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Comindware Колловэар

Comindware - Колловэар

Comindware — российская компания, разработчик Comindware Platform, современной low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. 

Обзор «Comindware» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 12 500 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 12 500 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 12 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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13.03.2026 Comindware и группа компаний ВДГБ подписали соглашение о партнерстве

Компания Comindware (ООО «Колловэар»), российский разработчик low-code платформы для управления бизнес
28.01.2026 Comindware и Бизнес-школа УрФУ договорились о развитии сотрудничества в сфере подготовки управленческих кадров

Компания Comindware (ООО «Колловэар»), представляющая российский рынок решений для автоматизации бизне
22.01.2026 Инвестиции в цифровизацию в России выросли в полтора раза за год, но стратегия есть только у каждой пятой компании

выросла с 38% в 2024 г. до 62% в 2025 г. При этом 60% бизнеса по-прежнему действует без единой стратегии цифровизации — и рискует не получить отдачи от вложений. Об этом CNews сообщили представители Comindware. Компания Comindware завершает обработку результатов III Всероссийского опроса по цифровой трансформации, который проводился в течение 2025 г. среди представителей российского
15.01.2026 Comindware: барьеры автоматизации в России не меняются третий год подряд

ндентов, сложность интеграции существующих систем — 58%, сопротивление сотрудников изменениям — 42%. Нехватку ИТ-специалистов как барьер указали 38% компаний. Показательно, что в 2024 г. исследование Comindware фиксировало те же две лидирующие проблемы — разрозненность информационных систем и сложность внедрения — с долями по 37,5% каждая. «Барьеры не исчезают сами по себе — они требуют сис
08.12.2025 Comindware встроила ИИ-ассистентов в платформу управления бизнес-процессами: ИИ анализирует закупки, распределяет заявки и помогает создавать приложения

Компания Comindware показала работающих ИИ-ассистентов, встроенных в low-code платформу. Цифровые помощники уже умеют за минуты делать то, на что у сотрудников уходят часы: обогащать данные о клиентах,

26.11.2025 Comindware и iRidi создают интеграционное решение для предиктивного управления зданиями

Компания Comindware, разработчик low-code-платформы для управления корпоративной архитектурой, цифровизации бизнес-процессов и создания ИТ-приложений, и компания iRidi, российский производитель технолог
22.10.2025 Университет Иннополис и Comindware запланировали разработку решений для автоматизации бизнес-процессов

оматизации бизнеса договорились о создании и внедрении передовых практик в области корпоративной архитектуры. Документ подписали директор Университета Иннополис Искандер Бариев и управляющий директор Comindware Евгений Салихов. Об этом CNews сообщили представители Comindware. Документ определил ключевые направления сотрудничества в области цифровой трансформации, подготовки ИТ-кадров
22.09.2025 «Софтлайн Решения» разработала для российской компании сервис проверки подрядчиков на базе low-code-платформы

ти, обеспечила отечественную организацию сервисом анализа подрядчиков. Команда «Софтлайн Решений» разработала для заказчика модуль оценки рисков при работе с партнерами на базе low-code BPM-платформы Comindware Platform. В результате клиент проводит комплексные проверки подрядчиков, обеспечивает прозрачность взаимодействия с ними и минимизирует риски. Проект уникален тем, что на рынке нет к
09.07.2025 Пилотный проект Comindware с цифровым двойником зданий признан властями Новгорода успешным и рекомендован к тиражированию

Российской ИТ-компании Comindware удалось в пять раз ускорить устранение поломок в государственных зданиях с помощью цифрового двойника. Двухмесячные испытания в Великом Новгороде показали: время на формирование отче
02.07.2025 Comindware и «Инфоплекс» заключили соглашение о сотрудничестве

Компания Comindware, разработчик low-code платформы для управления бизнес-процессами, объявила о стратегическом партнерстве с ООО «Инфоплекс», системным интегратором с 15-летним опытом работы. Сотруднич
17.04.2025 Comindware и Agizo объявили о стратегическом партнерстве для развития рынка low-code-решений в Белоруссии

Компания Comindware, российский разработчик low-code-платформы для управления бизнес-процессами, и белорусская компания Agizo, эксперт в области цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, объявили о
27.02.2025 Comindware и d-sfera объявили о стратегическом партнерстве

Компания Comindware, разработчик BPM-платформы Comindware Platform, и d-sfera, российский интегратор отраслевых облачных платформ, объявили о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено
19.02.2025 Comindware и АО «НППКТ» объявляют о стратегическом партнерстве для развития экосистемы отечественного ПО

Компания Comindware, российский разработчик BPM-платформ, и АО «НППКТ», разработчик операционной системы «ОСнова», подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на расшире
20.01.2025 Comindware и «Системный софт» помогут российским компаниям управлять бизнес-процессами без программирования

расширение доступности современных инструментов автоматизации бизнес-процессов для российских предприятий, ищущих эффективные решения для цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители Comindware. «Российский бизнес сегодня активно ищет эффективные отечественные решения для автоматизации процессов. Наше партнерство с «Системным софтом» сделает современные low-code технологии

26.12.2024 МГТУ ГА и Comindware заключили соглашение

Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА) и компания Comindware, российский разработчик решений для управления бизнес-процессами, объявили о начале сотрудничества в сфере образования. В рамках партнерства Comindware предоставит университет
26.12.2024 Comindware: 75% российских компаний не могут преодолеть барьеры цифровой трансформации

неса компании столкнулись с серьезными препятствиями: 75% организаций не могут эффективно проводить цифровую трансформацию из-за технических и организационных сложностей. Согласно новому исследованию Comindware, главными барьерами стали разрозненность информационных систем (37,5% опрошенных) и высокая сложность внедрения цифровых решений (37,5%). Об этом CNews сообщили представители Comi
27.11.2024 Comindware становится технологическим партнером БелГУТ – транспортного университета Белоруссии

Согласно достигнутым договоренностям, Comindware предоставит БелГУТ бесплатный доступ к своей платформе для использования в образовательном процессе. Это позволит интегрировать современные технологии управления бизнес-процессами в

14.11.2024 Comindware первой в России создала платформу для управления всеми бизнес-процессами в единой среде

Компания Comindware объявляет о выпуске пятой версии своей флагманской платформы, которая впервые на рынке объединяет функционал корпоративной архитектуры с возможностями low-code разработки и управлени
21.10.2024 Comindware: цифровизация управления недвижимостью в России тормозится из-за отсутствия законодательных стимулов

оисходить медленно, что негативно скажется на качестве услуг для конечных потребителей. При этом конкретные механизмы государственной поддержки остаются неясными. Об этом CNews сообщили представители Comindware. По данным Росстата, маржинальность в сфере ЖКХ составляет всего 4-6%, что существенно ограничивает возможности для инвестиций в новые технологии. В таких условиях частные компании с
14.06.2024 Low-code для закупок в промышленности. Кейс клиента Comindware на CNews Forum

ак при помощи автоматизации удалось в 1,5 раза сократить время на подготовку к закупке, достичь 100% точности в документации и других преимуществ, расскажет NGCO New Gas Company совместно с экспертом Comindware на CNews Forum Кейсы 2024. Бесперебойное производство начинается с налаженного процесса закупок. Помимо своевременного приобретения сырья и оборудования в необходимом объеме отдел за
11.06.2024 БрГТУ и Comindware объявляют о сотрудничестве в области образования и технологий управления бизнес-процессами

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» (БрГТУ) и компания Comindware, разработчик платформы для управления бизнес-процессами, объявляют о начале сотрудничества в области образования и внедрения современных технологий управления. БрГТУ стал вторым бело
10.06.2024 Исследование Comindware: в России цена — ключевой фактор при выборе поставщика решений для цифровизации бизнеса

Компания Comindware, разработчик low-code платформы для управления бизнес-процессами, продолжает анализировать результаты второго всероссийского исследования готовности бизнеса к цифровой трансформации.
06.06.2024 Исследование: лишь 7,9% российских компаний используют ИИ для обработки данных

