Google Labs Google Codelabs Google Apps Labs


01.11.2025 Поисковик Google разрешит себе копаться в почте, документах и файлах пользователей. Все ради их блага 1
18.10.2023 Как генерировать изображения с помощью ИИ прямо в поиске Google 1
24.11.2022 Google сделает безработными программистов всего мира. Создается ИИ для автоматического написания кода с нуля 1
14.03.2013 Google убивает свой культовый сервис 1
07.03.2013 Google закрывает легендарный сервис 1
22.03.2012 Google убивает свой самый загадочный сервис 1
23.01.2012 Google уничтожает свои сервисы: объявлен новый список на ликвидацию 1
23.11.2011 Google закрывает своего «убийцу» Wikipedia и другие сервисы 1
17.10.2011 Google закрывает популярные сервисы 1
17.10.2011 Google закрывает Buzz, Jaiku и другие популярные сервисы 1
29.08.2011 Сервис Google Sets будет закрыт 5 сентября 1
21.07.2011 Google Labs ликвидируют 1
08.12.2009 Google представила визуальный поиск. ВИДЕО 1
29.10.2008 Google запустил платформу Google Apps Labs 1
26.08.2008 Google.com будет угадывать поисковые запросы 1
18.09.2007 Google Reader и GOOG-411 – «выпускники» Google Labs 1
17.05.2007 Google объявил о новой стратегии 1
17.05.2007 Google «экспериментирует» с поиском 1
15.06.2006 Sonic Solutions открыла онлайновую лабораторию для любителей новых технологий 1
06.06.2006 Война с Microsoft: нанесен удар по Excel 1
18.05.2004 Microsoft задушит Yahoo и Google? 1

