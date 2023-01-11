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Видеоигры Video game видеоигровая индустрия



11.01.2023 VK вложит в российские видеоигры сотни миллиардов

е маркетплейс для игр, сервис облачных игр, сервис игровых стримов, проведение турниров и новостной раздел. Главой VK Play является Василий Магурян. VK планирует вложить сотни миллиардов в российские видеоигры и запустить в университетах образовательные программы На момент запуска проекта у холдинга уже было игровое подразделение — My.Games. В конце сентября 2022 г. 100% компании было прода
30.08.2022 Хакеры создали фальшивую видеоигру с развитой экосистемой, чтобы потрошить криптокошельки

Ктулху краденый Киберзлоумышленники создали целую поддельную экосистему вокруг несуществующей видеоигры с единственной целью — распространять вредоносы. Масштабная операция включала созда
18.10.2021 Новейшие процессоры Intel сломают популярные видеоигры. Компания все знала заранее

ный шаг должны будут сделать разработчики игр. Им потребуется выпустить соответствующие обновления для всех своих игрушек с такими защитами от пиратов. Судьба Doom 2016 года пока под большим вопросом Видеоигры, как и операционные системы, получают обновления в течение небольшого отрезка времени, после чего разработчики «забывают» об их существовании и концентрируются на более свежих своих п
29.01.2021 Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников

Миллионы на видеоигры Минпросвещения разместило на сайте госзакупок заявку тендер на поставку современного образовательного контента для российских школьников. Это будут, помимо прочего, видеоролики, квест
03.12.2020 Проект «Гейминг для всех» поможет людям с инвалидностью играть в видеоигры

– ДЦП, травмами позвоночника, ампутацией и другими особенностями – комфортно играть на консоляхXbox и ПК. Инициатива приурочена к Всемирному дню людей с инвалидностью. Цель данного проекта – сделать видеоигры доступными для всех, независимо от физических особенностей человека. В рамках проекта любители видеоигр, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, а также реабилитационные цент
19.09.2018 Google сообщила об открытии раздела «Видеоигры» на Youtube

Google представила раздел «Видеоигры» на Youtube. В 2015 г. был запусщен «Youtube гейминг» — отдельное приложение для геймеров, в котором тестирование проходили новые функции. Среди них: страницы игр, суперчат, спонсорск
11.02.2014 Google поможет перенести видеоигры на карту реального мира

нную «экзотическую энергию» в реальном мире. Виртуальные баталии между двумя противоборствующими сторонами происходят в реальном мире, но с вымышленным сюжетом и несуществующими артефактами. Подобные видеоигры получат все большее распространение и привлекут миллионы пользователей по мере развития технологий дополненной реальности, например, таких как видеоочки, проецирующие картинку непосре
30.10.2013 Видеоигры делают нас менее чувствительными

Новое исследование показывает, что видеоигры могут изменить наше восприятие реальности и, например, сделать нас менее чувствител
13.04.2011 Dassault Systèmes создала 3D-видеоигру на упаковках сухих завтраков Nestlé

Компания Dassault Systèmes сообщила о том, что компания Nestlé в 53 странах по всему миру запускает в продажу более 26 млн коробок сухих завтраков с 3D-видеоигрой «Рио» по мотивам одноименного мультфильма от кинокомпании «Двадцатый Век Фокс». Специалисты Dassault Systèmes с помощью технологии виртуальной реальности создали игру, соединив ви
13.11.2010 Видеоигра Call of Duty: Black Ops поставила абсолютный рекорд продаж

Новая видеоигра Call of Duty: Black Ops поставила абсолютный рекорд для игровой индустрии на этой неделе - в течение первых 24 часов ее совокупные продажи в Северной Америке и Великобритании достигли
17.04.2009 Кризис: спрос на видеоигры и диски растет

потратить на покупку музыки, фильмов и видеоигр, а также на походы в кино и другие развлечения такие же суммы, как и в прошлом году, или больше. Из них 65% планируют тратить столько же или больше на видеоигры, 60% – на лазерные диски и 73% – на походы в кино. За последние три месяца 51% респондентов купили хотя бы один DVD- или Blu-ray-диск, 36% приобрели игровую приставку, а 31% – компакт
26.10.2007 Видеоигры тренируют пространственное мышление

ятия решений, в значительной степени устраняются после нескольких часов тренировки, пишет Science Daily. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Science. Авторы делают вывод, что видеоигры можно использовать как тренажер для того, чтобы уравнять способности мужчин и женщин в этой сфере. Ведущий руководитель исследования доктор Джин Фен (Jing Feng) говорит: «В нашем перв
26.10.2007 Созданы видеоигры, снижающие уровень социального стресса

09.07.2007 Спилберг делает видеоигры.

