09.02.2026 Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта 1
14.10.2022 Сотрудники экс-замминистра связи России дали против него показания в американском суде 1
24.08.2022 Над бывшим замминистра связи России сгустились тучи. Против него подали сразу три иска за обман инвесторов из США 1
12.08.2022 Стартап экс-замминистра связи России ищет $300 млн на запуск производства электрокаров 1
12.08.2022 Секреты аутсорсинга: как банк UBS контролирует работу Luxoft и ее сотрудников 1
22.11.2021 Стартап бывшего замминистра связи России получил $500 млн инвестиций 1
20.01.2020 Коллаборативные роботы 1
02.12.2019 12 ошибок в работе с электронными таблицами, повлекших катастрофические убытки 1
09.06.2015 HP заплатит акционерам $100 млн за скандальные покупки, чтобы не идти под суд 1
01.06.2015 Рынок ПК превращается в узкую нишу 1
06.11.2013 Главный сборщик Apple уже тестирует iPad с огромным экраном 1
11.09.2012 Питер Холовка возглавил отдел электронных систем торговли долговыми бумагами «Тройки Диалог» 1
15.05.2012 Sony и Panasonic хотят выпускать совместные OLED-ТВ 1
08.02.2012 Из-за Facebook оценка EPAM в ходе IPO упала на $240 млн 1
02.02.2012 Facebook объявил об IPO и раскрыл финансовые результаты 1
01.02.2012 Слух: Facebook планирует привлечь $5 млрд в ходе IPO 1
26.01.2012 Цена акций Zynga будет расти 1
24.01.2012 Epam привлечет до $133 млн на бирже в Нью-Йорке 1
24.01.2012 Epam Systems приступила к IPO 1
05.01.2012 Yahoo! возглавит бывший президент PayPal 1
12.12.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 5-12 декабря 2011 г. 1
06.12.2011 Экс-глава HP Патриция Данн умерла от рака 1
06.12.2011 Экс-глава HP Патриция Данн умерла от рака 1
31.10.2011 Артак Оганесян: Тестировщику полезно услышать крики пользователей 1
16.06.2010 Barclays Capital строит ИТ-центр в Киеве с помощью EPAM Systems 1
13.05.2010 SAP заплатила $5,8 млрд за доступ к iPhone и BlackBerry 1
23.10.2009 «Альпари» открыла доступ к электронной торговле через Currenex 1
02.08.2006 "Голден Телеком" назначил директора по связям с инвесторами 1
15.12.2005 Открытый офисный стандарт Microsoft увидит свет 1
21.10.2005 Совет директоров "МегаФон" утвердил 8 кандидатов в новый совет директоров 1
20.01.2005 Председателем совета директоров "МегаФон" избран вице-президент TeliaSonera 1
05.07.2002 Barclays Group запустила глобальный банковский сервис 1
15.03.2002 Акционеры HP разбились на два лагеря 1
23.11.2001 Курс акций KPN упал на 17% в связи с предстоящим выпуском новых акций на сумму $4,4 млрд. 1
08.11.2001 France Telecom планирует выпустить облигации на сумму около 3 млрд. евро 1
03.12.1999 Три европейских банка делают инвестиции в развитие электронной системы торговли акциями 1

HP - Hewlett-Packard 3645 7
МегаФон 10078 6
Microsoft Corporation 25328 6
HP Inc. 5770 6
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 419 5
Meta Platforms - Facebook 4549 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 4
Intel Corporation 12577 3
Oracle Corporation 6901 3
Google LLC 12332 3
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 2
SAP SE 5461 2
Apple Inc 12730 2
IBM - International Business Machines Corp 9565 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 2
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 338 1
Eastman Kodak - Кодак 507 1
Quanta Computer 211 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
Boston Dynamics 41 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 1
E-Plus 83 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 37 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 49 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
Zynga Game Network 132 1
Сонет Текнолоджис - Sonet Technologies 8 1
Stellantis NV - Comau - COnsorzio MAcchine Utensili 2 1
Yandex Labs - Yandex Laboratories 7 1
WESCO - Anixter 7 1
Samsung Electronics 10697 1
Dell EMC 5105 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Cisco Systems 5235 1
Alibaba Group 455 1
Yandex - Яндекс 8584 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14583 1
Barclays 121 10
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 8
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 6
Bank of America - Банк Америки 268 6
Cowen - SG Cowen 66 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2766 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 485 5
Deutsche Bank - Дойче Банк 417 5
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 5
Merrill Lynch 454 5
Kinetik 20 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 4
UPS 211 4
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 4
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 3
ETV - Emergent Telecom Ventures 34 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 2
Visa International 1976 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 389 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 2
Russia Partners - Раша Партнерс 33 2
Fidelity 45 1
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк - АкбаБанк 13 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Wellington Management Group 9 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 1
ABN AMRO 99 1
Arthur Andersen 63 1
Aviva 10 1
Astey 7 1
FinExtra Group - Финекстра 9 1
Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund 3 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 4
Судебная власть - Judicial power 2411 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13024 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Районный суд Киева 26 1
МОК - Британская олимпийская ассоциация British Olympic Association 1 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 347 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 505 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 3
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 86 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25692 3
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 336 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8203 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 2
