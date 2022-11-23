Рынок BPM 2022
На российском рынке уже в текущем году увеличился спрос на отечественные BPM-системы. Однако пока заказчики в основном изучают рынок, откладывая проекты миграции на более поздний срок. В ближайшие годы динамика рынка BPM-систем будет положительной — бизнес ждет масштабная трансформация для эффективной работы в новых условиях. Сначала на российские продукты перейдут те, кто использовал SaaS-сервисы, а уже после них — пользователи on-premise решений. Что касается новых проектов, то их заказчиками все чаще будут становиться малые и средние компании. В перспективе на место разрозненных BPM, CRM, СЭД и других систем придет единая платформа, способная реализовать все эти функции.
30.11.2022
Импортозамещение позволит российскому рынку BPM расти на уровне мирового
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В ближайшие годы мировой рынок BPM будет расти, по разным оценкам, на 9-12% в год. Российский имеет все шансы развиваться такими же темпами, по крайней мере в текущем и следующем году. Причина — рост спроса на отечественные системы управления бизнес-процессами. Первыми начнут миграцию пользователи облачных решений, за ними — владельцы платформ иностранных производителей.
В ближайшие годы мировой рынок BPM будет расти, по разным оценкам, на 9-12% в год. Российский имеет все шансы развиваться такими же темпами, по крайней мере в текущем и следующем году. Причина — рост спроса на отечественные системы управления бизнес-процессами. Первыми начнут миграцию пользователи облачных решений, за ними — владельцы платформ иностранных производителей.
Крупнейшие игроки российского рынка BPMS
|№ 2021
|Название компании
|Выручка от BPM-направления в 2021 г., ₽ тыс, с НДС
|Рост выручки 2021/2020, %
|1
|Сиссофт
|1 584 000
|—
|2
|Диджитал Дизайн
|1 111 200
|38,6%
|3
|Comindware
|1 037 938
|24,8%
|4
|Naumen
|1 018 283
|25,0%
|5
|БизнесАвтоматика
|960 000
|33,7%
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
Крупнейшие разработчики BPMS
|№ 2021
|Название компании
|Выручка от BPM-направления в 2021 г., ₽ тыс, с НДС
|Рост выручки 2021/2020, %
|1
|Comindware
|1 037 938
|24,8%
|2
|Naumen
|1 018 283
|25,0%
|3
|БизнесАвтоматика
|960 000
|33,7%
|4
|ФлексСофт
|614 592
|—
|5
|ДоксВижн
|483 800
|75,2%
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
Выручка поставщиков BPM-систем увеличилась более, чем на треть
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Совокупная выручка топ-10 участников рейтинга крупнейших поставщиков BPM-систем в 2021 г. увеличилась на 39,3%. Топ-10 вендоров заработали на 38,5% больше, чем годом ранее. А топ-5 интеграторов и разработчиков решений на заказ — на 63% больше, чем в 2020 г. Главные задачи ближайших лет — уход в облака, полная импортонезависимость, масштабируемость, упрощение интерфейса и развитие low-code инструментов. В перспективе появятся платформы, объединяющие BPM, CRM, СЭД и другие системы.
Совокупная выручка топ-10 участников рейтинга крупнейших поставщиков BPM-систем в 2021 г. увеличилась на 39,3%. Топ-10 вендоров заработали на 38,5% больше, чем годом ранее. А топ-5 интеграторов и разработчиков решений на заказ — на 63% больше, чем в 2020 г. Главные задачи ближайших лет — уход в облака, полная импортонезависимость, масштабируемость, упрощение интерфейса и развитие low-code инструментов. В перспективе появятся платформы, объединяющие BPM, CRM, СЭД и другие системы.
Алексей Трефилов, ELMA: Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании
Читать полностью Сегодня бизнес оказался в очень непростой ситуации: под влиянием огромного количества внутренних и внешних факторов требуется стремительное изменение процессов организации. При этом отечественный бизнес часто упирается в скорость изменения ИТ – автоматизация классическими инструментами занимает много времени, которого попросту сегодня нет. Массовый уход зарубежных вендоров и отказ уже внедренных технологий усугубляет и без того сложную ситуацию. О том, как решить эту проблему, CNews поговорил с Алексеем Трефиловым, директором компании ELMA.
