На российском рынке уже в текущем году увеличился спрос на отечественные BPM-системы. Однако пока заказчики в основном изучают рынок, откладывая проекты миграции на более поздний срок. В ближайшие годы динамика рынка BPM-систем будет положительной — бизнес ждет масштабная трансформация для эффективной работы в новых условиях. Сначала на российские продукты перейдут те, кто использовал SaaS-сервисы, а уже после них — пользователи on-premise решений. Что касается новых проектов, то их заказчиками все чаще будут становиться малые и средние компании. В перспективе на место разрозненных BPM, CRM, СЭД и других систем придет единая платформа, способная реализовать все эти функции.

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