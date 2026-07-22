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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гвоздев Дмитрий

СОБЫТИЯ


22.07.2026 В Москве открылся шоурум ИТБ: промышленных роботов можно увидеть в работе и подобрать под задачи предприятия 1
17.06.2026 Один из самых старых вредоносов АНБ США искажал результаты ядерных симуляций 1
25.05.2026 Власти Нидерландов конфисковали 800 серверов у компании с предположительно российскими корнями 1
15.04.2026 Хакеры атаковали ИТ-инфраструктуру главного польского ядерного предприятия 1
26.03.2026 Атакована ИТ-инфраструктура главного польского ядерного предприятия 1
25.03.2026 В США музыканта уличили в мошеннической схеме с ИИ и ботами на $12 млн 1
30.01.2026 Серверы антивируса eScan взломали, скомпрометировали и раздавали с них вредонос 1
19.12.2025 Ни у кого из создателей искусственного интеллекта нет стратегии для обеспечения контроля людей над ИИ 1
14.08.2025 Тысячи ИИ-серверов по всему миру доступны извне безо всякой авторизации 1
09.06.2025 Искусственный интеллект склонен доносить властям на своих хозяев и пользователей 1
16.05.2025 SoundCloud тайком поменял пользовательское соглашение, разрешив себе использовать загруженные треки для обучения ИИ. Но после мощного скандала откатил назад 1
07.05.2025 Nvidia и партнеры разворачивают суперкомпьютерное производство в США 1
12.03.2025 Венчурные инвесторы вкладываются в «полностью цифровые аватары», неотличимые от людей 1
26.02.2025 Крупнейший банк Сингапура выгонит 4000 работников, чтобы заменить их искусственным интеллектом 1
25.02.2025 Новая администрация США обвиняет соцсети в цензуре 1
17.02.2025 Модели ИИ будут обучать по-новому, и это может «приземлить» Nvidia 1
04.02.2025 Вредоносные скрипты за авторством GPT-моделей: почему это переворачивает все 1
24.01.2025 Новые власти США разгромили систему консультирования по кибербезопасности 1
16.01.2025 У Apple требуют отключить в iPhone ИИ. Он галлюцинирует и показывает пользователям выдуманные новости, приводя журналистов в бешенство 1
01.11.2024 Политико-экономические решения США и Китая повернули биткоин к росту 1
22.10.2024 JPMorgan ждет скорого восстановления крипторынка 1
01.10.2024 США объявили в розыск двоих россиян, обвиняемых в отмывании денег через криптобиржи. Награда $11 млн 1
16.07.2024 Британский макроэкономист: ИИ бесполезен, это пузырь, который сильно напоминает доткомы, и последствия будут такими же 1
05.06.2024 Студентов, разработавших ИИ для помощи в учебе, сперва наградили, а затем отстранили от занятий 1
26.04.2024 Сбой автопилота Tesla Model X стоил водителю жизни. Tesla добилась внесудебного соглашения с его семьёй 1
28.03.2024 Крупнейшие ИТ-компании мира создали альянс для борьбы с Nvidia 1
25.03.2024 Криптобиржа Gemini обещает вернуть клиентам все застрявшие у них средства и добавить сверху 1
21.03.2024 Google строит центры обработки данных на батарейках 1
29.11.2023 Создатель Ethereum: Есть серьезный шанс, что ИИ станет доминантным видом и уничтожит человечество 1
13.11.2023 Благодаря беспрецедентной 118-дневной забастовке актеры Голливуда добились защиты от искусственного интеллекта 1
09.11.2023 Ученые разработчикам ИИ: «Прекратите нестись вперед, сметая все на своем пути» 1
30.10.2023 Создан искусственный интеллект, который будет участвовать в конференциях за вас. Едва появившись на свет, он уже нарушает законы 2
24.10.2023 IBM создала экономный процессор для ИИ - на старом техпроцессе 1
21.09.2023 Кадровики: Резюме, написанное нейросетью, делает только хуже. Шансы получить работу снижаются 1
07.08.2023 Британские эксперты: изображения, созданные искусственным интеллектом, «несут угрозу демократии» 1
28.07.2023 ChatGPT «сломал» тест Тьюринга: ученые ищут и не находят новый метод оценки ИИ 1
17.05.2023 Италия потратит 10 млн евро на помощь людям, которых уволят из-за ИИ 1
04.05.2023 ИИ научили читать мысли 1
14.03.2023 ИИ создал проект для китайского военного корабля в 300 раз быстрее, чем это делают люди 1
19.12.2022 Универсальные ИИ-чипы AMD одобрены для использования в жестких условиях открытого космоса 1

