«Яндекс» запустил новое «дешевое» такси вместо Uber

В России заработал сервис такси Fasten, за которым стоит «Яндекс», у которого уже есть сервисы «Яндекс Такси», «Везет» и Uber. Вернее, Fasten в данном случае вернулся к жизни – в России уже был такой сервис девять лет назад, «Яндекс» купил его владельца пять лет назад. Fasten дешевле «Яндекс Такси» на 10%.

Почти по всей России

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил о запуске нового сервиса такси Fasten. Он заработал более чем в 300 городах России и ориентируется в первую очередь на новое поколение – на молодых россиян и гостей страны.

На момент запуска сервис предлагал шесть тарифов на выбор, от самого простого до самого премиального. К базовым относятся тарифы Share и Fasten, а к обычным – Comfort и Comfort+, а самый премиальный тариф носит название Business. Есть отдельный детский тариф – Kids.

В феврале 2026 г. CNews писал, что Fasten получит отдельные и более доступные цены по сравнению с «Яндекс Такси». Сейчас представители «Яндекса» сообщили CNews, что цены в Fasten на 10% ниже, чем в «Такси».

Fasten Fasten - это моносервис, в нем есть только функция вызова такси.

На вопрос редакции CNews, для чего «Яндексу» новый сервис пассажирских перевозок при наличии у него «Такси» и «Везет», представители компании ответили: «Fasten – сервис для тех, кому нужно просто такси. В отличие от «Яндекс Go», это моноапп, приложение без других сервисов внутри. «Яндекс Go» остается основным приложением для большей части аудитории. Сервисы работают параллельно».

Стоимость поездки в Fasten зависит от множества факторов, в том числе от выбора тарифа, расстояния и, конечно, города, в котором планируется поездка. По официальным данным «Яндекса», в день начала работы сервиса минимальная стоимость поездки в базовом тарифе под названием Fasten составляла от 170 руб.

В эту сумму уже включены 1 км и 3 минуты пути. Каждые следующие минута и километр пути обойдутся пассажиру в 11,7 руб.

В Волгограде минимальная стоимость поездки другая – в нее включено 3 мин и 0,9 км, за которые придется заплатить 72 руб.

В конкретном моменте стоимость поездки может быть более высокой из-за множества влияющих на нее факторов. «Цена рассчитывается для конкретного маршрута в момент заказа с учетом текущего спроса и количества свободных водителей рядом», – заявили представители «Яндекса».

Однако для пассажиров цена не будет сюрпризом. «Яндекс» уверяет, что увидеть всю сумму пользователь сможет в фирменном приложении до начала поездки.

Был Uber, и нет Uber

Официальное приложение Fasten носит название Fasten. Оно доступно как для Android, так и для iOS.

Следует отметить, что само по себе приложение не новое – оно было загружено в Google Play в декабре 2018 г., более чем за семь лет до начала работы сервиса в России. Объясняется это тем, что раньше оно носило название Uber. В Google Play за семь лет у него свыше 10 млн скачиваний и высокий рейтинг (4,9 балла из 5) на основе 1 млн отзывов.

Приложение Uber заменили на Fasten

О том, Fasten скоро заработает в России, CNews писал в середине февраля 2026 г. Примерно тогда же в приложении Uber появилось уведомление, которое гласило: «Скоро здесь будет Fasten».

Редакция CNews обратилась в «Яндекс» с вопросом, как Fasten связан с Uber, который никогда не позиционировался как такси для молодежи, и получила такой ответ: «Приложением Uber можно продолжать пользоваться, но в 2026 году сервис постепенно будет заменяться на Fasten. Мы будем планомерно предлагать пользователям Uber перейти в Fasten – его можно скачать как отдельное приложение или обновить приложение Uber RU».

Новое – это хорошо забытое старое

Важно подчеркнуть, что Fasten – это не новый сервис такси с точки зрения наименования. Впервые он появился в США в середине прошлого десятилетия. За ним стоят краснодарские предприниматели Кирилл Евдаков и Евгений Львов – последний является основателем такси-сервиса «Сатурн».

Fasten Fasten покажет цену до начала поездки

В России у Fasten было два сервиса перевозок – «Такси Сатурн» и RedTaxi. В 2017 г. компания объединилась с компанией RuTaxi, которая на тот момент управляла сервисами такси «Везет» и «Лидер».

Спустя еще четыре года, в 2021 г. «Яндекс» купил весь бизнес сервиса «Везет», включая его колл-центр, и в 2024 г. запустил на его основе лоукостера. На вопрос CNews, как бренд Fasten оказался в собственности «Яндекса», представители интернет-гиганта ответили: «Сам бренд Fasten принадлежал группе компании «Везет», которая образовалась в 2017 г. – с помощью объединения двух сервисов заказа такси Fasten Russia и «Везет». В 2021 г. бренд Fasten перешел к «Яндекс Такси» вместе с частью активов группы Везет».

Условия для водителей и пассажиров

CNews поинтересовался, за счет чего удалось добиться более низких цен в сравнении с «Яндекс Такси». Представители «Яндекса» ответили: «Цена поездки складывается из стоимости минут и километров по базовому тарифу, а также стоимости подачи, надбавки при повышенном спросе и дополнительных опций. Базовые тарифы Fasten на 10% дешевле, чем тарифы «Яндекс Такси». За счет автоматического повышающего коэффициента стоимость поездки может отличаться в большую или меньшую сторону, или быть одинаковой – в зависимости от числа свободных машин на линии и количества заказов в этих сервисах».

Также в «Яндексе» сообщили CNews об упрощенных условиях для водителей. «Любые водители и таксопарки, которые будут подходить под стандартные требования, смогут подключиться к сервису. Например, для водителей – это стаж вождения от трех лет, возраст от 21 года и др.», – сказали CNews представители интернет-гиганта.

Причем здесь Uber

«Яндекс» на протяжении нескольких лет был тесно связан с Uber – у них было совместное предприятие «Яндекс Такси». Uber – это основанная в 2009 г. американская компания, занимающаяся пассажирскими перевозками и доставкой продуктов и еды (через отдельную компанию Uber Eats, созданную в 2014 г.). Другими словами, компания занимается тем же, чем и «Яндекс» в одном из направлений своего бизнеса.

В июле 2017 г., Uber и «Яндекс» объявили о создании совместного предприятия для работы в России, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Условия сделки гласили, что новая компания оценивалась в $3,7 млрд, и контроль над ней оставался у «Яндекса», что выразилось в размерах первоначальных инвестиций ($225 млн «Яндекс» и $100 млн Uber) и долях – 59,3% у российской стороны и 36,6% у американской. Оставшиеся 4,1% были распределены среди сотрудников «Яндекса».

После начала СВО Uber принял решение уйти из России и в начале марта 2022 г. заявил о готовности выйти из СП с «Яндексом». Она приступила к поиску покупателя на свою долю с совместном бизнесе, коим в итоге стал сам «Яндекс». Как сообщал CNews, сделка была закрыта в апреле 2023 г., притом с большой выгодой для «Яндекса» – он выкупил долю Uber не за первоначально озвученные $2 млрд, а почти втрое дешевле – за $702,5 млн.