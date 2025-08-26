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Грузия

Грузия

СОБЫТИЯ


26.08.2025 «Нацпроектстрой» завершил цифровизацию участка железнодорожного коридора между Азербайджаном и Грузией

участок железной дороги Уджар-Гаджигабул. Тем самым завершилась цифровизация управления движением поездов на линии Баку – Беюк-Кесик, части международного транспортного коридора между Азербайджаном и Грузией. Проект реализован в партнерстве с компанией Rail Trans Service, заказчик – «Азербайджанские Железные Дороги». Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой». «В работе над кр
15.04.2025 Грузинский девелопер Smart Development Georgia автоматизировал ценообразование с помощью Profitbase
27.07.2022 «МТС банк» запустил сервис пополнения лицевого счета оператора «Magticom Грузия»

«МТС банк» объявил о реализации сервиса по оплате мобильной связи «Magticom Грузия». Для мгновенного онлайн-перевода средств через приложение «МТС банка» или сервиса «МТ
14.07.2022 «МТС банк» реализовал сервис по оплате мобильной связи операторов Грузии

«МТС банк» объявил о реализации сервиса по оплате мобильной связи операторов Грузии. Для пополнения доступны мобильные операторы Грузии: Geocell и Beeline. Для мгн
08.06.2022 «Софтлайн аутсорсинг» открыла представительства в Азербайджане и Грузии

Компания «Софтлайн аутсорсинг», провайдер финансовых и кадровых услуг группы компаний Softline, объявила об открытии дочерних компаний в Азербайджанской Республике и Грузии. За экспансию аутсорсингового бизнеса в СНГ отвечает Эрик Ашкенов — управленец с более чем 10-летним опытом в сфере аутсорсинга бизнес-процессов, руководитель «Софтлайн аутсорсинг Казахс
29.03.2021 Совет Европы обеспокоился суперполномочиями постсоветского телеком-регулятора

ого комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы рассмотрела вопрос о недавних изменениях в закон Грузии «Об электронных коммуникациях». Изменения в данный закон были приняты в 2020 г. и позв
17.03.2021 Simetra поставила в Грузинский технический университет программные комплексы для транспортного моделирования

lk и PTV Vistro. Для компании Simetra проект в Тбилиси — не первое сотрудничество с организациями в Грузии. Так, в 2019 г. Simetra поставила в Администрацию Тбилиси обновления программных компл
03.03.2021 Robboclub.ru вышла на рынок Грузии

н-кружка Robboclub.ru, как только будут окончательно сняты ограничения, связанные с коронавирусом. «Грузия становится все привлекательнее для ИТ-компаний. Во-первых, зарегистрировать бизнес в Г
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок

росто не сократилась, а выросла. Владимир Клявин, региональный директор Veeam Россия, СНГ, Украина, Грузия, рассказал о результатах опроса заказчиков, проведенного компаний в этом году. В списк
07.10.2020 В магистральном операторе ввели внешнее управление из-за его покупки азербайджанцами

Власти Грузии назначило специального управляющего в Caucasus Online Национальная комиссия по коммуни
29.09.2020 Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора

оль над Magticom. В Shenton Park считали это неправильным, так как для работы в такой стране, какой Грузия, необходим сильный партнер. У самой Shenton Park есть большой опыт работы в Грузии, то
20.02.2020 Назначен региональный директор Veeam в России, СНГ, Грузии и на Украине

Veeam Software, разработчик ПО в области резервного копирования и управления данными в облаке, объявил о назначении Владимира Клявина на должность регионального директора в России, СНГ, Грузии и на Украине. Ранее Владимир был руководителем сегмента среднего и крупного бизнеса Veeam в России и СНГ. В новой должности Владимир будет отвечать за рост бизнеса в крупном корпоративно
26.11.2019 Softline помогла грузинскому Credo Bank внедрить систему дистанционного обслуживания

