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Истомин Константин



10.10.2023 Константин Истомин, Directum: Наше ключевое преимущество — экосистема готовых продуктов с возможностью адаптации под бизнес заказчика

платформ Market.CNews: Константин Юрьевич, новые low-code платформы растут как грибы, скажите, как, по-вашему, нужно оценивать зрелось продуктов этого класса, их готовность для решения сложных задач? Константин Истомин: Российский ИТ-рынок переживает определенную турбулентность, уходят одни разработчики, другие появляются. Новички упирают на «современность», идеальный дизайн от известной ар
27.06.2023 Константин Истомин, Directum: «Время классических BPM-систем прошло»

Основной тренд — импортозамещение и выбор вендора на перспективу Market.CNews: Как прошел 2022 год на рынке BPM-систем? Какие актуальные вопросы стоят перед клиентами в 2023-м? Константин Истомин: Прошедший год не давал почивать на лаврах никому. Стремительное изменение инфоповестки и внешних условий требовало от ИТ-компаний гибкости и динамичности. Было важно четко с
24.11.2022 Константин Истомин -

Константин Истомин, Directum: Компании не готовы вкладываться в импортозамещение ради галочки

стают не столько инфраструктурные задачи ИТ, сколько в целом необходимость адаптироваться» CNews: На что сейчас нужно обратить внимание бизнесу, чтобы сделать правильные шаги в развитии цифровизации? Константин Истомин: Внешние факторы заставляют заказчиков пересматривать политику относительно целого спектра программных продуктов. При этом ИТ-ландшафт на предприятиях может быть весьма своео
06.10.2022 Константин Истомин, исполнительный директор Directum: «No-, low-, hard-code. Где остановиться?»

ков. Low-code для настройки формочек и потока работ недостаточно. Нужно готовое комплексное решение, оно дает полноту цифровизации и синергетический эффект и в итоге ту выгоду, которая нужна бизнесу. Константин Истомин, исполнительный директор компании Directum: Важно, чтобы бизнес сам мог реализовать какие-то простые задачи. Для этого можно использовать low-code-платформы Кроме того, в кон
07.09.2022 Константин Истомин, Directum: Топ-5 потребностей клиентов по управлению документами и процессами в 2022 году

том и бизнес-процессами. Этот подход позволяет фокусироваться на конкретных запросах компаний и проводить целостную цифровую трансформацию, избегая разграничений на классы ПО и избыточных интеграций. Константин Истомин, исполнительный директор Directum В результате анализа мы выбрали Топ-5 значимых потребностей и лидеров изменений. 1. Импортозамещение и масштабируемость Во время пандемии ко

