Видеоигры Video game видеоигровая индустрия
|11.01.2023
|
VK вложит в российские видеоигры сотни миллиардов
е маркетплейс для игр, сервис облачных игр, сервис игровых стримов, проведение турниров и новостной раздел. Главой VK Play является Василий Магурян. VK планирует вложить сотни миллиардов в российские видеоигры и запустить в университетах образовательные программы На момент запуска проекта у холдинга уже было игровое подразделение — My.Games. В конце сентября 2022 г. 100% компании было прода
|30.08.2022
|
Хакеры создали фальшивую видеоигру с развитой экосистемой, чтобы потрошить криптокошельки
Ктулху краденый Киберзлоумышленники создали целую поддельную экосистему вокруг несуществующей видеоигры с единственной целью — распространять вредоносы. Масштабная операция включала созда
|18.10.2021
|
Новейшие процессоры Intel сломают популярные видеоигры. Компания все знала заранее
ный шаг должны будут сделать разработчики игр. Им потребуется выпустить соответствующие обновления для всех своих игрушек с такими защитами от пиратов. Судьба Doom 2016 года пока под большим вопросом Видеоигры, как и операционные системы, получают обновления в течение небольшого отрезка времени, после чего разработчики «забывают» об их существовании и концентрируются на более свежих своих п
|29.01.2021
|
Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников
Миллионы на видеоигры Минпросвещения разместило на сайте госзакупок заявку тендер на поставку современного образовательного контента для российских школьников. Это будут, помимо прочего, видеоролики, квест
|03.12.2020
|
Проект «Гейминг для всех» поможет людям с инвалидностью играть в видеоигры
– ДЦП, травмами позвоночника, ампутацией и другими особенностями – комфортно играть на консоляхXbox и ПК. Инициатива приурочена к Всемирному дню людей с инвалидностью. Цель данного проекта – сделать видеоигры доступными для всех, независимо от физических особенностей человека. В рамках проекта любители видеоигр, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, а также реабилитационные цент
|19.09.2018
|
Google сообщила об открытии раздела «Видеоигры» на Youtube
Google представила раздел «Видеоигры» на Youtube. В 2015 г. был запусщен «Youtube гейминг» — отдельное приложение для геймеров, в котором тестирование проходили новые функции. Среди них: страницы игр, суперчат, спонсорск
|11.02.2014
|
Google поможет перенести видеоигры на карту реального мира
нную «экзотическую энергию» в реальном мире. Виртуальные баталии между двумя противоборствующими сторонами происходят в реальном мире, но с вымышленным сюжетом и несуществующими артефактами. Подобные видеоигры получат все большее распространение и привлекут миллионы пользователей по мере развития технологий дополненной реальности, например, таких как видеоочки, проецирующие картинку непосре
|30.10.2013
|
Видеоигры делают нас менее чувствительными
Новое исследование показывает, что видеоигры могут изменить наше восприятие реальности и, например, сделать нас менее чувствител
|13.04.2011
|
Dassault Systèmes создала 3D-видеоигру на упаковках сухих завтраков Nestlé
Компания Dassault Systèmes сообщила о том, что компания Nestlé в 53 странах по всему миру запускает в продажу более 26 млн коробок сухих завтраков с 3D-видеоигрой «Рио» по мотивам одноименного мультфильма от кинокомпании «Двадцатый Век Фокс». Специалисты Dassault Systèmes с помощью технологии виртуальной реальности создали игру, соединив ви
|13.11.2010
|
Видеоигра Call of Duty: Black Ops поставила абсолютный рекорд продаж
Новая видеоигра Call of Duty: Black Ops поставила абсолютный рекорд для игровой индустрии на этой неделе - в течение первых 24 часов ее совокупные продажи в Северной Америке и Великобритании достигли
|17.04.2009
|
Кризис: спрос на видеоигры и диски растет
потратить на покупку музыки, фильмов и видеоигр, а также на походы в кино и другие развлечения такие же суммы, как и в прошлом году, или больше. Из них 65% планируют тратить столько же или больше на видеоигры, 60% – на лазерные диски и 73% – на походы в кино. За последние три месяца 51% респондентов купили хотя бы один DVD- или Blu-ray-диск, 36% приобрели игровую приставку, а 31% – компакт
|26.10.2007
|
Видеоигры тренируют пространственное мышление
ятия решений, в значительной степени устраняются после нескольких часов тренировки, пишет Science Daily. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Science. Авторы делают вывод, что видеоигры можно использовать как тренажер для того, чтобы уравнять способности мужчин и женщин в этой сфере. Ведущий руководитель исследования доктор Джин Фен (Jing Feng) говорит: «В нашем перв
|26.10.2007
|Созданы видеоигры, снижающие уровень социального стресса
|09.07.2007
|
Спилберг делает видеоигры.
Вслед за коллегой Питером Джексоном, Стивен Спилберг тоже положил глаз на видеоигры. Целых три проекта выйдут в ближайшее время из-под пера знакового кинорежиссера и продюсера. Одна из игр метра киноиндустрии будет в жанре "action-puzzle simulator" и выйдет исключите
|02.07.2007
|
Исследование IBM: видеоигры способствуют карьерному росту
Как утверждает IBM, у пользователей, увлекающихся компьютерными играми, есть реальный шанс преуспеть в своей карьере. Так, согласно недавнему исследованию компании, онлайновые видеоигры могут помочь пользователям-геймерам стать лидерами в своем рабочем коллективе, развивая знания и навыки, связанные с деловым сотрудничеством и групповой работой, самоорганизацией, гот
|18.04.2007
|
В самой кровавой стрельбе США виноваты видеоигры
Не успела засохнуть кровь в студенческом городке технологического университета штата Верджиния после самой кровавой стрельбы за историю США, а известный адвокат Джек Томпсон обвинил во всем видеоигры.В интервью каналу Fox News он заявил, что именно (жестокие) видеоигры, и особенно шутеры, виноваты в случившемся. Впрочем, по мнению Томпсона, в каждой подобной трагедии винова
|06.04.2007
|
Столетние старики тоже играли в видеоигры
Американская фирма Evercare, занимающаяся прокатом машин, провела интересный опрос, согласно результатам которого, 14% людей в возрасте от 100 лет и больше хотя бы раз играли в видеоигру.В опросе принимали участие 100 человек, родившиеся до 1907 года, более чем за 60 лет до появления первой игровой консоли (точнее, видеоигрового автомата). Большинство из этих 14% игра
|22.03.2007
|
Гоночные видеоигры опасны для водителей-мужчин?
Мужчинам, которые водят машину, не рекомендуется играть в гоночные видеоигры, утверждают немецкие исследователи в «Журнале экспериментальной психологии». Эти игры приводят к более рискованному вождению и, в конечном итоге, повышают вероятность попадания в авар
|20.02.2007
|
Хирурги-геймеры искуснее своих коллег
Врачи-хирурги, играющие на досуге в видеоигры, делают операции более искусно, чем их коллеги, не увлекающиеся компьютерными развлечениями. Результаты проведённого исследования были опубликованы в февральском выпуске журнала Archi
|09.01.2007
|
Подвижные видеоигры помогут в борьбе с ожирением
Согласно новым исследованиям Mayo Foundation, видеоигры, основанные на движении (самого игрока), борются с жиром значительно лучше традиционных методов (таких как беговая дорожка, например).В исследовании принимало участие 25 детей, 10 из
|29.11.2006
|
Видеоигры с насилием вызывают кратковременное эмоциональное возбуждение
агнитно-резонансным методом в ходе проведённого им исследования. 44 подростка в возрасте от 13 до 17 лет, не замеченных в плохом поведении, разделили на две группы и предложили полчаса поиграть в две видеоигры. Половина играла в «насильственную» игру «Medal of Honor: Frontline», где необходимо вести военные действия, и мирную гоночную «Need for Speed: Underground». Затем подросткам предложи
|24.11.2006
|
ЕС не понравилась идея Франции субсидировать культурные видеоигры
вносящих качественный и оригинальный вклад в «европейское культурное разнообразие и творчество» и представляющим культурную ценность, налоговый кредит в размере 20% от стоимости разработки продукта. Видеоигры, по крайней мере, некоторые, могут быть такими же артистичными, как и кино, считают французские власти. Однако Еврокомиссия не считает, что игры можно причислить к категории культурны
|26.09.2006
|
Видеоигра поможет в изучении иммунологии
тельные проекты в последнее время становятся все популярнее в американских школах и университетах – видеоигры популяризируют естественные и гуманитарные науки и, по мнению преподавателей, помог
|26.09.2006
|
Видеоигра поможет в изучении иммунологии
тельные проекты в последнее время становятся все популярнее в американских школах и университетах – видеоигры популяризируют естественные и гуманитарные науки и, по мнению преподавателей, помог
|10.05.2006
|
В Оклахоме хотят приравнять видеоигры к порнографии
В штате Оклахома представлен законопроект, приравнивающий некоторые видеоигры к порнографии. Проект HB3004, предложенный сенатором-республиканцем штата Гленом Кофи (Glen Coffee) и представителем-республиканцем Фрэдом Морганом (Fred Morgan), должен пройти через
|05.04.2006
|
Компьютерная игра поможет студентам полюбить химию?
здает компьютерную игру, посвященную своему предмету, и надеется, что ее проект так же увлечет студентов, как и блокбастеры, производимые такими гигантами, как ЕА (Electronic Arts). «Cтуденты обожают видеоигры, — говорит проф. Вивер. — Они проводят за играми все больше и больше времени. Пусть они играют в вашем классе! Если вы не можете с этим бороться, присоединяйтесь к ним». Ест
|05.04.2006
|
Компьютерная игра поможет студентам полюбить химию?