Вслед за коллегой Питером Джексоном, Стивен Спилберг тоже положил глаз на видеоигры. Целых три проекта выйдут в ближайшее время из-под пера знакового кинорежиссера и продюсера. Одна из игр метра киноиндустрии будет в жанре "action-puzzle simulator" и выйдет исключите
02.07.2007 Исследование IBM: видеоигры способствуют карьерному росту

Как утверждает IBM, у пользователей, увлекающихся компьютерными играми, есть реальный шанс преуспеть в своей карьере. Так, согласно недавнему исследованию компании, онлайновые видеоигры могут помочь пользователям-геймерам стать лидерами в своем рабочем коллективе, развивая знания и навыки, связанные с деловым сотрудничеством и групповой работой, самоорганизацией, гот
18.04.2007 В самой кровавой стрельбе США виноваты видеоигры

Не успела засохнуть кровь в студенческом городке технологического университета штата Верджиния после самой кровавой стрельбы за историю США, а известный адвокат Джек Томпсон обвинил во всем видеоигры.В интервью каналу Fox News он заявил, что именно (жестокие) видеоигры, и особенно шутеры, виноваты в случившемся. Впрочем, по мнению Томпсона, в каждой подобной трагедии винова
06.04.2007 Столетние старики тоже играли в видеоигры

Американская фирма Evercare, занимающаяся прокатом машин, провела интересный опрос, согласно результатам которого, 14% людей в возрасте от 100 лет и больше хотя бы раз играли в видеоигру.В опросе принимали участие 100 человек, родившиеся до 1907 года, более чем за 60 лет до появления первой игровой консоли (точнее, видеоигрового автомата). Большинство из этих 14% игра
22.03.2007 Гоночные видеоигры опасны для водителей-мужчин?

Мужчинам, которые водят машину, не рекомендуется играть в гоночные видеоигры, утверждают немецкие исследователи в «Журнале экспериментальной психологии». Эти игры приводят к более рискованному вождению и, в конечном итоге, повышают вероятность попадания в авар
20.02.2007 Хирурги-геймеры искуснее своих коллег

Врачи-хирурги, играющие на досуге в видеоигры, делают операции более искусно, чем их коллеги, не увлекающиеся компьютерными развлечениями. Результаты проведённого исследования были опубликованы в февральском выпуске журнала Archi
09.01.2007 Подвижные видеоигры помогут в борьбе с ожирением

Согласно новым исследованиям Mayo Foundation, видеоигры, основанные на движении (самого игрока), борются с жиром значительно лучше традиционных методов (таких как беговая дорожка, например).В исследовании принимало участие 25 детей, 10 из

29.11.2006 Видеоигры с насилием вызывают кратковременное эмоциональное возбуждение

агнитно-резонансным методом в ходе проведённого им исследования. 44 подростка в возрасте от 13 до 17 лет, не замеченных в плохом поведении, разделили на две группы и предложили полчаса поиграть в две видеоигры. Половина играла в «насильственную» игру «Medal of Honor: Frontline», где необходимо вести военные действия, и мирную гоночную «Need for Speed: Underground». Затем подросткам предложи
24.11.2006 ЕС не понравилась идея Франции субсидировать культурные видеоигры

вносящих качественный и оригинальный вклад в «европейское культурное разнообразие и творчество» и представляющим культурную ценность, налоговый кредит в размере 20% от стоимости разработки продукта. Видеоигры, по крайней мере, некоторые, могут быть такими же артистичными, как и кино, считают французские власти. Однако Еврокомиссия не считает, что игры можно причислить к категории культурны
26.09.2006 Видеоигра поможет в изучении иммунологии

тельные проекты в последнее время становятся все популярнее в американских школах и университетах – видеоигры популяризируют естественные и гуманитарные науки и, по мнению преподавателей, помог
26.09.2006 Видеоигра поможет в изучении иммунологии

тельные проекты в последнее время становятся все популярнее в американских школах и университетах – видеоигры популяризируют естественные и гуманитарные науки и, по мнению преподавателей, помог
10.05.2006 В Оклахоме хотят приравнять видеоигры к порнографии

В штате Оклахома представлен законопроект, приравнивающий некоторые видеоигры к порнографии. Проект HB3004, предложенный сенатором-республиканцем штата Гленом Кофи (Glen Coffee) и представителем-республиканцем Фрэдом Морганом (Fred Morgan), должен пройти через

05.04.2006 Компьютерная игра поможет студентам полюбить химию?

