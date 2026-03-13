Comindware и группа компаний ВДГБ подписали соглашение о партнерстве Компания Comindware (ООО «Колловэар»), российский разработчик low-code платформы для управления бизнес

Comindware и Бизнес-школа УрФУ договорились о развитии сотрудничества в сфере подготовки управленческих кадров Компания Comindware (ООО «Колловэар»), представляющая российский рынок решений для автоматизации бизне

Инвестиции в цифровизацию в России выросли в полтора раза за год, но стратегия есть только у каждой пятой компании выросла с 38% в 2024 г. до 62% в 2025 г. При этом 60% бизнеса по-прежнему действует без единой стратегии цифровизации — и рискует не получить отдачи от вложений. Об этом CNews сообщили представители Comindware. Компания Comindware завершает обработку результатов III Всероссийского опроса по цифровой трансформации, который проводился в течение 2025 г. среди представителей российского

Comindware: барьеры автоматизации в России не меняются третий год подряд ндентов, сложность интеграции существующих систем — 58%, сопротивление сотрудников изменениям — 42%. Нехватку ИТ-специалистов как барьер указали 38% компаний. Показательно, что в 2024 г. исследование Comindware фиксировало те же две лидирующие проблемы — разрозненность информационных систем и сложность внедрения — с долями по 37,5% каждая. «Барьеры не исчезают сами по себе — они требуют сис

Comindware встроила ИИ-ассистентов в платформу управления бизнес-процессами: ИИ анализирует закупки, распределяет заявки и помогает создавать приложения Компания Comindware показала работающих ИИ-ассистентов, встроенных в low-code платформу. Цифровые помощники уже умеют за минуты делать то, на что у сотрудников уходят часы: обогащать данные о клиентах,

Comindware и iRidi создают интеграционное решение для предиктивного управления зданиями Компания Comindware, разработчик low-code-платформы для управления корпоративной архитектурой, цифровизации бизнес-процессов и создания ИТ-приложений, и компания iRidi, российский производитель технолог

Университет Иннополис и Comindware запланировали разработку решений для автоматизации бизнес-процессов оматизации бизнеса договорились о создании и внедрении передовых практик в области корпоративной архитектуры. Документ подписали директор Университета Иннополис Искандер Бариев и управляющий директор Comindware Евгений Салихов. Об этом CNews сообщили представители Comindware. Документ определил ключевые направления сотрудничества в области цифровой трансформации, подготовки ИТ-кадров

«Софтлайн Решения» разработала для российской компании сервис проверки подрядчиков на базе low-code-платформы ти, обеспечила отечественную организацию сервисом анализа подрядчиков. Команда «Софтлайн Решений» разработала для заказчика модуль оценки рисков при работе с партнерами на базе low-code BPM-платформы Comindware Platform. В результате клиент проводит комплексные проверки подрядчиков, обеспечивает прозрачность взаимодействия с ними и минимизирует риски. Проект уникален тем, что на рынке нет к

Пилотный проект Comindware с цифровым двойником зданий признан властями Новгорода успешным и рекомендован к тиражированию Российской ИТ-компании Comindware удалось в пять раз ускорить устранение поломок в государственных зданиях с помощью цифрового двойника. Двухмесячные испытания в Великом Новгороде показали: время на формирование отче

Comindware и «Инфоплекс» заключили соглашение о сотрудничестве Компания Comindware, разработчик low-code платформы для управления бизнес-процессами, объявила о стратегическом партнерстве с ООО «Инфоплекс», системным интегратором с 15-летним опытом работы. Сотруднич

Comindware и Agizo объявили о стратегическом партнерстве для развития рынка low-code-решений в Белоруссии Компания Comindware, российский разработчик low-code-платформы для управления бизнес-процессами, и белорусская компания Agizo, эксперт в области цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, объявили о

Comindware и d-sfera объявили о стратегическом партнерстве Компания Comindware, разработчик BPM-платформы Comindware Platform, и d-sfera, российский интегратор отраслевых облачных платформ, объявили о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено

Comindware и АО «НППКТ» объявляют о стратегическом партнерстве для развития экосистемы отечественного ПО Компания Comindware, российский разработчик BPM-платформ, и АО «НППКТ», разработчик операционной системы «ОСнова», подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на расшире

