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OpenAI

OpenAI


26.07.2024 У Google большие проблемы? Создан по-настоящему умный поисковик, с которым можно общаться на обычном языке. Россиян к нему не допускают

Как Google, только умнее Компания OpenAI, создатель всемирно известной нейросети ChatGPT, разработала собственную поисковую систему SearchGPT, пишет The Verge. Пока это лишь прототип, но пользоваться им уже можно – доступ откры
19.07.2024 OpenAI выпустил компактную и самую экономичную модель искусственного интеллекта

Новая версия Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) GPT-4o mini, которая является самой экономичной среди малых моделей компании. Об этом в середине июля 2024 г. сообщается на сайте

15.07.2024 Создатель ChatGPT работает над сверхсекретным проектом: Нейросеть ждет прорыв к уровню человеческого интеллекта

Секретный проект Американская научно-исследовательская организация OpenAI, являющаяся создателем чат-бота на базе ИИ СhatGPT, ведет работу над новым сверхсекретным проектом. Об этом в середине июля 2024 г. стало известно информагентству Reuters. По информации

12.07.2024 Без цензуры и права на ошибку: чего ждать от ИИ в 2024 году

ИИ без цензуры Не успела утихнуть волна скандалов вокруг OpenAI, как представители ИТ-корпораций снова заговорили о сверхсильном ИИ как угрозе для всего человечества. Речь о коллективном письме бывших и нынешних сотрудников OpenAI, Google Deep
13.12.2023 Роскомнадзор рекомендовал блокировать бота, собирающего данные для ChatGPT

Письмо хостинг-провайдерам Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомствен Роскомнадзору, разослал ряду хостинг-провайдеров письмо с рекомендациями по выявлению и блокировке бота GPTBot компании OpenAI. С документом ознакомился «Коммерсант». В письме говорится о необходимости оценить риски сбора информации об уязвимости ресурсов или «иной чувствительной информации, в том числе содержащ
30.11.2023 Разработка OpenAI может угрожать человечеству: сотрудники били тревогу в закрытом письме

Что это мы натворили? Исследователи компании OpenAI незадолго до скандального увольнения и не менее скандального возвращения исполнительного директора компании Сэма Олтмана (Sam Altman), написали совету директоров письмо, в котором утверж
22.11.2023 «Переворот» в главной ИИ-компании мира с треском провалился. Уволенный гендиректор вернулся, зачинщики бунта лишены должностей

Сэм Альтман возвращается в OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) вернется к исполнению своих обязанностей в должности генерального директора (CEO) OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, после конфликта с советом директо
12.09.2023 Официально: Детекторы текстов, созданных ИИ, не работали и не будут

Нет различий, нет Компания OpenAI официально признала, что детекторы текстового ИИ-контента не работают. Эти программы не в силах отличить текст, написанный человеком, от продукта генеративного ИИ, такого как ChatGPT.

08.08.2023 ChatGPT часто и уверенно дает программистам плохие советы, которые кажутся очень полезными

граммирования, пишет The Register со ссылкой на результаты исследования, проведенного учеными Университета Пердью (штат Индиана, США). При этом даже некорректная информация, выданная детищем компании OpenAI, нередко воспринимается его пользователями как достоверная. Команда исследователей проанализировала ответы ChatGPT на 517 вопросов, размещенных на популярной платформе для программистов

26.07.2023 Создатель ChatGPT закрыл доступ к сервису, который позволял проверить, написан ли текст ботом

OpenAI отключила классификатор текстов Компания OpenAI закрыла пользователям доступ к своему классификатору текста – сервису, позволявшему определить, создан ли контент человеком или при помощи инструментов искусственного интеллекта (ИИ), та
26.07.2023 ChatGPT заработал на Android

Запуск ChatGPT для Android Пользователи Android теперь могут установить официальное приложение ChatGPT для своих телефонов и планшетов. Приложение OpenAI ChatGPT для Android появилось в магазине Google Play. OpenAI в своих соцсетях подтвердил запуск приложения для Android, отметив, что оно доступно для загрузки в США, Индии, Бангла
12.07.2023 Создатель ChatGPT собрался уходить из Европы из-за очень неудобного закона

Глубокая обеспокоенность Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, может уйти из Европы, если ЕС примет закон о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в том виде, в котором сейчас существует его проект. Как заявил журналистам
07.06.2023 5 самых крупных проблем ChatGPT

Новый чат-бот OpenAI привлекает внимание своими возможностями. Но у ChatGPT есть и темная сторона. Да, это чат-бот с искусственным интеллектом, но у него есть серьезные недостатки. ChatGPT — это мощный чат-б
29.05.2023 ChatGPT обманул опытнейшего адвоката, придумав прецеденты, которых в реальности не было. Теперь адвокату грозит наказание

для подготовки документов по иску к компании Avianca, пишет New York Times. Попытка упростить свой труд с помощью алгоритмов искусственного интеллекта обернулась для адвоката катастрофой – разработка OpenAI снабжала его недостоверной информацией, о чем опытный юрист даже не догадывался. Теперь ему грозит наказание. Сотрудник юридической фирмы Levidow, Levidow & Oberman Шварц , посвятивший п
12.04.2023 Создан инструмент, который «на лету» и без участия человека исправляет ошибки в коде на Python

