу получит доступ к огромной аудитории клиентов розничной сети. А интеграция технологий и партнерств китайской компании в бизнес-процессы «М.Видео» может привести к существенному повышению эффективности российского ритейлера и расширению его возможностей по приобретению ассортимента брендов из Поднебесной на льготных условиях», – подытожил источник CNews.

Что происходит с «М.Видео-Эльдорадо»

Российский ритейлер с начала 2025 г. переживает не лучшие времена. Сразу после новогодних праздников стало известно, что в Суде по интеллектуальным правам началось разбирательство по иску ПАО «М.Видео» с требованием снять правовую охрану с товарного знака «М.Финанс».

Через две недели выяснилось, что «М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры о своей продаже. В качестве основного претендента на покупку был указан Промсвязьбанк, который желал усилить собственного ритейлера «Связь.On». Значительная часть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» подлежала закрытию, а оставшиеся должны были торговать преимущественно российской техникой.

Одна из возможных причин продажи – многомиллиардные убытки сети. «М.Видео-Эльдорадо» – убыточная компания, и таковой она является с 2022 г. Согласно сервису «Контур.Фокус», За 2022 г. выручка ее основного юрлица (ООО «МВМ») составила 401 млрд руб., а чистый убыток — 7,1 млрд руб.

В середине марта 2025 г. ритейлер получил почти 12 млрд руб. от инвесторов. Общая сумма докапитализации на первую половину 2025 г. – 30 млрд руб. На тот момент имена тех кто решил вложиться в компанию, были засекречены, однако менее чем через неделю эта информация частично утекла в Сеть. Оказалось, что одним из акционеров «М.Видео-Эльдорадо», вложившихся в эту сеть деньги в рамках докапитализации, стал ее бывший гендиректор Билан Ужахов. Он ушел с поста СЕО в феврале 2025 г.