Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Торговля розничная Дискаунтер (магазин) Аутлет Outlet center Дрогери die Drogerie магазин-дискаунтер в формате самообслуживания


СОБЫТИЯ


15.01.2026 «Галамарт» масштабирует динамическое ценообразование после роста валовой прибыли в пилоте на 9% 1
25.09.2025 «Магнит» внедрил комплексную систему расчета численности персонала в магазинах 2
12.08.2025 Гигантского российского ритейлера техники частично отдадут Китаю. Его совладельцем станет конкурент из КНР 1
05.08.2025 Каждый десятый покупатель тратит в магазинах фиксированных цен больше, чем планировал 1
18.07.2025 «Улыбка радуги» внедрила HR-платформу iMpact LMS для диагностики компетенций сотрудников 1
25.06.2025 «Магнит» начал внедрение собственной системы F&R 1
24.06.2025 «Магнит» запустил ИИ-сервис для индивидуального подбора косметики в 2,5 тыс. магазинов «Магнит Косметик» 1
14.04.2025 Товары «Магнита» стали доступны к заказу через приложение «Т-Банка» 1
05.03.2025 «Магнит Доставка» нарастила число заказов почти вдвое в 2024 г. и получила положительную EBITDA 1
13.01.2025 «Магнит» доставил рекордное количество заказов перед Новым годом 1
19.12.2024 В торговой сети «Низкоцен» запустили первые кассы самообслуживания 1
10.10.2024 «Магнит» разрабатывает собственную систему F&R 1
27.08.2024 «Магнит Маркет» увеличил сеть ПВЗ до 2000 точек и вышел в новые города 1
13.08.2024 «Магнит» тестирует технологию цифрового учета рабочего времени 1
30.07.2024 «Магнит» подключил маркетплейс «Магнит Маркет» к мультиформатной программе лояльности 1
05.07.2024 Merlion скупил знаменитые в России бренды техники. Под его контроль перешли Vitek, Rondell, Maxwell и Coolfort 1
27.06.2024 Сеть дискаунтеров «В1» начала тестировать технологию электронных ценников 1
17.06.2024 «Магнит Маркет» объявляет о запуске в Москве 1
30.05.2024 «Магнит Аптека» появилась в основном приложении «Магнита» 1
25.04.2024 В Fix Price робот-рекрутер за год отобрал 23% кандидатов на линейные позиции 1
01.04.2024 «Магнит Маркет» открыл первые 100 ПВЗ в магазинах «Магнит» 1
14.03.2024 «Магнит» доведет количество касс самообслуживания в магазинах до 40 тысяч штук 1
01.03.2024 «Магнит» запускает сервис доставки на «Последней миле» для ресторанов и ритейла 1
20.02.2024 Fix Price в 2024 г. установит кассы самообслуживания в более чем 1 тыс. своих магазинов 1
19.02.2024 Финансовая столица мира отказывается от Oracle 1
15.02.2024 Объем онлайн-продаж Fix Price в 2023 году вырос на 18% по сравнению с 2022 годом 1
25.12.2023 X5 Group внедрила решение российской компании ITKey в качестве инфраструктурного слоя облачной платформы X5 Salt 1
24.11.2023 «КОРУС Консалтинг» внедрил единую цифровую среду для подразделений сети «Галамарт» в России и Китае 1
23.10.2023 «Магнит» перевел программу лояльности на решение российской разработки 1
13.10.2023 Генеративные сети помогли ALOEsmart оценивать отзывы покупателей с онлайн-карт за пять минут 1
12.10.2023 «Магнит» установит более 10 тыс. касс самообслуживания в своих магазинах 2
26.09.2023 «Магнит» до конца 2023 г. масштабирует технологию распознавания товаров на полке на всю сеть 1
04.09.2023 Для работы над проектами Fix Price запущена школа для стажировки тестировщиков 1
17.08.2023 Loymax реализовала программу лояльности для сахалинской сети магазинов «Матрешка» 2
15.08.2023 «Ростелеком» проведет цифровую трансформацию крупнейшей сеть аптек на Урале 1
04.07.2023 «Магнит» интегрирует сервис «Магнит доставка в свое основное мобильное приложение 1
22.06.2023 В контакте с клиентами: восемь из десяти ритейлеров консультируют покупателей в соцсети VK — исследование Naumen 1
08.06.2023 «Первый бит» помог торговой сети «Командор» перейти на единую систему расчета зарплаты для 11 тыс. сотрудников на базе «1С:ЗУП КОРП» 1
01.06.2023 Внутренний аудит X5 Group выбрал платформу Sber Process Mining для замены решения лидера мирового рынка процессной аналитики 1
28.12.2022 CSI получила право поставлять и обслуживать кассовое оборудование HiStone в России и СНГ 1

Публикаций - 116, упоминаний - 119

Торговля розничная и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 718 30
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 910 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3134 12
МегаФон 9975 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14374 7
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 7
Apple Inc 12668 6
Корус Консалтинг ГК 1350 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9216 6
Merlion iRU - Деловой офис 334 6
Ростелеком 10361 5
Microsoft Corporation 25283 5
9049 5
Merlion - Сеть компьютерных клиник 41 5
Yandex - Яндекс 8524 4
Intel Corporation 12560 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5743 4
Google LLC 12295 4
Merlion Бюрократ 45 4
Merlion Engineering 11 4
Samsung Electronics 10650 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5297 3
SAP SE 5446 3
Amazon Inc - Amazon.com 3147 3
VK - Mail.ru Group 3536 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4556 3
Dell EMC 5099 2
Alibaba Group 452 2
X Corp - Twitter 2910 2
Lenovo Group 2368 2
Meta Platforms - Facebook 4542 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2104 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
HP Inc. 5766 2
AMD - Advanced Micro Devices 4481 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 2
Xerox - The Haloid Company 1155 2
Telegram Group 2602 2
Sony 6637 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 986 25
Магнит Косметик 43 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2717 8
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 34 8
X5 Group - Перекрёсток 606 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1125 6
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 98 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 5
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 61 5
Связной ГК 1384 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1045 4
Лента - Сеть розничной торговли 2277 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 4
X5 Group - Чижик 52 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8248 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 133 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 177 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1666 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 3
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 32 3
Слата 17 3
Моя цена 4 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 2
Visa International 1976 2
Северсталь ПАО - Severstal 566 2
Татнефть 239 2
Евросеть 1417 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
X5 5Post - 5Пост 58 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 99 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 6 2
Белый Ветер 362 2
ALOEsmart 3 1
Dunkin’ Donuts - Данкин Донатс 3 1
Offprice - Оффпрайс - Kupanda - скидочный сервис 6 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2259 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3260 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3131 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5267 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3386 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1089 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 735 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 831 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 64 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 404 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 138 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 24
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 24
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 22
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7306 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8138 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23210 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5722 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13371 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7640 8
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 508 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18397 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2019 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 7
Аксессуары 4132 7
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1393 6
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2646 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9386 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8955 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2447 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8472 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 6
Магнит Доставка 22 6
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 94 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7385 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 941 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1177 3
Alibaba Group - AliPay 80 3
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 2
Microsoft Windows 10 1884 2
Rakuten Viber 653 2
Microsoft Windows 16380 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 884 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 386 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 810 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 635 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1223 2
1С:ERP Управление предприятием 723 2
Apple iPhone 6 4861 2
Tencent - WeChat - мессенджер 163 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 927 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 692 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 654 2
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 2
Microsoft Windows BitLocker 938 2
Microsoft Dynamics 1185 2
Genesys PureEngage 7 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 939 2
CSI Set Galya - чат-бот 5 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Digma Pro 68 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 226 1
FreePik 1462 1
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 1
Ростелеком - Астор Ваш магазин 13 1
Ventra - ITKey - KeyStack 14 1
Магнит Пост 5 1
Славинский Михаил 13 5
Измайлов Константин 17 4
Ирышков Эдуард 13 3
Замыцкий Михаил 6 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 166 2
Лозовский Александр 9 2
Анкудинов Алексей 25 2
Галустян Михаил 3 2
Родимова Елена 5 2
Лексин Олег 21 2
Расколов Сергей 43 2
Деревянченко Андрей 3 1
Чунихин Павел 4 1
Шавкунов Сергей 1 1
Яшко Сергей 1 1
Калачев Дмитрий 2 1
Павловский Фёдор 9 1
Игнатов Никита 1 1
Осадчий Михаил 1 1
Ахтямов Руслан 10 1
Полякова Ирина 29 1
Баркунова Адель 1 1
Смирнова Виктория 5 1
Фоменко Олег 20 1
Чижикова Валерия 9 1
Скворцов Тарас 20 1
Малыхин Василий 4 1
Гургенян Лиана 4 1
Исхизова Александра 93 1
Гусакова Ирина 1 1
Сухарев Антон 1 1
Ворона Иван 1 1
Ким Вадим 1 1
Герц Никита 2 1
Абеуов Даурен 6 1
Черепецкой Алексей 2 1
Боженко Игорь 1 1
Рябова Анжела 1 1
Радченко Ольга 1 1
Бекиш Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 88
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18689 29
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3399 16
Европа 24655 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18293 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14516 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2219 10
Узбекистан - Республика 1878 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3237 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2923 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8174 8
Германия - Федеративная Республика 12945 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3194 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4302 6
Россия - СФО - Новосибирск 4677 6
Казахстан - Республика 5816 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 5
Азия - Азиатский регион 5753 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3289 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1644 5
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 721 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2431 4
Япония 13555 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2081 4
Южная Корея - Республика 6866 3
Беларусь - Белоруссия 6048 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1121 3
Украина 7802 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1705 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1241 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1678 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 2
Россия - УФО - Свердловская область 1766 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1359 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1826 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1216 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2973 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 75
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 22
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 17
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 15
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 13
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6263 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3236 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 7
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 6
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 236 6
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 361 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 6
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 5
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10367 5
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 5
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 274 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1877 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2295 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 4
Forbes - Форбс 917 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2178 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 1
The Register - The Register Hardware 1707 1
Bloomberg 1424 1
РИА Новости 992 1
MacRumors 143 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
The Washington Post 343 1
Известия ИД 712 1
Мобильные системы 117 1
9to5Mac 70 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1058 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 131 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 2
Gartner - Гартнер 3615 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 2
ЦНСИ - Центр независимых социологических исследований 3 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 1
INFOLine-Аналитика 67 1
Мировой рынок смартфонов 19 1
Fortune Global 500 288 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
TrendForce 144 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
Counterpoint Research 98 1
Strategy Analytics 284 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 574 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 25 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1104 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1279 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412388, в очереди разбора - 730328.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще