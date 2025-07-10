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Першин Михаил
УПОМИНАНИЯ
|10.07.2025
|«Комус» внедряет Arenadata Catalog для систематизации исторических данных 1
|30.05.2014
|Accenture оптимизировала управление цепочкой поставок и запасами для «Леруа Мерлен» в России 1
Першин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Accenture plc 687 1
|Асратян Петр 36 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370909, в очереди разбора - 749221.
Создано именных указателей - 178304.
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