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 484 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18694 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17183 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13028 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8784 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 1
Моноблок - Monoblock PC 1047 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 299 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4234 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 1
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 3
Arrival Bus - электробус 28 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 124 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
EPAM Project Management Center 2 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Alpari Direct 1 1
Arrival Car 15 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7402 1
Apple iPad 3944 1
Apple iOS 8316 1
Linux OS 11011 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 388 1
Microsoft Windows 10 1902 1
Microsoft Office 3993 1
Microsoft Windows 16430 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Oracle Java - язык программирования 3351 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2380 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2106 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 481 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1016 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPad mini 425 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 257 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 375 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 1
Apache OpenOffice 485 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 1
Microsoft SMS Connect - Microsoft Systems Management Server 29 1
C/C++ - Язык программирования 855 1
SAP Sybase 292 1
Apple iWork 79 1
Свердлов Денис 201 4
Dunn Patricia - Данн Патриция 17 3
Горохов Максим 16 2
Окунь Александр 11 2
Любинин Александр 2 2
Jahnke William - Янк Уильям 2 2
Samet Dean - Самет Дайн 2 2
Ableson Michael - Аблесон Михаэл 2 2
Rugoobur Avinash - Ругообур Авинаш 4 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 356 2
Добкин Аркадий 81 2
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 2
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 1
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 13 1
Орловская Мария 13 1
Самойленко Максим 67 1
Кантор Илья 11 1
Калугин Андрей 8 1
Фантаева Татьяна 6 1
Тарантина Виктория 3 1
Sushovan Hussain - Сушован Хусейн 2 1
Thompson Scott - Томпсон Скотт 9 1
Rytkönen Juhani - Ритконен Юхани 8 1
Зарезов Кирилл 1 1
Сычев Роман 4 1
Перелыгин Руслан 2 1
Рыбин Максим 1 1
Забродин Евгений 2 1
Агешин Евгений 1 1
Хафизов Айтуган 1 1
Субботин Алексей 2 1
Сафонов Максим 3 1
Silver Michael - Сильвер Майкл 22 1
Sandberg Sheryl - Сандберг Шерил 13 1
Villalonga Juan - Виллалонга Хуан 5 1
Donahoe John - Донахью Джон 31 1
Holbrow Tim - Холброу Тим 6 1
Анатолитис Михаэль - Anatolitis Michael 1 1
Hewlett Walter - Хьюлетт Уолтер 40 1
Bartz Carol - Братц Кэрол 40 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53571 18
Россия - РФ - Российская федерация 158259 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13585 11
Европа 24678 7
Германия - Федеративная Республика 12959 5
Великобритания - Лондон 2411 5
Люксембург Великое Герцогство 437 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4116 4
Испания - Королевство 3773 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18353 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46076 3
Южная Корея - Республика 6878 3
Япония 13565 3
Беларусь - Белоруссия 6075 3
США - Нью-Йорк 3155 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14543 3
США - Калифорния - Беркли 284 3
США - Южная Каролина 97 2
США - Нью-Йорк штат 246 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
Азия - Азиатский регион 5764 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18787 2
Сингапур - Республика 1915 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 2
Испания - Мадрид 175 2
Украина 7814 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3386 2
США - Калифорния 4780 2
Испания - Каталония - Барселона 748 2
Нидерланды 3645 2
Украина - Киев 1141 2
США - Невада 214 2
США - Северная Каролина 322 2
США - Северная Каролина - Шарлотт 10 1
Багамские Острова - Багамы 61 1
Джерси - коронное владение Британской короны 40 1
Европа Континентальная 39 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 55 1
Казахстан - Республика 5839 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 17
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 12
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7806 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15244 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 333 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 2
Аудит - аудиторский услуги 3114 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2558 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 84 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 3
FT - Financial Times 1264 2
AP - Associated Press 2006 2
Fortune 210 2
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Bloomberg 1554 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6034 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 539 1
AppleInsider 398 1
IDC - International Data Corporation 4944 3
Gartner - Гартнер 3621 3
NPD DisplaySearch 284 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 55 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
ABI Research 235 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 3
University of California - Калифорнийский университет 100 2
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 2
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 18 1
ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 17 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
University of Toledo - Университет Толедо 4 1
British Library - Британская библиотека 30 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1660 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
Международный женский день - 8 марта 373 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
