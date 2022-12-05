Аналитика: в России рекордно вырос спрос на российское ПО

Аналитики CNews опубликовали ежегодное исследование рынка российского программного обеспечения. Собранные в результате экспертного анализа данные свидетельствуют о рекордном росте спроса на разработки российских девелоперских компаний. Так, в 2021 г. только на рынке систем автоматизации бизнес-процессов (BPM-систем) инвестиции в автоматизацию выросли более чем на 30%. По итогам 2022 г. прирост может составить рекордные 42-45%.

Рейтинг крупнейших разработчиков BPMS-систем в России в очередной раз возглавила компания Comindware, которая является разработчиком и поставщиком комплексного решения Comindware Business Application Platform. Решение входит в Единый реестр российских программ. По данным аналитиков, с 2020 г. по 2021 г. выручка компании выросла на 24%, позволив компании по темпам роста выручки занять первое место среди других профильных компаний.

«Comindware уже пятый год подряд занимает первую строчку рейтинга CNews. Начиная с 2017 г. компания демонстрирует устойчивые темпы роста. Рейтинг показывает, что российские BPMS востребованы российским бизнесом, так как выручка по данному направлению в среднем увеличивается на 20% из года в год. Высокий спрос говорит, что российские компании доверяют данной технологии, видят в ней инструмент достижения бизнес-целей», — сказал директор Comindware Виталий Шпак.

Суммарный рост выручки крупных производителей российских BPM-систем и интеграторов составил 63% к выручке, которая была получена в 2020 г.

«В 2022 г. интерес к российскому ПО значительно выше, чем годом ранее. Поэтому можно прогнозировать существенное увеличение рынка программных инструментов автоматизации, который будет виден в итоговых отчетах за текущий год. Но резкий рост прогнозировать сложно, так как внедрение ПО — это достаточно сложный процесс, который для крупных заказчиков растягивается на длительный период. Поэтому влияние факторов повышающих спрос на российское ПО в 2022 г. мы ощутим в полной мере в 2023-2024 гг.», — отметил Виталий Шпак.

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Comindware — российская компания с историей более 10 лет, присутствует на глобальном рынке, разработчик Comindware Business Application Platform, low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 до 2021 гг. компания занимает первую строчку в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS от CNews Analytics.