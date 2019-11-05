МТС уходит с Украины и обещает три года там не работать

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МТС готовится к продаже своей украинской «дочки», работающей под торговой маркой Vodafone, азербайджанскому сотовому оператору Bakcell. Если сделка состоится, то МТС обязуется в течении трех лет не работать на украинском рынке.

Подробности продажи украинской «дочки» МТС

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) опубликовал решение по ходатайству азербайджанского сотового оператора Bakcell о покупке компании «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone). Владельцем продаваемой компании является голландский офшор Preludium, которым через люксембургский офшор Allegretto Holding принадлежит российскому оператору «Мобильные телесистемы» (МТС).

В октябре 2019 г. АМКУ уже одобрил ходатайство Bakcell о покупке «ВФ Украина». В опубликованных комитетом документах раскрыты некоторые подробности возможной сделки.

В результате сделки будет продан офшор Preludium, и МТС утратит контроль над «ВФ Украина». При этом МТС обязуется не конкурировать с «ВФ Украины» в течение трех лет, а также не переманивать сотрудников и поставщиков продаваемой компании.

В периметр сделки, помимо «ВФ Украина», войдут ее розничная сеть - компания «ВФ Ритейл», телекоммуникационный оператор «ПТТ Телеком Киев», а также компания «ИТ СмартФлекс», занимающаяся ИТ-услугами.

C 2015 г. МТС работает на Украине под брендом Vodafone

Пресс-служба МТС заявила CNews, что подача документов в АМКУ и получение отдельных разрешений являются необходимыми формальностями, которые еще не свидетельствуют о факте сделки.

Как МТС приходила на Украину

Напомним, МТС пришла на украинский рынок в 2003 г., приобретя местного сотового оператора UMC. Позднее UMC перешел на работу под бренд МТС, а сама компания была переименована в «МТС-Украина».

В 2015 г. после ухудшения российско-украинских отношений МТС договорилась с британским оператором Vodafone о переводе своей украинской «дочки» под его бренд. Позднее и сама компания «МТС-Украина» была переименована в «ВФ Украина».

Bakcell - первый сотовый оператор Азербайджана. В начале 1990-х годов он создавался израильской компанией GTIB вместе с властями республики. В середине 2000-х годов GTIB взяла Bakcell под свой контроль.

Покупатель в пять раз меньше продавца

Главный вопрос в предстоящей сделке - это разный масштаб покупателя и продавца. Украинская «дочка» МТС обслуживает 19,7 млн абонентов. Bakcell же, исходя из последних опубликованных данных, только 3,4 млн, то есть более чем в пять раз меньше, чем приобретаемая им компания.

Остаются вопросы относительно нынешних собственников Bakcell. Согласно материалам АМКУ, компания принадлежит некоему неназванному гражданину Азербайджана и также неназванным резидентам других стран,

По данным украинского издания «Лига.нет», Bakcell сейчас принадлежит азербайджанской группе Neqsol. Этот же холдинг также владеет интернет-провайдером Azertelecom.