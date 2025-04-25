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Мартынов Павел
Мартынов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Воронин Павел 144 25
|Тараторин Александр 58 25
|Меденцев Константин 98 24
|Натрусов Артем 285 24
|Полянская Нина 24 24
|Алешкин Сергей 65 24
|Андрианов Павел 84 24
|Дмитриев Андрей 39 24
|Козак Николай 168 24
|Сирота Юрий 67 24
|Фокин Валерий 47 24
|Дорофеев Дмитрий 31 24
|Ульихин Павел 36 24
|Новоселов Иван 34 24
|Тютюнник Александр 41 24
|Голощапова Ирина 25 24
|Албычев Александр 156 23
|Копысов Виталий 63 23
|Михалев Евгений 90 23
|Лагунов Андрей 43 23
|Сафрыгин Егор 37 23
|Пчелин Юрий 38 23
|Руднева Валентина 26 23
|Шанина Ирина 27 23
|Сыцко Дмитрий 25 23
|Ефёров Алексей 44 23
|Саратовский Николай 25 23
|Бурилов Андрей 106 22
|Сологуб Денис 72 22
|Шадаев Максут 1037 20
|Гимранов Ринат 122 18
|Сотин Денис 206 14
|Чернышев Андрей 69 14
|Истомин Константин 57 14
|Микрюков Валерий 28 14
|Галкин Николай 110 14
|Кирьянова Александра 140 14
|Шинкарев Александр 32 14
|Ерошкин Павел 33 14
|Амалицкая Маргарита 31 14
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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