здает компьютерную игру, посвященную своему предмету, и надеется, что ее проект так же увлечет студентов, как и блокбастеры, производимые такими гигантами, как ЕА (Electronic Arts). «Cтуденты обожают видеоигры, — говорит проф. Вивер. — Они проводят за играми все больше и больше времени. Пусть они играют в вашем классе! Если вы не можете с этим бороться, присоединяйтесь к ним». Ест
05.04.2006 Компьютерная игра поможет студентам полюбить химию?

здает компьютерную игру, посвященную своему предмету, и надеется, что ее проект так же увлечет студентов, как и блокбастеры, производимые такими гигантами, как ЕА (Electronic Arts). «Cтуденты обожают видеоигры, — говорит проф. Вивер. — Они проводят за играми все больше и больше времени. Пусть они играют в вашем классе! Если вы не можете с этим бороться, присоединяйтесь к ним». Ест
15.02.2006 Лучшие видеоигры покажут в телешоу

одное телевизионное событие совместно с Dick Clark Prods. В программе "Академия интерактивных искусств и Science представляют: год в играх", начиная с первого квартала 2007 года будут показаны лучшие видеоигры и их разработчики. Анонс состоялся во время саммита 2006 года некоммерческой организации DICE. Вице-председатель и управляющий партнер Dick Clark Prods. Джулс Хаймовиц (Jules Haimovit
23.06.2005 Исследование: жестокие видеоигры воспринимаются как реальность

Проведенное недавно исследование показало, что мозг людей, играющих в  жестокие видеоигры, воспринимает происходящее на экране как реальность, сообщает Reuters. Ученый из германского University of Aachen Клаус Матиак (Klaus Mathiak) провел обследование 13 человек в возраст
21.06.2005 Видеоигру 25 to Life раскритиковал американский сенатор

Один из американских сенаторов, Чарльз Шумер, выступил с резкой критикой последней видеоигры компании Eidos, вышедшей под названием 25 to Life, сообщает агентство Reuters. Демократ не постеснялся в высказываниях и охарактеризовал новинку как самую жестокую игру, которая даже

08.04.2005 Nielsen Entertainment: видеоигры покупаются охотнее, чем музыка

Расходы потребителей на видеоигры превышают затраты на музыкальные записи, заявила в четверг исследовательская компания Nielsen Entertainment, подтвердив тем самым мнение, что видеоигры постепенно вымещают проч
07.04.2005 Видеоигры можно будет чувствовать

ущения непосредственно в нервные клетки головного мозга, сообщает Reuters. Согласно заявлению пресс-секретаря Sony, новая технология позволит передавать любую сенсорную информацию, например, во время видеоигры, такую как запахи, вкус, а также прикосновения. Кроме того, применение разработки для людей с проблемами зрения и слуха поможет им более реально оценивать происходящее вокруг них. Нов
07.04.2005 Видеоигры можно будет чувствовать

ущения непосредственно в нервные клетки головного мозга, сообщает Reuters. Согласно заявлению пресс-секретаря Sony, новая технология позволит передавать любую сенсорную информацию, например, во время видеоигры, такую как запахи, вкус, а также прикосновения. Кроме того, применение разработки для людей с проблемами зрения и слуха поможет им более реально оценивать происходящее вокруг них. Нов
22.11.2004 Семья Кеннеди обеспокоена выходом новой видеоигры о JFK

Шотландская фирма Traffic Games была подвергнута критике со стороны представителей семейства Кеннеди, сообщает ВВС. Дело в том, что компания объявила о выпуске новой видеоигры, основанной на сюжете убийства Джона Кеннеди в Далласе. JFK Reloaded была выпущена в понедельник, что совпало с 41-летней годовщиной смерти президента. По словам пресс-службы Traffic

26.05.2004 США: новое поколение выбирает видеоигры

По данным маркетингового агентства NPD Group, дети в возрасте 5-12 лет тратят на видеоигры больше времени, чем на любые другие игрушки и развлечения. Среднестатистический юный американец играет в видеоигры 4,2 часа в неделю, примерно треть мальчиков и 10% девочек про
30.09.2003 ЦРУ разрабатывает видеоигры для своих агентов

ЦРУ разрабатывает видеоигру, чтобы научить своих агентов мыслить как террористы, сообщает газета Washington Times со ссылкой на источники в этом ведомстве. Данный проект является детищем атитеррористического цен
09.07.2002 Видеоигры снижают мозговую активность

