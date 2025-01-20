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Шпак Виталий



20.01.2025 Comindware и «Системный софт» помогут российским компаниям управлять бизнес-процессами без программирования 1
26.12.2024 МГТУ ГА и Comindware заключили соглашение 1
27.11.2024 Comindware становится технологическим партнером БелГУТ – транспортного университета Белоруссии 1
14.11.2024 Comindware первой в России создала платформу для управления всеми бизнес-процессами в единой среде 1
02.10.2024 PEX Network: 57% компаний внедряют ИИ в BPM-системы 1
23.09.2024 Эксперты PEX отмечают рост популярности low-code/no-code решений в 2024 году 1
17.09.2024 Исследование PEX Network: BPM-системы станут необходимостью для 65% компаний к 2030 году 1
23.07.2024 В России 38% компаний инвестируют миллионы в трансформацию бизнеса 1
11.06.2024 БрГТУ и Comindware объявляют о сотрудничестве в области образования и технологий управления бизнес-процессами 1
10.06.2024 Исследование Comindware: в России цена — ключевой фактор при выборе поставщика решений для цифровизации бизнеса 1
27.03.2024 Ростовский-на-Дону автодорожный колледж и Comindware объявляют о сотрудничестве 1
22.12.2023 NDBC и Comindware подписали соглашение о сотрудничестве 1
16.10.2023 GMCS стала партнером Comindware 1
07.04.2023 Comindware вывела на рынок новое решение «Comindware СЭД» 1
22.12.2022 Comindware и «Сберкорус» упрощают электронный документооборот в России 1
05.12.2022 Аналитика: в России рекордно вырос спрос на российское ПО 1
10.11.2022 Comindware расширяет совместимость своих решений с российскими ОС на ядре Linux и процессором «Эльбрус» 1
27.10.2022 Подтверждена совместимость платформы для управления бизнес-процессами Comindware и российской ОС «Альт сервер 10» 1
20.10.2022 Разработчики ПО для бизнеса переходят на «Ред ОС» 1
29.07.2021 «Системные технологии» внедрили Solar appScreener в процесс безопасной разработки ПО 1
12.02.2009 Aflex: продажи ПО Acronis, Parallels и ASPLinux в 2008 г. выросли на 35% 1
25.04.2008 Parallels планирует увеличить продажи в России в 10 раз за 3 года 1
06.12.2007 «Доктор Веб»: создано решение ИБ для корпоративных сетей 1
06.08.2007 F-Secure + Acronis: пакет ПО для защиты корпоративных сетей 1
14.09.2006 Aflex займется "бессетевой" дистрибуцией ПО 1
27.02.2006 Рынок СМБ - реальный шанс для Open Source в России 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Шпак Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Comindware - Колловэар 154 16
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 109 5
Acronis - Акронис 448 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 3
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 3
Базальт СПО - BaseALT 654 3
Microsoft Corporation 24623 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
8213 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 2
Ланит - Artezio - Артезио 81 2
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Apple Inc 12099 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 1
Red Hat 1305 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 1
Salesforce.com 427 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
F-Secure 211 1
Google LLC 11775 1
ST - Системные технологии 65 1
SmartSoftware 2 1
Ростелеком 9699 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Virtuozzo - Parallels Holding 66 1
Парадигма 151 1
Этерсофт - Etersoft 22 1
Цифра ГК 2426 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 1
Максима ГК - GMCS 359 1
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 17 1
NTT Data - Itelligence AG 41 1
Максима ГК 16 1
СТУ - Современные технологии управления ГК 18 1
McKinsey & Company Int 248 1
ИИ-Технологии 104 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 4
PEX Network - Process Excellence Network 12 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 16
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1889 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 759 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 2
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 116 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 239 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 373 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 10
Linux OS 9936 7
Microsoft Windows 15656 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 3
Parallels Desktop 90 2
Virtuozzo Containers 31 2
Microsoft Office 3734 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Microsoft Windows XP 2399 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Google Gmail 946 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Asterisk 77 1
Apache OpenOffice 472 1
Acronis True Image 94 1
Microsoft Office 2003 123 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
1С:Дистрибьюция 35 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 1
Ред Софт - Ред-Шлюз 16 1
Ред Софт - Ред платформа 28 1
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 40 1
Vtiger Systems 3 1
Comindware СЭД - Comindware ЭДО 2 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 46 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 1
Abbyy Timeline 5 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 119 1
Трандин Сергей 91 2
Чернов Даниил 79 1
Смирнов Алексей 242 1
Файн Александр 10 1
Даниленко Антон 4 1
Шаров Борис 73 1
Смирнов Денис 24 1
Рамендик Михаил 19 1
Липатов Виталий 10 1
Павличенко Сергей 2 1
Рустамов Рустам 412 1
Паскаль Андрей 2 1
Матвеев Константин 4 1
Жижина Евгения 2 1
Коровин Алексей 15 1
Чепурин Антон 2 1
Дронов Вадим 1 1
Матусевич Сергей 3 1
Простоквашин Игорь 18 1
Яворский Константин 1 1
Нерода Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 21
Беларусь - Белоруссия 5637 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Индия - Bharat 5431 1
Европа Восточная 3075 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1115 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Аренда 2416 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Образование в России 2190 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 812 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
БрГТУ - Брестский государственный технический университет 3 1
БНТУ - Белорусский национальный технический университет 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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