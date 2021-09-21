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Чёрное море
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Причерноморье



21.09.21 Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами 1
29.06.21 МТС на Дону ускорила мобильный интернет вдоль 240 км железной дороги Москва-Адлер 1
29.03.21 Совет Европы обеспокоился суперполномочиями постсоветского телеком-регулятора 1
06.11.20 Найдено тело исчезнувшего основателя Skillboх, в которую инвестировала Mail.ru 1
07.10.20 В магистральном операторе ввели внешнее управление из-за его покупки азербайджанцами 1
20.08.20 Новороссийск стал первым умным городом на Черноморском побережье с помощью «Ростелекома» 1
15.04.19 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 1
19.04.18 Directum помогла автоматизировать бизнес-процессы «Арбат Отель Менеджмент» 2
01.02.18 «Электронные очереди» начали работать во всех кассах дальнего следования вокзалов Москвы 1
07.08.17 Человечество отказывается от GPS в пользу технологий Второй мировой 1
23.05.17 Cloud4Y предоставил облачную ИТ-инфраструктуру для туроператора Gudauritours 1
10.05.17 Cloud4Y предоставила услугу «Облако ФЗ 152» онлайн-сервису бронирования «Горы и Море» 2
26.04.17 «Мегафон» увеличил покрытие сетей 4G и 4G+ на Кубани 1
13.02.17 «Защитаинфотранс» и «Техносерв» модернизировали Координационный центр Минтранса России 1
09.01.17 Андрей Галковский вновь возглавит R-Style Softlab 1
13.10.16 «Амтел-Связь» подключил к своей сети более 25 новых объектов 1
31.08.16 «Мегафон» подготовил сети в прибрежных районах Краснодарского края к «бархатному» сезону 1
28.07.16 «Дочка» Газпрома выбрала «Е1 Евфрат» для управления документооборотом 1
01.06.16 «Мегафон» подготовил мобильную сеть на территории Краснодарского края к сезону отпусков 1
30.05.16 МТС запустила скоростной интернет в малых населенных пунктах Астраханской области 1
19.05.16 МТС подготовила сеть на Кубани к курортному сезону 1
14.04.16 Предприятия Кубани перевели свыше 1000 сотрудников на «МегаФон» 1
12.01.16 Beeline вступил в борьбу за крупного интернет-провайдера 1
13.11.15 Власти отказались от строительства сети спутниковой связи в Крыму 1
16.09.15 Минкомсвязи проведет конкурсный отбор на предоставление субсидий на развитие связи в Крыму и Севастополе 1
27.08.15 «Мегафон» модернизировал сеть 4G в Анапе и Туапсе 1
25.06.15 «Мегафон» запустил скоростной интернет в Благовещенской 2
24.06.15 МТС обеспечила 4G район слияния Черного и Азовского морей 1
23.06.15 «Мегафон» «разогнал» интернет 3G на федеральных трассах Черноморского побережья 2
10.06.15 «Астерос» построила ИТ-инфраструктуру гостиничного комплекса «Имеретинский» 1
05.06.15 МТС обеспечила доступом к 4G-сервисам более 3 млн жителей Кубани 1
27.05.15 «МегаФон» запустил интернет 4G+ в Анапе 1
13.05.15 Кассы самообслуживания NCR установят в 40 гипермаркетах «Магнит» 1
23.03.15 МТС запустила сети 4G в Краснодарском крае 1
21.10.14 В почтовое обращение выходит марка «Герб г. Сочи» 1
14.10.14 Спрос на мобильный интернет в роуминге у абонентов МТС Юга России увеличился в 4,5 раза 1
29.09.14 Марки: анонс продукции на октябрь 2014 г. 1
19.06.14 В обращение выходит почтовая марка в рамках серии «Россия. Регионы. Город федерального значения Севастополь» 1
16.06.14 Изменения в графике выхода почтовой продукции в июне 2014 г. 1
31.03.14 Медведев поручил срочно подключить Крым к интернету 1

Публикаций - 153, упоминаний - 195

Чёрное море упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6165 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8485 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7432 11
Сканэкс - Scanex 193 6
4990 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7716 5
Акелла 838 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2204 5
Caucasus Online 8 4
AMD - Advanced Micro Devices 3477 4
Intel Corporation 10761 4
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 138 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 153 3
Vodafone Group 1263 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 629 3
Мобиком-Кавказ 79 2
Siemens AG - Сименс Россия 2218 2
НТВ-Плюс 250 2
Ericsson 2265 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 365 2
VK - Mail.ru Group 2798 2
МегаФон Кавказский филиал 193 2
Cloud4Y 192 2
Nokia Corporation 5228 2
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 41 2
Yandex - Яндекс 4520 2
UMC - United Microelectronics Corporation 272 2
Transas - Транзас ГК 132 1
Wind Tre 5 1
Shure 10 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 49 1
Silknet - Объединенный Телеком Грузии (ОТГ) - Элекстровязь Грузии 7 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 35 1
ТАИФ Телком - ТАИФ Телеком - ТАИФ Телекоммункиации 33 1
Viasat 74 1
Интерднестрком 24 1
NCR - National Cash Register 144 1
Мобител 62 1
Crestron 84 1
Nokia Alcatel-Lucent 1416 1
Балтика - Пивоваренная компания 138 6
NEQSOL Holding 7 3
РЖД - Российские железные дороги 1302 3
BAE Systems 159 2
IAI - Israel Aerospace Industries 44 2
Газпром ПАО 738 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 2
United Airlines - авиакомпания 87 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 52 2
Лиза Алерт 18 1
Аккую Нуклеар АЭС - Атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 7 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
Газпром добыча Уренгой 5 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 62 1
Anytime - Оператор каршеринга 12 1
Рапида НКО - платежные система 137 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 168 1
Виктория - Сеть супермаркетов 79 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 341 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1732 1
Алроса АК 95 1
Boeing 895 1
Роснефть НК 416 1
Магнит - Сеть магазинов 287 1
BMW 370 1
Арбат Отель Менеджмент 1 1
Абрау-Дюрсо 11 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1620 16
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 6
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 25 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1924 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 870 4
Правительство РФ 2616 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 702 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 3
Парламент Грузии 3 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1203 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 373 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
IMI - Israel Military Industries 5 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 66 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 13 1
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
Совет Европы 74 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 422 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 53 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1828 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 1
Президент Российской Федерации 1700 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 883 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2318 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1461 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1932 1
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 27 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 421 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2692 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 233 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4177 10
3G - Стандарт мобильной связи 5056 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12010 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10031 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3155 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 976 3
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 165 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 865 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6221 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 567 2
НКУ - низковольтные комплектные устройства 9 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1022 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 348 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 482 1
FBWA - Fixed Broadband Wireless Access - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 1 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 49 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 110 1
ЗССС - Земная станция спутниковой связи 6 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 42 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 662 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 18 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 585 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 281 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1798 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 793 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 163 1
ТЗС - терминальные земные станции 1 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 953 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 1
Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка 154 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1454 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2386 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 670 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 179 4
Symbian OS 1387 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 266 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 166 2
МТС 3G-сеть 87 2
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 59 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 196 1
GeoEye IKONOS 95 1
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 113 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 18 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1190 1
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 8 1
AOI - Automated optical inspection - Автоматизированный оптический контроль 4 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1172 1
Directum - DirectumRX 65 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 190 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2086 1
Яндекс.Карты и Транспорт 308 1
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 36 1
Google Maps - Карты Google 578 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 154 1
Microsoft SQL Server 1148 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 5 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 36 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 284 1
Артемьев Денис 14 6
Медведев Дмитрий 1577 4
Путин Владимир 2374 3
Ласкавый Сергей 17 3
Макацария Хвиче 2 2
Дробышевский Михаил 52 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 332 1
Марьясов Игорь 19 1
Кржешовская Юлия 14 1
Химич Роман 39 1
Осипов Сергей 23 1
Копаладзе Реваз 1 1
Полуянов Евгений 4 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Кирюшин Геннадий 65 1
Редкозубов Василий 1 1
Тютин Алексей 14 1
Кореш Виктор 77 1
Богатов Антон 76 1
Bush George - Буш Джордж 270 1
Дорошенко Екатерина 1 1
Коропов Игорь 3 1
Крутов Дмитрий 7 1
Буренков Андрей 6 1
Анищенко Андрей 11 1
Пехтерев Сергей 42 1
Сердюков Анатолий 69 1
Ушацкий Андрей 102 1
Дубовсков Андрей 83 1
Духовницкий Олег 91 1
Чубайс Анатолий 190 1
Лацанич Василь 92 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 1
Прозоров Дмитрий 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 81551 65
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1210 33
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1121 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 25
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 192 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 104 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1376 15
Россия - ЮФО - Республика Крым 670 14
Украина 5496 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 48 13
Грузия 1026 12
Арктика 326 12
Тихий океан 440 12
Турция - Турецкая республика 1467 12
Европа 7221 11
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 300 11
Япония 7875 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 11
Болгария - Республика 630 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11481 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 72 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1064 8
Россия - Кубань 66 8
Россия - ЮФО - Севастополь 452 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 680 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 808 7
Франция - Французская Республика 4912 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3760 7
Земля - планета Солнечной системы 6382 6
Германия - Федеративная Республика 7754 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11963 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2124 6
Азовское море - Азовское побережье 17 6
Азия - Азиатский регион 3142 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 54 6
Россия - ДФО - Амурская область 450 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1157 5
Армения - Республика 1035 5
Вторая мировая война 477 9
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2216 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 775 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 122 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 732 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 215 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 508 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 62 1
ВНО - выявление налогооблагаемых объектов - Налоговая база 2 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 45 1
Русский язык 1478 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Автомагистраль М-9 Балтия - Автомобильная дорога федерального значения Москва-Волоколамск-государственная граница с Латвией 2 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 11
CNews RND - R&D.CNews 2081 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 4
Thomson Reuters - Рейтер 5602 3
Physical Review Letters 109 2
ТНТ - Телеканал 112 1
Казахстан Сегодня 296 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
Phys.org 954 1
Россия-1 - телеканал 20 1
Пятый канал - Телеканал 43 1
Россия 24 - телеканал 94 1
The Washington Post 285 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 1
НТВ - Телекомпания 275 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
РИА Новости 712 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 547 1
WikiLeaks 112 1
Forbes - Форбс 550 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2518 2
Gartner 3122 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
Forrester Research 766 1
S&P - Standard and Poor’s 448 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
Gartner Dataquest 329 1
РАН - Российская академия наук 908 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 539 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 166 1
АГУ - Алтайский государственный университет 16 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 45 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 3 1
Олимпийские игры - Olympic Games 461 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 378 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 351 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 162 1
Черное Море - автопробег 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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