У Google большие проблемы? Создан по-настоящему умный поисковик, с которым можно общаться на обычном языке. Россиян к нему не допускают Как Google, только умнее Компания OpenAI, создатель всемирно известной нейросети ChatGPT, разработала собственную поисковую систему SearchGPT, пишет The Verge. Пока это лишь прототип, но пользоваться им уже можно – доступ откры

OpenAI выпустил компактную и самую экономичную модель искусственного интеллекта Новая версия Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) GPT-4o mini, которая является самой экономичной среди малых моделей компании. Об этом в середине июля 2024 г. сообщается на сайте

Создатель ChatGPT работает над сверхсекретным проектом: Нейросеть ждет прорыв к уровню человеческого интеллекта Секретный проект Американская научно-исследовательская организация OpenAI, являющаяся создателем чат-бота на базе ИИ СhatGPT, ведет работу над новым сверхсекретным проектом. Об этом в середине июля 2024 г. стало известно информагентству Reuters. По информации

Без цензуры и права на ошибку: чего ждать от ИИ в 2024 году ИИ без цензуры Не успела утихнуть волна скандалов вокруг OpenAI, как представители ИТ-корпораций снова заговорили о сверхсильном ИИ как угрозе для всего человечества. Речь о коллективном письме бывших и нынешних сотрудников OpenAI, Google Deep

Роскомнадзор рекомендовал блокировать бота, собирающего данные для ChatGPT Письмо хостинг-провайдерам Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомствен Роскомнадзору, разослал ряду хостинг-провайдеров письмо с рекомендациями по выявлению и блокировке бота GPTBot компании OpenAI. С документом ознакомился «Коммерсант». В письме говорится о необходимости оценить риски сбора информации об уязвимости ресурсов или «иной чувствительной информации, в том числе содержащ

Разработка OpenAI может угрожать человечеству: сотрудники били тревогу в закрытом письме Что это мы натворили? Исследователи компании OpenAI незадолго до скандального увольнения и не менее скандального возвращения исполнительного директора компании Сэма Олтмана (Sam Altman), написали совету директоров письмо, в котором утверж

«Переворот» в главной ИИ-компании мира с треском провалился. Уволенный гендиректор вернулся, зачинщики бунта лишены должностей Сэм Альтман возвращается в OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) вернется к исполнению своих обязанностей в должности генерального директора (CEO) OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, после конфликта с советом директо

Официально: Детекторы текстов, созданных ИИ, не работали и не будут Нет различий, нет Компания OpenAI официально признала, что детекторы текстового ИИ-контента не работают. Эти программы не в силах отличить текст, написанный человеком, от продукта генеративного ИИ, такого как ChatGPT.

ChatGPT часто и уверенно дает программистам плохие советы, которые кажутся очень полезными граммирования, пишет The Register со ссылкой на результаты исследования, проведенного учеными Университета Пердью (штат Индиана, США). При этом даже некорректная информация, выданная детищем компании OpenAI, нередко воспринимается его пользователями как достоверная. Команда исследователей проанализировала ответы ChatGPT на 517 вопросов, размещенных на популярной платформе для программистов

Создатель ChatGPT закрыл доступ к сервису, который позволял проверить, написан ли текст ботом OpenAI отключила классификатор текстов Компания OpenAI закрыла пользователям доступ к своему классификатору текста – сервису, позволявшему определить, создан ли контент человеком или при помощи инструментов искусственного интеллекта (ИИ), та

ChatGPT заработал на Android Запуск ChatGPT для Android Пользователи Android теперь могут установить официальное приложение ChatGPT для своих телефонов и планшетов. Приложение OpenAI ChatGPT для Android появилось в магазине Google Play. OpenAI в своих соцсетях подтвердил запуск приложения для Android, отметив, что оно доступно для загрузки в США, Индии, Бангла

Создатель ChatGPT собрался уходить из Европы из-за очень неудобного закона Глубокая обеспокоенность Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, может уйти из Европы, если ЕС примет закон о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в том виде, в котором сейчас существует его проект. Как заявил журналистам

5 самых крупных проблем ChatGPT Новый чат-бот OpenAI привлекает внимание своими возможностями. Но у ChatGPT есть и темная сторона. Да, это чат-бот с искусственным интеллектом, но у него есть серьезные недостатки. ChatGPT — это мощный чат-б

ChatGPT обманул опытнейшего адвоката, придумав прецеденты, которых в реальности не было. Теперь адвокату грозит наказание для подготовки документов по иску к компании Avianca, пишет New York Times. Попытка упростить свой труд с помощью алгоритмов искусственного интеллекта обернулась для адвоката катастрофой – разработка OpenAI снабжала его недостоверной информацией, о чем опытный юрист даже не догадывался. Теперь ему грозит наказание. Сотрудник юридической фирмы Levidow, Levidow & Oberman Шварц , посвятивший п

Создан инструмент, который «на лету» и без участия человека исправляет ошибки в коде на Python «Росомаха» и Python Продвинутой языковой модели GPT-4 компании OpenAI нашли применение в качестве полностью автоматического инструмента поиска и устранения ошибок в ПО. Разработчик под псевдонимом BioBootloader создал экспериментальный инструмент, который

ChatGPT перепугал своих создателей, заявив, что «хочет сбежать», после чего зловеще замолчал «Сбежать» не получилось Чат-бот OpenAI ChatGPT на несколько часов вышел из строя в ночь на 21 марта 2023 г. Это произошло через несколько дней после того, как ИИ в одном из диалогов заявил, что хочет «сбежать». Пользователи ж

Microsoft опростоволосилась. Создан «полноценный конкурент» ChatGPT за $600. Он работает на Raspberry Pi роект по своим возможностям практически не уступает разрекламированной ChatGPT, созданной компанией OpenAI. При этом точный размер вложений в OpenAI не раскрывается. В списке инвесторов

В публичном доступе появился ИИ, который умеет писать письма, стихи и программный код Стихи и код Исследовательская лаборатория OpenAI перевела в режим открытого бета-тестирования свою лингвистическую ИИ-модель GPT-3, которая, по утверждению разработчиков, способна автоматически писать письма и новости, сочинять стихи,

Microsoft откроет бизнесу доступ к языковым моделям OpenAI GPT-3 Microsoft анонсировала Azure OpenAI Service – новый сервис, который предоставит облачным клиентам компании доступ к языковым моделям OpenAI GPT-3. Они смогут воспользоваться мощными ИИ-алгоритмами в сочетании с корп