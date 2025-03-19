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ПСБ Связь.ON Связь.ОН
«Связь.ON» — финансово-товарный ретейлер, который в едином для клиента оффлайн- и онлайн пространстве представляет технологические и прочие товары, а также банковские, страховые, юридические продукты от широкого набора партнеров, услуги операторов связи и консалтинг.
ПСБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванова Дагмара 37 10
|Догадин Михаил 18 1
|Каплан Станислав 1 1
|Кудьяров Каиржан 1 1
|Головкин Владислав 1 1
|Сурков Александр 16 1
|Муртазин Эльдар 68 1
|Борзилов Давид 76 1
|Жуковский Антон 12 1
|Дырдасов Виталий 12 1
|Комаров Павел 21 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1911 2
|VK - Mail.ru Hi-tech 26 1
|Известия ИД 638 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.