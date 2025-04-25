Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173566
ИКТ 13507
Организации 10574
Ведомства 1453
Ассоциации 993
Технологии 3432
Системы 25422
Персоны 74487
География 2816
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

Мартынов Павел



25.04.2025 Опрос Arenadata: почти 90% компаний заинтересованы во внедрении ИИ 1
07.03.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
08.02.2023 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
17.01.2023 «Комус» перейдет на Arenadata DB в VK Cloud при помощи Sapiens solutions 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
01.06.2022 Меньше недели остается до «CNews Forum Кейсы 2022» с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
31.05.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 7 июня. Задайте вопрос 1
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
24.05.2022 Осталось две недели до CNews Forum Кейсы 2022 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
17.05.2022 Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
12.05.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. До мероприятия остался месяц. Идет регистрация 1
11.05.2022 Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
29.04.2022 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
22.04.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры 1
08.04.2022 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры состоится в июне. Открыта регистрация 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Мартынов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 261 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13080 25
Luxms 85 25
Delta Computers - Дельта Компьютерс 98 14
МегаФон 9177 14
Directum - Директум 1110 14
Gelarm - Геларм 37 14
InfoWatch - Инфовотч 1036 14
UseTech - Юзтех Интеграция 52 14
Diasoft - Диасофт 918 10
Программный продукт ГК 63 10
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
8410 2
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 6 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5007 1
Telegram Group 2153 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1030 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
Easy Report 8 1
Новые облачные технологии (НОТ) 455 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4093 1
МКСКОМ 6 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 361 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 413 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1328 1
Hoff Tech - Хофф Тех 41 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 128 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 55 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 27 1
Biocad - Биокад 82 1
SimbirSoft - СимбирСофт 81 1
MIND Software 22 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 82 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2055 1
БАРС Груп 550 1
Лента - Сеть розничной торговли 2129 25
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 25
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 25
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 180 25
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7523 25
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 25
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 25
ОМК - Объединенная металлургическая компания 208 25
Комус 99 25
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1100 24
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 375 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1059 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1673 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 24
МКБ - Московский кредитный банк 570 24
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 214 24
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 24
36,6 - аптечная сеть 90 24
Zenden Group - Дом одежды 65 23
МОСГАЗ 43 23
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 79 23
Сургутнефтегаз - СНГ 269 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 521 14
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 14
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 194 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 11
Почта России ПАО 2148 10
X5 Group - Перекрёсток 566 10
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 10
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 676 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 468 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 2
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 365 2
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 218 1
Федеральное казначейство России 1806 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11948 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5045 1
Роскачество - Российская система качества 37 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4843 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20350 25
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4478 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52225 25
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5603 25
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 646 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31576 25
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2230 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67364 24
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5404 24
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2408 24
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 952 24
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1283 15
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1381 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28641 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6793 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7617 11
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 527 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14525 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9597 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11651 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 558 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16057 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10534 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5254 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 550 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12219 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4101 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4081 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5255 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 353 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 403 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24635 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7352 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 147 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1220 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11360 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5440 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1284 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 438 1
Luxms BI 81 25
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 459 24
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 14
UseTech - UseBus 29 14
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 114 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1315 1
Python - высокоуровневый язык программирования 988 1
Microsoft Office 3800 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 62 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 19 1
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 17 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 179 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 51 1
Lex Borealis - Doczilla 16 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 30 1
Easy Report bot - Цифровой помощник 3 1
Synplity Platform 3 1
Banki.shop 2 1
Luxms Data Boring 4 1
Apache Superset 17 1
Воронин Павел 144 25
Тараторин Александр 58 25
Меденцев Константин 98 24
Натрусов Артем 285 24
Полянская Нина 24 24
Алешкин Сергей 65 24
Андрианов Павел 84 24
Дмитриев Андрей 39 24
Козак Николай 168 24
Сирота Юрий 67 24
Фокин Валерий 47 24
Дорофеев Дмитрий 31 24
Ульихин Павел 36 24
Новоселов Иван 34 24
Тютюнник Александр 41 24
Голощапова Ирина 25 24
Албычев Александр 156 23
Копысов Виталий 63 23
Михалев Евгений 90 23
Лагунов Андрей 43 23
Сафрыгин Егор 37 23
Пчелин Юрий 38 23
Руднева Валентина 26 23
Шанина Ирина 27 23
Сыцко Дмитрий 25 23
Ефёров Алексей 44 23
Саратовский Николай 25 23
Бурилов Андрей 106 22
Сологуб Денис 72 22
Шадаев Максут 1037 20
Гимранов Ринат 122 18
Сотин Денис 206 14
Чернышев Андрей 69 14
Истомин Константин 57 14
Микрюков Валерий 28 14
Галкин Николай 110 14
Кирьянова Александра 140 14
Шинкарев Александр 32 14
Ерошкин Павел 33 14
Амалицкая Маргарита 31 14
Россия - РФ - Российская федерация 147823 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 24
Европа 21885 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17729 4
Россия - УФО - Тюменская область 1190 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 839 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1510 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 84 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3130 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14222 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 582 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5881 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48929 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52234 25
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 397 15
Экономический эффект 1099 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24611 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2974 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10076 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5729 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3324 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16622 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4952 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5945 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13967 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11156 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2926 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 523 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11084 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3538 1
Философия - Philosophy 456 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1031 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7965 1
Айсберг - Eisberg 183 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8932 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2369 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 258 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 941 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5917 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1267 1
Металлы - Никель - Nickel 336 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1710 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1664 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1258 1
CNews Инновация года - награда 112 24
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 1
CNews FORUM Кейсы 232 25
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1132 25
CNews AWARDS - награда 524 14
CNews Баттл 64 10
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
Создано именных указателей - 173566.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Вторая жизнь: 7 способов использовать старый смартфон или планшет

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153