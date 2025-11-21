Разделы

Astey


СОБЫТИЯ

21.11.2025 «Яндекс» создал робота на замену юристам 1
08.06.2023 В Уголовный кодекс России вносят норму о конфискации имущества у хакеров 1
01.11.2022 В России потратят 2,3 миллиарда на суперсервис для суда через интернет 1
24.08.2022 Над бывшим замминистра связи России сгустились тучи. Против него подали сразу три иска за обман инвесторов из США 1
04.02.2022 Владелец «Билайна» переезжает в Великобританию, чтобы участвовать в российских госзакупках 1
01.07.2021 Tele2 арестовал деньги своего абонента, потому что они показались ему очень подозрительными 1
14.12.2020 Американцы засудят Qiwi из-за проблем с Центробанком 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Astey и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом 799 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9182 2
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 20 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14102 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3101 1
Киевстар - Kyivstar 555 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 157 1
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 46 1
МегаФон 9835 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1533 1
Восход ФГБУ НИИ 680 1
Право.ру - Pravo.Tech - ПравоТех 12 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2761 3
Cowen - SG Cowen 66 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8116 1
NanduQ - Qiwi 1003 1
Альфа-Групп 730 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 109 1
Scam Law 1 1
Schall Law 2 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 48 1
UPS 208 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 35 1
Kinetik 20 1
Rosen Law Firm 2 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
Судебная власть - Judicial power 2406 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5201 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 747 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12782 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 731 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 277 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 223 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3516 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3445 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4768 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1132 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13281 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28890 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11494 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21905 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25501 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3740 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 86 1
Оповещение и уведомление - Notification 5341 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 74 1
MLOps - Дерево решений - Дерево принятия решений - Decision tree - A decision-making tree 19 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17737 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8895 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12935 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 866 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2673 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 427 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56871 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8723 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5535 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12233 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5326 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 335 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33802 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 366 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12984 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5629 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 350 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 584 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 535 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2588 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72645 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31474 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13575 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16657 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8842 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 606 1
FreePik 1404 1
Право.ру - Pravo.Tech - Мой Арбитр - Сервис электронной подачи документов в арбитражные суды 13 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 297 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5797 1
Arrival Bus - электробус 28 1
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
Сидоренко Юрий 9 6
Шведов Владимир 1 1
Любинин Александр 2 1
Калачев Роман 1 1
Samet Dean - Самет Дайн 2 1
Анатолитис Михаэль - Anatolitis Michael 1 1
Ableson Michael - Аблесон Михаэл 2 1
Cuneo Peter - Кунео Питер 6 1
Каримова Гульнара 92 1
Каримов Ислам 95 1
Фридман Михаил 142 1
Газин Геннадий 4 1
Нелюбин Виктор 1 1
Свердлов Денис 201 1
Лебедев Вячеслав 9 1
Путин Владимир 3334 1
Клишас Андрей 59 1
Пискарев Василий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 156021 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53368 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13553 2
Узбекистан - Республика 1861 2
США - Нью-Йорк 3147 2
США - Нью-Йорк штат 246 1
Казахстан - Республика 5783 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1348 1
Нидерланды - Амстердам 617 1
Грузия 1280 1
Нидерланды 3625 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 708 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 344 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 244 1
Испания - Королевство 3758 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4087 1
Испания - Мадрид 175 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
США - Северная Каролина 319 1
США - Южная Каролина 97 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8323 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3679 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17345 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8506 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54784 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7536 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51070 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6486 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3019 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4908 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6332 1
Энергетика - Energy - Energetically 5500 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2859 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4352 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8217 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2365 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3689 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 462 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1335 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 141 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20273 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5492 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4231 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6641 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7772 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2061 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4661 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2254 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2986 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 664 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2946 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5971 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 17 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 271 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 28 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1536 1
FT - Financial Times 1257 1
