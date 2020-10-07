В магистральном операторе ввели внешнее управление из-за его покупки азербайджанцами

Власти Грузии ввели внешнее управление в крупном магистральном операторе Caucasus Online, владеющем проложенной по дну Черного моря линией связи. Причиной стала сделка по покупке доли в компании азербайджанским холдингом Neqsol, которая не была согласована с властями республики.

Власти Грузии назначило специального управляющего в Caucasus Online

Национальная комиссия по коммуникациям Грузии (GNCC) назначила специального управляющего в магистрального оператора Caucasus Online. Решение было принято в связи с незаконной, по мнению комиссии, покупкой доли в операторе азербайджанским холдингом Neqsol. Как говорится в сообщении GNCC, специальным управляющим Caucasus Online стала Мариам Сулаберидзе.

Компания Caucasus Online была создана в 2006 г. путем слияния трех грузинских интернет-провайдеров: Caucasus Network, Georgia Online и Telenet.

С 2008 г. Caucasus Online владеет подводным волоконно-оптическим каналом связи (ВОЛС), проложенным по дну Черного моря от побережья Болгарии до Грузии. Протяженность канала составляет 1,2 тыс. км.

В 2010 г. Caucasus Online приобрел оператора Georgian Railway Telecom, владевшего каналами связи вдоль железных дорог. Это позволило Caucasus Online получить магистральные каналы вдоль всей Грузии с выходом в Армению, Азербайджан и Турцию.

Власти Грузии ввели внешнее управление в черноморском магистральном операторе Caucasus Online из-за покупки доли в нем азербайджанским холдингом Neqsol

В 2016 г. Caucasus Online продал свой розничный бизнес сотовому оператору Magticom, сконцентрировавшись на магистральном бизнесе. Компания демонстрирует себя как хаб для транзита трафика между, с одной стороны, Европой, с другой – между Закавказьем и Ближним Востоком (Ирак, Иран, Турция). Компания оценивает свою долю на магистральном рынке Грузии в 65%, Армении – в 85%, Азербайджана – в 50%.

Как азербайджанский холдинг пытался купить Caucasus Online

В 2019 г. холдинг Neqsol приобрел 49% акций Caucasus Online за $61 млн. Холдинг собирался использовать новоприобретенного оператора для создания «Цифрового шелкового пути» - нового коридора для транзита трафика между Европой и Центральной Азией. Продавцом пакета выступил бизнесмен Хвиче Макацария, который также продолжает владеть 51% акций в компании.

Neqsol также владеет азербайджанским сотовым оператором Bakcell, который, в свою очередь, в 2019 г. купил украинскую «дочку» МТС – компанию «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone) – за $734 млн.

Сделка по покупке доли в Caucasus Online не была согласована с GNCC, хотя разрешение комиссии требуется для покупки более чем 5% акций в телекоммуникационных компаниях. В связи с этим комиссия еще в 2019 г. признала Caucasus Online нарушителем законодательства и потребовала вернуть приобретенную доли прежним владельцам, а также выплатить штраф. Эти решения не были исполнены, в связи с чем GNCC шесть раз накладывала штрафы на Caucasus Online.

Специальные поправки в законодательство Грузии

Летом 2020 г. парламент Грузии принял поправки в Закон «Об электронных коммуникациях», согласно которому GNCC получила право назначать временного управляющего в телекоммуникационные компании в случае неисполнения требований комиссии. Этой возможностью и воспользовалась комиссия.

Назначенный комиссией специальный управляющий Caucasus Online сможет назначать или отстранять руководителей, членов совета директоров и сотрудников компании. Решения руководства или совета директоров компании должны быть согласованы с новым управляющим. Также специальный управляющий получил возможность приостанавливать или отменять решения о выплате дивидендов и распределении прибыли, ровно как она сможет проводить финансовый и правовой аудит (due diligence) компании.

Как отмечается в сообщении GNCC, комиссия имела право вообще приостановить действие лицензии Caucasus Online, но это привело бы к проблемам в работе интернета у 2,5 млн пользователей грузинского интернета и создало бы трудности для транзита международного интернет-трафика. В связи с этим был выбран вариант с назначением специального управляющего.

Позиции сторон

В сентябре 2020 г. Bakcell (входит в Nesqol) подавал заявку на приобретение всех 100% акций Caucasus Online, но GNCC отказалась ее рассматривать. В комиссии напомнили, что 49% акций оператора продолжают находиться в незаконном, по ее мнению, владении Nesqol.

Холдинг Nesqol заявил агентству «Интерфакс», что будет судиться с властями Грузии в Международном арбитраже. В холдинге считают назначение специального управляющего в Caucasus Online попыткой установления полного государственного контроля над компанией и дискриминацией иностранных инвесторов со стороны властей Грузии.

Со своей стороны, гендиректор Caucasus Online Реваз Копаладзе заявил, что компания не может отменить сделку между ее акционерами – физическими лицами, находящими под юрисдикцией иностранного государства.

Возможное влияние сделки на армяно-азербайджанский конфликт

Отметим, что сделка по покупке азербайджанским холдингом Nesqol доли в Caucasus Online еще в 2019 г. вызвала беспокойство в Армении, которая основную часть магистрального интернет-трафика потребляет с территории Грузии. Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которая формально является частью Азербайджана, но де-факто контролируется армянскими властями.

Азербайджан ведет боевые действия на территории Нагорного Карабаха, что может вылиться в полноценную войну между Арменией и Азербайджаном.