Компания Comindware, разработчик low-code платформы для управления бизнес-процессами, приступила к предварительному анализу данных, полученных в рамках второго всероссийского исследования готовности биз
26.04.2024 Comindware приняла приняла участие в проекте «ГосТеха» по разработке стандартов оптимизации бизнес-процессов государственных организаций

на формирование единых стандартов реинжиниринга в госсекторе. Об этом CNews сообщили представители Comindware. Этот проект важен для оптимизации бизнес-процессов в государственном секторе при

27.03.2024 Ростовский-на-Дону автодорожный колледж и Comindware объявляют о сотрудничестве

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж», авторизованный учебный центр «Базальт СПО», и компания Comindware, разработчик российской low code платформы для управления бизнес-процессами, объявляют о начале сотрудничества. В рамках партнерства Comindware предоставит колледжу бесплатные
20.03.2024 «СберТех» и Comindware стали технологическими партнерами

ИТ-компания Comindware и разработчик программного обеспечения «СберТех» заключили стратегическое партнерс
12.02.2024 Анатолий Белайчук -

Анатолий Белайчук, Comindware: Внедрение BPMS показывает бизнесу, что автоматизация лучше регламентации 

ние нескольких параллельно работающих команд может повысить количество автоматизируемых процессов до полусотни. В любом случае автоматизация будет небыстрой и займет несколько лет. Анатолий Белайчук, Comindware: Цифровая трансформация предполагает большие ставки, а значит — и большие риски В то же время бизнес развивать нужно здесь и сейчас. Обеспечивать его живучесть нужно с учетом происхо
15.01.2024 Перезапуск СЭД как новый импульс развития

Компании на перепутье Согласно отчету PEX 2024, адаптированному Comindware для российской аудитории, 50% компаний видят цифровую трансформацию как критически
22.12.2023 NDBC и Comindware подписали соглашение о сотрудничестве

Системный ИТ-интегратор NDBC (ООО «ЭнДиБиСи») и разработчик low-code платформы Comindware Business Application Platform (ООО «Колловэар») подписали соглашение о сотрудничес
21.12.2023 Исследование Comindware и PEX: цифровую трансформацию бизнеса тормозят инвесторы и бюрократы

овысить эффективность, удовлетворенность клиентов и прибыльность. Однако, по данным локализованного Comindware исследования PEX-2024 не все бизнесы готовы или способны пройти этот процесс. По д
19.12.2023 Новое исследование показало, что бизнес ждет взрывной рост применения ИИ

В рамках последнего исследования Comindware и PEX Network, было выявлено значительное проникновение искусственного интеллекта (ИИ) в различные аспекты операционной эффективности и цифровой трансформации бизнеса. Отчет за 2024

16.10.2023 GMCS стала партнером Comindware

GMCS (входит в ГК «Максима») и Comindware подписали соглашение о сотрудничестве. GMCS тем самым расширяет свой портфель российской low-code платформой класса BPM, предназначенной для построения корпоративных решений по автом
03.08.2023 Comindware меняет рынок недвижимости с помощью цифровых двойников

Компания Comindware, разработчик BPMS-решений, объявляет о внедрении нового функционала в свою цифровую платформу и решение для управления недвижимостью —- «Comindware мое здание». Разработчики с
01.08.2023 Comindware и Digital Agency объявили о стратегическом партнерстве

овых программных продуктов — система финансового планирования, программный комплекс Smart Office для коворкингов и бизнес-центров, сервис автоматического протоколирования совещаний. Со своей стороны, Comindware предлагает собственную платформу для создания цифровых решений и автоматизации бизнес-процессов. «Мы рады объявить о нашем партнерстве с Digital Agency, которое обладает значительным
15.06.2023 Цифровая трансформация в сочетании с low-code платформой – кейс ОТЭКО и Comindware

«легкие» ИТ-решения» выступят Ольга Пугачёва, директор департамента Бизнес-проектирование и управления эффективностью, «ОТЭКО» и Алексей Новожилов, старший специалист по работе с ключевыми клиентами Comindware. Эксперты Comindware на стенде будут ждать возможности пообщаться вживую, обсудить подробнее представленный кейс, ответить на вопросы о ваших проектах и показать продукты C
15.06.2023 Comindware представил локализованную версию отчета PEX Network 2023: рост интереса к low-code решениям и приоритеты цифровизации бизнеса

Компания Comindware из области разработки ПО для бизнес-процессного и workflow управления, завершила работу над локализацией в России исследования PEX Network «Трансформация бизнеса в условиях неопредел
07.04.2023 Comindware вывела на рынок новое решение «Comindware СЭД»

Comindware объявила о выводе на рынок систем электронного документооборота нового решения – «Comindware СЭД». Место привычных маршрутов согласования заняли модели бизнес-процессов. Новый подход к автоматизации электронного документооборота должен помочь компаниям шире взглянуть на сист
29.03.2023 Максим Цыпляев -

Максим Цыпляев, Comindware: Low-code-платформы 一 инструмент для бизнеса, но в России пока им пользуются разработчики

здать low-code-платформу. Получается платформа для программиста, но не для бизнеса. Максим Цыпляев, Comindware: Наша платформа рассчитана на бизнес, а не на программистов CNews: После ухода зар
22.12.2022 Comindware и «Сберкорус» упрощают электронный документооборот в России

ительно ускоряет процесс работы с документами, а также минимизирует возможность ошибок. Создание новых условий для автоматизации электронного документооборота стало возможным благодаря сотрудничеству Comindware и «Сберкорус». Партнерство двух технологических лидеров на рынке России, позволит бизнесу воспользоваться новыми функциями и возможностями ЭДО «Сфера курьер» в части создания и отпра
10.11.2022 Comindware расширяет совместимость своих решений с российскими ОС на ядре Linux и процессором «Эльбрус»

icrosoft Windows. По решению Минцифры до конца 2024 г. все программы, входящие в Единый реестр отечественного программного обеспечения, должны будут поддерживать российские ОС на ядре Linux. Компания Comindware вошла в число первых компаний, которые реализовали поддержку задолго до заявленного срока. Об этом CNews сообщили представители Comindware. Важным шагом по адаптации решений <

Публикаций - 202, упоминаний - 234

Comindware и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 34
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 33
9594 20
Naumen - Наумен 752 20
Docsvision - ДоксВижн 1060 19
Ланит - Artezio - Артезио 97 16
SAP SE 5601 16
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 16
Oracle Corporation 7074 14
Directum - Директум 1268 14
Terrasoft - Террасофт 206 14
Microsoft Corporation 25775 11
Softline - Софтлайн 3743 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
K2 - К2РУ - SourceCode 148 9
Ланит - Норбит - Norbit 431 9
Diasoft - Диасофт 1144 8
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 7
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 7
Первая Форма - 1Форма 60 7
АйТи - Аплана Группа компаний 183 7
Salesforce 498 7
SimbirSoft - СимбирСофт 124 7
OpenText 238 6
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 6
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 6
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 5
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 5
GreenData - Гриндата 87 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Yandex - Яндекс 9216 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Mary Kay - Мэри Кэй 104 9
Почта России ПАО 2370 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 7
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 6
Фора Банк 86 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 6
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 5
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 5
Азия Цемент 13 5
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосинжпроект - Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений 17 5
ОТЭКО ГК 29 5
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 5
Газпром ПАО 1493 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 5
Сургутнефтегаз - СНГ 288 4
Biocodex - Биокодекс 12 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
ВкусВилл - Избёнка 216 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Газпром нефть 725 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 3
Hertz Corporation 17 3
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 3
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 3
РМГ - Русская Медиагруппа 20 3
ТрансФин-М 10 3
Кофемания 85 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
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Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 2
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 26 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 17
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 15
PEX Network - Process Excellence Network 16 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 165
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 139
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 3
Европа Западная 1496 3
Казахстан - Республика 6048 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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