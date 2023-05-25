Опрос: 98% ИТ-компаний испытывают сложности при управлении проектами

Больше половины ИТ-компаний используют для управления проектами программные продукты иностранных вендоров, преимущественно — Jira. Многие переходят или планируют перейти на российские решения в ближайшее время, однако сталкиваются с недостаточной функциональностью альтернативных инструментов. Это показал опрос, проведенный компанией iFellow среди руководителей и специалистов ИТ-компаний.

61% ИТ-компаний до сих пор используют иностранные решения для управления проектами. Наиболее популярным среди них ожидаемо стала Jira — ее применяют 53% опрошенных. Среди других зарубежных инструментов были названы Monday и Trello.

Треть ИТ-компаний, использующих иностранное ПО, пока не планируют переходить на отечественные решения. Остальные находятся в поиске альтернативы. 23% признаются, что пока не видят на рынке российских аналогов с достаточной функциональностью.

39% представителей ИТ-компаний отметили, что уже перешли на российские решения. Так, 22% используют «Битрикс24», остальные сделали выбор в пользу «1С:PM Управление проектами ПРОФ», Comindware, «Адванта», «Кайтен», «Яндекс.трекер».

При этом подавляющее большинство компаний — 98% признались, что испытывают те или иные сложности при управлении проектами из-за неопределенности, связанной с ресурсным планированием, учетом загрузки команд и ее оптимальным распределением. Помочь преодолеть их могли бы специализированные ИТ-инструменты, но они обладают не всеми актуальными сегодня функциями.

Выяснилось, что 82% опрошенных не удовлетворены возможностями своей системы для управления проектами в связи с современными вызовами. 27% хотели бы добавить функцию по ведению ресурсного плана проекта, который отражает планируемые и фактические трудозатраты, а также позволяет учитывать рабочее время каждого участника команды.

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Автоматизации гибких методологий управления проектами, которые являются стандартом работы ИТ-компаний, не хватает 19% опрошенных. 16% респондентов отметили, что им недостает функции учета действующей загрузки сотрудников всей компании по ролям и технологиям. Среди других важных, но недостающих функций называли: бронирование сотрудников на плановые проекты, прогнозирование доступных ресурсов по вероятностям сделок из CRM, оценка доходов и расходов каждого проекта.

«В прошлом году мы вывели на рынок ERP-платформу «Орион». В системе реализованы лучшие практики управления проектами, бюджетирования и ресурсного планирования, а также синхронизации стратегических целей с деятельностью компании и метриками. Система дополнена модулями CRM и HR, которые влияют на основной бизнес, — сказала Елизавета Бурдина, руководитель продуктового офиса компании iFellow. — У продукта есть дорожная карта развития, в рамках которой мы добавляем востребованные рынком функции. Опрос показал, что мы двигаемся в нужном направлении, добавляя востребованные подходы и фичи. Например, мы получаем положительную обратную связь по модулю ресурсного менеджмента и предварительного планирования сотрудников на проекты в зависимости от предпроектной стадии».

Опрос проведен в мае 2023 г., в нем приняло участие 50 специалистов, среди которых руководители и сотрудники ИТ-компаний и ИТ-подразделений крупных предприятий.