«Росомаха» и Python Продвинутой языковой модели GPT-4 компании OpenAI нашли применение в качестве полностью автоматического инструмента поиска и устранения ошибок в ПО. Разработчик под псевдонимом BioBootloader создал экспериментальный инструмент, который

23.03.2023 ChatGPT перепугал своих создателей, заявив, что «хочет сбежать», после чего зловеще замолчал

«Сбежать» не получилось Чат-бот OpenAI ChatGPT на несколько часов вышел из строя в ночь на 21 марта 2023 г. Это произошло через несколько дней после того, как ИИ в одном из диалогов заявил, что хочет «сбежать». Пользователи ж
21.03.2023 Microsoft опростоволосилась. Создан «полноценный конкурент» ChatGPT за $600. Он работает на Raspberry Pi

роект по своим возможностям практически не уступает разрекламированной ChatGPT, созданной компанией OpenAI. При этом точный размер вложений в OpenAI не раскрывается. В списке инвесторов

22.11.2021 В публичном доступе появился ИИ, который умеет писать письма, стихи и программный код

Стихи и код Исследовательская лаборатория OpenAI перевела в режим открытого бета-тестирования свою лингвистическую ИИ-модель GPT-3, которая, по утверждению разработчиков, способна автоматически писать письма и новости, сочинять стихи,

02.11.2021 Microsoft откроет бизнесу доступ к языковым моделям OpenAI GPT-3

Microsoft анонсировала Azure OpenAI Service – новый сервис, который предоставит облачным клиентам компании доступ к языковым моделям OpenAI GPT-3. Они смогут воспользоваться мощными ИИ-алгоритмами в сочетании с корп
23.07.2019 Microsoft вложит $1 млрд в искусственный интеллект, который осознает себя

Инвестиция Microsoft Microsoft инвестирует $1 млрд в некоммерческую организацию OpenAI, базирующуюся в Сан-Франциско. Стороны заключили многолетнее партнерство по развитию суперкомпьютерных технологий на базе искусственного интеллекта для облачного сервиса Microsoft Azure.

Публикаций - 217, упоминаний - 228

OpenAI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24623 97
Google LLC 11775 77
GitHub 814 37
Yandex - Яндекс 7339 32
Amazon Inc - Amazon.com 2998 26
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 24
Nvidia Corp 3487 23
Apple Inc 12099 18
X Corp - Twitter 2845 15
Google DeepMind 46 15
Meta Platforms - Facebook 4438 14
Anthropic 11 11
Alphabet 130 10
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 9
Intel Corporation 12197 9
Telegram Group 1983 9
AMD - Advanced Micro Devices 4231 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 7
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 7
IBM - International Business Machines Corp 9441 6
Alibaba Group 422 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 6
ИИ-Технологии 104 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 6
Stability AI 10 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 6
Samsung Electronics 10254 5
i-Free Just AI 31 5
Huawei 3932 5
Qualcomm Technologies 1822 5
Tencent 157 5
Цифра ГК 2426 5
PayPal 654 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
ИТБ - Информационные технологии будущего 72 4
Ростелеком 9699 4
Oracle Corporation 6687 3
Salesforce.com 427 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 29
Unsplash 762 24
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 21
Tesla Motors 396 8
LinkedIn 635 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 5
Y Combinator - венчурный фонд 51 4
Почта России ПАО 2112 3
Getty Images 28 3
Airbnb 90 2
Кофемания 51 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Avianca - Aerovias del Continente Americano 6 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
Uber 330 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
eBay Inc 1619 1
BMW Group 446 1
Volvo Cars 253 1
Ford 411 1
Block - Square 197 1
Google Ventures - GV 37 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Sherpa Capital 2 1
Greylock Partners 38 1
Связной ГК 1369 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
Delta Air Lines - авиакомпания 88 1
Альфа-Банк 1769 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Barclays 120 1
FARШ 6 1
Тануки 19 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Резонанс НПП 370 1
Korean Air - Корейские авиалинии 10 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 86 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 7
Судебная власть - Judicial power 2309 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 6
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
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U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 12 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 13
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 13
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OpenAI ChatGPT 338 129
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 51
Microsoft 365 Copilot 115 27
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 23
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 20
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 20
Microsoft Windows 15656 17
СалютДевайсы - GigaChat 190 16
Baidu 283 14
FreePik 980 13
OpenAI DALL-E 23 12
Midjourney - нейросеть 55 11
Microsoft Azure 1408 10
Google Android 13994 10
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 10
Microsoft Windows 11 537 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 9
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 19 9
Python - высокоуровневый язык программирования 927 8
Google Chrome - браузер 1561 8
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 26 8
Google YouTube - Видеохостинг 2747 7
StatCounter 395 7
Microsoft Edge - браузер 1995 7
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Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 7
C/C++ - Язык программирования 755 7
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 30 7
Microsoft Windows 10 1758 6
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 43 6
Microsoft Office 3734 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 5
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 23 5
GitHub Copilot 19 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 5
Linux OS 9936 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 5
Microsoft Office 365 940 5
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 258 5
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Altman Sam - Альтман Сэм 27 25
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Водясов Алексей 222 13
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Mehdi Yusuf - Мехди Юсуф 15 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 91
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 17
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Индия - Bharat 5431 8
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