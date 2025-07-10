«Комус» внедряет Arenadata Catalog для систематизации исторических данных

Российская торговая компания «Комус», работающая в сегменте B2B-товаров, приступила к внедрению продукта Arenadata Catalog (ADC). Проект направлен на создание единого каталога данных компании, накопленных за долгие годы работы. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

В «Комусе» исторически сложилась распределенная система управления данными: три ключевые бизнес-дирекции — логистика, финансы и розничные корпоративные продажи (ДКРП) — использовали собственные аналитические решения. Это привело к накоплению десятков тысяч отчетов, витрин и таблиц, информация в которых дублировалась, устаревала или просто терялась.

«Сегодня никто в компании не может точно сказать, какие данные у нас есть, кто за них отвечает и зачем они хранятся. Накоплены тысячи отчетов и сотни витрин данных. Их актуальность, нужность и обоснованность не всегда понятны, и дальнейшая работа с аналитикой в компании требует более системного подхода», — отметил Павел Мартынов, руководитель службы развития аналитических решений компании «Комус».

После анализа рынка «Комус» выбрал решение Arenadata Catalog по трем причинам: интеграция с существующей ИТ-инфраструктурой – ранее компания уже использовала продукты Arenadata; вендор инвестирует в развитие продукта, в отличие от многих конкурентов, предлагающих «переупакованные» open source решения; Arenadata предлагает целостную дата-платформу, а не точечные замены зарубежного ПО.

На текущий момент реализуется первый этап проекта — инвентаризация данных, в рамках которой команда «Комуса» планирует создать единую карту всех отчетов, витрин и источников. Впереди — назначение ответственных за данные и алгоритмы их использования, а также внедрение механизмов Data Quality, которые позволят компании проводить оценку и улучшение качества информации.

Сейчас «Комус» доверяет не всем данным, которые хранятся в аналитических системах. Поэтому ставится цель — не просто каталогизировать информацию, а сделать ее прозрачной для более чем 200 аналитиков компании, которые ежедневно принимают решения на ее основе.

В будущем ритейлер планирует использовать инструменты искусственного интеллекта для автоматического контроля качества данных. Это важно в условиях дефицита экспертов на рынке.

«Рынок данных сейчас фрагментирован, и нам критически не хватает площадок для обмена опытом. Но мы видим, что группа Arenadata — один из немногих вендоров, который не просто «переупаковывает» старые технологии, а строит комплексные решения. Поэтому мы выбрали ее в партнеры для реализации этого сложного проекта», — сказал Павел Мартынов.

«Проект «Комуса» — это показатель зрелости российского рынка данных. Компании все больше переходят от накопления разрозненной информации к структурированной работе с данными и получению инсайтов. Качество данных — это не техническая задача, а основа для принятия решений бизнесом. И это особенно важно, когда компании нужна скорость цикла от выработки идей, проверки гипотез до продуктива, чтобы не просто реагировать на динамику рынка, а действовать проактивно и увеличивать финансовые показатели. Для Arenadata этот проект особенно важен — он подтверждает, что наш подход к платформенным решениям востребован. Мы создаем инструменты, которые помогают компаниям превращать «цифровой хаос» в структурированные дата-активы. Наши продукты сейчас востребованы во многих компаниях, где нужно упорядочить процессы работы с данными, вывести Data Governance на новый уровень», — сказал Михаил Першин, директор департамента Retail, FMCG и Telecom Arenadata.