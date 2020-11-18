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Люксембург Великое Герцогство
Люксембург – небольшая европейская страна, граничащая с Бельгией, Францией и Германией. На севере страны расположены Арденнские горы, покрытые густым лесом, и природные парки, на востоке – скалистые ущелья региона Мюллерталь, на юго-востоке – виноградники долины реки Мозель. Столица Люксембурга с одноимённым названием славится своим укреплённым средневековым старым городом, венчающим отвесные скалы.
СОБЫТИЯ
|18.11.2020
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G-Core Labs и Wagner Group внедрили платформу телемедицины нового поколения в Люксембурге
де, разработанной G-Core Labs в сотрудничестве с Wagner Group, на площадке дата-центра EDH Tier 4 в Люксембурге. «Никто не был готов к такой ситуации, это была одновременно невероятная проблема
|05.06.2016
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Люксембург планирует отправить шахтеров в космос
ам. В космосе можно добыть миллионы тонн ценнейших материалов, необходимых для передовых технологий Люксембург — одна из самых маленьких стран в Европе. Она занимает 168-е место по площади терр
|20.11.2013
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Ru-Center открыл представительство в Люксембурге
В рамках программы «Доверенный партнер» в Люксембурге приступил к работе в качестве зарубежного представителя Ru-Center в Европе один из крупнейших мировых регистраторов — компания EuroDNS. Обслуживание клиентов Ru-Center в офисе заруб
|08.10.2008
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На Байконуре готовится к запуску люксембургский спутник Astra-1M
стационарную орбиту. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником Astra-1M планируется выполнить в конце октября. Спутник изготовлен европейским концерном EADS Astrium по заказу компании SES-Astra (Люксембург). Космический аппарат массой более 6 тонн оснащен 36 транспондерами и предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг, сигналов телевидения в формате HDTV. Спутник рассчит
|21.07.2003
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В Люксембурге выдана четвертая 3G-лицензия
Орган регуляции в области коммуникаций герцогства Люксембург L'Institut Luxembourgeois de Regulation присудил на днях очередную, четвертую по с
|29.01.2003
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Ericsson поставит WCDMA-сети в Люксембург и Лихтенштейн
on сообщила о заключении эксклюзивного контракта с оператором Tele2/Tango на поставку WCDMA-сетей в Люксембург и Лихтенштейн, а также на их сервисное обслуживание. Tango планирует начать коммер
|23.05.2002
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Tele2 получила лицензию на 3G-cвязь в Люксембурге
Компания Tele2 объявила, что Tango, ее оператор мобильной связи в Люксембурге, получила от министерства телекоммуникаций Люксембурга лицензию на оказание услуг
|31.01.2002
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В Люксембурге выставлены на продажу четыре лицензии на услуги 3G-связи
В Люксембурге начался тендер по четырем лицензиям на услуги мобильной связи стандарта UMTS. До 29 марта компании могут отправлять свои предложения на рассмотрение в организацию, регулирующую сфер
|10.04.2001
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В Люксембурге осенью будут выданы четыре лицензии на UMTS-связь
В Люксембурге намерены осенью (а не в первом полугодии, как предполагалось) выдать четыре лицензии на мобильную связь стандарта UMTS, сообщила totaltele.com. Ранее сообщалось, что лицензии будут
|17.08.2000
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Formus получила лицензию на стационарную беспроводную связь в Люксембурге
Американская компания Formus Communications выиграла лицензию на эксплуатацию сети стационарной беспроводной связи в Люксембурге. Это уже восьмая подобная лицензия, полученная компанией в Европе. Доступ в интернет, локальные сети и другие услуги начнут предоставлять в начале 2001 г. Компания будет осуществлят
Люксембург Великое Герцогство и организации, системы, технологии, персоны:
|Свердлов Денис 201 27
|Торгов Игорь 42 16
|Вайнер Всеволод 26 9
|Путин Владимир 3454 7
|Евтушенков Владимир 217 5
|Козырев Алексей 328 5
|Акаев Айдар 29 5
|Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 14 5
|Шишков Родион 16 5
|Иванов Егор 24 5
|Воробьев Андрей 199 4
|Каримова Гульнара 95 4
|Каримов Ислам 97 4
|Луврье Пьер 6 4
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 4
|Gulati Himanshu - Гулати Химаншу 4 4
|Напольский Антон 6 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Малофеев Константин 118 4
|Чубайс Анатолий 222 4
|Авакян Гаянэ 52 3
|Ермаков Валерий 140 3
|Шамолин Михаил 124 3
|Николаев Вячеслав 104 3
|Фридман Михаил 146 3
|Косарев Дмитрий 13 3
|Потанин Владимир 91 3
|Авен Петр 67 3
|Авдолян Альберт 32 3
|Мадумаров Рустам 25 3
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 3
|Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 3 3
|Русев Спас 6 3
|Cerf Vint - Серф Винт 36 3
|Сидоров Василий 53 3
|Акаев Аскар 28 3
|Robertson Michael - Робертсон Майкл 38 3
|Cuneo Peter - Кунео Питер 6 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Дуров Павел 329 3
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