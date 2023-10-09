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Vodafone Bakcell AzerTelecom AzerConnect ULTEL CNC.AZ DataPlus Global Networks

Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks

СОБЫТИЯ

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09.10.2023 У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар» 1
22.11.2022 Назад в будущее: Сотовая связь на Украине деградирует до точечного покрытия 1
19.09.2022 ДНР национализировала имущество украинских сотовых операторов 1
09.06.2022 Хозяева «Билайна» продали сотового оператора бизнесмену из окружения Саакашвили 1
27.05.2022 На юге Украины начал работать российский сотовый оператор 1
07.05.2022 Сотовые операторы ДНР и ЛНР вошли в российскую зону нумерации 1
04.03.2022 Власти Украины запретили сотовые звонки в Россию 1
21.09.2021 Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами 3
02.09.2021 Vodafone купил телеком-активы донбасского магната 1
29.03.2021 Совет Европы обеспокоился суперполномочиями постсоветского телеком-регулятора 1
13.01.2021 Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома» 1
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 1
07.10.2020 В магистральном операторе ввели внешнее управление из-за его покупки азербайджанцами 1
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 1
25.11.2019 МТС «по дешевке» избавилась от украинских активов. Кто покупатель 1
25.11.2019 МТC продала украинские активы 1
06.11.2019 МТС уходит с Украины и обещает три года там не работать 2
11.10.2019 Крошечный оператор готов купить огромную «дочку» МТС 2
13.07.2018 Как непризнанная страна организовала сотовую связь в условиях тотальной блокады. Репортаж 1
06.03.2018 Крупнейший сотовый оператор Азербайджана стал государственным 2
07.04.2017 В «Коммуникации для инноваций» избран новый состав совета директоров 2
16.10.2015 TeliaSonera обвинили в подкупе дочерей президента Азербайджана 2
29.04.2015 Азербайджан обвинил «Билайн» в работе на территории Нагорного Карабаха 1
15.10.2012 Новым руководителем IBS Datafort стал Михал Чупа 1
15.06.2011 «Билайн» запустил услугу «Мобильный интернет в СНГ» 1
27.05.2011 «Билайн» расширяет зону «Льготного роуминга в СНГ» 1
07.10.2009 «Синтерра» и «Азертелеком» назначили руководство совместного предприятия 1
20.06.2007 GSM>3G Russia/CIS 2007: основные итоги 1
01.04.2005 "Альфа" мстит скандинавам? 1
21.01.2004 Израильтяне купили азербайджанского оператора сотовой связи 1

Публикаций - 31, упоминаний - 38

Vodafone Bakcell и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 19
Киевстар - Kyivstar 569 18
Vodafone Group 1412 16
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 15
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 13
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 9
Vodafone Bakcell - Azercell Telekom 18 6
Укртелеком - Ukrtelecom 244 5
К Телеком - Исеть Телеком 97 5
Астелит 137 5
UMC - United Microelectronics Corporation 339 5
Caucasus Online - Caucasus Network - Georgia Online - SaNet - Telenet 10 4
МегаФон 10742 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
GTIB 4 4
Nar - Azerfon-Vodafone 16 4
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 4
Ростелеком 10948 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Fintur 57 3
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 3
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Microsoft Corporation 25775 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 2
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 28 2
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 2
АйСи Групп - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 38 2
Миранда-Медиа 82 2
Geocell 28 2
Тримоб - TriMob 35 2
Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 66 2
NEQSOL Holding 9 8
Альфа-Групп 745 4
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 3
Preludium 3 3
OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - Организация по исследованию криминала и коррупции 6 2
Петербург-Внештранс 2 1
Центр Гейдара Алиева - Heydər Əliyev Mərkəzi 4 1
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 1
Газпром ПАО 1493 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
World Bank - ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 9 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Muddy Waters 7 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Cukurova 97 1
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 1
Нафтогаз Украины 8 1
Табакнаси Реефер Сервисиз 1 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
Arthur D. Little 14 1
Darnitsa Group 3 1
НБР АНО - Национальный библиотечный ресурс 4 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 5
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Президент Украины 128 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 9
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 8
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 348 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 2
Grid Computing - GRID-технологии - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 125 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 339 1
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
BlackBerry OS 180 1
МегаФон - Синтерра ЦОД - Центр обработки данных 10 1
Сулаберидзе Мариам 3 3
Хамзаев Рашад 2 2
Алиева Арзу 2 2
Корня Алексей 80 2
Каримова Гульнара 95 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
Алиев Ильхам 13 2
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 2
Terzioglu Ilter - Терзиоглу Илтер 2 2
Макацария Хвиче 2 2
Руденко Наталья 2 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 1
Махно Олег 4 1
Solorz-Żak Zygmunt - Солоржак Зигмант 1 1
Джохтаберидзе Гии 2 1
Караманишвили Нате 1 1
Караманишвили Леван 1 1
Алиева Лейла 1 1
Бажакзуиани Георгий 1 1
Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Кьелл Мортен 6 1
Berksan Cagdas - Берксан Чагдаш 2 1
Мир-Гасимова Ульвия 1 1
Бесаев Арчил 5 1
Шарангия Реваз 1 1
Елиава Реваз 1 1
Лацанич Василь 106 1
Торбахов Александр 111 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Мацоцкий Сергей 180 1
Herrero Sergi - Херреро Серджи 10 1
Каримов Ислам 97 1
Дубовсков Андрей 89 1
Либин Сергей 24 1
Слизень Виталий 244 1
Фридман Михаил 146 1
Ким Дмитрий 73 1
Ройтман Евгений 44 1
Комаров Александр 24 1
Кузьмичев Алексей 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 26
Украина 7928 24
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 18
Турция - Турецкая республика 2620 15
Грузия 1332 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Армения - Республика 2449 8
Нидерланды 3746 7
Узбекистан - Республика 2005 6
Казахстан - Республика 6048 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Европа 24964 4
Швеция - Королевство 3782 4
Израиль 2856 4
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 4
Таджикистан - Республика 953 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
Россия - ЮФО - Севастополь 613 3
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 3
Болгария - Республика 799 3
Молдавия - Республика Молдова 738 3
Украина - Киев 1151 3
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 14 3
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 271 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Ближний Восток 3154 2
Нидерланды - Амстердам 630 2
Евразия - Евразийский континент 643 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Люксембург Великое Герцогство 446 2
Азербайджан - Баку 138 2
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 2
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 113 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 7
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 3
Приватизация - форма преобразования собственности 543 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - иноагент 70 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
Национализация - передача (перевод) в собственность государства имущества, принадлежащего частным лицам или коллективным собственникам 32 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 3 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 189 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 373 1
Опцион 108 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
РИА Новости 1033 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Лига.нет 12 2
Azernews 1 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Рустави 2 4 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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