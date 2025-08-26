«Нацпроектстрой» завершил цифровизацию участка железнодорожного коридора между Азербайджаном и Грузией участок железной дороги Уджар-Гаджигабул. Тем самым завершилась цифровизация управления движением поездов на линии Баку – Беюк-Кесик, части международного транспортного коридора между Азербайджаном и Грузией. Проект реализован в партнерстве с компанией Rail Trans Service, заказчик – «Азербайджанские Железные Дороги». Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой». «В работе над кр

«МТС банк» запустил сервис пополнения лицевого счета оператора «Magticom Грузия» «МТС банк» объявил о реализации сервиса по оплате мобильной связи «Magticom Грузия». Для мгновенного онлайн-перевода средств через приложение «МТС банка» или сервиса «МТ

«МТС банк» реализовал сервис по оплате мобильной связи операторов Грузии «МТС банк» объявил о реализации сервиса по оплате мобильной связи операторов Грузии. Для пополнения доступны мобильные операторы Грузии: Geocell и Beeline. Для мгн

«Софтлайн аутсорсинг» открыла представительства в Азербайджане и Грузии Компания «Софтлайн аутсорсинг», провайдер финансовых и кадровых услуг группы компаний Softline, объявила об открытии дочерних компаний в Азербайджанской Республике и Грузии. За экспансию аутсорсингового бизнеса в СНГ отвечает Эрик Ашкенов — управленец с более чем 10-летним опытом в сфере аутсорсинга бизнес-процессов, руководитель «Софтлайн аутсорсинг Казахс

Совет Европы обеспокоился суперполномочиями постсоветского телеком-регулятора ого комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы рассмотрела вопрос о недавних изменениях в закон Грузии «Об электронных коммуникациях». Изменения в данный закон были приняты в 2020 г. и позв

Simetra поставила в Грузинский технический университет программные комплексы для транспортного моделирования lk и PTV Vistro. Для компании Simetra проект в Тбилиси — не первое сотрудничество с организациями в Грузии. Так, в 2019 г. Simetra поставила в Администрацию Тбилиси обновления программных компл

Robboclub.ru вышла на рынок Грузии н-кружка Robboclub.ru, как только будут окончательно сняты ограничения, связанные с коронавирусом. «Грузия становится все привлекательнее для ИТ-компаний. Во-первых, зарегистрировать бизнес в Г

CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок росто не сократилась, а выросла. Владимир Клявин, региональный директор Veeam Россия, СНГ, Украина, Грузия, рассказал о результатах опроса заказчиков, проведенного компаний в этом году. В списк

В магистральном операторе ввели внешнее управление из-за его покупки азербайджанцами Власти Грузии назначило специального управляющего в Caucasus Online Национальная комиссия по коммуни

Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора оль над Magticom. В Shenton Park считали это неправильным, так как для работы в такой стране, какой Грузия, необходим сильный партнер. У самой Shenton Park есть большой опыт работы в Грузии, то

Назначен региональный директор Veeam в России, СНГ, Грузии и на Украине Veeam Software, разработчик ПО в области резервного копирования и управления данными в облаке, объявил о назначении Владимира Клявина на должность регионального директора в России, СНГ, Грузии и на Украине. Ранее Владимир был руководителем сегмента среднего и крупного бизнеса Veeam в России и СНГ. В новой должности Владимир будет отвечать за рост бизнеса в крупном корпоративно

Softline помогла грузинскому Credo Bank внедрить систему дистанционного обслуживания ейс и широкий спектр возможностей по достоинству оценят клиенты банка», – сказал директор «Softline Грузия» Реваз Урушадзе. «Перевод бизнес-процессов на новые рельсы всегда связан с определенны

Navitel выпустила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии лижнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2019 включает в себя 11 стран: Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Индия, Иран, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан. Карта Азербайджана

«Тинькофф Мобайл» объявил о снижении цен в роуминге льзоваться услугами мобильной связи в Азербайджане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане и Грузии на еще более выгодных условиях. Клиентам «Тинькофф Мобайл», путешествующим в Узбекиста

Расследование: Как партнер Трампа из постсоветской банковской империи создал телеком-гиганта Новый телекоммуникационный гигант в Грузии Как уже сообщал CNews, в Грузии появился новый телекоммуникационный гигант. Осн

Бегство из СНГ: Шведы продали грузинского сотового оператора аспродать свои активы в макрорегионе «Евразия». В него у компании входят страны СНГ (кроме России), Грузия и Непал. Такое решение Telia приняла после коррупционного скандала, связанного со взаи

«Джаба Кредит» — новый партнер сервиса денежных переводов «Золотая Корона» в Грузии во будет длительным и плодотворным, и наш новый партнер поможет “Золотой Короне” укрепить позиции в Грузии», — прокомментировала событие Олеся Федорова, заместитель директора сервиса «Золотая К

SAP и «Грузинская железная дорога» завершили проект внедрения SAP S/4HANA еализацию инновационных проектов на базе концепции Интернета вещей, а также локализацию системы для Грузии, в рамках которой будет представлен грузинский интерфейс и учтено местное законодатель

Micromax выходит на рынок Грузии го качества по доступной цене. Преимущества наших устройств уже оценили пользователи по всему миру. Грузия является для нас крайне привлекательным рынком, мы рассчитываем закрепиться здесь всер

«Халык Банк Грузия» внедряет систему ДБО на базе решения Asseco Group продукта западного вендора в финансовое учреждение Грузии. Компания начала реализацию в «Халык Банк Грузия» (г. Тбилиси) проекта по созданию системы дистанционного банковского обслуживания физи

