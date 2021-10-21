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Люксембург Великое Герцогство

Люксембург Великое Герцогство


21.10.2021 G-Core Labs объявила о выходе на рынок Германии 1
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 1
11.08.2021 Зарплата экс-замминистра связи России в британском стартапе составила $830 тыс. за год 1
03.08.2021 G-Core Labs вошел в топ-3 рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021 1
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 1
26.05.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме 2
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 1
21.04.2021 Онлайн-банк 3s.money оценили в $55 миллионов 1
09.04.2021 Oxygen запустила облачный кластер в Западной Сибири 1
09.04.2021 Исследование Cisco о работе в гибридном режиме 1
22.03.2021 Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 1
11.03.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на азиатские рынки 1
02.02.2021 Oxygen запустил платформу объектного хранения данных S3 1
28.01.2021 Облако G-Core Labs прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS 1
23.12.2020 Apple производит и раздает взломанные iPhone 1
18.12.2020 У россиянина отобрали недвижимость, машину и посадили на 4 года за кражу денег Минсвязи СССР 1
30.11.2020 Европа угрожает российским интернет-компаниям. Под ударом «Яндекс», Mail.ru, Aviasales, Ozon 1
18.11.2020 G-Core Labs и Wagner Group внедрили платформу телемедицины нового поколения в Люксембурге 3
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
20.10.2020 G-Core Labs запустила поддержку стандарта шифрования Intel SGX в публичном облаке 1
15.09.2020 G-Core Labs запустила AI-платформу для ускорения разработки приложений на базе ИИ 1
07.09.2020 Qrator Labs представила исследование устойчивости национальных сегментов интернета в 2020 году 1
18.08.2020 G-Core Labs запустила новый регион публичного облака в США 1
23.07.2020 Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными 1
17.07.2020 Европа запрещает хранить в США данные своих граждан 1
14.07.2020 Власти на год продлили агонию аналогового ТВ в России 1
09.07.2020 TMT Investments проинвестировал 500 тысяч фунтов стерлингов в цифровой банк 3S Money 1
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 2
18.05.2020 90 сотрудников «дочки» «Билайна» отправлены на карантин 1
15.05.2020 RITA провела первый отбор из 395 заявок 17 стран 1
14.05.2020 Крупнейший в мире спутниковый оператор обанкротился 1
21.04.2020 Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России 1
16.03.2020 Знаменитый продукт покойного разработчика исключают из Реестра отечественного ПО 1
25.02.2020 G-Core Labs запустила новый регион публичного облака в Москве 1
10.02.2020 «Ашан Ритейл Россия» перевел финансы в облако Oracle ERP Cloud 1
14.01.2020 В «Контур.Фокусе» появилась поддержка проверки европейских предприятий 1
12.12.2019 Сбербанк и 500 Startups выбрали самые перспективные ИТ-стартапы 1
02.12.2019 Аренда удаленного сервера. Аренда сервера в Москве, а также в России и в Европе 1
25.11.2019 G-Core Labs представила мультифункциональный виртуальный ЦОД 1

Публикаций - 248, упоминаний - 269

Люксембург Великое Герцогство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 8542 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7287 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6352 22
Microsoft Corporation 14059 14
Navitel - Навител Навигатор 256 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5291 13
G-Core Labs 65 13
Google LLC 8521 8
Cisco Systems 2556 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3143 7
Oracle Corporation 3994 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 622 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2057 5
VK - Mail.ru Group 2671 5
IBM 4589 5
АФК Система ПАО 1340 5
4477 4
Vivacom - Video & Audio Communications 15 4
Bitel - Бител - сотовый оператор Киргизии 35 4
Trend Micro 462 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 269 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 44 4
Intel Corporation 5430 4
NortonLifeLock (Symantec) 1138 4
Facebook 3964 4
Millicom International Cellular SA 33 4
Telia Company 449 4
Twitter 2208 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 609 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1140 3
Rakuten 30 3
SAP SE 3626 3
Nokia Corporation 3232 3
Dell EMC 2974 3
Yandex - Яндекс 4281 3
Huawei 2860 3
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 128 3
Viva Telecom 3 3
Orange S.A. 551 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4439 6
eBay Inc 776 5
Альфа-Групп 467 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1719 5
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 226 4
X5 Group 604 4
Почта России ПАО 1700 4
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 4
Auchan Holding - Ашан 151 3
Marshall Capital Partners 64 3
Empreno Ventures - венчурный фонд 4 3
McDonald’s - Макдоналдс 101 3
Takilant 50 3
Альфа-Банк 1193 3
ВТБ Капитал - InterV Investment 5 3
Swisdorn 11 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 227 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 460 2
TMT Investments 83 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 648 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 100 2
АТАК - сеть магазинов 16 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 9 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 202 2
BC Partners 2 2
Citibank - Ситибанк 188 2
Providence Equity Partners 12 2
CCB - Corporate Commerce Bank 6 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Visa International 1422 2
Delta Capital International 2 2
LinkedIn 541 2
Daimler AG 72 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1489 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1413 2
РОСНО СК 100 2
Commerzbank AG - Коммерцбанк 21 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 240 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 174 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6301 11
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 189 6
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 36 6
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 87 6
Президент Российской Федерации 1514 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1867 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1780 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1779 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2108 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 531 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 389 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2378 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 59 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 145 2
Высокий суд Англии и Уэльса - Majesty's High Court of Justice in England 6 2
Правительство Москвы 714 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 304 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 2
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 163 2
Международный арбитраж 12 2
Правительство РФ 2298 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 326 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1315 2
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 233 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 148 1
Президент США 111 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
Петербургский метрополитен ГУП 57 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 134 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Администрация Ташкентской области 1 1
Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики 1 1
Мировой суд Таганского района Москвы 4 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 14 1
Совет Европы 34 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 988 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 244 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1040 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 345 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 166 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 556 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
АРБ - Ассоциация российских банков 110 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 227 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11060 14
3G - Стандарт мобильной связи 4159 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5595 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8308 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1799 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 986 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 601 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1231 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4694 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1782 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1448 5
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 589 5
Kubernetes 308 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4004 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3453 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 547 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6620 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2278 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 504 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1214 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1374 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2643 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 812 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1357 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1173 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2280 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 437 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1147 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 994 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1289 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3569 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 625 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 860 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 668 2
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SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 239 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 540 2
Big Data - Большие данные 1141 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2339 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1654 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 15
Apple iPad 3263 10
Microsoft Windows 10 7834 10
Google Android 10778 7
Microsoft Skype 1696 5
Apple iPhone 4 700 5
Apache Hadoop 339 4
Linux OS 4941 4
Apple iOS 5755 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Google YouTube - Видеохостинг 2053 3
Apple iPhone 5 710 3
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 29 3
Rakuten Viber 430 3
Java - Язык программирования 1416 2
Apple iPhone 6 547 2
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 52 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 100 2
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 125 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 106 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 2
Rakuten Ichiba 2 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 290 2
Microsoft Surface Pro X - Планшет 105 2
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 2
Apple - App Store 2206 2
Kaspersky Security Network - KSN 84 2
Apple 3D Touch 55 2
Microsoft SQL Server 884 2
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 99 2
Legium - Легиум 4 2
Microsoft Surface - Планшет 308 2
Nvidia GeForce GTX 2409 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 613 2
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 101 1
Microsoft Azure 1173 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 402 1
Вайнер Всеволод 24 9
Путин Владимир 2024 4
Воробьев Андрей 138 4
Малофеев Константин 98 3
Луврье Пьер 4 3
Русев Спас 6 3
Мадумаров Рустам 21 3
Steve Jobs - Стив Джобс 821 3
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 4 3
Каримова Гульнара 89 3
Авакян Гаянэ 50 3
Никифоров Николай 1127 3
Косарев Дмитрий 11 3
Евтушенков Владимир 166 3
Brusson Nicolas - Брюссон Николас 9 2
Фрадков Михаил 75 2
Инютин Артем 76 2
Самошкин Дмитрий 19 2
Козырев Алексей 271 2
Адоньев Сергей 32 2
Дубовсков Андрей 82 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
Каримов Ислам 86 2
Семенихина Татьяна 2 2
Сульгин Сергей 44 2
Корня Алексей 73 2
Медведев Дмитрий 1476 2
Свердлов Денис 163 2
Брюквин Юрий 253 2
Кулаков Павел 10 2
Шадаев Максут 387 2
Рейман Леонид 737 2
Греф Герман 272 2
Авдолян Альберт 28 2
Шамолин Михаил 115 2
Киричек Алексей 66 1
Нуралиев Борис 216 1
Андреев Сергей 46 1
Волож Аркадий 191 1
Никифорова Светлана 33 1
Россия - Российская федерация - РФ 66331 139
Германия - Федеративная Республика 4606 114
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18303 99
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Ирландия - Республика 459 48
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Украина 4221 45
Литва - Литовская Республика 388 44
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Эстония - Эстонская Республика 505 44
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Греция - Греческая Республика 401 39
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