Suleyman Mustafa Сулейман Мустафа
Suleyman Mustafa и организации, системы, технологии, персоны:
|Google DeepMind 63 5
|Google LLC 12261 5
|Microsoft Corporation 25239 3
|IBM - International Business Machines Corp 9551 2
|OpenAI 377 2
|Meta Platforms - Facebook 4532 2
|Intel Corporation 12543 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3134 1
|Apple Inc 12632 1
|X Corp - Twitter 2907 1
|Boston Dynamics 41 1
|SpaceX - Space Exploration Technologies 247 1
|EY - Ernst & Young Global 381 1
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1587 1
|Alphabet 153 1
|Tesla Motors 428 2
|LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
|Microsoft - LinkedIn 684 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8183 1
|U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
|Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
|ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 2
|Россия - РФ - Российская федерация 157016 2
|Ливия - Триполи 13 1
|Турция - Турецкая республика 2493 1
|Земля - планета Солнечной системы 10660 1
|Ливия 152 1
