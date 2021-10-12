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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Грузия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 687, упоминаний - 1155
Грузия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Клявин Владимир 26 17
|Абакумов Евгений 103 15
|Антонов Александр 73 15
|Путятинский Сергей 53 15
|Савцов Игорь 27 15
|Чаркин Евгений 182 15
|Валчев Стоян 44 15
|Педоренко Андрей 41 14
|Худавердян Тигран 66 14
|Поляков Сергей 60 14
|Хомков Игорь 40 14
|Кириченко Игорь 41 14
|Агафонова Наталия 35 11
|Васильев Григорий 35 11
|Шершнев Георгий 13 11
|Прохоров Фёдор 78 11
|Теленков Андрей 21 11
|Огуряев Дмитрий 53 11
|Платонов Михаил 38 7
|Каримов Ислам 85 7
|Каримова Гульнара 89 7
|Рыстенко Михаил 57 7
|Рейман Леонид 407 6
|Сарнацкий Владислав 16 5
|Мищенко Евгений 14 5
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 5
|Сирота Юрий 38 5
|Дворкович Аркадий 169 5
|Шевченко Владимир 135 5
|Степченков Максим 36 5
|Казарин Станислав 100 5
|Сологуб Денис 16 5
|Гордиенко Ростислав 17 5
|Егоров Владимир 52 5
|Рубин Адар 28 4
|Богданов Кирилл 90 4
|Сыкулев Андрей 57 4
|Лебедев Антон 28 4
|Прохорова Алла 45 4
|Каюмов Шамиль 34 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754443, в очереди разбора - 658144.
Создано именных указателей - 46334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754443, в очереди разбора - 658144.
Создано именных указателей - 46334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru