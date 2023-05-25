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iFellow Орион ERP-платформа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


Александр Молодцов, iFellow: Должен возникнуть паритет между российским и международным программным обеспечением 1
25.05.2023 Опрос: 98% ИТ-компаний испытывают сложности при управлении проектами 1
30.01.2023 «Первая Портовая Компания» поделилась опытом внедрения российской ERP 1
24.01.2023 iFellow внедрила ERP-платформу «Орион» в АО «ТК «Конвей плюс» 1
21.12.2022 iFellow выпускает на рынок модульную ERP-платформу для ИТ-компаний и ИТ-подразделений 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

iFellow Орион ERP-платформа и организации, системы, технологии, персоны:

iFellow - АйФэлл 45 6
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 3
iFellow - WERPA 2 2
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Intel Corporation 12799 1
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