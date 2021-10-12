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Грузия


12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
21.09.2021 Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами 2
15.09.2021 Наталья Панфилова, Alcatel-Lucent Enterprise: Новая реальность спровоцировала рост сетевых коммуникационных решений 1
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках 1
24.08.2021 Невероятная утечка. В Сеть слиты 1,5 млн паспортов граждан России 2
10.08.2021 В России исследуют частоты для 5G «непригодного» диапазона 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
05.08.2021 Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса 1
20.07.2021 ВТБ возглавил рейтинг лучших экосистем для бизнеса SME Banking Club 1
07.07.2021 Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году 2
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 4
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 Исследование: цифровые сервисы не заменят голосовые услуги в современных контакт-центрах 1
01.06.2021 Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 Huawei в Евразии сообщает о назначении нового президента регионального представительства 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
30.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 200 рабочих мест в сети лабораторий «Бехдошти» 1
20.04.2021 Хозяева «Билайна» лишились гендиректора 1
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
29.03.2021 Совет Европы обеспокоился суперполномочиями постсоветского телеком-регулятора 12
18.03.2021 Исследование Veeam: проблемы в защите данных замедляют темпы цифровой трансформации 1
17.03.2021 Simetra поставила в Грузинский технический университет программные комплексы для транспортного моделирования 2
03.03.2021 Robboclub.ru вышла на рынок Грузии 7
26.02.2021 Россияне собрали миллионы рублей, чтобы спасти раздачи на Rutracker 1
20.02.2021 Решение ИРЦЭ достигло 98% точности распознавания образов в мобильном устройстве 1
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 2
14.01.2021 Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой 1
30.12.2020 «Роббо» вышла на рынок пяти новых стран, запустила онлайн-курсы и открыла новую сеть частных школ 1
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 2
21.12.2020 Стартап по оптимизации бизнес-процессов ABM Cloud привлек $640 тысяч от QPDigital 1
03.12.2020 Veeam представила Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5 1
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 2
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 2
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 3
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 2
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2

