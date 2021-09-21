Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Чёрное море
Черноморский бассейн
Черноморское побережье
Причерноморье
Публикаций - 153, упоминаний - 195
Чёрное море упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Артемьев Денис 14 6
|Медведев Дмитрий 1577 4
|Путин Владимир 2374 3
|Ласкавый Сергей 17 3
|Макацария Хвиче 2 2
|Дробышевский Михаил 52 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 332 1
|Марьясов Игорь 19 1
|Кржешовская Юлия 14 1
|Химич Роман 39 1
|Осипов Сергей 23 1
|Копаладзе Реваз 1 1
|Полуянов Евгений 4 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Кирюшин Геннадий 65 1
|Редкозубов Василий 1 1
|Тютин Алексей 14 1
|Кореш Виктор 77 1
|Богатов Антон 76 1
|Bush George - Буш Джордж 270 1
|Дорошенко Екатерина 1 1
|Коропов Игорь 3 1
|Крутов Дмитрий 7 1
|Буренков Андрей 6 1
|Анищенко Андрей 11 1
|Пехтерев Сергей 42 1
|Сердюков Анатолий 69 1
|Ушацкий Андрей 102 1
|Дубовсков Андрей 83 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Чубайс Анатолий 190 1
|Лацанич Василь 92 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru