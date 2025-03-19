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ПСБ Связь.ON Связь.ОН

ПСБ - Связь.ON - Связь.ОН

«Связь.ON» —  финансово-товарный ретейлер, который в едином для клиента оффлайн- и онлайн пространстве представляет технологические и прочие товары, а также банковские, страховые, юридические продукты от широкого набора партнеров, услуги операторов связи и  консалтинг.

 


19.03.2025 «Связь.ON» запустила услугу Smart Protect для быстрого обмена старых гаджетов на новые со скидкой 1
28.01.2025 Гигантского российского ритейлера техники готовят к продаже из-за миллиардных убытков. Сотни магазинов под угрозой закрытия 2
27.01.2025 5post упростила получение онлайн-заказов сети «Cвязь.On» 1
23.01.2025 В мультицентрах «Связь.On» начались продажи SIM-карт Т2 1
27.12.2024 Приложение сети «Связь.ON» доступно в Google Play 1
19.12.2024 «Связь.ON» включил денежные переводы через «Юнистрим» и другие платежные системы 1
26.11.2024 SIM-карты «МегаФона» появились в «Связь.ON» 1
26.11.2024 «Связь.ON» открыл 141 мультифункциональный центр за 5 месяцев 1
25.11.2024 Старый смартфон теперь по trade-in можно обменять на холодильник 1
08.11.2024 «Связь.ON» и финансовый маркетплейс «Сравни» запустили оформление страховых полисов 1
21.10.2024 Мультисервис «Правокард» вышел в мультицентры «Связь.ON» 1
14.08.2024 «Связной» возродился. На останках легендарного ритейлера строят новую сеть. Открыты первые магазины 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

ПСБ и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12183 3
Xiaomi 1767 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 408 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 724 2
МегаФон 9045 2
Samsung Electronics 10307 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2929 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1172 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 232 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1489 1
Связной ГК 1372 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2423 2
Правокард - Современные Юридические Решения 6 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 902 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 686 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1384 1
Unsplash 882 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1045 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 465 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 164 1
ПСБ - Промсвязьбанк 860 1
X5 Group - Перекрёсток 553 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
X5 5Post - 5Пост 49 1
Комус 94 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 52 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24391 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7690 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28055 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4444 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7129 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12284 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24697 2
Аксессуары 3929 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13900 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 787 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5351 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4826 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2329 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5135 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5105 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1219 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2892 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9706 1
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Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 500 1
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