Публикаций - 57, упоминаний - 61

Истомин Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1107 53
МегаФон 9105 29
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12984 28
InfoWatch - Инфовотч 1031 28
UseTech - Юзтех Интеграция 52 28
Gelarm - Геларм 37 28
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 253 14
Luxms 85 14
8356 6
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 5
Terrasoft - Террасофт 200 5
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 227 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1977 4
IBM - International Business Machines Corp 9459 4
SAP SE 5311 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 865 4
Oracle Corporation 6740 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 513 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 3
Dynatrace 56 3
OpenText 209 3
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4974 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 2
Naumen - Наумен 636 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 410 2
ФОРС - Центр разработки 641 2
Открытые технологии 703 2
Монолит-Инфо 123 2
Intel Corporation 12252 2
Telegram Group 2103 2
AMD - Advanced Micro Devices 4273 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1021 2
Перфоманс Эксперт - Performance Expert 7 2
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 2
Oracle Siebel Systems 508 2
Цифровые активы 129 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 34
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 29
Сургутнефтегаз - СНГ 269 29
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 28
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 28
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 28
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7464 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 15
Лента - Сеть розничной торговли 2112 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 15
Комус 96 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 239 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 14
МКБ - Московский кредитный банк 566 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 14
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 14
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 369 14
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 14
36,6 - аптечная сеть 90 14
Zenden Group - Дом одежды 65 13
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 13
МОСГАЗ 43 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 76 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 6
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 600 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 3
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 3
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 6 3
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 3
РЖД - Российские железные дороги 1929 2
Почта России ПАО 2137 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2843 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 511 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 2
Газпром нефть 629 2
Альфа-Капитал УК 105 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11872 31
Федеральное казначейство России 1794 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4266 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2951 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4867 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5032 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3174 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6018 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1103 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 416 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 674 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 5 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20073 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51782 44
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1250 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31333 33
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 948 29
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1341 28
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12699 27
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10447 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5370 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4814 21
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2210 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14231 19
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5531 19
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2366 19
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4462 16
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1274 15
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6937 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30184 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24497 14
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 635 14
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7567 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21532 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4079 12
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Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 210 13
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Linux OS 10124 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1299 8
Terrasoft Creatio 96 7
Directum СЭД - ECM-система 294 7
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 6
Microsoft Office 3780 5
Минцифры РФ - Госключ 151 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 727 4
Directum Ario 43 4
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 68 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1670 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2078 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 490 3
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 242 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 3
Directum Solo 52 3
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 245 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 251 3
Abbyy FlexiCapture 163 3
JavaScript - JS - язык программирования 1210 3
ELMA 365 Low-code BPM 116 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 400 3
Directum Projects 21 3
Apple iOS 7903 2
Новые облачные технологии - МойОфис 802 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 878 2
Oracle Java - язык программирования 3113 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 689 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 2
Apache OpenOffice 475 2
Directum Jazz 40 2
FlexSoft - FXL Платформа 56 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 937 2
Microsoft Office Excel 1211 2
КриптоПро CSP СКЗИ 215 2
Натрусов Артем 284 29
Шадаев Максут 1026 29
Меденцев Константин 98 28
Сотин Денис 205 28
Чернышев Андрей 69 28
Воронин Павел 140 28
Андрианов Павел 84 28
Галкин Николай 108 28
Фокин Валерий 47 28
Гимранов Ринат 122 28
Кирьянова Александра 138 28
Тараторин Александр 58 28
Шинкарев Александр 32 28
Ерошкин Павел 33 28
Микрюков Валерий 28 28
Амалицкая Маргарита 31 28
Козак Николай 164 14
Лагунов Андрей 43 14
Сыцко Дмитрий 25 14
Сирота Юрий 67 14
Дорофеев Дмитрий 31 14
Ульихин Павел 35 14
Алешкин Сергей 65 14
Мартынов Павел 26 14
Новоселов Иван 33 14
Копысов Виталий 63 14
Сафрыгин Егор 37 14
Дмитриев Андрей 38 14
Ефёров Алексей 44 14
Голощапова Ирина 25 14
Михалев Евгений 89 13
Бурилов Андрей 105 13
Албычев Александр 153 13
Сологуб Денис 69 13
Тютюнник Александр 41 13
Пчелин Юрий 38 13
Руднева Валентина 26 13
Шанина Ирина 27 13
Полянская Нина 24 13
Саратовский Николай 25 13
Россия - РФ - Российская федерация 146907 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17633 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14200 6
Европа 21861 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52380 4
Россия - УФО - Тюменская область 1178 4
Казахстан - Республика 5596 3
Беларусь - Белоруссия 5768 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 700 3
Азия - Азиатский регион 5582 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3120 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14252 1
Америка - Американский регион 2167 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4018 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2982 1
Европа Западная 1482 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 235 1
Китай - Тайвань 4014 1
Германия - Федеративная Республика 12745 1
Италия - Итальянская Республика 4369 1
Испания - Королевство 3727 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7599 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1918 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3166 1
Украина 7646 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 235 1
Индия - Bharat 5501 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 834 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2961 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 594 1
Аргентина - Аргентинская Республика 588 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 68 1
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Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 84 1
Земля - планета Солнечной системы 10431 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 769 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1392 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14719 44
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5850 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51901 30
Экономический эффект 1091 28
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 386 15
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350945, в очереди разбора - 760799.
Создано именных указателей - 172234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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