циональное состояние и творческие способности. Кроме того, мозговая активность постоянных игроков в видеоигры не восстанавливается в те периоды, когда они заняты чем-то иным. С помощью электроэ
09.07.2002 Видеоигры снижают мозговую активность

циональное состояние и творческие способности. Кроме того, мозговая активность постоянных игроков в видеоигры не восстанавливается в те периоды, когда они заняты чем-то иным. С помощью электроэ
28.09.2001 Sega разработает видеоигры для мобильных телефонов с поддержкой платформы BREW

Японский производитель видеоигр Sega сообщил о намерении разработать видеоигры для сотовых телефонов, базирующихся на платформе BREW, разработанной американской компанией Qualcomm. Система BREW (Binary Runtime Environment for Wireless) обеспечивает возможностью

25.04.2000 Исследования психологов показали, что видеоигры с насилием ведут к агрессии в реальной жизни

ren E. Dill провели исследование относительно влияния видеоигр с насилием на молодежь. В исследовании, которое было опубликовано в журнале Journal of Personality and Social Psychology, говорится, что видеоигры с насилием, обладая высоким качеством графики, опаснее, чем подобные телепередачи и кино, и оказывают как краткосрочный, так и долгосрочный эффект на психику. Было проведено 2 исследо

Публикаций - 448, упоминаний - 468

Видеоигры и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24051 62
Sony 6486 50
Apple Inc 11658 27
Google LLC 11380 27
Nvidia Corp 3314 27
Intel Corporation 11900 26
Samsung Electronics 9973 25
Amazon Inc - Amazon.com 2890 19
AMD - Advanced Micro Devices 4010 16
Nintendo 744 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3277 12
EA - Electronic Arts 1282 12
Atari 153 11
LG Electronics 3571 10
SEGA 390 10
Huawei 3695 10
Ростелеком 10700 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 9
Lenovo Group 2236 8
IBM - International Business Machines Corp 9345 8
Microsoft - Activision Blizzard 475 8
Meta Platforms - Facebook 4369 8
X Corp - Twitter 2801 7
Yandex - Яндекс 6456 7
Toshiba Corporation 2908 7
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2470 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1996 7
Zoom Int - Zoom Video Communications 1380 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 586 6
Fortnite 70 6
Цифра ГК 2273 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10784 6
GitHub 677 5
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 204 5
Yahoo! 3689 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 5
AT&T Inc 1664 5
Бука - Buka Entertaiment 482 5
Qualcomm Technologies 1749 5
Epic Games 147 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 462 10
eBay Inc 1605 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2026 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6781 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6530 7
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 184 5
LEGO 234 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 366 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1122 4
Sony Pictures Entertainment 140 4
EPIC Telecom Invest 199 4
TÜV Rheinland Group 117 4
Открытие ФК - Банк Открытие 524 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 419 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 236 4
Лента - Сеть розничной торговли 1904 3
Honda Motor Company 230 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 3
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 3
Tesla Motors 369 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1932 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1027 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1048 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 192 2
British Airways - British Midland International 125 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 152 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 198 2
Jaguar Cars 122 2
GameStop 28 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 93 2
Beth Israel Medical Center - Бет-Изрейел Медицинский Центр 6 2
United Airlines - авиакомпания 90 2
H&M 21 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 554 2
Совкомбанк Совесть 269 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 456 2
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 27 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 53 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Судебная власть - Judicial power 2213 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5090 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3113 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10446 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4255 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 600 5
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2771 3
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U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 475 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2559 3
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1107 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 516 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 232 2
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U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 191 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2105 2
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Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 199 1
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U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 621 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 407 1
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U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 514 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 246 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 210 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 3
Video Software Dealers Association - Ассоциация дилеров видео ПО 3 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2658 3
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 7 1
Gamblers Anonymous - Анонимные Игроки 2 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 38 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 270 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 98 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
Единая Россия - Политическая партия 286 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 271 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 270 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 446 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16507 197
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44330 68
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6879 62
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19928 56
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15564 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23573 49
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22771 44
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9147 41
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22691 39
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13772 38
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4085 36
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12122 34
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9632 32
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2253 8
День молодёжи - 27 июня 734 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 911 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1157 3
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 519 2
Венчурная ярмарка 25 2
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Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 2
CeBIT 611 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 172 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 162 1
Венецианский кинофестиваль 5 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 111 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 34 1
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 11 1
МТС Телеком Идея 52 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 10 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 262 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 52 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 71 1
РИФ - Российский Интернет Форум 68 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 1
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