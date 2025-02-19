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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шувалова Ольга


19.02.2025 «Токеон» запускает программу правовой помощи инвесторам-физическим лицам в цифровые активы 1
04.04.2013 В Сети появились документы о 120 тыс. офшоров. В списке - политики из России 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Шувалова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1441 1
Цифровые активы 123 1
Правокард - Современные Юридические Решения 6 1
Газпром ПАО 1347 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5490 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13882 1
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Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 170 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16443 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6199 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2706 1
The Guardian - Британская газета 366 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1903 1
The Washington Post 336 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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