ейс и широкий спектр возможностей по достоинству оценят клиенты банка», – сказал директор «Softline Грузия» Реваз Урушадзе. «Перевод бизнес-процессов на новые рельсы всегда связан с определенны
17.04.2019 Navitel выпустила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии

лижнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2019 включает в себя 11 стран: Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Индия, Иран, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан. Карта Азербайджана

13.06.2018 «Тинькофф Мобайл» объявил о снижении цен в роуминге

льзоваться услугами мобильной связи в Азербайджане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане и Грузии на еще более выгодных условиях. Клиентам «Тинькофф Мобайл», путешествующим в Узбекиста
02.02.2018 Расследование: Как партнер Трампа из постсоветской банковской империи создал телеком-гиганта

Новый телекоммуникационный гигант в Грузии Как уже сообщал CNews, в Грузии появился новый телекоммуникационный гигант. Осн
29.01.2018 Бегство из СНГ: Шведы продали грузинского сотового оператора

аспродать свои активы в макрорегионе «Евразия». В него у компании входят страны СНГ (кроме России), Грузия и Непал. Такое решение Telia приняла после коррупционного скандала, связанного со взаи
03.03.2017 «Джаба Кредит» — новый партнер сервиса денежных переводов «Золотая Корона» в Грузии

во будет длительным и плодотворным, и наш новый партнер поможет “Золотой Короне” укрепить позиции в Грузии», — прокомментировала событие Олеся Федорова, заместитель директора сервиса «Золотая К
02.03.2017 SAP и «Грузинская железная дорога» завершили проект внедрения SAP S/4HANA

еализацию инновационных проектов на базе концепции Интернета вещей, а также локализацию системы для Грузии, в рамках которой будет представлен грузинский интерфейс и учтено местное законодатель
16.02.2017 Micromax выходит на рынок Грузии

го качества по доступной цене. Преимущества наших устройств уже оценили пользователи по всему миру. Грузия является для нас крайне привлекательным рынком, мы рассчитываем закрепиться здесь всер
19.12.2016 «Халык Банк Грузия» внедряет систему ДБО на базе решения Asseco Group

продукта западного вендора в финансовое учреждение Грузии. Компания начала реализацию в «Халык Банк Грузия» (г. Тбилиси) проекта по созданию системы дистанционного банковского обслуживания физи
24.08.2016 Сервис «Яндекс.Такси» начал работать в Грузии

Сервис «Яндекс.Такси» начал работать в Тбилиси. Грузия стала пятой страной, где появилось «Яндекс.Такси» — после России, Белоруссии, Казахста
12.07.2016 «Алан-ИТ» совместно с High Tech Solutions реализовала SAM-проект в «Кавкасус Онлайн» в Грузии

Компания «Алан-ИТ» завершила первый международный SAM-проект в «Кавкасус Онлайн» в Грузии. Проект реализован при участии местного партнера High Tech Solutions, сообщили CNews в «Алан-ИТ». По итогам проекта был определен уровень зрелости процессов SAM в «Кавкасус Онлайн» и раз
06.07.2016 «Сан сторз» расширяет торговую сеть на бензозаправочных станциях Gulf в Грузии с помощью «1С:ERP 2»

ирме «1С». Руководство сети получило возможность в режиме реального времени контролировать деятельность каждой торговой точки. В настоящее время розничная сеть компании продолжает расширяться по всей Грузии. «1С:ERP» позволяет в короткие сроки запускать в работу новые торговые точки, отметили в компании. Сегодня в системе работает уже 40 магазинов «Сан сторз. Как отмечается, «Сан сторз» — д
30.05.2016 «Орион» обеспечит доставку спутникового сигнала на территории Грузии

проект по организации спутникового вещания под известным тбилисским брендом Super TV на территории Грузии. В рамках проекта «Орион» выступает технологической платформой, обеспечивая оператору

30.05.2016 Российский ТВ-оператор нашел партнера для зарубежной экспансии

й оператор «Орион» (торговая марка «Телекарта», юридическое лицо — «Орион экспресс») начал работу в Грузии. Партнером компании стал местный оператор кабельного телевидения SuperTV. Местный парт
04.04.2016 Axelot автоматизировал процессы оперативного учета в казахстанском и грузинском подразделениях Bosch

илиалах, руководство московского представительства компании, управляющего процессами в Казахстане и Грузии, приняло решение о необходимости внедрения программного продукта «1С:Управление торгов
02.03.2016 «Карту Банк» — новый участник системы «Золотая Корона» в Грузии

ий «Карту Банк». Как сообщили CNews в «Золотой Короне», «Карту Банк» стал 12-м участником сервиса в Грузии, на территории которой теперь работают более 820 точек обслуживания системы «Золотая К
12.01.2016 Beeline вступил в борьбу за крупного интернет-провайдера

Vimpelcom хочет купить грузинского провайдера Национальная комиссия коммуникациям Грузии (НКК) сообщила о начале административного производства по заявке сотового оператора «М
14.12.2015 Muk Computers будет продвигать решения EMC в Азербайджане, Грузии и Молдавии

Компания Muk Computers и корпорация EMC объявили о подписании дистрибуторского соглашения, которое будет действовать на территории трех стран: Азербайджана, Грузии и Молдавии. Продуктовый портфель Muk Computers пополнится комплексом решений EMC, предназначенным для построения центров обработки данных (ЦОД) любого масштаба, сообщили CNews в корпорац
12.05.2015 МФГС совместно с Abbyy выпустила электронный словарь национальных языков СНГ и Грузии

Компания Abbyy представила электронный словарь государственных языков СНГ и Грузии. Он был разработан в рамках совместного некоммерческого проекта с Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. В электронное издание вошли 27 совреме
17.04.2015 Базисбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Грузии

зисбанк. Как результат, совокупная сеть обслуживания сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Грузии превысила 840 пунктов. Об этом CNews сообщили в «Золотой Короне». Вся инфраструктура Б
26.02.2015 «Золотая Корона» расширила инфраструктуру обслуживания в Грузии

«Золотая Корона» подписала соглашения о сотрудничестве с «Банком ВТБ» (Грузия) и «Кор Стандарт Банком». Об этом CNews сообщили в «Золотой Короне». Сети обслуживания
02.02.2015 Beeline запускает LTE в Грузии

ne. Благодаря новым технологиям доступ к высокоскоростному интернет получит большая часть населения Грузия, включая отдаленные регионы. А это значит, что наши абоненты смогут больше общаться, у
31.12.2014 «Билайн» купил 4G-лицензию за $27 млн в Грузии

МГц в диапазоне 800 МГц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальную комиссию по коммуникациям Грузии. «Мобител» вместе с российским «ВымпелКомом» входит в группу Vimpelcom. Цена лицензии

23.12.2014 Wallet One выходит на рынок Грузии с мультивалютным электронным кошельком

е кошелек W1 может стать инструментом, который многие наши граждане будут использовать ежедневно». «Грузия является одним из наиболее привлекательных рынков в своем регионе. В стране наблюдаетс
16.12.2014 «Лазика Капитал» — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Грузии

долларах США и евро. Среди доступных направлений переводов: Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Греция, Грузия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Молдова, Монголия, Непал, Россия, Таджикистан,
29.09.2014 Acer выиграла тендер на поставку ноутбуков для школ Грузии

Компания Acer поставила 47 тыс. ноутбуков Acer TravelMate B115 к началу учебного года в Грузии. Право на выполнение заказа компания получила благодаря победе в открытом конкурсе Мин
21.08.2014 «Моби.Деньги» и «Юнистрим» запустили бивалютные денежные переводы в страны СНГ и Грузию для абонентов МТС

Компания «Моби.Деньги» и международная платежная система «Юнистрим» запустили сервис бивалютных денежных переводов с лицевого счета абонента МТС в Армению, Беларусь, Грузию, Узбекистан, Украину, Казахстан, Киргизию, Молдавию и Таджикистан. Как сообщили CNews в «Юнистрим», перевод можно совершить через сайт unistream.ru, pay.mts.ru, а также при помощи SMS-за
07.03.2014 Новым партнером «Юнистрим» в Грузии стало МФО «Бонако»

ежной системе денежных переводов «Юнистрим». С 2011 г. переводы по системе «Юнистрим» на территории Грузии реализованы полностью в безадресном режиме. Получить перевод по системе можно в любом


Публикаций - 1332, упоминаний - 1739

Грузия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 185
Microsoft Corporation 25774 150
МегаФон 10742 117
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 107
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 105
Yandex - Яндекс 9215 77
Ростелеком 10948 61
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 54
ЦФТ - Золотая Корона 362 53
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 45
Киевстар - Kyivstar 569 37
VK - Mail.ru Group 3602 36
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 34
Veeam Software 345 32
Intel Corporation 12811 29
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 29
Google LLC 12687 28
Geocell 28 27
Huawei 4675 27
Cisco Systems 5372 26
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 25
Мобител 66 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 24
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 23
SAP SE 5601 23
9594 23
Oracle Corporation 7074 23
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 22
Питерская группа связистов 441 20
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 20
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 18
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 18
Apple Inc 13154 18
Naumen - Наумен 752 18
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 17
Dynatrace 59 17
Meta Platforms - Facebook 4621 17
Softline - Софтлайн 3743 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 47
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 42
Альфа-Банк 1979 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 36
Visa International 1993 32
РЖД - Российские железные дороги 2096 30
NanduQ - Qiwi 1013 29
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 27
Альфа-Групп 745 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 26
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 23
МКБ - Московский кредитный банк 657 22
Uber 357 21
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 19
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 19
Почта России ПАО 2370 19
ПриватБанк - PrivatBank 197 18
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 18
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 17
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 14
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 14
36,6 - аптечная сеть 96 14
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 12
ВТБ - ВТБ24 671 12
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 12
Россети Ленэнерго 1699 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 9
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 9
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 9
Евросеть 1421 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 8
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 78
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 34
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 32
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 30
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 28
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 24
Судебная власть - Judicial power 2500 23
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 20
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 15
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 13
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 9
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 8
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 8
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 6
Федеральное казначейство России 1949 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 74
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 19
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
Демократическая политическая партия США 122 3
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Иерусалимская православная церковь - Церковь Сиона - Иерусалимский патриархат - Греко-православный патриархат Иерусалима 3 2
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 223
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 197
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 159
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 154
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 116
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 116
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 115
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 101
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 87
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 84
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 81
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 80
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 80
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 70
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 69
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 68
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 67
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 65
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 63
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 62
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 55
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 53
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 53
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 51
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 50
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 50
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 48
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 48
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 45
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 45
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 45
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 44
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 44
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 42
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 41
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 40
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 40
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 39
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 37
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 36
Microsoft Windows 16882 71
Google Android 15243 51
Microsoft Windows 2000 8678 48
Apple iOS 8583 36
Microsoft Windows XP 2431 34
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 32
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 31
Linux OS 11533 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
Apple iPhone 6 4861 16
Apple - App Store 3109 16
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 16
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 15
Uber Eats - UberEATs 41 14
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 14
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 13
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 12
Microsoft Office 4170 12
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 11
Apple iPad 4011 11
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 11
Oracle Java - язык программирования 3469 11
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 11
НКТ - Р7-Офис 543 10
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 10
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 10
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 10
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 10
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 10
ПриватБанк - Приват24 116 9
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 9
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 9
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 8
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 8
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 8
Клявин Владимир 52 29
Федорова Олеся 63 24
Чаркин Евгений 317 24
Валчев Стоян 48 23
Путятинский Сергей 112 22
Абакумов Евгений 227 18
Антонов Александр 77 18
Саакашвили Михаил 18 18
Савцов Игорь 29 18
Кириченко Игорь 58 17
Хомков Игорь 47 17
Педоренко Андрей 43 17
Поляков Сергей 75 17
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 15
Каримова Гульнара 95 14
Худавердян Тигран 94 14
Каримов Ислам 97 14
Огуряев Дмитрий 85 14
Медведев Дмитрий 1665 14
Васильев Григорий 44 14
Пальчун Кирилл 84 14
Прохоров Фёдор 83 14
Агафонова Наталия 41 14
Шершнев Георгий 14 14
Теленков Андрей 27 14
Путин Владимир 3454 14
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 13
Казарин Станислав 175 11
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 11
Патаркацишвили Бадри 11 11
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 11
Фридман Михаил 146 10
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 9
Березовский Борис 24 9
Шадаев Максут 1210 9
Дьяченко Валерий 96 8
Бурилов Андрей 117 8
Изосимов Александр 192 8
Рейман Леонид 1065 8
Сотин Денис 216 7
Россия - РФ - Российская федерация 166163 1097
Казахстан - Республика 6047 675
Украина 7928 582
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 564
Беларусь - Белоруссия 6289 536
Армения - Республика 2449 510
Узбекистан - Республика 2005 440
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 437
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 368
Таджикистан - Республика 953 367
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 362
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 292
Молдавия - Республика Молдова 738 242
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 200
Турция - Турецкая республика 2620 199
Туркмения - Туркменистан 456 186
Европа 24962 180
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 149
Германия - Федеративная Республика 13220 126
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 124
Франция - Французская Республика 8176 117
Латвия - Латвийская Республика 836 114
Италия - Итальянская Республика 4508 112
Абхазия - Республика 196 97
Эстония - Эстонская Республика 764 95
Финляндия - Финляндская Республика 3697 95
Израиль 2856 95
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 94
Монголия 382 92
Испания - Королевство 3839 91
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 86
Азия - Азиатский регион 5920 85
Польша - Республика 2030 85
Швеция - Королевство 3781 80
Литва - Литовская Республика 673 78
Греция - Греческая Республика 1017 78
Чехия - Чешская Республика 1349 78
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 75
Нидерланды 3745 73
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 73
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 346
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 265
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 149
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 122
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 117
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 111
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 105
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 89
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 83
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 81
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 74
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 68
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 64
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 63
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 63
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 58
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 55
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 52
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 51
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 51
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 49
Английский язык 7030 43
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 43
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 41
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 40
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 38
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 38
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 37
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 36
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 35
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 35
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 33
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 28
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 27
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 14
CNews RND - R&D.CNews 2274 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 10
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Bloomberg 1627 10
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Первый информационный кавказский - телеканал 7 7
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
Ведомости 1466 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
NYT - The New York Times 1099 5
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 5
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
Известия ИД 770 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 4
Washington Profile 142 4
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 4
Рустави 2 4 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
Wikipedia - Википедия 650 4
FT - Financial Times 1295 4
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Forbes - Форбс 1002 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 2
Fortune 211 2
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Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
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IDC - International Data Corporation 4975 24
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 17
Gartner - Гартнер 3658 11
Рустелеком ТК 305 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
CNews Инновация года - награда 155 5
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ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 4
IDC Russia - IDC Россия 183 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Analysys Mason - Mason Communications 27 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
Moody's Investors Service 136 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Gartner - Giga Information Group 32 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
Frost & Sullivan 207 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
The Nilson Report 6 1
Global Market Insights 16 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
GSMA Intelligence 11 1
Synergy Research Group 47 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Vanson Bourne 49 1
Fortune Global 100 142 1
CNews Мишень 186 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
Forbes Cloud 100 6 1
Net Applications 127 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Gartner - Dataquest 353 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 11
РАН - Российская академия наук 2122 6
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 3
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 8 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 2
Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов ПВО 2 2
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 2
Georgian Technical University - Грузинский технический университет 2 2
British Library - Британская библиотека 30 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
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