Comindware и «Системный софт» помогут российским компаниям управлять бизнес-процессами без программирования расширение доступности современных инструментов автоматизации бизнес-процессов для российских предприятий, ищущих эффективные решения для цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители Comindware. «Российский бизнес сегодня активно ищет эффективные отечественные решения для автоматизации процессов. Наше партнерство с «Системным софтом» сделает современные low-code технологии

МГТУ ГА и Comindware заключили соглашение Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА) и компания Comindware, российский разработчик решений для управления бизнес-процессами, объявили о начале сотрудничества в сфере образования. В рамках партнерства Comindware предоставит университет

Comindware: 75% российских компаний не могут преодолеть барьеры цифровой трансформации неса компании столкнулись с серьезными препятствиями: 75% организаций не могут эффективно проводить цифровую трансформацию из-за технических и организационных сложностей. Согласно новому исследованию Comindware, главными барьерами стали разрозненность информационных систем (37,5% опрошенных) и высокая сложность внедрения цифровых решений (37,5%). Об этом CNews сообщили представители Comi

Comindware становится технологическим партнером БелГУТ – транспортного университета Белоруссии Согласно достигнутым договоренностям, Comindware предоставит БелГУТ бесплатный доступ к своей платформе для использования в образовательном процессе. Это позволит интегрировать современные технологии управления бизнес-процессами в

Comindware первой в России создала платформу для управления всеми бизнес-процессами в единой среде Компания Comindware объявляет о выпуске пятой версии своей флагманской платформы, которая впервые на рынке объединяет функционал корпоративной архитектуры с возможностями low-code разработки и управлени

Comindware: цифровизация управления недвижимостью в России тормозится из-за отсутствия законодательных стимулов оисходить медленно, что негативно скажется на качестве услуг для конечных потребителей. При этом конкретные механизмы государственной поддержки остаются неясными. Об этом CNews сообщили представители Comindware. По данным Росстата, маржинальность в сфере ЖКХ составляет всего 4-6%, что существенно ограничивает возможности для инвестиций в новые технологии. В таких условиях частные компании с

Low-code для закупок в промышленности. Кейс клиента Comindware на CNews Forum ак при помощи автоматизации удалось в 1,5 раза сократить время на подготовку к закупке, достичь 100% точности в документации и других преимуществ, расскажет NGCO New Gas Company совместно с экспертом Comindware на CNews Forum Кейсы 2024. Бесперебойное производство начинается с налаженного процесса закупок. Помимо своевременного приобретения сырья и оборудования в необходимом объеме отдел за

БрГТУ и Comindware объявляют о сотрудничестве в области образования и технологий управления бизнес-процессами Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» (БрГТУ) и компания Comindware, разработчик платформы для управления бизнес-процессами, объявляют о начале сотрудничества в области образования и внедрения современных технологий управления. БрГТУ стал вторым бело

Исследование Comindware: в России цена — ключевой фактор при выборе поставщика решений для цифровизации бизнеса Компания Comindware, разработчик low-code платформы для управления бизнес-процессами, продолжает анализировать результаты второго всероссийского исследования готовности бизнеса к цифровой трансформации.

Исследование: лишь 7,9% российских компаний используют ИИ для обработки данных Компания Comindware, разработчик low-code платформы для управления бизнес-процессами, приступила к предварительному анализу данных, полученных в рамках второго всероссийского исследования готовности биз

Comindware приняла приняла участие в проекте «ГосТеха» по разработке стандартов оптимизации бизнес-процессов государственных организаций на формирование единых стандартов реинжиниринга в госсекторе. Об этом CNews сообщили представители Comindware. Этот проект важен для оптимизации бизнес-процессов в государственном секторе при

Ростовский-на-Дону автодорожный колледж и Comindware объявляют о сотрудничестве ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж», авторизованный учебный центр «Базальт СПО», и компания Comindware, разработчик российской low code платформы для управления бизнес-процессами, объявляют о начале сотрудничества. В рамках партнерства Comindware предоставит колледжу бесплатные

«СберТех» и Comindware стали технологическими партнерами ИТ-компания Comindware и разработчик программного обеспечения «СберТех» заключили стратегическое партнерс

