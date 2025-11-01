Поисковик Google разрешит себе копаться в почте, документах и файлах пользователей. Все ради их блага

Поисковик Google сделают более персональным

Google планирует добиться существенного повышения уровня персонализации выдачи при использовании одноименной поисковой системы в режиме поддержки искусственного интеллекта (ИИ). Для этого, самому популярному поисковику в мире, вероятно, придется анализировать данные пользователя, хранящиеся в различных сервисах Google.

О том, что корпорация рассматривает возможность открытия доступа ИИ-алгоритмам к почтовой переписке пользователей в Gmail, содержимому фалов на «Диске Google» и документов Google Docs, прочим сервисам в рамках очередного эпизода подкаста на YouTube-канале Silicon Valley Girl, посвященного технологиям, рассказал Робби Стайн (Robby Stein), вице-президент Google по продукту «Поиск».

«Мы хотим, чтобы люди могли помогать Google и сервисам узнавать о вас больше, чтобы быть более полезными», – поясняет Стайн в разговоре с ведущей подкаста.

Как отмечает Bleeping Computer, используя данные из Gmail, «Диска», «Календаря», поисковик Google в ИИ-режиме, к примеру, сможет автоматически добавить в расписание дату и время запланированного авиаперелета из билетов, сохраненных в почте, или предложить варианты направлений для путешествия на основе данных карт (Google Maps) и файлов из персонального облачного хранилища.

Тестирование уже идет

Топ-менеджер не уточнил, когда именно следует ожидать внедрения новшеств в поисковик Google, отметив лишь, что решение по этому вопросу еще не было принято. Однако, по его словам, компанией уже сейчас ведется тестирование ранних версий технологии.

Пока остается неизвестным, планирует ли Google обучать свои большие языковые модели на информации, собранной в результате сканирования хранилищ пользователей. Как бы то ни было, последним обещают возможность запретить нейросетям «копаться» в приватных данных даже под предлогом персонализации поиска.

«Мы уже сделали несколько шагов в этом направлении. Так, в "Лаборатории Google" теперь можно принять участие в новом эксперименте по персонализации покупок и рекомендаций местных ресторанов».

«Лаборатория Google» (Google Labs) – инкубатор идей для новых сервисов корпорации Google, в рамках которого проводятся закрытое тестирование и публичная демонстрация проектов компании, находящихся в разработке. «Лаборатория Google» была запущена в 2002 г. и просуществовала вплоть до середины 2011 г. Затем, в 2023 г., платформа была перезапущена.

Вопрос приватности

Внедрение подобных функций, вероятно, способно вызвать у пользователей обоснованные опасения относительно того, каким образом Google будет распоряжаться собранными данными и не станет ли злоупотреблять своим положением.

Интернет-гиганты далеко не всегда относятся с уважением относятся к приватности пользователя. Так в 2023 г. Эндрю Брандт (Andrew Brandt) из ИБ-компании Sophos обратил внимание на то, что сервисы корпорации Microsoft проверяют содержимое архивов, созданных популярной программой 7-zip, на предмет наличия вредоносного программного обеспечения, даже если те защищены паролем.

В сентябре 2022 г. CNews писал, что средства расширенной проверки орфографии в браузерах и офисных сервисах Google и Microsoft копируют абсолютно всю введенную информацию на серверы компаний. Это, в том числе, пароли, адреса проживания, телефоны, банковская информация, личные сообщения и т. д. Как они распоряжаются этой информацией в дальнейшем, достоверно неизвестно.

Россиян тоже касается

ИИ-поиск (AI Mode) – один из немногих сервисов, за которым стоят большие языковое модели западных ИТ-гигантов, доступных россиянам, поэтому и новые продвинутые алгоритмы персонализации в какой-то момент, вероятно, начнут действовать и в отношении пользователей из нашей страны.

ИИ-поиск работает в России примерно с середины октября 2025 г., и он позволяет достаточно легко получить доступ к передовой модели Google Gemini 2.5 в режиме диалога. Для этого достаточно ввести первичный запрос в поисковую строку поисковика Google, а затем нажать на кнопку «Узнать детали в режиме ИИ» в самом низу раздела «Обзор от ИИ». После этого появится диалоговый интерфейс, через который с ИИ Google можно общаться, как с любым другим чат-ботом.