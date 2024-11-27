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Индексная книга (каталог) CNews*
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Google DeepMind AlphaCode AlphaFold AlphaTensor AlphaGo

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.11.2024 Программисты больше не нужны. Открытых вакансий почти не осталось, на джунов даже не смотрят 1
28.06.2023 Google объявил, что его новый ИИ затмит ChatGPT 1
23.12.2022 В Google испугались чат-ботов с ИИ. Они могут лишить компанию львиной доли доходов 1
13.12.2022 Google разогнал свой искусственный интеллект до уровня программиста-джуна 1
05.12.2022 Россияне спасают честь программистов. Технология из России мгновенно определяет плагиатора, даже если это ИИ 1
24.11.2022 Google сделает безработными программистов всего мира. Создается ИИ для автоматического написания кода с нуля 1
21.10.2022 ИИ упростил устоявшиеся алгоритмы решения фундаментальных математических задач 2
25.03.2022 Nvidia строит «самый мощный в мире» ИИ-суперкомпьютер 1
03.02.2022 Google вознамерился лишить работы программистов всего мира. Создана сверхумная нейросеть, которая пишет сложные программы по описанию 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Google DeepMind и организации, системы, технологии, персоны:

Google DeepMind 82 8
Google LLC 12690 6
Microsoft Corporation 25775 4
Microsoft Corporation - GitHub 1075 4
Alphabet 177 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
OpenAI 542 3
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 3
Nvidia Corp 4002 2
Технологии Будущего 169 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Salesforce 498 1
Tencent 190 1
Тензор 173 1
Инверсия - Инверсия НПФ 156 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 98 1
Meta Platforms 180 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Menlo Ventures 6 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 10
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 4
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 99 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 1
Google Android устройства-девайсы 849 1
Autonomic computing - Автономные вычисления - Autonomic Systems - Автономные системы 141 1
Фотобанк - Photobank 209 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 80 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 123 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 1
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OpenAI - ChatGPT 720 3
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 208 3
Amazon Honeycode 7 2
Google Labs - Google Codelabs - Google Apps Labs 21 1
Microsoft Corporation - GitHub Copilot 41 1
OpenAI - DALL-E 32 1
Google LaMDA - Language Model for Dialogue Applications 3 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 105 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Google Android 15244 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 61 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Google AlphaGo 10 1
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 46 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Codeforces 9 1
Microsoft Power Fx - язык программирования 5 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 27 1
Microsoft Codex 34 1
Microsoft Lobe 5 1
Гвоздев Дмитрий 145 3
Hatalsky Olivia - Хатальски Оливия 1 1
Mirzayanov Mike - Мирзаянов Майк 1 1
Hassabis Demis - Хассабис Дэмис 8 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 1
Mitchell Margaret - Митчелл Маргарет 4 1
Водясов Алексей 222 1
Hopper Grace Murray - Хоппер Грейс Мюррей 2 1
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 15 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Япония 13807 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
США - Массачусетс - Бостон 384 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
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Кремний - Silicium - химический элемент 1776 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Английский язык 7030 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
NYT - The New York Times 1100 2
The Verge - Издание 619 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Wired - Издание 276 1
Ars Technica 450 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
Nature 832 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
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