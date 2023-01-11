Видеоигры Video game видеоигровая индустрия

VK вложит в российские видеоигры сотни миллиардов е маркетплейс для игр, сервис облачных игр, сервис игровых стримов, проведение турниров и новостной раздел. Главой VK Play является Василий Магурян. VK планирует вложить сотни миллиардов в российские видеоигры и запустить в университетах образовательные программы На момент запуска проекта у холдинга уже было игровое подразделение — My.Games. В конце сентября 2022 г. 100% компании было прода

Хакеры создали фальшивую видеоигру с развитой экосистемой, чтобы потрошить криптокошельки Ктулху краденый Киберзлоумышленники создали целую поддельную экосистему вокруг несуществующей видеоигры с единственной целью — распространять вредоносы. Масштабная операция включала созда

Новейшие процессоры Intel сломают популярные видеоигры. Компания все знала заранее ный шаг должны будут сделать разработчики игр. Им потребуется выпустить соответствующие обновления для всех своих игрушек с такими защитами от пиратов. Судьба Doom 2016 года пока под большим вопросом Видеоигры, как и операционные системы, получают обновления в течение небольшого отрезка времени, после чего разработчики «забывают» об их существовании и концентрируются на более свежих своих п

Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников Миллионы на видеоигры Минпросвещения разместило на сайте госзакупок заявку тендер на поставку современного образовательного контента для российских школьников. Это будут, помимо прочего, видеоролики, квест

Проект «Гейминг для всех» поможет людям с инвалидностью играть в видеоигры – ДЦП, травмами позвоночника, ампутацией и другими особенностями – комфортно играть на консоляхXbox и ПК. Инициатива приурочена к Всемирному дню людей с инвалидностью. Цель данного проекта – сделать видеоигры доступными для всех, независимо от физических особенностей человека. В рамках проекта любители видеоигр, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, а также реабилитационные цент

Google сообщила об открытии раздела «Видеоигры» на Youtube Google представила раздел «Видеоигры» на Youtube. В 2015 г. был запусщен «Youtube гейминг» — отдельное приложение для геймеров, в котором тестирование проходили новые функции. Среди них: страницы игр, суперчат, спонсорск

Google поможет перенести видеоигры на карту реального мира нную «экзотическую энергию» в реальном мире. Виртуальные баталии между двумя противоборствующими сторонами происходят в реальном мире, но с вымышленным сюжетом и несуществующими артефактами. Подобные видеоигры получат все большее распространение и привлекут миллионы пользователей по мере развития технологий дополненной реальности, например, таких как видеоочки, проецирующие картинку непосре

Видеоигры делают нас менее чувствительными Новое исследование показывает, что видеоигры могут изменить наше восприятие реальности и, например, сделать нас менее чувствител

Dassault Systèmes создала 3D-видеоигру на упаковках сухих завтраков Nestlé Компания Dassault Systèmes сообщила о том, что компания Nestlé в 53 странах по всему миру запускает в продажу более 26 млн коробок сухих завтраков с 3D-видеоигрой «Рио» по мотивам одноименного мультфильма от кинокомпании «Двадцатый Век Фокс». Специалисты Dassault Systèmes с помощью технологии виртуальной реальности создали игру, соединив ви

Видеоигра Call of Duty: Black Ops поставила абсолютный рекорд продаж Новая видеоигра Call of Duty: Black Ops поставила абсолютный рекорд для игровой индустрии на этой неделе - в течение первых 24 часов ее совокупные продажи в Северной Америке и Великобритании достигли

Кризис: спрос на видеоигры и диски растет потратить на покупку музыки, фильмов и видеоигр, а также на походы в кино и другие развлечения такие же суммы, как и в прошлом году, или больше. Из них 65% планируют тратить столько же или больше на видеоигры, 60% – на лазерные диски и 73% – на походы в кино. За последние три месяца 51% респондентов купили хотя бы один DVD- или Blu-ray-диск, 36% приобрели игровую приставку, а 31% – компакт

Видеоигры тренируют пространственное мышление ятия решений, в значительной степени устраняются после нескольких часов тренировки, пишет Science Daily. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Science. Авторы делают вывод, что видеоигры можно использовать как тренажер для того, чтобы уравнять способности мужчин и женщин в этой сфере. Ведущий руководитель исследования доктор Джин Фен (Jing Feng) говорит: «В нашем перв

