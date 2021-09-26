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Comindware
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26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 2
18.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
16.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
30.11.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BPM-решений 1
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% 2
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
21.07.2020 Совместное решение резидента «Сколково» и «Вишерасофт» облегчит работу испытательных лабораторий 1
27.01.2020 Конференция CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами» состоится 11 февраля 1
28.11.2019 Почему российский рынок BPM растет быстрее мирового 1
28.11.2019 Российский рынок BPM показал взрывной рост 2
18.06.2019 Comindware обеспечила цифровизацию бизнес-процессов Hertz 1
04.06.2019 Comindware представила обзор глобальных трендов ИТ-стратегии в открытом доступе 3
20.12.2018 Компания Comindware признана крупнейшим разработчиком BPMS по итогам 2018 г. 1
18.12.2018 CNews опубликовал рейтинг крупнейших игроков рынка BPM 1
04.12.2018 Российский рынок BPM ждет взрывной рост 1
08.08.2018 В «Сургутнефтегазе» запущена система управления от резидента «Сколково» 1
27.04.2018 ITSM станет опорой при переводе бизнеса в «цифру» 1
26.03.2018 Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции 1
12.03.2018 Stack Group предоставила клиентам ПО SAP по облачной модели 1
21.02.2018 Как организовать процесс цифровой трансформации бизнеса 2
24.10.2017 Как управлять бизнес-процессами при цифровой трансформации? 1
02.08.2017 Резидент Сколково автоматизировал бизнес-процессы лидеру американского медстрахования 5
04.07.2017 Comindware автоматизировала корпоративное обучение в крупнейшей в США сети аптек CVS Pharmacy 3
18.05.2017 Comindware автоматизирует бизнес-процессы Hertz 5
20.03.2017 Comindware автоматизирует ИТ-инфраструктуру сети ресторанов «Чайхона №1» 5
15.11.2016 Comindware Business Application Platform вошла в Единый реестр российского ПО 4
23.05.2016 Comindware выпустила новую версию Comindware Business Application Platform 3
24.03.2016 Romay AG автоматизировала ключевые бизнес-процессы на базе Comindware Tracker 1
27.10.2015 Captron внедрил Comindware для автоматизации сквозных бизнес-процессов 1
17.09.2015 «Девятый Трест» оптимизировал работу финансового отдела с помощью решения Comindware для iPad 2
08.09.2015 Comindware оптимизировала работу сервисных центров ООН 4
25.06.2015 «Актив Логистик» оптимизировала управление логистическими процессами с помощью Comindware Tracker 1
28.04.2015 Comindware получила от фонда «Сколково» грант на 29,7 млн руб. 2
13.02.2015 «ЭнергоСтройХолдинг» оптимизировал работу финансового отдела с помощью Comindware Tracker 3
09.12.2014 В Comindware назначен вице-президент по продажам в Северной Америке 2
24.11.2014 Расширен функционал решения по управлению проектами Comindware Project 2
07.10.2014 United Card Services автоматизировала управление бизнес-процессами на базе Comindware Tracker 1
22.08.2014 Comindware Project позволит работать с внешними пользователями в рамках совместных проектов 3

Публикаций - 51, упоминаний - 99

Comindware упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ELMA 106 8
Naumen - Наумен 342 8
Ланит ГК 1160 7
SAP SE 3220 6
Docsvision - ДоксВижн 780 6
Аплана Группа компаний 102 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 375 5
K2 - К2РУ - SourceCode 35 4
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 4
Microsoft Corporation 11168 4
Ланит - Норбит - Norbit 203 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Terrasoft - Террасофт 140 3
ФОРС - Центр разработки 181 3
RKIT Group - РКИТ 5 2
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 2
ЦМД-Софт 24 2
Аплана Бизнес решения 9 2
КСК Технологии 27 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 88 2
Oracle Corporation 3363 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Citrix Systems 571 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 1
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 4 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Advanta - Адванта 2 1
Kofax 28 1
BDO Unicon - БДО Юникон Бизнес Солюшнс 11 1
Appian Corporation 7 1
Flexera Software 8 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 6 1
3779 1
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 3 1
VideoMatrix - ВидеоМатрикс 5 1
IBM 3557 1
BPMteam 2 1
АйТи 753 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 5
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
Почта России ПАО 1579 3
Азия Цемент 10 3
Открытие ФК 538 2
Норникель - Норильский никель 178 2
Uber Technologies 258 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Uber 257 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
Росатом Атомэнергомаш 12 1
Genpact 4 1
Веста 15 1
Hertz Corporation 7 1
Мособлгаз 11 1
Северсталь Менеджмент 26 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
ВТБ Факторинг 22 1
Росгосстрах 182 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ЕВРАЗ Металл Инпром 9 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 5
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
Workflow - Поток работ 57 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
CSP - Content Services Platform - платформа сервисов контента 4 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Data Governance - Руководство данными 51 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 52 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
DevOps - Development и Operations 297 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
Comindware Business Application Platform 14 13
Comindware Tracker 17 6
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 4
Naumen DMS 16 2
Microsoft Excel 438 2
1С:Управление Холдингом 15 1
FIS Platform - Case Platform 2 1
Software AG ARIS 108 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 119 1
SAP Leonardo System of Innovation 1 1
SAP HANA Data Platform 1 1
SAP Business One - SAP B1 59 1
Terrasoft Creatio 44 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
Google Android 10751 1
Apple iPad 3263 1
Apple iOS 5742 1
Stack Group - M1Cloud 76 1
Лапшин Алексей 13 5
Трефилов Алексей 34 5
Сандлер Аркадий 21 4
Цыпляев Максим 30 4
Копаев Геннадий 16 4
Белайчук Анатолий 20 4
Кузнецова Анна 12 4
Потоцкий Игорь 7 3
Холинов Андрей 18 3
Коптелов Андрей 74 3
Ермаков Антон 2 2
Арефьев Дмитрий 3 2
Воспенникова Ирина 3 2
Андреев Владимир 66 2
Еремин Кирилл 2 1
Грылев Алексей 3 1
Соколова Марина 3 1
Бондаренко Алла 4 1
Андреев Илья 2 1
Анфиногентов Василий 8 1
Бутыркин Вячеслав 12 1
Турусов Сергей 1 1
Ford Henry - Форд Генри 3 1
Салтанов Артем 3 1
Кулешов Артем 1 1
Кушников Геннадий 1 1
Пекин Александр 4 1
Барыкин Сергей 9 1
Лимонов Андрей 3 1
Вагнер Юлия 9 1
Голованов Леонид 5 1
Быстров Алексей 4 1
Сеткин Алексей 1 1
Кудинов Алексей 3 1
Нуреев Александр 2 1
Вавилов Алексей 1 1
Семчук Иван 11 1
Невмержицкая Александра 3 1
Смирнова Олеся 11 1
Дёмкин Владимир 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 7
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Япония 2811 2
Индия - Республика 2181 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Канада 1311 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Северная Америка 1416 1
Европа 3788 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Экономический эффект 20 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
Open Space - Офис открытого типа 14 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 128 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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