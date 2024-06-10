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Исследование Comindware: в России цена — ключевой фактор при выборе поставщика решений для цифровизации бизнеса

Компания Comindware, разработчик low-code платформы для управления бизнес-процессами, продолжает анализировать результаты второго всероссийского исследования готовности бизнеса к цифровой трансформации. Исследование проводилось при поддержке ассоциаций «Руссофт» и BPM-профессионалов, а также компании Artezio (ГК «Ланит»). Согласно полученным данным, цена является определяющим критерием для 100% российских компаний при выборе поставщика решений для цифровизации. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

«Тот факт, что цена является ключевым фактором для всех компаний, неудивителен, особенно в текущих экономических условиях, — сказал Игорь Простоквашин, руководитель исследовательской группы Comindware. — Однако важно понимать, что фокус только на стоимости без учета эффективности и результативности внедряемых решений может привести к неоптимальным инвестициям и снижению отдачи от цифровизации».

Исследование показывает, что компании используют различные методы для измерения результативности внедрения инструментов и подходов цифровизации. 28,9% опрошенных осуществляют мониторинг выполнения задач и процессов, 21,1% сравнивают показатели до и после внедрения цифровых технологий, столько же занимаются анализом данных и подготовкой отчетности по результатам. Использование KPI для отслеживания эффективности практикуют 13,2% организаций, а оценку удовлетворенности клиентов — 10,5%.

«Регулярное измерение и анализ результатов цифровизации — необходимое условие для успешной трансформации бизнеса, — сказал Игорь Простоквашин. — Связывая цену решения с его эффективностью, компании могут принимать более взвешенные решения о своих инвестициях в цифровизацию. Недорогой, но неэффективный инструмент в конечном итоге обойдется дороже, чем решение с более высокой ценой, но обеспечивающее значительный рост производительности и качества работы».

Эксперты подчеркивают, что при выборе поставщика решений для цифровизации важно учитывать не только цену, но и такие факторы, как функциональность, удобство использования, масштабируемость и возможности интеграции с другими системами.

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Цифровизация

При этом исследование также показало, что большинство организаций положительно оценивают удобство использования инструментов low-code. 36,8% респондентов отметили, что работать с такими платформами очень удобно, а 28,9% считают их достаточно удобными. Только 10,5% компаний выразили неудовлетворенность простотой использования low-code решений.

«Мы рады, что совместно с нашими партнерами — нам удалось провести столь масштабное и значимое исследование, — сказал Виталий Шпак, генеральный директор Comindware. – Полученные результаты помогут российскому бизнесу более эффективно подходить к выбору решений для цифровизации и достигать своих целей в области цифровой трансформации».

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