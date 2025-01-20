Шпак Виталий
Шпак Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Трандин Сергей 91 2
|Чернов Даниил 79 1
|Смирнов Алексей 242 1
|Файн Александр 10 1
|Даниленко Антон 4 1
|Шаров Борис 73 1
|Смирнов Денис 24 1
|Рамендик Михаил 19 1
|Липатов Виталий 10 1
|Павличенко Сергей 2 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Паскаль Андрей 2 1
|Матвеев Константин 4 1
|Жижина Евгения 2 1
|Коровин Алексей 15 1
|Чепурин Антон 2 1
|Дронов Вадим 1 1
|Матусевич Сергей 3 1
|Простоквашин Игорь 18 1
|Яворский Константин 1 1
|Нерода Михаил 1 1
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