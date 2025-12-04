Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море сходит лишь сборка безэкипажных катеров (БЭК). Хакеры из группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» раскрыли имена, звания и специальности боевиков ВМС Украины, причастных к нападениям на объекты в Черном море. В их распоряжение попал список из 117 человек. Данные получили хакеры с помощью взлома аккаунта контрактника, любящего знакомится с девушками на сайтах знакомств и разглядывать фот

Sitronics Group завершила перевод систем управления движением судов морских портов Черного моря на российское ПО оты по переводу СУДС ФГУП «Росморпорт» на российское программное обеспечение в морских портах Азово-Черноморского бассейна. Компания перевела системы управления движением судов (СУДС) ФГУП «Рос

АЦЛСХ определил мазутные загрязнения в Черном море с помощью спутников и ИИ о центра лесного и сельского хозяйства, входящего в ITFB Group, с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) выявили 11 мазутных пятен в акватории Черного моря и на прилегающей береговой линии. Это наиболее точная картина загрязнений в акватории на сегодняшний день. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group. При помощи собственного

Портал Visit Sochi и каршеринг BelkaCar предложат маршруты для путешествий по Черноморскому побережью втомобильных путешествий по Сочи и его окрестностям. Гости и жители города смогут воспользоваться материалами портала для планирования собственных путешествий и почерпнуть новые идеи для маршрутов по Черноморскому побережью. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar. Visit Sochi предлагает широкий спектр возможностей, среди которых поиск и бронирование услуг, подробная информация о дост

«Авито» предоставит спецтехнику и жилье волонтерам, устраняющим последствия разлива мазута в Черном море «Авито Путешествия» через бронирование компанией квартир на платформе для волонтеров всероссийского экологического движения «Экосистема», которые занимаются ликвидацией последствий разлива мазута на Черноморском побережье. Помочь волонтерам могут и пользователи «Авито.» В разделе #яПомогаю на платформе создана специальная страница, на которой желающие могут пожертвовать вещи, оказать матер

МТС модернизировала транспортную сеть на Черноморском побережье с помощью отечественного оборудования МТС провела масштабную модернизацию транспортной сети вдоль всего Черноморского побережья Краснодарского края. На протяжении свыше 350 километров МТС полностью

Российские ИТ-специалисты хотят круглый год жить на черноморском побережье имат и 300 солнечных дней в году. Об этом CNews сообщили представители ССК. В связи с популярностью черноморского побережья как локации для покупки квартиры конкуренция среди застройщиков, рабо

Новороссийск стал первым умным городом на Черноморском побережье с помощью «Ростелекома» «Ростелеком» реализовал в Новороссийске комплекс цифровых решений, позволяющих назвать его первым умным городом на Черноморском побережье. В городе действует сеть «умного» освещения, «Система-112», информационная система для выявления налогооблагаемых объектов, лабораторная информационная система, установле

«Мегафон» «разогнал» интернет 3G на федеральных трассах Черноморского побережья ра, к началу отпускного сезона в Краснодарском крае сеть 4G+ «Мегафона» охватила все крупные города Черноморского побережья. В Анапе услуги 4G+ доступны на большей части городских пляжей, среди

«Черноморский банк развития и реконструкции» стал участником системы Contact Платежная система Contact и «Черноморский банк развития и реконструкции» заключили партнерское соглашение в рамках предоставления услуг денежных переводов, которые теперь можно отправлять и получать во всех филиалах и отде

Черноморский планктон избавляет Землю от углерода акому выводу, изучив снимки спутника НАСА Aqua за 15 июля 2012 года. Как выяснилось, по поверхности Черного моря разбросаны колонии микроскопического фитопланктона, скорее всего, одноклеточных

Новым участником системы «Лидер» в Украине стал «Черноморский Банк Развития и Реконструкции» из первых крымских банков, активно развивает свою филиальную сеть. Банк широко представлен на линии черноморского побережья в таких городах, как Евпатория, Алушта, Ялта, Керчь и Севастополь. «К

МТС реализовала проект по удаленному мониторингу навигационных объектов Азово-Черноморского бассейна Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о реализации проекта по удаленному мониторингу с помощью M2M-решения МТС более 100 навигационных объектов Азово-Черноморского бассейна. Навигационную безопасность мореплавания в морских портах и на подходах к ним обеспечивают плавучие маяки и прочие навигационные знаки, оснащенные мобильными терминалами

В Черном море разлили масло ым факта сброса с танкера, его идентификация и установление причин загрязнения в российском секторе Черного моря является хорошим опытом проверки применения технологии спутникового мониторинга

«Билайн» расширил сеть 3G на Черноморском побережье России явила о расширении сети 3G на Черноморском побережье. Сеть 3G доступна жителям 7 населенных пунктов Черноморского побережья России: Анапы, Архипо-Осиповки, станицы Благовещенская, Новороссийска

На «Яндекс.Картах» появились панорамы черноморского побережья Компания «Яндекс» объявила о том, что на «Яндекс.Картах» появились панорамы черноморского побережья от Анапы до Сочи — вместе с курортными городами, поселками и дорогой

ПРО в Румынии будет базироваться и в акватории Черного моря Как сообщает РБК, помощник госсекретаря США Филипп Кроули заявил, что элементы противоракетной обороны (ПРО), которые планируется разместить в Румынии, будут базироваться и в акватории Черного моря. По его словам, ПРО в Румынии будет находиться на суше, но "морское базирование также предусматривается". При этом Ф.Кроули, поспешил заверить, что ракеты-перехватчки SM-3 будут на

Балтика и Черное море признаны самыми загрязненными ефтяные разливы в морях вокруг Европы с помощью космической съемки. Но Российские сектора Балтики и Черного моря не попадают в зону действия европейского геосервиса. Результаты выполненной Цент

Спутники выявляют разливы нефти вые технологии начинают использоваться для контроля чистоты портовой зоны Новороссийска и акватории Черного моря. Администрация морского порта (АМП) Новороссийск объявила об обнадеживающих резу

Розыгрыш поездок на Черное море от Innova Если вам безумно хочется провести лето на Черном море, но финансы поют романсы, компания Innova готова подарить такую возможность. Все

В Черном море построят новую Россию Неназванные японские подрядчики возведут в районе черноморского побережья архипелаг, который будет представлять собой Россию в миниатюре. Плани

Причерноморье: последствия одной катастрофы вышением уровня мирового океана примерно на 1,5 метра, способен объяснить "ураганный" характер распространения по Европе сельскохозяйственных культур. В ходе потопа, в частности, произошло соединение Черного моря со Средиземным. Стремительное распространение растениеводства было обусловлено вызванным потопом перемещением десятков тысяч земледельцев из прибрежных районов Черного моря

В России создан черноморский геопортал Запущен некоммерческий интернет-портал «Космический мониторинг побережья и акватории Черного моря», целью которого является демонстрация в оперативном режиме фактов нефтеразливов на море и геоэкологических проблем на побережье, связанных с деформациями земной поверхности. Косми

"Автопробег "Черное море" в продаже ».Особенности игры:Уникальный автопарк, состоящий из стильных автомобилей 45-60 гг. ХХ века; Вечное черноморское лето; 14 кабриолетов; 16 трасс общей протяженностью в 92 километра; Нетривиальны

"Автопробег "Черное море" в печати ».Особенности игры:Уникальный автопарк, состоящий из стильных автомобилей 45-60 гг. ХХ века; Вечное черноморское лето; 14 кабриолетов; 16 трасс общей протяженностью в 92 километра; Нетривиальны

Дестабилизация экосистемы Черного моря: новые данные щества охраны окружающей среды сообщается, что в 2005 году гребневики составляли 90% общей биомассы Черного моря. Сначала в истощении рыбных запасов обвиняли мнемиопсисов, но д-р Даскалов утвер

11 апреля откроется Caspian Telecoms 2005 ный хаб, узел между Европой и Азией Инвестиционные возможности в телеком секторе в регионе Каспия и Черного моря Вопросы регулирования, стандартизации и лицензирования в отрасли телекоммуникаци

11 апреля откроется конференция Caspian Telecoms 2005 ный хаб, узел между Европой и Азией Инвестиционные возможности в телеком секторе в регионе Каспия и Черного моря Вопросы регулирования, стандартизации и лицензирования в отрасли телекоммуникаци