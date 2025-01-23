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В «Яндекс Книгах» вышел аудиосборник рассказов по вселенной видеоигры Atomic Heart

К выходу третьего сюжетного дополнения «Atomic Heart: Чары морских глубин» в «Яндекс Книгах» вышел аудиосборник «Atomic Heart: Далекое светлое будущее» от издательства Pulsart, вдохновленный вселенной видеоигры с альтернативной историей. Его дополняет серия иллюстраций к книге от профессиональных художников. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В сборник вошли 15 рассказов, два из которых доступны эксклюзивно в «Яндекс Книгах» и не представлены в печатном издании. Каждый рассказ — это короткий аудиоспектакль с озвучкой от профессиональных актеров и звуковым сопровождением. Материалы из этого сборника созданы при постоянных консультациях с создателями игры, а сюжеты рассказов создавались с огромным вниманием к атмосфере мира Atomic Heart.

Все истории самобытны и уникальны: восстание машин в лагере для скаутов, невозможная любовь двух роботов, соперничество и дружба машин и людей и многое другое. Авторы рассказов прошли игру и передали в своих историях собственные ощущения и видение этой безумной вселенной. В сборнике соседствуют социальная драма, нуарный детектив, боевик, романтическая история и сатира. Но все тексты объединяет то, что они пронизаны отсылками и пасхалками к сюжету видеоигры.

Ранее в «Яндекс Книгах» вышла предыстория видеоигры «Предприятия 3826» с эксклюзивными иллюстрациями, изображающими ключевые сцены романа в стилистике ретрофутуризма.

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