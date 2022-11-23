Импортозамещение позволит российскому рынку BPM расти на уровне мирового

В ближайшие годы мировой рынок BPM будет расти, по разным оценкам, на 9-12% в год. Российский имеет все шансы развиваться такими же темпами, по крайней мере в текущем и следующем году. Причина — рост спроса на отечественные системы управления бизнес-процессами. Первыми начнут миграцию пользователи облачных решений, за ними — владельцы платформ иностранных производителей.

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Крупнейшие игроки российского рынка BPMS

№ 2021 Название компании Выручка от BPM-направления в 2021 г., ₽ тыс, с НДС Рост выручки 2021/2020, %
1 Сиссофт 1 584 000
2 Диджитал Дизайн 1 111 200 38,6%
3 Comindware 1 037 938 24,8%
4 Naumen 1 018 283 25,0%
5 БизнесАвтоматика 960 000 33,7%

Источник: CNews Analytics, 2022

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Крупнейшие разработчики BPMS

№ 2021 Название компании Выручка от BPM-направления в 2021 г., ₽ тыс, с НДС Рост выручки 2021/2020, %
1 Comindware 1 037 938 24,8%
2 Naumen 1 018 283 25,0%
3 БизнесАвтоматика 960 000 33,7%
4 ФлексСофт 614 592
5 ДоксВижн 483 800 75,2%

Источник: CNews Analytics, 2022

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Выручка поставщиков BPM-систем увеличилась более, чем на треть

Совокупная выручка топ-10 участников рейтинга крупнейших поставщиков BPM-систем в 2021 г. увеличилась на 39,3%. Топ-10 вендоров заработали на 38,5% больше, чем годом ранее. А топ-5 интеграторов и разработчиков решений на заказ — на 63% больше, чем в 2020 г. Главные задачи ближайших лет — уход в облака, полная импортонезависимость, масштабируемость, упрощение интерфейса и развитие low-code инструментов. В перспективе появятся платформы, объединяющие BPM, CRM, СЭД и другие системы.

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Алексей Трефилов
ELMA

Алексей Трефилов, ELMA: Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании

Сегодня бизнес оказался в очень непростой ситуации: под влиянием огромного количества внутренних и внешних факторов требуется стремительное изменение процессов организации. При этом отечественный бизнес часто упирается в скорость изменения ИТ – автоматизация классическими инструментами занимает много времени, которого попросту сегодня нет. Массовый уход зарубежных вендоров и отказ уже внедренных технологий усугубляет и без того сложную ситуацию. О том, как решить эту проблему, CNews поговорил с Алексеем Трефиловым, директором компании ELMA.

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Алексей Васильев
«Трансфин-М»

Алексей Васильев, ИТ-директор «Трансфин-М» – о перспективных подходах цифровизации компании на основе Low-Code и BPMS платформ

Как происходила автоматизация бизнес процессов в компании, с какими сложностями столкнулась команда проекта и каков получился эффект от внедрения low-code решений рассказывает Алексей Васильев, ИТ-директор «Трансфин-М».

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Константин Истомин
Directum

Константин Истомин, Directum: Компании не готовы вкладываться в импортозамещение ради галочки

На рынке корпоративных систем происходят значительные перемены. На место ушедших вендоров приходят новые, миграция на отечественные решения порождает много вопросов. Обсудим перспективы и актуальные тренды сектора корпоративного ПО управления контентом и процессами с Константином Истоминым, исполнительным директором компании Directum.

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Как эволюционировал BPMS в мире и в России

Рынок BPMS сформировался в 1990-х годах. Уже не один десяток лет на этом рынке есть свои лидеры. Были разработаны основные концепции, стандарты и даже профессиональные требования к специалистам в области управления процессами. Всё это время BPM-системы постепенно эволюционировали, опираясь на сформировавшиеся концепции и структуры решений. За последние 5 лет на рынке BPMS произошли существенные изменения, которые — особенно в российских условиях — имеют достаточно выраженную специфику.

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Как автоматизировать бизнес-процессы в аутсорсинге? Опыт «Северсталь-ЦЕС»

«Северсталь-Центр Единого Сервиса» («Северсталь-ЦЕС») — сервисная компания, партнер крупного и среднего бизнеса, оказывающий услуги аутсорсинга и процессного консалтинга по разным направлениям. Несколько лет назад организация начала предоставлять свои услуги не только дочерним структурам «Северстали», но и сторонним клиентам, что привело к необходимости автоматизации процессов для работы с внешним рынком. Технологической основой проекта стала CRM-система Creatio от компании «Террасофт Россия». Знакомьтесь с деталями внедрения, в результате которого компания упорядочила и автоматизировала процессы продаж и взаимодействия с клиентами.

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