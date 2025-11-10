Разделы

Hassabis Demis Хассабис Дэмис


СОБЫТИЯ


10.11.2025 «Отец» интернета забыл добавить в него одну деталь, и он попал в рабство к гигантским технокорпорациям 2
05.02.2025 Google разрешила самой себе использовать ИИ для создания оружия. Ради демократии компания готова на все 2
09.11.2023 Ученые разработчикам ИИ: «Прекратите нестись вперед, сметая все на своем пути» 2
28.06.2023 Google объявил, что его новый ИИ затмит ChatGPT 2
27.01.2014 Google покупает разработчика искусственного интеллекта за $400 млн 2

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Hassabis Demis и организации, системы, технологии, персоны:

Google DeepMind 61 4
Google LLC 12187 3
OpenAI 348 2
Boston Dynamics 41 1
Anthropic 55 1
X Corp - Twitter 2902 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 87 1
Hugging Face 37 1
Microsoft Corporation 25195 1
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
Meta Platforms - Facebook 4520 1
Amazon Inc - Amazon.com 3114 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1571 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1374 1
Tesla Motors 421 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1845 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17450 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5802 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2372 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5395 1
Фотобанк - Photobank 199 1
Кибербезопасность - MLSecOps - Machine Learning Security Operations - Специалист по защите искусственного интеллекта 16 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 630 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 77 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 697 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2233 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 234 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22820 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31294 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12900 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6801 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9282 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 138 1
Google AlphaGo 10 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 478 1
Microsoft Dynamics 1185 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 49 1
OpenAI - ChatGPT 496 1
Google DeepMind - AlphaCode - AlphaFold - AlphaTensor - AlphaGo 9 1
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 85 1
Google Cloud Platform - GCP 341 1
Google Android 14599 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Suleyman Mustafa - Сулейман Мустафа 6 1
Wasserman Larry - Вассерман Ларри 1 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 67 1
Гвоздев Дмитрий 137 1
Clegg Nick - Клегг Ник 10 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 399 1
LeCunn Yann - ЛеКуна Яна 2 1
Водясов Алексей 222 1
Россия - РФ - Российская федерация 155496 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1030 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13543 1
Израиль 2781 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53310 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8884 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 628 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5468 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2895 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17279 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31569 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4299 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1219 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5819 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5258 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1247 2
Wired - Издание 269 1
Re/code 40 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6003 1
Bloomberg 1394 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 280 1