Анатолий Белайчук - Анатолий Белайчук, Comindware: Внедрение BPMS показывает бизнесу, что автоматизация лучше регламентации ние нескольких параллельно работающих команд может повысить количество автоматизируемых процессов до полусотни. В любом случае автоматизация будет небыстрой и займет несколько лет. Анатолий Белайчук, Comindware: Цифровая трансформация предполагает большие ставки, а значит — и большие риски В то же время бизнес развивать нужно здесь и сейчас. Обеспечивать его живучесть нужно с учетом происхо

Перезапуск СЭД как новый импульс развития Компании на перепутье Согласно отчету PEX 2024, адаптированному Comindware для российской аудитории, 50% компаний видят цифровую трансформацию как критически

NDBC и Comindware подписали соглашение о сотрудничестве Системный ИТ-интегратор NDBC (ООО «ЭнДиБиСи») и разработчик low-code платформы Comindware Business Application Platform (ООО «Колловэар») подписали соглашение о сотрудничес

Исследование Comindware и PEX: цифровую трансформацию бизнеса тормозят инвесторы и бюрократы овысить эффективность, удовлетворенность клиентов и прибыльность. Однако, по данным локализованного Comindware исследования PEX-2024 не все бизнесы готовы или способны пройти этот процесс. По д

Новое исследование показало, что бизнес ждет взрывной рост применения ИИ В рамках последнего исследования Comindware и PEX Network, было выявлено значительное проникновение искусственного интеллекта (ИИ) в различные аспекты операционной эффективности и цифровой трансформации бизнеса. Отчет за 2024

GMCS стала партнером Comindware GMCS (входит в ГК «Максима») и Comindware подписали соглашение о сотрудничестве. GMCS тем самым расширяет свой портфель российской low-code платформой класса BPM, предназначенной для построения корпоративных решений по автом

Comindware меняет рынок недвижимости с помощью цифровых двойников Компания Comindware, разработчик BPMS-решений, объявляет о внедрении нового функционала в свою цифровую платформу и решение для управления недвижимостью —- «Comindware мое здание». Разработчики с

Comindware и Digital Agency объявили о стратегическом партнерстве овых программных продуктов — система финансового планирования, программный комплекс Smart Office для коворкингов и бизнес-центров, сервис автоматического протоколирования совещаний. Со своей стороны, Comindware предлагает собственную платформу для создания цифровых решений и автоматизации бизнес-процессов. «Мы рады объявить о нашем партнерстве с Digital Agency, которое обладает значительным

Цифровая трансформация в сочетании с low-code платформой – кейс ОТЭКО и Comindware «легкие» ИТ-решения» выступят Ольга Пугачёва, директор департамента Бизнес-проектирование и управления эффективностью, «ОТЭКО» и Алексей Новожилов, старший специалист по работе с ключевыми клиентами Comindware. Эксперты Comindware на стенде будут ждать возможности пообщаться вживую, обсудить подробнее представленный кейс, ответить на вопросы о ваших проектах и показать продукты C

Comindware представил локализованную версию отчета PEX Network 2023: рост интереса к low-code решениям и приоритеты цифровизации бизнеса Компания Comindware из области разработки ПО для бизнес-процессного и workflow управления, завершила работу над локализацией в России исследования PEX Network «Трансформация бизнеса в условиях неопредел

Comindware вывела на рынок новое решение «Comindware СЭД» Comindware объявила о выводе на рынок систем электронного документооборота нового решения – «Comindware СЭД». Место привычных маршрутов согласования заняли модели бизнес-процессов. Новый подход к автоматизации электронного документооборота должен помочь компаниям шире взглянуть на сист

Максим Цыпляев - Максим Цыпляев, Comindware: Low-code-платформы 一 инструмент для бизнеса, но в России пока им пользуются разработчики здать low-code-платформу. Получается платформа для программиста, но не для бизнеса. Максим Цыпляев, Comindware: Наша платформа рассчитана на бизнес, а не на программистов CNews: После ухода зар

Comindware и «Сберкорус» упрощают электронный документооборот в России ительно ускоряет процесс работы с документами, а также минимизирует возможность ошибок. Создание новых условий для автоматизации электронного документооборота стало возможным благодаря сотрудничеству Comindware и «Сберкорус». Партнерство двух технологических лидеров на рынке России, позволит бизнесу воспользоваться новыми функциями и возможностями ЭДО «Сфера курьер» в части создания и отпра