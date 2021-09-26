Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Comindware
Колловэар
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Публикаций - 51, упоминаний - 99
Comindware упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 3
|Лапшин Алексей 13 5
|Трефилов Алексей 34 5
|Сандлер Аркадий 21 4
|Цыпляев Максим 30 4
|Копаев Геннадий 16 4
|Белайчук Анатолий 20 4
|Кузнецова Анна 12 4
|Потоцкий Игорь 7 3
|Холинов Андрей 18 3
|Коптелов Андрей 74 3
|Ермаков Антон 2 2
|Арефьев Дмитрий 3 2
|Воспенникова Ирина 3 2
|Андреев Владимир 66 2
|Еремин Кирилл 2 1
|Грылев Алексей 3 1
|Соколова Марина 3 1
|Бондаренко Алла 4 1
|Андреев Илья 2 1
|Анфиногентов Василий 8 1
|Бутыркин Вячеслав 12 1
|Турусов Сергей 1 1
|Ford Henry - Форд Генри 3 1
|Салтанов Артем 3 1
|Кулешов Артем 1 1
|Кушников Геннадий 1 1
|Пекин Александр 4 1
|Барыкин Сергей 9 1
|Лимонов Андрей 3 1
|Вагнер Юлия 9 1
|Голованов Леонид 5 1
|Быстров Алексей 4 1
|Сеткин Алексей 1 1
|Кудинов Алексей 3 1
|Нуреев Александр 2 1
|Вавилов Алексей 1 1
|Семчук Иван 11 1
|Невмержицкая Александра 3 1
|Смирнова Олеся 11 1
|Дёмкин Владимир 6 1
|CNews Analytics 1991 13
|Gartner 2197 1
|Fortune Global 500 162 1
|Markets&Markets Research 78 1
|Forrester Research 388 1
|Mordor Intelligence 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768605, в очереди разбора - 672289.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768605, в очереди разбора - 672289.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru