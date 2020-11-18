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Люксембург Великое Герцогство

Люксембург Великое Герцогство

Люксембург – небольшая европейская страна, граничащая с Бельгией, Францией и Германией. На севере страны расположены Арденнские горы, покрытые густым лесом, и природные парки, на востоке – скалистые ущелья региона Мюллерталь, на юго-востоке – виноградники долины реки Мозель. Столица Люксембурга с одноимённым названием славится своим укреплённым средневековым старым городом, венчающим отвесные скалы.

1937 год, Люксембург Туристический плакат, посвящённый одной из самых маленьких стран Европы. Художник Морис Бенуа. 1937 год, Люксембург Туристический плакат, посвящённый одной из самых маленьких стран Европы. Художник Морис Бенуа.
1937 год, Люксембург Туристический плакат, посвящённый одной из самых маленьких стран Европы. Художник Морис Бенуа.

СОБЫТИЯ


18.11.2020 G-Core Labs и Wagner Group внедрили платформу телемедицины нового поколения в Люксембурге

де, разработанной G-Core Labs в сотрудничестве с Wagner Group, на площадке дата-центра EDH Tier 4 в Люксембурге. «Никто не был готов к такой ситуации, это была одновременно невероятная проблема
05.06.2016 Люксембург планирует отправить шахтеров в космос

ам. В космосе можно добыть миллионы тонн ценнейших материалов, необходимых для передовых технологий Люксембург — одна из самых маленьких стран в Европе. Она занимает 168-е место по площади терр
20.11.2013 Ru-Center открыл представительство в Люксембурге

В рамках программы «Доверенный партнер» в Люксембурге приступил к работе в качестве зарубежного представителя Ru-Center в Европе один из крупнейших мировых регистраторов — компания EuroDNS. Обслуживание клиентов Ru-Center в офисе заруб
08.10.2008 На Байконуре готовится к запуску люксембургский спутник Astra-1M

стационарную орбиту. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником Astra-1M планируется выполнить в конце октября. Спутник изготовлен европейским концерном EADS Astrium по заказу компании SES-Astra (Люксембург). Космический аппарат массой более 6 тонн оснащен 36 транспондерами и предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг, сигналов телевидения в формате HDTV. Спутник рассчит
21.07.2003 В Люксембурге выдана четвертая 3G-лицензия

Орган регуляции в области коммуникаций герцогства Люксембург L'Institut Luxembourgeois de Regulation присудил на днях очередную, четвертую по с
29.01.2003 Ericsson поставит WCDMA-сети в Люксембург и Лихтенштейн

on сообщила о заключении эксклюзивного контракта с оператором Tele2/Tango на поставку WCDMA-сетей в Люксембург и Лихтенштейн, а также на их сервисное обслуживание. Tango планирует начать коммер
23.05.2002 Tele2 получила лицензию на 3G-cвязь в Люксембурге

Компания Tele2 объявила, что Tango, ее оператор мобильной связи в Люксембурге, получила от министерства телекоммуникаций Люксембурга лицензию на оказание услуг
31.01.2002 В Люксембурге выставлены на продажу четыре лицензии на услуги 3G-связи

В Люксембурге начался тендер по четырем лицензиям на услуги мобильной связи стандарта UMTS. До 29 марта компании могут отправлять свои предложения на рассмотрение в организацию, регулирующую сфер
10.04.2001 В Люксембурге осенью будут выданы четыре лицензии на UMTS-связь

В Люксембурге намерены осенью (а не в первом полугодии, как предполагалось) выдать четыре лицензии на мобильную связь стандарта UMTS, сообщила totaltele.com. Ранее сообщалось, что лицензии будут

17.08.2000 Formus получила лицензию на стационарную беспроводную связь в Люксембурге

Американская компания Formus Communications выиграла лицензию на эксплуатацию сети стационарной беспроводной связи в Люксембурге. Это уже восьмая подобная лицензия, полученная компанией в Европе. Доступ в интернет, локальные сети и другие услуги начнут предоставлять в начале 2001 г. Компания будет осуществлят

Публикаций - 446, упоминаний - 493

Люксембург Великое Герцогство и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 33
Microsoft Corporation 25775 27
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 27
Apple Inc 13156 26
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 20
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 19
G-Core Labs 74 14
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 13
Cisco Systems 5372 13
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 12
Google LLC 12690 12
X Corp - Twitter 2938 11
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 11
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 11
Intel Corporation 12811 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 8
Ростелеком 10948 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Oracle Corporation 7074 8
Millicom International Cellular SA 57 7
Linspire - Lindows 59 7
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 7
Vodafone Group 1412 7
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 6
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 6
Cloud Networks - Облачные сети 45 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Yandex - Яндекс 9216 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Telegram Group 2940 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 5
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 28
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 27
UPS 216 17
Kinetik 20 16
Westwood Capital 15 15
Arrival Group - Kensington-V - Kensington Capital Acquisition Corp V 14 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
Antara Capital 13 13
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
eBay Inc 1640 10
Альфа-Групп 745 9
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 8
Tarino 19 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Почта России ПАО 2370 8
Tesla Motors 461 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 7
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 7
Альянс-Капитал 29 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
Газпром ПАО 1493 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 6
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 5
First National Holdings 40 5
Highbridge Capital Management 5 5
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 5
Альфа-Банк 1979 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 4
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 4
Wellington Management Group 9 4
Mikro Fund - Mikro Kapital - Mikro Capital - Mikro SARL 10 4
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
Судебная власть - Judicial power 2500 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 12
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 11
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 10
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 3
Международный арбитраж 32 3
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 3
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 2
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
Мэрия города Иннополис 14 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 22
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 12
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 4
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 38
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 31
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 15
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 22
Microsoft Windows 16882 20
Arrival Bus - электробус 28 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 18
Arrival Car 15 12
Microsoft Windows 2000 8678 10
Apple iPad 4012 10
Google Android 15244 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 10
Apple iPhone 6 4861 10
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 9
Linux OS 11533 9
Космодром Байконур 1072 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
LibGen - Library Genesis 18 5
Apple iOS 8583 5
Apple iPhone 4 800 5
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Tango 45 4
НКК - РСТ-Инвент - Bookos RFID-считыватель 9 4
Airbus EADS Astrium - Eurostar 43 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 4
Apache Hadoop 470 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 4
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 3
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 3
Linspire - LinspireOS - LindowsOS Linux 23 3
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Rakuten Viber 665 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Microsoft Outlook 1506 3
Свердлов Денис 201 27
Торгов Игорь 42 16
Вайнер Всеволод 26 9
Путин Владимир 3454 7
Евтушенков Владимир 217 5
Козырев Алексей 328 5
Акаев Айдар 29 5
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 14 5
Шишков Родион 16 5
Иванов Егор 24 5
Воробьев Андрей 199 4
Каримова Гульнара 95 4
Каримов Ислам 97 4
Луврье Пьер 6 4
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 4
Gulati Himanshu - Гулати Химаншу 4 4
Напольский Антон 6 4
Рейман Леонид 1065 4
Малофеев Константин 118 4
Чубайс Анатолий 222 4
Авакян Гаянэ 52 3
Ермаков Валерий 140 3
Шамолин Михаил 124 3
Николаев Вячеслав 104 3
Фридман Михаил 146 3
Косарев Дмитрий 13 3
Потанин Владимир 91 3
Авен Петр 67 3
Авдолян Альберт 32 3
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