Спилберг делает видеоигры. Вслед за коллегой Питером Джексоном, Стивен Спилберг тоже положил глаз на видеоигры. Целых три проекта выйдут в ближайшее время из-под пера знакового кинорежиссера и продюсера. Одна из игр метра киноиндустрии будет в жанре "action-puzzle simulator" и выйдет исключите

Исследование IBM: видеоигры способствуют карьерному росту Как утверждает IBM, у пользователей, увлекающихся компьютерными играми, есть реальный шанс преуспеть в своей карьере. Так, согласно недавнему исследованию компании, онлайновые видеоигры могут помочь пользователям-геймерам стать лидерами в своем рабочем коллективе, развивая знания и навыки, связанные с деловым сотрудничеством и групповой работой, самоорганизацией, гот

В самой кровавой стрельбе США виноваты видеоигры Не успела засохнуть кровь в студенческом городке технологического университета штата Верджиния после самой кровавой стрельбы за историю США, а известный адвокат Джек Томпсон обвинил во всем видеоигры.В интервью каналу Fox News он заявил, что именно (жестокие) видеоигры, и особенно шутеры, виноваты в случившемся. Впрочем, по мнению Томпсона, в каждой подобной трагедии винова

Столетние старики тоже играли в видеоигры Американская фирма Evercare, занимающаяся прокатом машин, провела интересный опрос, согласно результатам которого, 14% людей в возрасте от 100 лет и больше хотя бы раз играли в видеоигру.В опросе принимали участие 100 человек, родившиеся до 1907 года, более чем за 60 лет до появления первой игровой консоли (точнее, видеоигрового автомата). Большинство из этих 14% игра

Гоночные видеоигры опасны для водителей-мужчин? Мужчинам, которые водят машину, не рекомендуется играть в гоночные видеоигры, утверждают немецкие исследователи в «Журнале экспериментальной психологии». Эти игры приводят к более рискованному вождению и, в конечном итоге, повышают вероятность попадания в авар

Хирурги-геймеры искуснее своих коллег Врачи-хирурги, играющие на досуге в видеоигры, делают операции более искусно, чем их коллеги, не увлекающиеся компьютерными развлечениями. Результаты проведённого исследования были опубликованы в февральском выпуске журнала Archi

Подвижные видеоигры помогут в борьбе с ожирением Согласно новым исследованиям Mayo Foundation, видеоигры, основанные на движении (самого игрока), борются с жиром значительно лучше традиционных методов (таких как беговая дорожка, например).В исследовании принимало участие 25 детей, 10 из

Видеоигры с насилием вызывают кратковременное эмоциональное возбуждение агнитно-резонансным методом в ходе проведённого им исследования. 44 подростка в возрасте от 13 до 17 лет, не замеченных в плохом поведении, разделили на две группы и предложили полчаса поиграть в две видеоигры. Половина играла в «насильственную» игру «Medal of Honor: Frontline», где необходимо вести военные действия, и мирную гоночную «Need for Speed: Underground». Затем подросткам предложи

ЕС не понравилась идея Франции субсидировать культурные видеоигры вносящих качественный и оригинальный вклад в «европейское культурное разнообразие и творчество» и представляющим культурную ценность, налоговый кредит в размере 20% от стоимости разработки продукта. Видеоигры, по крайней мере, некоторые, могут быть такими же артистичными, как и кино, считают французские власти. Однако Еврокомиссия не считает, что игры можно причислить к категории культурны

Видеоигра поможет в изучении иммунологии тельные проекты в последнее время становятся все популярнее в американских школах и университетах – видеоигры популяризируют естественные и гуманитарные науки и, по мнению преподавателей, помог

Видеоигра поможет в изучении иммунологии тельные проекты в последнее время становятся все популярнее в американских школах и университетах – видеоигры популяризируют естественные и гуманитарные науки и, по мнению преподавателей, помог

В Оклахоме хотят приравнять видеоигры к порнографии В штате Оклахома представлен законопроект, приравнивающий некоторые видеоигры к порнографии. Проект HB3004, предложенный сенатором-республиканцем штата Гленом Кофи (Glen Coffee) и представителем-республиканцем Фрэдом Морганом (Fred Morgan), должен пройти через

Компьютерная игра поможет студентам полюбить химию? здает компьютерную игру, посвященную своему предмету, и надеется, что ее проект так же увлечет студентов, как и блокбастеры, производимые такими гигантами, как ЕА (Electronic Arts). «Cтуденты обожают видеоигры, — говорит проф. Вивер. — Они проводят за играми все больше и больше времени. Пусть они играют в вашем классе! Если вы не можете с этим бороться, присоединяйтесь к ним». Ест