Публикаций - 145, упоминаний - 147

Гвоздев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ИТБ - Информационные технологии будущего 109 73
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 65
Технологии Будущего 169 25
Google LLC 12687 15
Microsoft Corporation 25774 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
Nvidia Corp 4002 9
X Corp - Twitter 2938 9
OpenAI 541 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Apple Inc 13154 5
Intel Corporation 12811 5
Oracle Corporation 7074 5
Google DeepMind 82 5
Samsung Electronics 11064 4
Yandex - Яндекс 9215 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Yahoo! 3726 4
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 4
Darkside - Хакерская группировка 27 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Anthropic 159 3
Cisco Systems 5372 3
Qualcomm Technologies 1974 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
ESET - ESET Software 1161 3
Trend Micro 651 3
Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 2
Anonymous - Хакерская группировка 79 2
REvil - Хакерская группировка 51 2
Kaseya 34 2
Nuance Communications - ScanSoft 88 2
Malwarebytes Labs 40 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 2
X Corp - xAI - X.AI Corp 39 2
Colonial Pipeline 34 3
Tesla Motors 461 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 2
Газпром ПАО 1493 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Совкомбанк Совесть 279 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
Верный - торговая сеть 326 1
Uber 357 1
Miele - Миле 139 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ПИР Банк 4 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Muddy Waters 7 1
Abbott Laboratories 12 1
Consumer Watchdog - Foundation for Taxpayer and Consumer Rights 4 1
Elliott Management - Elliott Associates 15 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль - Руасси — Шарль-де-Голль - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 12 1
Ashley Madison 8 1
Taylor & Francis Group 5 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Walt Disney Company 647 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 8
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 6
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 258 2
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
U.S. FAR - The Federal Acquisition Regulation Council - Управляющий совет по федеральным закупкам США 1 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
SEBI - The Securities and Exchange Board of India - Индийский Совет по ценным бумагам и биржам 6 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
AMPTP - Alliance of Motion Picture and Television Producers - Альянс продюсеров кинематографа и телевидения 1 1
WGA - Writers Guild of America - Гильдия американских писателей - Гильдия писателей Америки 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 90
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 50
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 49
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7597 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 35
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 16
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 16
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 14
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Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 12
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 11
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 923 10
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 10
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Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 10
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2842 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 9
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1226 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 9
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 6
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 28
Microsoft Windows 16882 14
FreePik 1841 10
OpenAI - ChatGPT 719 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 7
Google Android 15243 6
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 207 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Office 4170 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Google DeepMind - AlphaCode - AlphaFold - AlphaTensor - AlphaGo 10 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Google - Gmail 1021 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 57 2
Midjourney - нейросеть 121 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Microsoft Office 365 1042 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 2
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 73 2
Google VirusTotal 108 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 1
Intel ME - Management Engine 18 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
Бутерин Виталий 30 2
Mattis James - Мэттис Джеймс 2 2
Антух Александр 2 2
Winklevoss Tyler - Уинклвосс Тайлер 2 2
Путин Владимир 3454 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 2
Чебышев Виктор 16 1
Гинкул Андрей 2 1
Скляров Дмитрий 64 1
Кремец Виталий 6 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 1
Valasek Chris - Крис Валасек 12 1
Krissler Jan - Крисслер Ян 2 1
Singer Paul - Сингер Пол 3 1
Chvotkin Alan - Чвоткин Алан 1 1
Хагелин Борис 1 1
Thompson Brian - Томпсон Брайан 5 1
Clooney George - Клуни Джордж 7 1
Алиев Ильхам 13 1
Nadal Rafael - Надаль Рафаэль 6 1
Minton Stephen - Минтон Стивен 4 1
Stamos Alex - Стамос Алекс 5 1
Reed Thomas - Рид Томас 3 1
Miller Charles - Миллер Чарли 22 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 38 1
Wyden Ron - Уайден Рон 21 1
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 1
Zatko Peiter - Затко Пейтер - Mudge 5 1
Draghi Mario - Драги Марио 6 1
Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 15 1
Suiche Matt - Суиш Мэтт 3 1
Barnaby Jack - Барнаби Джек 4 1
Клинк Александр 1 1
Караваев Игорь 12 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 65
Россия - РФ - Российская федерация 166163 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 18
Европа 24962 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 12
Германия - Федеративная Республика 13220 10
Иран - Исламская Республика Иран 1155 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 6
Израиль 2856 6
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Индия - Bharat 5869 4
Канада 5081 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
США - Калифорния 4828 4
США - Техас 1048 4
США - Мичиган 274 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Южная Корея - Республика 7051 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Франция - Французская Республика 8176 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Украина 7928 3
Нидерланды 3745 3
США - Аризона 549 2
Индийский океан - Персидский залив 234 2
Япония 13807 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Норвегия - Королевство 1857 2
Швеция - Королевство 3781 2
Польша - Республика 2030 2
Сингапур - Республика 1953 2
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Китай - Тайвань 4245 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 2
Швейцария - Цюрих 279 2
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