Сегодня бизнес оказался в очень непростой ситуации: под влиянием огромного количества внутренних и внешних факторов требуется стремительное изменение процессов организации. При этом отечественный бизнес часто упирается в скорость изменения ИТ – автоматизация классическими инструментами занимает много времени, которого попросту сегодня нет. Массовый уход зарубежных вендоров и отказ уже внедренных технологий усугубляет и без того сложную ситуацию. О том, как решить эту проблему, CNews поговорил с Алексеем Трефиловым, директором компании ELMA.
Алексей Васильев, ИТ-директор «Трансфин-М» – о перспективных подходах цифровизации компании на основе Low-Code и BPMS платформ
Читать полностью Как происходила автоматизация бизнес процессов в компании, с какими сложностями столкнулась команда проекта и каков получился эффект от внедрения low-code решений рассказывает Алексей Васильев, ИТ-директор «Трансфин-М».
Как происходила автоматизация бизнес процессов в компании, с какими сложностями столкнулась команда проекта и каков получился эффект от внедрения low-code решений рассказывает Алексей Васильев, ИТ-директор «Трансфин-М».
Константин Истомин, Directum: Компании не готовы вкладываться в импортозамещение ради галочки
Читать полностью На рынке корпоративных систем происходят значительные перемены. На место ушедших вендоров приходят новые, миграция на отечественные решения порождает много вопросов. Обсудим перспективы и актуальные тренды сектора корпоративного ПО управления контентом и процессами с Константином Истоминым, исполнительным директором компании Directum.
На рынке корпоративных систем происходят значительные перемены. На место ушедших вендоров приходят новые, миграция на отечественные решения порождает много вопросов. Обсудим перспективы и актуальные тренды сектора корпоративного ПО управления контентом и процессами с Константином Истоминым, исполнительным директором компании Directum.
Как эволюционировал BPMS в мире и в России
Читать полностью Рынок BPMS сформировался в 1990-х годах. Уже не один десяток лет на этом рынке есть свои лидеры. Были разработаны основные концепции, стандарты и даже профессиональные требования к специалистам в области управления процессами. Всё это время BPM-системы постепенно эволюционировали, опираясь на сформировавшиеся концепции и структуры решений. За последние 5 лет на рынке BPMS произошли существенные изменения, которые — особенно в российских условиях — имеют достаточно выраженную специфику.
Рынок BPMS сформировался в 1990-х годах. Уже не один десяток лет на этом рынке есть свои лидеры. Были разработаны основные концепции, стандарты и даже профессиональные требования к специалистам в области управления процессами. Всё это время BPM-системы постепенно эволюционировали, опираясь на сформировавшиеся концепции и структуры решений. За последние 5 лет на рынке BPMS произошли существенные изменения, которые — особенно в российских условиях — имеют достаточно выраженную специфику.
Как автоматизировать бизнес-процессы в аутсорсинге? Опыт «Северсталь-ЦЕС»
Читать полностью «Северсталь-Центр Единого Сервиса» («Северсталь-ЦЕС») — сервисная компания, партнер крупного и среднего бизнеса, оказывающий услуги аутсорсинга и процессного консалтинга по разным направлениям. Несколько лет назад организация начала предоставлять свои услуги не только дочерним структурам «Северстали», но и сторонним клиентам, что привело к необходимости автоматизации процессов для работы с внешним рынком. Технологической основой проекта стала CRM-система Creatio от компании «Террасофт Россия». Знакомьтесь с деталями внедрения, в результате которого компания упорядочила и автоматизировала процессы продаж и взаимодействия с клиентами.
«Северсталь-Центр Единого Сервиса» («Северсталь-ЦЕС») — сервисная компания, партнер крупного и среднего бизнеса, оказывающий услуги аутсорсинга и процессного консалтинга по разным направлениям. Несколько лет назад организация начала предоставлять свои услуги не только дочерним структурам «Северстали», но и сторонним клиентам, что привело к необходимости автоматизации процессов для работы с внешним рынком. Технологической основой проекта стала CRM-система Creatio от компании «Террасофт Россия». Знакомьтесь с деталями внедрения, в результате которого компания упорядочила и автоматизировала процессы продаж и взаимодействия с клиентами.
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