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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Люксембург Великое Герцогство
Публикаций - 248, упоминаний - 269
Люксембург Великое Герцогство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вайнер Всеволод 24 9
|Путин Владимир 2024 4
|Воробьев Андрей 138 4
|Малофеев Константин 98 3
|Луврье Пьер 4 3
|Русев Спас 6 3
|Мадумаров Рустам 21 3
|Steve Jobs - Стив Джобс 821 3
|Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 4 3
|Каримова Гульнара 89 3
|Авакян Гаянэ 50 3
|Никифоров Николай 1127 3
|Косарев Дмитрий 11 3
|Евтушенков Владимир 166 3
|Brusson Nicolas - Брюссон Николас 9 2
|Фрадков Михаил 75 2
|Инютин Артем 76 2
|Самошкин Дмитрий 19 2
|Козырев Алексей 271 2
|Адоньев Сергей 32 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
|Каримов Ислам 86 2
|Семенихина Татьяна 2 2
|Сульгин Сергей 44 2
|Корня Алексей 73 2
|Медведев Дмитрий 1476 2
|Свердлов Денис 163 2
|Брюквин Юрий 253 2
|Кулаков Павел 10 2
|Шадаев Максут 387 2
|Рейман Леонид 737 2
|Греф Герман 272 2
|Авдолян Альберт 28 2
|Шамолин Михаил 115 2
|Киричек Алексей 66 1
|Нуралиев Борис 216 1
|Андреев Сергей 46 1
|Волож Аркадий 191 1
|Никифорова Светлана 33 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 898179, в очереди разбора - 801335.
Создано именных указателей - 46932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 898179, в очереди разбора - 801335.
Создано именных указателей - 46932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru