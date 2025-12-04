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Чёрное море Черноморский бассейн Черноморское побережье Причерноморье

Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье

«Черное море» — Мстислав Фармаковский (1906) Работа с недавней выставки, посвященной отмечавшемуся в прошлом году 150-летию автора — художника, искусствоведа и хранителя Русского музея в 1930-40е годы. «Черное море» — Мстислав Фармаковский (1906) Работа с недавней выставки, посвященной отмечавшемуся в прошлом году 150-летию автора — художника, искусствоведа и хранителя Русского музея в 1930-40е годы.
Заплывать за буйки запрещается! Плакат призывает к соблюдению мер предосторожности во время плавания, изображает счастливых мальчика и девочку, плавающих в воде, на заднем фоне за буйками, грозно раскрыв широкую пасть плывет кит. Ю. Валуев, 1982г. Заплывать за буйки запрещается! Плакат призывает к соблюдению мер предосторожности во время плавания, изображает счастливых мальчика и девочку, плавающих в воде, на заднем фоне за буйками, грозно раскрыв широкую пасть плывет кит. Ю. Валуев, 1982г.
"Дети и море" 1958 г. Волков Юрий Васильевич (1921—1991) "Дети и море" 1958 г. Волков Юрий Васильевич (1921—1991)
Иван Aйвазовский "Чepное мope ночью". Иван Aйвазовский "Чepное мope ночью".
"Морской берег", 1840 Художник: Айвазовский Иван Константинович Холст, масло; 42.8×61.5 см Государственная Третьяковская галерея, Москва Картина была написана Иваном Айвазовским во время пребывания в Крыму перед его первой поездкой за границу в качестве пенсионера Академии художеств. Эмоциональное волнение перед скорым путешествием, ожидающим художника, отражено им на полотне. Одинокая фигура путника на берегу олицетворяет собой мотив странствия и сообщает произведению особый аллегорический смысл. Среди изображенных кораблей на дальнем плане можно различить силуэт колесного парохода. Вероятнее всего, Айвазовский изобразил пароход "Геркулес", считавшийся гордостью Балтийского флота, так как это был первый в мире пароход с удачной паровой машиной. "Морской берег", 1840 Художник: Айвазовский Иван Константинович Холст, масло; 42.8×61.5 см Государственная Третьяковская галерея, Москва Картина была написана Иваном Айвазовским во время пребывания в Крыму перед его первой поездкой за границу в качестве пенсионера Академии художеств. Эмоциональное волнение перед скорым путешествием, ожидающим художника, отражено им на полотне. Одинокая фигура путника на берегу олицетворяет собой мотив странствия и сообщает произведению особый аллегорический смысл. Среди изображенных кораблей на дальнем плане можно различить силуэт колесного парохода. Вероятнее всего, Айвазовский изобразил пароход "Геркулес", считавшийся гордостью Балтийского флота, так как это был первый в мире пароход с удачной паровой машиной.
"Черное море", 1951 г. Титов Иван Филиппович Холст, масло "Черное море", 1951 г. Титов Иван Филиппович Холст, масло
«Море„Коктебельская бухта“» И. К. Айвазовский 1853 Частная коллекция Россия Всю жизнь объектом неослабевающей любви для Айвазовского оставалось море. Его картины, своеобразная морская энциклопедия, из которой можно в подробностях узнать, как выглядит и как ведет себя морская стихия в любое время суток, в любое время года и при любой погоде. Картина хорошо отражает непосредственность чувств художника и тот романтический настрой, которым было проникнуто его творчество в данный период жизни. «Море„Коктебельская бухта“» И. К. Айвазовский 1853 Частная коллекция Россия Всю жизнь объектом неослабевающей любви для Айвазовского оставалось море. Его картины, своеобразная морская энциклопедия, из которой можно в подробностях узнать, как выглядит и как ведет себя морская стихия в любое время суток, в любое время года и при любой погоде. Картина хорошо отражает непосредственность чувств художника и тот романтический настрой, которым было проникнуто его творчество в данный период жизни.
"Вечер на Черном море" 1916 год Автор: Бобровский Григорий Михайлович "Вечер на Черном море" 1916 год Автор: Бобровский Григорий Михайлович
«Черное море», 2017. — Владимир Валерьевич Давыденко, (род. 1966) «Черное море», 2017. — Владимир Валерьевич Давыденко, (род. 1966)
«Черное море» — Мстислав Фармаковский (1906) Работа с недавней выставки, посвященной отмечавшемуся в прошлом году 150-летию автора — художника, искусствоведа и хранителя Русского музея в 1930-40е годы.

