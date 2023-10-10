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Истомин Константин
|10.10.2023
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Константин Истомин, Directum: Наше ключевое преимущество — экосистема готовых продуктов с возможностью адаптации под бизнес заказчика
платформ Market.CNews: Константин Юрьевич, новые low-code платформы растут как грибы, скажите, как, по-вашему, нужно оценивать зрелось продуктов этого класса, их готовность для решения сложных задач? Константин Истомин: Российский ИТ-рынок переживает определенную турбулентность, уходят одни разработчики, другие появляются. Новички упирают на «современность», идеальный дизайн от известной ар
|27.06.2023
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Константин Истомин, Directum: «Время классических BPM-систем прошло»
Основной тренд — импортозамещение и выбор вендора на перспективу Market.CNews: Как прошел 2022 год на рынке BPM-систем? Какие актуальные вопросы стоят перед клиентами в 2023-м? Константин Истомин: Прошедший год не давал почивать на лаврах никому. Стремительное изменение инфоповестки и внешних условий требовало от ИТ-компаний гибкости и динамичности. Было важно четко с
|24.11.2022
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Константин Истомин -
Константин Истомин, Directum: Компании не готовы вкладываться в импортозамещение ради галочки
стают не столько инфраструктурные задачи ИТ, сколько в целом необходимость адаптироваться» CNews: На что сейчас нужно обратить внимание бизнесу, чтобы сделать правильные шаги в развитии цифровизации? Константин Истомин: Внешние факторы заставляют заказчиков пересматривать политику относительно целого спектра программных продуктов. При этом ИТ-ландшафт на предприятиях может быть весьма своео
|06.10.2022
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Константин Истомин, исполнительный директор Directum: «No-, low-, hard-code. Где остановиться?»
ков. Low-code для настройки формочек и потока работ недостаточно. Нужно готовое комплексное решение, оно дает полноту цифровизации и синергетический эффект и в итоге ту выгоду, которая нужна бизнесу. Константин Истомин, исполнительный директор компании Directum: Важно, чтобы бизнес сам мог реализовать какие-то простые задачи. Для этого можно использовать low-code-платформы Кроме того, в кон
|07.09.2022
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Константин Истомин, Directum: Топ-5 потребностей клиентов по управлению документами и процессами в 2022 году
том и бизнес-процессами. Этот подход позволяет фокусироваться на конкретных запросах компаний и проводить целостную цифровую трансформацию, избегая разграничений на классы ПО и избыточных интеграций. Константин Истомин, исполнительный директор Directum В результате анализа мы выбрали Топ-5 значимых потребностей и лидеров изменений. 1. Импортозамещение и масштабируемость Во время пандемии ко
Истомин Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 284 29
|Шадаев Максут 1026 29
|Меденцев Константин 98 28
|Сотин Денис 205 28
|Чернышев Андрей 69 28
|Воронин Павел 140 28
|Андрианов Павел 84 28
|Галкин Николай 108 28
|Фокин Валерий 47 28
|Гимранов Ринат 122 28
|Кирьянова Александра 138 28
|Тараторин Александр 58 28
|Шинкарев Александр 32 28
|Ерошкин Павел 33 28
|Микрюков Валерий 28 28
|Амалицкая Маргарита 31 28
|Козак Николай 164 14
|Лагунов Андрей 43 14
|Сыцко Дмитрий 25 14
|Сирота Юрий 67 14
|Дорофеев Дмитрий 31 14
|Ульихин Павел 35 14
|Алешкин Сергей 65 14
|Мартынов Павел 26 14
|Новоселов Иван 33 14
|Копысов Виталий 63 14
|Сафрыгин Егор 37 14
|Дмитриев Андрей 38 14
|Ефёров Алексей 44 14
|Голощапова Ирина 25 14
|Михалев Евгений 89 13
|Бурилов Андрей 105 13
|Албычев Александр 153 13
|Сологуб Денис 69 13
|Тютюнник Александр 41 13
|Пчелин Юрий 38 13
|Руднева Валентина 26 13
|Шанина Ирина 27 13
|Полянская Нина 24 13
|Саратовский Николай 25 13
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