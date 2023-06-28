Google объявил, что его новый ИИ затмит ChatGPT

DeepMind разрабатывает инновационную языковую модель, в которую планируется внедрить технологии, позволившие машине обыграть чемпиона в го. В Google надеются таким образом одолеть конкурентов.



Gemini: теория игры

Сооснователь и генеральный директор лаборатории искусственного интеллекта Google DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis) объявил, что его команда разрабатывает новый алгоритм, который превзойдет по своим возможностям GPT-4 — флагманскую модель OpenAI (лежит в основе ChatGPT), разработанную совместно с Microsoft. Об этом пишет издание Wired.

Проект DeepMind Gemini также представляет собой массивную языковую модель, однако, по словам Хассабиса, разработчики собираются применить те же методики, которые использовались в системе DeepMind AlphaGo — искусственном интеллекте, который обыграл действующего чемпиона мира в игру го.

«В первом приближении Gemini можно описать как комбинацию преимуществ систем типа AlphaGo и великолепного потенциала крупномасштабных языковых моделей, — говорит Хассабис. — Мы также привносим некоторые инновации, которые обещают много интересного».

Черновой вариант Gemini уже был продемонстрирован на конференции Google для разработчиков в мае 2023 г. — в числе прочих, весьма многочисленных, ИИ-проектов компании.

AlphaGo использует разработанную DeepMind методику «усиленного обучения» (reinforced learning). Программа учится решать сложные проблемы, которые требуют принимать определенные решения и получать обратную связь об их последствиях. Она также использует методику «древовидного поиска» для исследования и запоминания возможных ходов, например на доске для игры в го.

Как пишет издание Wired, следующим значительным шагом вперед для голосовых моделей станет выполнение большего количества задач в Сети или на локальных компьютерах, чем они способны выполнить на сегодняшний день.

Gemini по-прежнему в стадии разработки, и пройдет еще несколько месяцев, прежде чем она будет готова. По словам Хассабиса, ее стоимость составит от нескольких десятков до сотен миллионов долларов.

Разработка OpenAI GPT-4 обошлась более чем в $100 млн.

Догоним и перегоним

В DeepMind надеются, что применение технологий, созданных для других областей ИИ, поможет языковым моделям, в первую очередь конечно Gemini, обрести новые возможности. Усиленное обучение, пионером которого является именно DeepMind, при тренировке языковых моделей до сих пор не применялось.

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«На данный момент Google в значительной степени остается догоняющим в ИИ-гонке, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Для того, чтобы поменять ситуацию, им нужно выложить на стол какие-то принципиально новые козыри. Их в Google Deep Mind и анонсировали. Однако совершенно не факт, что к тому моменту, как они будут готовы, у конкурентов не появятся какие-то свои преимущества, которые снова оставят Google позади».

Google выкупил DeepMind в 2014 г., после того как программы этой лаборатории продемонстрировали эффективность усиленного обучения в простых видеоиграх. В течение следующих нескольких лет DeepMind показала, что с помощью этого метода машину можно обучить производить операции, которые считались возможными только для человека, причем со сверхчеловеческой эффективностью. В 2016 г. чемпион мира по игре в го Ли Седол (Lee Sedol) проиграл машине. Это, как пишет Wired, привело экспертов в глубочайшее изумление: на тот момент считалось, что машины начнут справляться со столь сложной и интеллектуальной игрой как го не ранее чем через несколько десятков лет.

Появление ChatGPT и других генеративных ИИ также застало экспертов врасплох. Затем начали раздаваться голоса, предупреждающие, что ИИ может очень скоро выйти из-под контроля и превратиться в серьезную угрозу для человечества как такового. И речь уже будет идти не об уничтожении целых профессиональных пластов, а о существовании homo sapiens как вида.

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Хассабис разделяет эти опасения: он присоединился к подписантам заявления, что ИИ может со временем начать представлять угрозу масштабов ядерной войны или пандемии. В то же время он заявил, что мораторий на разработку, к которой в открытом письме призвали тысячи экспертов и учёных, не принесет никакой пользы.

По его мнению, если все будет сделано правильно, ИИ станет самой полезной технологией, когда-либо созданной человечеством, которая позволит решить многие фундаментальные проблемы — с климатом, с медициной и др. Поэтому, считает Хассабис, необходимо продолжать разработку ИИ, но с оглядкой на возможные риски.