Госдума РФ Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
СОБЫТИЯ
|09.07.2004
|
Российский антиспамовый закон: первый блин комом
Как стало известно CNews.ru, вчера, 8 июля, состоялось заседание Экспертного совета Комитета Государственной Думы по безопасности, посвященное обсуждению проекта ФЗ «О внесении
|17.01.2003
|
Начался прием заявок для участия в конференции "Индустрия безопасности России в 2003 году"
впервые созданного в России Подкомитета по законодательству в сфере охранной и сыскной деятельности Комитета Государственной Думы по безопасности была активизирована работа по совершенствованию
|01.10.2002
|
Состоится Круглый стол "Современные информационные технологии в сфере государственного управления и правовые проблемы их внедрения"
ере государственного управления и правовые проблемы их внедрения", организаторами которого выступил Комитет Государственной Думы по безопасности и журнал "Бизнес и безопасность в России". Кругл
|26.09.2002
|
Состоится Круглый стол "Современные информационные технологии в сфере государственного управления и правовые проблемы их внедрения"
ере государственного управления и правовые проблемы их внедрения", организаторами которого выступил Комитет Государственной Думы по безопасности и журнал "Бизнес и безопасность в России". Кругл
|11.03.2001
|
Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал депутатам отклонить проект закона "Об электронной торговле"
Комитет Госдумы по безопасности на сегодняшнем заседании утвердил отрицательное заключение на проект закона "Об электронной торговле", рекомендовав депутатам отклонить законопроект при рассмотрении в п
