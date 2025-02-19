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Правокард Современные Юридические Решения



19.02.2025 «Токеон» запускает программу правовой помощи инвесторам-физическим лицам в цифровые активы 1
21.10.2024 Мультисервис «Правокард» вышел в мультицентры «Связь.ON» 1
21.01.2020 Клиенты ««Правокард»» распознают документы с помощью технологии Smart IDReader 1
24.12.2019 Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе 1
27.03.2018 «Ростелеком» предложил помощь в оформлении налогового вычета 1
22.03.2017 «Абсолют Банк» запускает сервис online-продаж услуг по оформлению налогового вычета 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Правокард и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9742 2
Samsung Electronics 10285 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
Huawei 3950 1
Xiaomi 1749 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 370 1
ПСБ - Связь.ON 11 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 212 1
Абсолют Банк 231 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1211 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1230 1
Аксессуары 3898 1
Наушники - Headphones 4027 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12521 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17116 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2837 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7624 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 250 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24265 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 469 1
Яндекс.Здоровье 22 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 205 1
Иванова Дагмара 36 1
Каплан Станислав 1 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17472 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 325 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 310 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 592 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 281 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 434 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 130 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7643 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2404 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5861 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4907 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6424 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24232 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 699 1
Инвестиции - Инвестиционный налоговый вычет 27 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 489 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7873 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6731 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
CNews Инновация года - награда 111 1
Время Инноваций - награда 2 1
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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