здает компьютерную игру, посвященную своему предмету, и надеется, что ее проект так же увлечет студентов, как и блокбастеры, производимые такими гигантами, как ЕА (Electronic Arts). «Cтуденты обожают видеоигры, — говорит проф. Вивер. — Они проводят за играми все больше и больше времени. Пусть они играют в вашем классе! Если вы не можете с этим бороться, присоединяйтесь к ним». Ест
|15.02.2006
|
Лучшие видеоигры покажут в телешоу
одное телевизионное событие совместно с Dick Clark Prods. В программе "Академия интерактивных искусств и Science представляют: год в играх", начиная с первого квартала 2007 года будут показаны лучшие видеоигры и их разработчики. Анонс состоялся во время саммита 2006 года некоммерческой организации DICE. Вице-председатель и управляющий партнер Dick Clark Prods. Джулс Хаймовиц (Jules Haimovit
|23.06.2005
|
Исследование: жестокие видеоигры воспринимаются как реальность
Проведенное недавно исследование показало, что мозг людей, играющих в жестокие видеоигры, воспринимает происходящее на экране как реальность, сообщает Reuters. Ученый из германского University of Aachen Клаус Матиак (Klaus Mathiak) провел обследование 13 человек в возраст
|21.06.2005
|
Видеоигру 25 to Life раскритиковал американский сенатор
Один из американских сенаторов, Чарльз Шумер, выступил с резкой критикой последней видеоигры компании Eidos, вышедшей под названием 25 to Life, сообщает агентство Reuters. Демократ не постеснялся в высказываниях и охарактеризовал новинку как самую жестокую игру, которая даже
|08.04.2005
|
Nielsen Entertainment: видеоигры покупаются охотнее, чем музыка
Расходы потребителей на видеоигры превышают затраты на музыкальные записи, заявила в четверг исследовательская компания Nielsen Entertainment, подтвердив тем самым мнение, что видеоигры постепенно вымещают проч
|07.04.2005
|
Видеоигры можно будет чувствовать
ущения непосредственно в нервные клетки головного мозга, сообщает Reuters. Согласно заявлению пресс-секретаря Sony, новая технология позволит передавать любую сенсорную информацию, например, во время видеоигры, такую как запахи, вкус, а также прикосновения. Кроме того, применение разработки для людей с проблемами зрения и слуха поможет им более реально оценивать происходящее вокруг них. Нов
|07.04.2005
|
Видеоигры можно будет чувствовать
ущения непосредственно в нервные клетки головного мозга, сообщает Reuters. Согласно заявлению пресс-секретаря Sony, новая технология позволит передавать любую сенсорную информацию, например, во время видеоигры, такую как запахи, вкус, а также прикосновения. Кроме того, применение разработки для людей с проблемами зрения и слуха поможет им более реально оценивать происходящее вокруг них. Нов
|22.11.2004
|
Семья Кеннеди обеспокоена выходом новой видеоигры о JFK
Шотландская фирма Traffic Games была подвергнута критике со стороны представителей семейства Кеннеди, сообщает ВВС. Дело в том, что компания объявила о выпуске новой видеоигры, основанной на сюжете убийства Джона Кеннеди в Далласе. JFK Reloaded была выпущена в понедельник, что совпало с 41-летней годовщиной смерти президента. По словам пресс-службы Traffic
|26.05.2004
|
США: новое поколение выбирает видеоигры
По данным маркетингового агентства NPD Group, дети в возрасте 5-12 лет тратят на видеоигры больше времени, чем на любые другие игрушки и развлечения. Среднестатистический юный американец играет в видеоигры 4,2 часа в неделю, примерно треть мальчиков и 10% девочек про
|30.09.2003
|
ЦРУ разрабатывает видеоигры для своих агентов
ЦРУ разрабатывает видеоигру, чтобы научить своих агентов мыслить как террористы, сообщает газета Washington Times со ссылкой на источники в этом ведомстве. Данный проект является детищем атитеррористического цен
|09.07.2002
|
Видеоигры снижают мозговую активность
циональное состояние и творческие способности. Кроме того, мозговая активность постоянных игроков в видеоигры не восстанавливается в те периоды, когда они заняты чем-то иным. С помощью электроэ
|09.07.2002
|
Видеоигры снижают мозговую активность
циональное состояние и творческие способности. Кроме того, мозговая активность постоянных игроков в видеоигры не восстанавливается в те периоды, когда они заняты чем-то иным. С помощью электроэ
|28.09.2001
|
Sega разработает видеоигры для мобильных телефонов с поддержкой платформы BREW
Японский производитель видеоигр Sega сообщил о намерении разработать видеоигры для сотовых телефонов, базирующихся на платформе BREW, разработанной американской компанией Qualcomm. Система BREW (Binary Runtime Environment for Wireless) обеспечивает возможностью
|25.04.2000
|
Исследования психологов показали, что видеоигры с насилием ведут к агрессии в реальной жизни
ren E. Dill провели исследование относительно влияния видеоигр с насилием на молодежь. В исследовании, которое было опубликовано в журнале Journal of Personality and Social Psychology, говорится, что видеоигры с насилием, обладая высоким качеством графики, опаснее, чем подобные телепередачи и кино, и оказывают как краткосрочный, так и долгосрочный эффект на психику. Было проведено 2 исследо
Видеоигры и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1273909, в очереди разбора - 815922.
Создано именных указателей - 139973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.