Сервис «Яндекс.Такси» начал работать в Грузии Сервис «Яндекс.Такси» начал работать в Тбилиси. Грузия стала пятой страной, где появилось «Яндекс.Такси» — после России, Белоруссии, Казахста

«Алан-ИТ» совместно с High Tech Solutions реализовала SAM-проект в «Кавкасус Онлайн» в Грузии Компания «Алан-ИТ» завершила первый международный SAM-проект в «Кавкасус Онлайн» в Грузии. Проект реализован при участии местного партнера High Tech Solutions, сообщили CNews в «Алан-ИТ». По итогам проекта был определен уровень зрелости процессов SAM в «Кавкасус Онлайн» и раз

«Сан сторз» расширяет торговую сеть на бензозаправочных станциях Gulf в Грузии с помощью «1С:ERP 2» ирме «1С». Руководство сети получило возможность в режиме реального времени контролировать деятельность каждой торговой точки. В настоящее время розничная сеть компании продолжает расширяться по всей Грузии. «1С:ERP» позволяет в короткие сроки запускать в работу новые торговые точки, отметили в компании. Сегодня в системе работает уже 40 магазинов «Сан сторз. Как отмечается, «Сан сторз» — д

«Орион» обеспечит доставку спутникового сигнала на территории Грузии проект по организации спутникового вещания под известным тбилисским брендом Super TV на территории Грузии. В рамках проекта «Орион» выступает технологической платформой, обеспечивая оператору

Российский ТВ-оператор нашел партнера для зарубежной экспансии й оператор «Орион» (торговая марка «Телекарта», юридическое лицо — «Орион экспресс») начал работу в Грузии. Партнером компании стал местный оператор кабельного телевидения SuperTV. Местный парт

Axelot автоматизировал процессы оперативного учета в казахстанском и грузинском подразделениях Bosch илиалах, руководство московского представительства компании, управляющего процессами в Казахстане и Грузии, приняло решение о необходимости внедрения программного продукта «1С:Управление торгов

«Карту Банк» — новый участник системы «Золотая Корона» в Грузии ий «Карту Банк». Как сообщили CNews в «Золотой Короне», «Карту Банк» стал 12-м участником сервиса в Грузии, на территории которой теперь работают более 820 точек обслуживания системы «Золотая К

Beeline вступил в борьбу за крупного интернет-провайдера Vimpelcom хочет купить грузинского провайдера Национальная комиссия коммуникациям Грузии (НКК) сообщила о начале административного производства по заявке сотового оператора «М

Muk Computers будет продвигать решения EMC в Азербайджане, Грузии и Молдавии Компания Muk Computers и корпорация EMC объявили о подписании дистрибуторского соглашения, которое будет действовать на территории трех стран: Азербайджана, Грузии и Молдавии. Продуктовый портфель Muk Computers пополнится комплексом решений EMC, предназначенным для построения центров обработки данных (ЦОД) любого масштаба, сообщили CNews в корпорац

МФГС совместно с Abbyy выпустила электронный словарь национальных языков СНГ и Грузии Компания Abbyy представила электронный словарь государственных языков СНГ и Грузии. Он был разработан в рамках совместного некоммерческого проекта с Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. В электронное издание вошли 27 совреме

Базисбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Грузии зисбанк. Как результат, совокупная сеть обслуживания сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Грузии превысила 840 пунктов. Об этом CNews сообщили в «Золотой Короне». Вся инфраструктура Б

«Золотая Корона» расширила инфраструктуру обслуживания в Грузии «Золотая Корона» подписала соглашения о сотрудничестве с «Банком ВТБ» (Грузия) и «Кор Стандарт Банком». Об этом CNews сообщили в «Золотой Короне». Сети обслуживания

Beeline запускает LTE в Грузии ne. Благодаря новым технологиям доступ к высокоскоростному интернет получит большая часть населения Грузия, включая отдаленные регионы. А это значит, что наши абоненты смогут больше общаться, у

«Билайн» купил 4G-лицензию за $27 млн в Грузии МГц в диапазоне 800 МГц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальную комиссию по коммуникациям Грузии. «Мобител» вместе с российским «ВымпелКомом» входит в группу Vimpelcom. Цена лицензии

Wallet One выходит на рынок Грузии с мультивалютным электронным кошельком е кошелек W1 может стать инструментом, который многие наши граждане будут использовать ежедневно». «Грузия является одним из наиболее привлекательных рынков в своем регионе. В стране наблюдаетс

«Лазика Капитал» — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Грузии долларах США и евро. Среди доступных направлений переводов: Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Греция, Грузия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Молдова, Монголия, Непал, Россия, Таджикистан,

Acer выиграла тендер на поставку ноутбуков для школ Грузии Компания Acer поставила 47 тыс. ноутбуков Acer TravelMate B115 к началу учебного года в Грузии. Право на выполнение заказа компания получила благодаря победе в открытом конкурсе Мин

«Моби.Деньги» и «Юнистрим» запустили бивалютные денежные переводы в страны СНГ и Грузию для абонентов МТС Компания «Моби.Деньги» и международная платежная система «Юнистрим» запустили сервис бивалютных денежных переводов с лицевого счета абонента МТС в Армению, Беларусь, Грузию, Узбекистан, Украину, Казахстан, Киргизию, Молдавию и Таджикистан. Как сообщили CNews в «Юнистрим», перевод можно совершить через сайт unistream.ru, pay.mts.ru, а также при помощи SMS-за