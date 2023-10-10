Константин Истомин, Directum: Наше ключевое преимущество — экосистема готовых продуктов с возможностью адаптации под бизнес заказчика платформ Market.CNews: Константин Юрьевич, новые low-code платформы растут как грибы, скажите, как, по-вашему, нужно оценивать зрелось продуктов этого класса, их готовность для решения сложных задач? Константин Истомин: Российский ИТ-рынок переживает определенную турбулентность, уходят одни разработчики, другие появляются. Новички упирают на «современность», идеальный дизайн от известной ар

Константин Истомин, Directum: «Время классических BPM-систем прошло» Основной тренд — импортозамещение и выбор вендора на перспективу Market.CNews: Как прошел 2022 год на рынке BPM-систем? Какие актуальные вопросы стоят перед клиентами в 2023-м? Константин Истомин: Прошедший год не давал почивать на лаврах никому. Стремительное изменение инфоповестки и внешних условий требовало от ИТ-компаний гибкости и динамичности. Было важно четко с

Константин Истомин - Константин Истомин, Directum: Компании не готовы вкладываться в импортозамещение ради галочки стают не столько инфраструктурные задачи ИТ, сколько в целом необходимость адаптироваться» CNews: На что сейчас нужно обратить внимание бизнесу, чтобы сделать правильные шаги в развитии цифровизации? Константин Истомин: Внешние факторы заставляют заказчиков пересматривать политику относительно целого спектра программных продуктов. При этом ИТ-ландшафт на предприятиях может быть весьма своео

Константин Истомин, исполнительный директор Directum: «No-, low-, hard-code. Где остановиться?» ков. Low-code для настройки формочек и потока работ недостаточно. Нужно готовое комплексное решение, оно дает полноту цифровизации и синергетический эффект и в итоге ту выгоду, которая нужна бизнесу. Константин Истомин, исполнительный директор компании Directum: Важно, чтобы бизнес сам мог реализовать какие-то простые задачи. Для этого можно использовать low-code-платформы Кроме того, в кон