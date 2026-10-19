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Российско-китайский суперапп «Молния» стал доступен в RuStore

13 октября в Москве российская компания «Ред Софт» совместно с китайскими разработчиками из Passion Tech представили приложение «Молния» 1.0. Продукт объединяет мессенджер, каналы, публикации, короткие вертикальные видео и инструменты для аудио- и видеосвязи. До этого сервис проходил открытое альфа-тестирование.

Что умеет «Молния»

В «Молнии» доступны личные и групповые чаты со сквозным шифрованием, аудио- и видеозвонки, каналы, публикации и короткие вертикальные видео. Пользователи также могут создавать профили.

Разработчики позиционируют «Молнию» как единое цифровое пространство, в котором объединены несколько пользовательских сценариев: переписка, звонки, работа с каналами и потребление контента. За счет этого пользователю не требуется переключаться между отдельными сервисами для общения и просмотра публикаций.

«Мы создавали “Молнию” не просто как мессенджер, а как полноценную цифровую экосистему, основанную на общечеловеческих принципах. Объединение опыта российской команды и передовых практик китайских партнеров позволило создать сложный технологический продукт», — отметил Вячеслав Комлев, председатель совета директоров «Ред Софт».

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Российская компания «Ред Софт» совместно с китайскими разработчиками из Passion Tech представили приложение «Молния»

Выход в RuStore стал следующим этапом развития продукта после открытого альфа-тестирования. На предыдущем этапе команда дорабатывала функциональность сервиса и собирала обратную связь пользователей.

Почему приложение платное

«Молния» распространяется в RuStore на платной основе. Оплата в размере 750 рублей взимается один раз при скачивании приложения. Дополнительных встроенных платежей за использование сервиса нет.

По словам разработчиков, платная модель связана с тем, что пользователь сразу получает доступ к расширенному набору функций и увеличенным лимитам. Речь идет о количестве чатов, закрепленных сообщений, папках и других ограничениях, которые влияют на повседневную работу с приложением.

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Одним из источников для определения приоритетов развития остается обратная связь пользователей

«Молния» развивается как самостоятельный цифровой продукт и финансируется за счет собственных средств компании. Команда планирует дорабатывать функциональность сервиса, пользовательский интерфейс и другие элементы продукта.

Одним из источников для определения приоритетов развития остается обратная связь пользователей, которую разработчики собирали в том числе во время открытого альфа-тестирования

Российско-китайская разработка

«Молния» создается совместно российской и китайской командами. Со стороны Китая в проекте участвует Passion Tech — технологическая компания, выпускающая электронику и сетевое оборудование.

Ранее Passion Tech также объявляла о создании совместного российско-китайского ИТ-предприятия с «Ред Софт». Проект ориентирован на разработку аппаратных и программных решений для российского и китайского рынков.

Российская команда «Молнии» занимается разработкой с учетом особенностей локального рынка, инфраструктуры и требований законодательства. Совместная работа двух сторон должна обеспечить дальнейшее масштабирование платформы и развитие ее функциональности.

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«Мы рассматриваем "Молнию" как пространство, которое может соединять пользователей и новые цифровые сценарии взаимодействия между Россией и Китаем», — подчеркнул президент Passion Group Ю Синьюй.

Разработчики рассматривают «Молнию» как один из примеров технологического взаимодействия двух стран. По их словам, сочетание компетенций российской и китайской команд позволяет развивать продукт с расчетом как на российский, так и на международный рынок.

Что дальше

Следующим этапом станет расширение функциональности супераппа.

«Мы создаем “Молнию” как социальную и цифровую платформу для повседневной жизни. В ее основе лежат скорость, надежность и стабильная работа в разных условиях, а в планах — развитие полноценной экосистемы, внедрение элементов искусственного интеллекта и расширение возможностей платформы», — сообщил Михаил Толпышкин, гендиректор компания «Молния».

Также команда планирует запуск клиентских версий для iOS и настольных компьютеров. Точные сроки пока не называются. В проекте рассчитывают, что за первые полтора года аудитория «Молнии» вырастет до 15 млн пользователей.

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