Компьютерная игра поможет студентам полюбить химию? здает компьютерную игру, посвященную своему предмету, и надеется, что ее проект так же увлечет студентов, как и блокбастеры, производимые такими гигантами, как ЕА (Electronic Arts). «Cтуденты обожают видеоигры, — говорит проф. Вивер. — Они проводят за играми все больше и больше времени. Пусть они играют в вашем классе! Если вы не можете с этим бороться, присоединяйтесь к ним». Ест

Лучшие видеоигры покажут в телешоу одное телевизионное событие совместно с Dick Clark Prods. В программе "Академия интерактивных искусств и Science представляют: год в играх", начиная с первого квартала 2007 года будут показаны лучшие видеоигры и их разработчики. Анонс состоялся во время саммита 2006 года некоммерческой организации DICE. Вице-председатель и управляющий партнер Dick Clark Prods. Джулс Хаймовиц (Jules Haimovit

Исследование: жестокие видеоигры воспринимаются как реальность Проведенное недавно исследование показало, что мозг людей, играющих в жестокие видеоигры, воспринимает происходящее на экране как реальность, сообщает Reuters. Ученый из германского University of Aachen Клаус Матиак (Klaus Mathiak) провел обследование 13 человек в возраст

Видеоигру 25 to Life раскритиковал американский сенатор Один из американских сенаторов, Чарльз Шумер, выступил с резкой критикой последней видеоигры компании Eidos, вышедшей под названием 25 to Life, сообщает агентство Reuters. Демократ не постеснялся в высказываниях и охарактеризовал новинку как самую жестокую игру, которая даже

Nielsen Entertainment: видеоигры покупаются охотнее, чем музыка Расходы потребителей на видеоигры превышают затраты на музыкальные записи, заявила в четверг исследовательская компания Nielsen Entertainment, подтвердив тем самым мнение, что видеоигры постепенно вымещают проч

Видеоигры можно будет чувствовать ущения непосредственно в нервные клетки головного мозга, сообщает Reuters. Согласно заявлению пресс-секретаря Sony, новая технология позволит передавать любую сенсорную информацию, например, во время видеоигры, такую как запахи, вкус, а также прикосновения. Кроме того, применение разработки для людей с проблемами зрения и слуха поможет им более реально оценивать происходящее вокруг них. Нов

Видеоигры можно будет чувствовать ущения непосредственно в нервные клетки головного мозга, сообщает Reuters. Согласно заявлению пресс-секретаря Sony, новая технология позволит передавать любую сенсорную информацию, например, во время видеоигры, такую как запахи, вкус, а также прикосновения. Кроме того, применение разработки для людей с проблемами зрения и слуха поможет им более реально оценивать происходящее вокруг них. Нов

Семья Кеннеди обеспокоена выходом новой видеоигры о JFK Шотландская фирма Traffic Games была подвергнута критике со стороны представителей семейства Кеннеди, сообщает ВВС. Дело в том, что компания объявила о выпуске новой видеоигры, основанной на сюжете убийства Джона Кеннеди в Далласе. JFK Reloaded была выпущена в понедельник, что совпало с 41-летней годовщиной смерти президента. По словам пресс-службы Traffic

США: новое поколение выбирает видеоигры По данным маркетингового агентства NPD Group, дети в возрасте 5-12 лет тратят на видеоигры больше времени, чем на любые другие игрушки и развлечения. Среднестатистический юный американец играет в видеоигры 4,2 часа в неделю, примерно треть мальчиков и 10% девочек про

ЦРУ разрабатывает видеоигры для своих агентов ЦРУ разрабатывает видеоигру, чтобы научить своих агентов мыслить как террористы, сообщает газета Washington Times со ссылкой на источники в этом ведомстве. Данный проект является детищем атитеррористического цен

Видеоигры снижают мозговую активность циональное состояние и творческие способности. Кроме того, мозговая активность постоянных игроков в видеоигры не восстанавливается в те периоды, когда они заняты чем-то иным. С помощью электроэ

Видеоигры снижают мозговую активность циональное состояние и творческие способности. Кроме того, мозговая активность постоянных игроков в видеоигры не восстанавливается в те периоды, когда они заняты чем-то иным. С помощью электроэ

Sega разработает видеоигры для мобильных телефонов с поддержкой платформы BREW Японский производитель видеоигр Sega сообщил о намерении разработать видеоигры для сотовых телефонов, базирующихся на платформе BREW, разработанной американской компанией Qualcomm. Система BREW (Binary Runtime Environment for Wireless) обеспечивает возможностью