Публикаций - 687, упоминаний - 1155

Грузия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 95
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 48
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 41
Yandex - Яндекс 4098 34
VK - Mail.ru Group 2482 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 29
Золотая Корона 280 23
Microsoft Corporation 10997 22
Veeam Software 250 20
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 17
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 16
Dynatrace 46 14
Naumen - Наумен 341 14
Telia Company 346 12
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
SAP SE 3207 11
NtechLab - НтехЛаб 78 11
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 10
Turkcell 178 10
Navitel - Навител Навигатор 252 10
Google LLC 7124 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 9
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 67 9
Fintur 33 7
Huawei 2723 7
Питерская группа связистов 113 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Остелеком 18 6
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 15 6
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 6
Cisco Systems 2035 6
Киевстар 256 6
Казахтелеком 199 6
Ситилинк - Citilink 190 5
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 5
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 5
Такском - Taxcom 119 5
Schneider Electric 408 4
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 65 4
Юнистрим - Unistream 166 34
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 29
РЖД - Российские железные дороги 1081 25
Альфа-Банк 1122 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 19
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 17
Uber 257 17
Uber Technologies 258 17
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 16
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 13
Яндекс.Такси 271 10
PepsiCo - Пепсико 93 8
Траско - Trasko 27 7
Газпромбанк - ГПБ 692 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
Интер РАО ПАО 158 6
CyberPlat - КиберПлат 201 6
Уралсиб Банк 389 6
Альфа-Групп 318 5
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 5
МТС банк 254 5
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 5
Открытие ФК 538 5
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 4
Ингосстрах СПАО 210 4
Visa International 1343 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
OKS Group 31 4
OTP Group - ОТП Банк 125 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 4
X5 Group 599 4
Аэрофлот 492 4
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 4
ПГК - Первая грузовая компания 98 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 25
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 4
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 3
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Правительство РФ 2198 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Правительство Республики Таджикистан - Антимонопольная служба 1 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
Государственный комитет информации и печати Республики Южная Осетия - Госкомитет Южной Осетии 1 1
Геологический музей имени профессора В.В. Ершова Горного института 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 14
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 12
3G - Стандарт мобильной связи 3699 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 8
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 8
Big Data - Большие данные 1136 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 5
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 5
e-Commerce - Электронная коммерция 299 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
Google Android 10750 33
Apple iOS 5741 21
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
Uber Eats - UberEATs 28 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
VK - Mail.ru Одноклассники 848 8
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 8
Microsoft Windows 10 6602 7
Microsoft Office 1916 6
ПриватБанк Приват24 113 5
Microsoft Office 365 769 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 5
1С:ERP Управление предприятием 203 4
Microsoft SQL Server 789 4
Linux OS 4236 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
WhatsApp Messenger 654 4
Apple macOS 921 4
Proget MDM - Proget Mobile Device Management 6 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 3
Nvidia GeForce GTX 2048 3
Золотая Корона - Денежные переводы 61 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
Apple iPad 3263 3
ID Finance Solva 3 3
Rakuten Viber 429 3
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
ВТБ Мультикарта 147 3
Apple - App Store 2198 3
ID Finance Plazo 3 3
ID Finance AmmoPay 6 3
Java - Язык программирования 1166 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
MasterCard MoneySend 39 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 2
Клявин Владимир 26 17
Абакумов Евгений 103 15
Антонов Александр 73 15
Путятинский Сергей 53 15
Савцов Игорь 27 15
Чаркин Евгений 182 15
Валчев Стоян 44 15
Педоренко Андрей 41 14
Худавердян Тигран 66 14
Поляков Сергей 60 14
Хомков Игорь 40 14
Кириченко Игорь 41 14
Агафонова Наталия 35 11
Васильев Григорий 35 11
Шершнев Георгий 13 11
Прохоров Фёдор 78 11
Теленков Андрей 21 11
Огуряев Дмитрий 53 11
Платонов Михаил 38 7
Каримов Ислам 85 7
Каримова Гульнара 89 7
Рыстенко Михаил 57 7
Рейман Леонид 407 6
Сарнацкий Владислав 16 5
Мищенко Евгений 14 5
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 5
Сирота Юрий 38 5
Дворкович Аркадий 169 5
Шевченко Владимир 135 5
Степченков Максим 36 5
Казарин Станислав 100 5
Сологуб Денис 16 5
Гордиенко Ростислав 17 5
Егоров Владимир 52 5
Рубин Адар 28 4
Богданов Кирилл 90 4
Сыкулев Андрей 57 4
Лебедев Антон 28 4
Прохорова Алла 45 4
Каюмов Шамиль 34 4
Россия - Российская федерация - РФ 57124 502
Казахстан - Республика 2618 306
Украина 3344 296
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 294
Беларусь - Белоруссия 2079 250
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 158
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 96
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 67
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 62
Франция - Французская Республика 2109 57
Германия - Федеративная Республика 3606 55
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 48
Узбекистан - Республика 820 40
Армения - Республика 684 40
Эстония - Эстонская Республика 410 40
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 40
Молдавия - Республика Молдова 427 33
Восточная Европа 1667 30
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 28
Таджикистан - Республика 433 26
Япония 2752 26
Индия - Республика 2156 24
Испания - Королевство 1248 18
Нидерланды 969 17
Италия - Итальянская Республика 1363 16
Прибалтика - Балтия 589 16
Болгария - Республика 306 16
Монголия 172 15
Финляндия - Финляндская Республика 811 14
Туркмения - Туркменистан 195 14
Швеция - Королевство 747 14
Латвия - Латвийская Республика 450 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 13
Бразилия - Федеративная Республика 1120 13
Россия - Татарстан - Казань 1507 12
Литва - Литовская Республика 328 12
Польша - Республика 824 11
Россия - Екатеринбург 2054 11
Чехия - Чешская Республика 492 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 23
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 22
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 13
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 4
Русский язык 966 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
POI - points of interest 60 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 1 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 78 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Антитеррор 62 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
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