СОБЫТИЯ


04.12.2025 Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море

сходит лишь сборка безэкипажных катеров (БЭК). Хакеры из группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» раскрыли имена, звания и специальности боевиков ВМС Украины, причастных к нападениям на объекты в Черном море. В их распоряжение попал список из 117 человек. Данные получили хакеры с помощью взлома аккаунта контрактника, любящего знакомится с девушками на сайтах знакомств и разглядывать фот
10.09.2025 Sitronics Group завершила перевод систем управления движением судов морских портов Черного моря на российское ПО

оты по переводу СУДС ФГУП «Росморпорт» на российское программное обеспечение в морских портах Азово-Черноморского бассейна. Компания перевела системы управления движением судов (СУДС) ФГУП «Рос
02.04.2025 АЦЛСХ определил мазутные загрязнения в Черном море с помощью спутников и ИИ

о центра лесного и сельского хозяйства, входящего в ITFB Group, с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) выявили 11 мазутных пятен в акватории Черного моря и на прилегающей береговой линии. Это наиболее точная картина загрязнений в акватории на сегодняшний день. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group. При помощи собственного

28.02.2025 Портал Visit Sochi и каршеринг BelkaCar предложат маршруты для путешествий по Черноморскому побережью

втомобильных путешествий по Сочи и его окрестностям. Гости и жители города смогут воспользоваться материалами портала для планирования собственных путешествий и почерпнуть новые идеи для маршрутов по Черноморскому побережью. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar. Visit Sochi предлагает широкий спектр возможностей, среди которых поиск и бронирование услуг, подробная информация о дост
20.12.2024 «Авито» предоставит спецтехнику и жилье волонтерам, устраняющим последствия разлива мазута в Черном море

«Авито Путешествия» через бронирование компанией квартир на платформе для волонтеров всероссийского экологического движения «Экосистема», которые занимаются ликвидацией последствий разлива мазута на Черноморском побережье. Помочь волонтерам могут и пользователи «Авито.» В разделе #яПомогаю на платформе создана специальная страница, на которой желающие могут пожертвовать вещи, оказать матер
04.12.2024 МТС модернизировала транспортную сеть на Черноморском побережье с помощью отечественного оборудования

МТС провела масштабную модернизацию транспортной сети вдоль всего Черноморского побережья Краснодарского края. На протяжении свыше 350 километров МТС полностью
19.09.2024 Российские ИТ-специалисты хотят круглый год жить на черноморском побережье

имат и 300 солнечных дней в году. Об этом CNews сообщили представители ССК. В связи с популярностью черноморского побережья как локации для покупки квартиры конкуренция среди застройщиков, рабо
20.08.2020 Новороссийск стал первым умным городом на Черноморском побережье с помощью «Ростелекома»

«Ростелеком» реализовал в Новороссийске комплекс цифровых решений, позволяющих назвать его первым умным городом на Черноморском побережье. В городе действует сеть «умного» освещения, «Система-112», информационная система для выявления налогооблагаемых объектов, лабораторная информационная система, установле
23.06.2015 «Мегафон» «разогнал» интернет 3G на федеральных трассах Черноморского побережья

ра, к началу отпускного сезона в Краснодарском крае сеть 4G+ «Мегафона» охватила все крупные города Черноморского побережья. В Анапе услуги 4G+ доступны на большей части городских пляжей, среди
28.08.2012 «Черноморский банк развития и реконструкции» стал участником системы Contact

Платежная система Contact и «Черноморский банк развития и реконструкции» заключили партнерское соглашение в рамках предоставления услуг денежных переводов, которые теперь можно отправлять и получать во всех филиалах и отде
09.08.2012 Черноморский планктон избавляет Землю от углерода

акому выводу, изучив снимки спутника НАСА Aqua за 15 июля 2012 года. Как выяснилось, по поверхности Черного моря разбросаны колонии микроскопического фитопланктона, скорее всего, одноклеточных

15.06.2012 Новым участником системы «Лидер» в Украине стал «Черноморский Банк Развития и Реконструкции»

из первых крымских банков, активно развивает свою филиальную сеть. Банк широко представлен на линии черноморского побережья в таких городах, как Евпатория, Алушта, Ялта, Керчь и Севастополь. «К
01.11.2011 МТС реализовала проект по удаленному мониторингу навигационных объектов Азово-Черноморского бассейна

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о реализации проекта по удаленному мониторингу с помощью M2M-решения МТС более 100 навигационных объектов Азово-Черноморского бассейна. Навигационную безопасность мореплавания в морских портах и на подходах к ним обеспечивают плавучие маяки и прочие навигационные знаки, оснащенные мобильными терминалами

01.07.2011 В Черном море разлили масло

ым факта сброса с танкера, его идентификация и установление причин загрязнения в российском секторе Черного моря является хорошим опытом проверки применения технологии спутникового мониторинга

