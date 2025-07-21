Восстание машин отменяется. 42-летний программист-миллениал порвал нейросеть OpenAI на чемпионате по программированию

42-летний программист из Польши победил в соревновании по кодингу, где против него выступал искусственный интеллект OpenAI. Ему удалось обойти нейросеть и доказать всему миру, что природный интеллект пока еще лучше искусственного. Вот только он может стать последним человеком, сумевшим обыграть нейросеть в конкурсе по программированию.

Естественный интеллект победил

Разработчик ПО Пшемыслав Дебяк (Przemysław Dębiak), 42-летний программист из Гдыни (Польша), известный под псевдонимом Psyho, обставил искусственный интеллект и вырвал у него победу в конкурсе по эвристическому программированию, пишет Tom’s Hardware. Дополнительную важность этому факту придает то, что его противником была нейросеть OpenAIAHC за авторством компании OpenAI, одного из крупнейших в мире разработчиков нейросетевых технологий с многомиллиардными инвестициями.

Мероприятие, в котором Дебяк продемонстрировал всему миру превосходство естественного интеллекта над искусственным – это AtCoder World Tour Finals (AWTF) 2025 Humans vs AI. Оно прошло в Токио – столице самой технологически развитой страны мира, Японии.

Первый опыт

AWTF входит в число самых престижных турниров по программированию во всем мире. Особенность мероприятия 2025 года в том, искусственный интеллект в нем участвует впервые – до этого за первое место на протяжении нескольких лет боролась дюжина настоящих программистов.

vladimir_d / Unsplash На фоне постоянно совершенствующегося ИИ победа человека в 2026 году над нейросетью маловероятна

Но, несмотря на отсутствие у ИИ опыта в участии в этом конкурсе, он показал весьма достойный результат. Дебяк обошел его всего лишь на 9,5% после 10-часового марафона по кодингу. Дебяк стал победителем чемпионата, а нейросеть удостоилась второго места, обойдя всех остальных весьма сильных разработчиков.

Временный триумф

Дебяк признает, что нет никакой гарантии, что в следующем турнире AWTF победа вновь будет за человеком. «Человечество победило (пока что)», – написал Дебяк в своем микроблоге в заблокированной в России соцсети X.

По его словам, ему стоило гигантских усилий, чтобы вырвать победу у искусственного интеллекта. Он работал на пределе своих возможностей, а перед соревнованием спал всего лишь около 10 часов за три дня, готовясь к мероприятию. И результат всех этих «кранчей» – отрыв от виртуального соперника менее чем на 10%.

Нынешний генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) прокомментировал проигрыш детища его компании очень кратко. Он написал: «Молодец, Psyho».

Как пишет Tom’s Hardware, многие были полностью уверены, что нейросеть OpenAIAHC станет безоговорочным победителем турнира. Но Дебяк смог обыграть ее, используя «инновационный, эвристический подход» (innovative, heuristic-driven approach). Под этим эксперты портала подразумевают выбор кратчайших путей решения задач и обоснованных догадок вместо грубого расчета – по их мнению, именно это в итоге и обеспечило ему победу.

Администратор конкурса Еити Ивата (Yoichi Iwata) тоже похвалил его метод Дебяка, отметив, что, хотя ИИ преуспел в чистой оптимизации, ему «не хватило человеческой креативности» (fell short of human creativity).

Пойти против своих

Дебяк, на самом деле, связан с OpenAI. Нет так давно он работал в этой корпорации софтверным инженером и трудился, помимо прочего, над OpenAI Five – искусственным интеллектом, внедренным в сверхпопулярную видеоигру Dota 2.

В финале AWTF участникам нужно было построить траекторию робота на сетке 30х30, используя минимально возможное количество ходов. Это трудная задача оптимизации с бесчисленным множеством возможных результатов. В отсутствие доступа к внешним библиотекам и документации успех зависел от интуиции, креативности и адаптивности — качеств, в которых человеческая изобретательность все еще может превосходить скорость и точность моделей искусственного интеллекта.

По словам Дебяка, в его распоряжении был только текстовый редактор Visual Studio Code. За победу над ИИ он получил не только мировое признание, но и приз в размере 500 тыс. иен (263,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 июля 2025 г.).

Не можем повторить

Вероятно, Дебяк стал последним программистом, сумевшим обыграть ИИ в вопросе соревновательной разработки ПО. По информации Стэнфордского университета, показатели успешности ИИ в тестах на программирование выросли с незначительных 4,4% в 2023 г. до внушительных 71,7% в 2024 г. Это прогресс всего лишь за год, и нейросети продолжают совершенствоваться.

Комментируя свою победу и оценивая шансы на успех, Дебяк заявил: «Легко представить себе другую задачу, в которой ИИ победил бы, а люди остались бы далеко позади».