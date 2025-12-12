Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187307
ИКТ 14501
Организации 11249
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26502
Персоны 80925
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2746
Мероприятия 878

Suleyman Mustafa Сулейман Мустафа


СОБЫТИЯ


12.12.2025 Microsoft пообещала прекратить разработку сверхинтеллекта, если он станет угрозой для человечества 6
30.10.2025 Экс-сотрудник OpenAI: ChatGPT чуть не свел пользователя с ума. Руководство только имитирует работу над безопасностью 1
11.12.2024 Microsoft: Браузеры и поисковики отомрут в ближайшие годы. Их заменят чат-боты и ИИ-агенты 2
10.05.2023 Создан капризный ИИ, поддерживающий эмоциональную связь с людьми. Он обижается, когда его называют чат-ботом 2
31.05.2021 Впервые в истории боевой робот убил человека по собственной инициативе 2
29.09.2016 Apple отказалась сотрудничать с Google, Facebook и Microsoft по искусственному интеллекту 2
27.01.2014 Google покупает разработчика искусственного интеллекта за $400 млн 2

Публикаций - 7, упоминаний - 17

Suleyman Mustafa и организации, системы, технологии, персоны:

Google DeepMind 63 5
Google LLC 12261 5
Microsoft Corporation 25239 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
OpenAI 377 2
Meta Platforms - Facebook 4532 2
Intel Corporation 12543 1
Amazon Inc - Amazon.com 3134 1
Apple Inc 12632 1
X Corp - Twitter 2907 1
Boston Dynamics 41 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 247 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1587 1
Alphabet 153 1
Tesla Motors 428 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8183 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18209 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5661 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73338 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31789 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5932 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 723 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 423 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13014 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3351 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2446 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4112 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1479 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34062 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 762 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26118 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 2
Google LaMDA - Language Model for Dialogue Applications 3 1
FreePik 1439 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 408 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 53 1
Google Android 14688 1
Baidu 290 1
Microsoft Dynamics 1186 1
Microsoft Windows 16333 1
Microsoft 365 Copilot 175 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 502 1
Vivaldi - Браузер 100 1
Opera Browser - Браузер 1033 1
Microsoft AI - Microsoft Artificial Intelligence Solutions & Services 5 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 406 2
Kallenborn Zachary - Калленборн Захари 1 1
Hassabis Demis - Хассабис Дэмис 5 1
Malik Om - Малик Ом 4 1
LeCunn Yann - ЛеКуна Яна 2 1
Hoffman Reid - Хоффман Рид 4 1
Шойгу Сергей 91 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Allen Paul - Аллен Пол 121 1
Wasserman Larry - Вассерман Ларри 1 1
Мельникова Анастасия 431 1
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 2
Россия - РФ - Российская федерация 157016 2
Ливия - Триполи 13 1
Турция - Турецкая республика 2493 1
Земля - планета Солнечной системы 10660 1
Ливия 152 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31963 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 879 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17424 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 684 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6019 1
РИА Новости 984 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
The Guardian - Британская газета 384 1
New Scientist 1448 1
Re/code 40 1
The Verge - Издание 592 1
TechSpot 159 1
SiliconAngle 8 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407152, в очереди разбора - 732783.
Создано именных указателей - 187307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще