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Конец Uber в России. Иностранный перевозчик изгнан из СП с «Яндексом»

«Яндекс» выкупил долю Uber в СП «Яндекс такси» за $702,5 млн вместо планировавшихся $2 млрд. Сэкономив немалую сумму, интернет-гигант теперь является единоличным владельцем своих фудтех- и райдтех-сервисов – «Еды», «Такси», «Лавки» и пр.

Uber, уходи

«Яндекс» сообщил CNews о закрытии сделки по выкупу доли компании Uber в их совместном предприятии, которое они годами развивали на территории России. Совместного бизнеса отныне больше нет – отечественный интернет-гигант остался единственным владельцем группы компаний «Яндекс такси».

Заплатить за это «Яндексу» пришлось $702,5 млн, что значительно меньше прогнозов в $2 млрд, появившихся в 2021 г., когда Uber изъявил желание выйти из совместного предприятия с российским конкурентом. Как сообщили CNews в «Яндексе», изменения в списке владельцев «Яндекс такси» не отразятся на работе сервисов – они не затронут ни клиентов группы компаний, ни ее партнеров. Сделка получила одобрение всех регуляторов, в том числе и правительственной комиссии (ее разрешение требуется всем иностранным компаниям, чтобы выйти из бизнеса в России).

Консолидация бизнеса силами «Яндекса» осуществлялась в несколько этапов. Ранее российская корпорация выкупила у Uber ее доли в «Еде», «Лавке» и «Доставке» – в популярных в России сервисах доставки еды и прочих товаров. Также Uber продал «Яндексу» свои доли бизнесе роверов и беспилотных автомобилей. После сделки вся компания «Яндекс такси» оценена в $2,4 млрд.

«Мы всегда говорили, что заинтересованы в консолидации актива. Поэтому текущая сделка – продолжение этой стратегии», – сообщили CNews представители «Яндекса». На вопрос редакции об формировании итоговых размеров суммы сделки они ответили: «Мы действуем в рамках акционерного соглашения с Uber. Детали сделки не раскрываем».

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Uber больше не будет зарабатывать на перевозках россиян и доставке им еды. по крайней мере, в составе СП с «Яндексом»

В «Яндексе» рассказали CNews, что искать нового партнера на место Uber интернет-гигант не планирует. На вопрос редакции, предусматривают ли условия закрытия СП возможность возвращения Uber в бизнес, представители «Яндекса» не ответили.

Пять лет в бизнесе

Uber – это основанная в 2009 г. американская компания, занимающаяся пассажирскими перевозками и доставкой продуктов и еды (через отдельную компанию Uber Eats, созданную в 2014 г.). Другими словами, компания занимается тем же, чем и «Яндекс» в одном из направлений своего бизнеса.

Сервис «Такси» у «Яндекса» появился в 2011 г., а «Еда» – в начале 2018 г. Немного раньше, в июле 2017 г., Uber и «Яндекс» объявили о создании совместного предприятия для работы в России, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

Условия сделки гласили, что новая компания оценивалась в $3,7 млрд, и контроль над ней оставался у «Яндекса», что выразилось в размерах первоначальных инвестиций ($225 млн «Яндекс» и $100 млн Uber) и долях – 59,3% у российской стороны и 36,6% у американской.

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Оставшиеся 4,1% были распределены среди сотрудников «Яндекса».

Появившийся в 2018 г. сервис «Еда» стал одной из производных сделки. Он был основан на базе Uber Eats и стартапа Foodfox – его «Яндекс» купил в конце 2017 г. Оба проекта были объединены в общую дочернюю структуру, юрлицом которой выступила компания ООО «Яндекс.еда». СП «Яндекс такси» получило 99,9% в ней.

Первые попытки бегства из России

На вопрос CNews, кто из партнеров хотел выхода Uber из сделки, представители «Яндекса» ответили, что это было обоюдное желание. Впервые о планах по сокращению присутствия Uber в России в составе СП с «Яндексом» стало известно в августе 2021 г. – тогда «Яндекс» приготовился выкупить часть доли своего партнера, чтобы увеличить свою до 71%. Сумма сделки составила $1 млрд, и по ее условиям у «Яндекса» появилась возможность выкупить оставшиеся 29% в течение двух лет приблизительно за $2 млрд. Все требования стороны выполнили за считанные месяцы, и 71% в СП перешли под контроль «Яндекса» к концу 2021 г.

Санкции помогли

В конце февраля 2022 г. Россия навлекла на себя несколько волн иностранных санкций, в особенности американских. Зарегистрированные в США компании одна за одной стали уходить из России, и Uber не стала исключением. Но если, к примеру, Microsoft или Apple не сдерживали никакие обязательства перед партнерами в совместных предприятиях, то у Uber были связаны руки.

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Как сообщал CNews, о желании поскорее полностью освободиться от СП с «Яндексом» Uber заявила в начале марта 2022 г. Она приступила к поиску покупателя на свою долю с совместном бизнесе, коим в итоге стал сам «Яндекс». Таким образом, весь процесс растянулся почти на 14 месяцев (с 1 марта 2022 г. по 21 апреля 2023 г.), а «Яндекс» получил возможность выкупить долю не за $2 млрд, а почти втрое дешевле – за $702,5 млн. Примерно в эту же сумму оценивал сделку Bloomberg – аналитики издания прогнозировали, что Uber продаст свою долю за $800 млн.

Георгий Дорофеев

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