23.08.2010 «Билайн» расширил сеть 3G на Черноморском побережье России

явила о расширении сети 3G на Черноморском побережье. Сеть 3G доступна жителям 7 населенных пунктов Черноморского побережья России: Анапы, Архипо-Осиповки, станицы Благовещенская, Новороссийска
12.07.2010 На «Яндекс.Картах» появились панорамы черноморского побережья

Компания «Яндекс» объявила о том, что на «Яндекс.Картах» появились панорамы черноморского побережья от Анапы до Сочи — вместе с курортными городами, поселками и дорогой

05.02.2010 ПРО в Румынии будет базироваться и в акватории Черного моря

Как сообщает РБК, помощник госсекретаря США Филипп Кроули заявил, что элементы противоракетной обороны (ПРО), которые планируется разместить в Румынии, будут базироваться и в акватории Черного моря. По его словам, ПРО в Румынии будет находиться на суше, но "морское базирование также предусматривается". При этом Ф.Кроули, поспешил заверить, что ракеты-перехватчки SM-3 будут на
18.06.2009 Балтика и Черное море признаны самыми загрязненными

ефтяные разливы в морях вокруг Европы с помощью космической съемки. Но Российские сектора Балтики и Черного моря не попадают в зону действия европейского геосервиса. Результаты выполненной Цент
01.09.2008 Спутники выявляют разливы нефти

вые технологии начинают использоваться для контроля чистоты портовой зоны Новороссийска и акватории Черного моря. Администрация морского порта (АМП) Новороссийск объявила об обнадеживающих резу
06.06.2008 Розыгрыш поездок на Черное море от Innova

Если вам безумно хочется провести лето на Черном море, но финансы поют романсы, компания Innova готова подарить такую возможность. Все

15.01.2008 В Черном море построят новую Россию

Неназванные японские подрядчики возведут в районе черноморского побережья архипелаг, который будет представлять собой Россию в миниатюре. Плани
19.11.2007 Причерноморье: последствия одной катастрофы

вышением уровня мирового океана примерно на 1,5 метра, способен объяснить "ураганный" характер распространения по Европе сельскохозяйственных культур. В ходе потопа, в частности, произошло соединение Черного моря со Средиземным. Стремительное распространение растениеводства было обусловлено вызванным потопом перемещением десятков тысяч земледельцев из прибрежных районов Черного моря

22.10.2007 В России создан черноморский геопортал

Запущен некоммерческий интернет-портал «Космический мониторинг побережья и акватории Черного моря», целью которого является демонстрация в оперативном режиме фактов нефтеразливов на море и геоэкологических проблем на побережье, связанных с деформациями земной поверхности. Косми
29.06.2007 "Автопробег "Черное море" в продаже

».Особенности игры:Уникальный автопарк, состоящий из стильных автомобилей 45-60 гг. ХХ века; Вечное черноморское лето; 14 кабриолетов; 16 трасс общей протяженностью в 92 километра; Нетривиальны
21.06.2007 "Автопробег "Черное море" в печати

».Особенности игры:Уникальный автопарк, состоящий из стильных автомобилей 45-60 гг. ХХ века; Вечное черноморское лето; 14 кабриолетов; 16 трасс общей протяженностью в 92 километра; Нетривиальны
06.06.2007 Дестабилизация экосистемы Черного моря: новые данные

щества охраны окружающей среды сообщается, что в 2005 году гребневики составляли 90% общей биомассы Черного моря. Сначала в истощении рыбных запасов обвиняли мнемиопсисов, но д-р Даскалов утвер
02.03.2005 11 апреля откроется Caspian Telecoms 2005

ный хаб, узел между Европой и Азией Инвестиционные возможности в телеком секторе в регионе Каспия и Черного моря Вопросы регулирования, стандартизации и лицензирования в отрасли телекоммуникаци
02.02.2005 11 апреля откроется конференция Caspian Telecoms 2005

ный хаб, узел между Европой и Азией Инвестиционные возможности в телеком секторе в регионе Каспия и Черного моря Вопросы регулирования, стандартизации и лицензирования в отрасли телекоммуникаци
14.01.2005 12 апреля откроется 4-ая конференция по телекоммуникациям стран Каспия, СНГ, Турции и Черноморского бассейна

ный хаб, узел между Европой и Азией Инвестиционные возможности в телеком секторе в регионе Каспия и Черного моря Вопросы hегулирования, cтандартизации и kицензирования в отрасли телекоммуникаци

Публикаций - 271, упоминаний - 337

Чёрное море и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 42
МегаФон 10742 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
9594 11
Ростелеком 10948 10
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 8
МТС - Кубань GSM 118 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Yandex - Яндекс 9216 7
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 5
Caucasus Online - Caucasus Network - Georgia Online - SaNet - Telenet 10 4
Intel Corporation 12811 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
МегаФон - Мобиком 230 3
БУХта - Buhta 103 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
1С:Maddox Games 8 3
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 31 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 3
Vodafone Group 1412 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 3
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
J-Phone 98 2
BAE Systems 179 2
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 2
РадиоТел - RadioTel 19 2
МТС - ССС 900 - Сибирские сотовые системы 900 31 2
Xbow Software 4 2
МТС - Телеком-900 13 2
МТС - Донтелеком 18 2
ATGroup - Тетрасвязь 21 2
Samsung Electronics 11065 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС Трэвел - MTS Travel 292 11
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 8
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 6
Газпром ПАО 1493 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
ЧБРР - Черноморский банк развития и реконструкции 5 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 3
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 3
NEQSOL Holding 9 3
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 2
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 2
Правительство Москвы - МЦДСО ГАУ - Московский Центр Детского, Семейного Отдыха и Оздоровления 2 2
Первая портовая компания - Конвей плюс ТК 8 2
ОТЭКО ГК 29 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Черного моря ФГБУ - Администрация морских портов Черного моря - Новороссийский морской порт 9 2
Т2 - Т2 Мобайл - Пилар - башенная компания 19 2
Сочи Парк 15 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Boeing 1031 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Абрау-Дюрсо 24 2
United Airlines - авиакомпания 95 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Россети Ленэнерго 1699 2
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МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
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Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
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АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Международная академия связи - МАС 46 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
Международная академия информатизации 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 43
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 30
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 30
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 26
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 16
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 16
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 15
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
Бронирование - Booking 983 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 12
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 10
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 10
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 8
HRM - Расчет отпуска 873 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 8
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 12
МТС Big Data 324 8
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 7
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 5
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Космоснимки 40 5
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 4
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 4
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 3
Apple iPhone 6 4861 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 2
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 2
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 2
МегаФон GSM 8 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
iFellow Орион ERP-платформа 6 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-22, Ту-22М3 23 2
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 2
МТС 3G-сеть 121 2
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 1
Артемьев Денис 14 7
Путин Владимир 3454 4
Галактионова Инесса 120 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Зорич Александр 17 3
Быков Виктор 5 3
Холодов Андрей 55 3
Решетов Владимир 6 3
Arasil Ömer - Арасил Омер 3 3
Ласкавый Сергей 23 3
Репин Николай 18 2
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Рябухин Александр 1 1
Безверхний Александр 1 1
Фролова Светлана 42 1
Морошкин Александр 118 1
Кореш Виктор 83 1
Богатов Антон 79 1
Попов Олег 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 173
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 68
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 37
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 197 33
Украина 7928 32
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 30
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 29
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 28
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 28
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 167 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 22
Европа 24964 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
Турция - Турецкая республика 2620 21
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 21
Россия - ЮФО - Севастополь 613 20
Болгария - Республика 799 20
Грузия 1332 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 102 18
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Земля - планета Солнечной системы 10865 16
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 16
Россия - Кубань 229 16
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 16
Азовское море - Азовское побережье 48 15
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 15
Япония 13807 14
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 53 14
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 13
Армения - Республика 2449 12
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 12
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 113 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 34 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 50
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 34
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 31
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 27
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 24
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 22
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 344 21
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 19
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 13
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 13
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 10
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 10
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Автомагистраль М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 54 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 6
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 6
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 5
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 14
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Известия ИД 770 4
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
ВГТРК РТР-Планета 10 2
РИА Новости 1033 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
AP - Associated Press 2007 2
Physical Review Letters 164 2
Phys.org 972 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Euronews - телеканал 52 1
Казахстан Сегодня 310 1
Первый информационный кавказский - телеканал 7 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Forbes - Форбс 1002 1
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
The Washington Post 350 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Юность - радиостанция 52 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
FCW 6 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Gartner - Dataquest 353 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
РАН - Российская академия наук 2122 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
University of Exeter - Эксетерский университет - Экологический университет в Экзетере 28 2
Болгарская академия наук - Bulgarian National Astronomical Observatory - Болгарская национальная астрономическая обсерватория Рожен - Национальный институт метеорологии и гидрологии Болгарии 9 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 2
ЧВВМУ - Училище им. Нахимова - Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова 1 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
Театральный институт имени Бориса Щукина 4 1
Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина 3 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 21 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 1
РАН ЮНЦ - Южный научный центр Российской академии наук 8 1
ФИЦ ИнБЮМ - Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН 2 1
СГЮА - Саратовская государственная юридическая академия - Саратовская государственная академия права - Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского 5 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Черное Море - автопробег 2 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
Связь-Экспокомм 276 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Казантип - КаZантип - Республика Z - фестиваль - музыкально-спортивное мероприятие 1 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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