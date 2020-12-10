Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Асратян Петр


10.12.2020 Как мониторинг бизнес-процессов помогает крупному ритейлу избежать многомиллионных потерь 1
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
29.09.2017 Советы рекрутера: как стать ИТ директором 2
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
29.03.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
01.02.2016 Конференция CNews: Как ИТ-подразделению выжить в эпоху кризиса 1
20.01.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
26.11.2015 Российский ритейл: ИТ превращается в ключевой актив 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 1
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
27.04.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2015: как выйти из кризиса» 1
24.03.2015 Конференция CNews: «ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация» 1
12.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИТ-стратегия 2015» 1
04.12.2014 Конференция CNews: «ИТ-стратегия 2015» 1
15.09.2014 Leroy Merlin внедрила QlikView 1
06.06.2014 Консенсус бизнеса и CIO: на что способна ИТ-стратегия 1
30.05.2014 Accenture оптимизировала управление цепочкой поставок и запасами для «Леруа Мерлен» в России 1
18.04.2014 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2014» 1
21.11.2011 «Ситроникс ИТ» обеспечила управление бюджетированием в «Леруа Мерлен Восток» с помощью Oracle Hyperion Essbase 1
15.03.2011 Конференция CNews: «ИТ в торговле: инновации для роста» 1

Публикаций - 35, упоминаний - 36

Асратян Петр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Instabank - Инстабанк 12 9
Ланит ГК 1164 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 6
IBM 3575 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 6
Microsoft Corporation 11226 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Samsung Electronics 5749 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Panasonic 1181 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
Yandex - Яндекс 4106 2
Сервис Плюс 97 1
Cisco Systems 2069 1
Accenture - Аксенчер 533 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 453 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
ТелеСвязь 11 1
AppDynamics 30 1
Инфосистемы Джет 677 1
Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 20
ВТБ Банк Москвы 372 14
МДМ Банк 150 12
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 12
Пробизнесбанк АКБ 109 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 12
Газпромбанк - ГПБ 693 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 10
Башнефть ПАО АНК 90 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
РЖД - Российские железные дороги 1083 5
Открытие ФК 538 5
Yves Rocher - Ив Роше 29 5
АльфаСтрахование СГ 208 5
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 3
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 3
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 2
Кораблик 33 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 2
Траско - Trasko 27 2
Black Star 4 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 10 2
Полипластик 11 2
Адамас - Ювелирный завод 56 2
Wildberries 128 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 2
Меркури - Mercury 30 2
Mascotte 20 2
Столичные аптеки 11 2
РусславБанк - РСБ 147 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
ВТБ24 583 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Lamoda 83 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
AppDynamics Business iQ 4 1
Муравлев Александр 15 13
Кравченко Денис 24 12
Тищенко Юрий 14 12
Потёмкин Роман 20 12
Леоничев Алексей 14 12
Сафронов Юрий 61 12
Чекель Павел 15 12
Скородумов Олег 17 12
Базалей Наталья 14 12
Хрусталев Александр 31 12
Мухин Максим 18 12
Грибанов Юрий 24 11
Патрин Максим 31 11
Свердлов Михаил 29 11
Пшиченко Дмитрий 19 9
Калюжный Игорь 24 9
Шалимов Александр 9 8
Смирнов Александр 44 8
Атанесов Саргис 13 8
Клеев Владимир 9 8
Воробьев Артем 14 8
Разгуляев Валерий 18 7
Алябьев Андрей 27 7
Румянцева Ольга 45 7
Серебряков Виктор 42 6
Николаев Евгений 13 6
Игнатов Виктор 12 5
Спиридонов Александр 35 5
Сергеев Александр 21 5
Герасимов Александр 40 5
Староверов Денис 14 5
Хохлов Игорь 21 5
Четвернин Алексей 651 5
Урьяс Вадим 76 5
Козлов Александр 54 5
Широких Алексей 70 5
Бетсис Павел 84 4
Водяницкий Александр 5 3
Гальперин Александр 4 3
Юдин Александр 6 3
Россия - Российская федерация - РФ 57828 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 7
Казахстан - Республика 2661 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 7
Россия - Ростовская область 869 6
Восточная Европа 1698 3
Россия - Липецкая область 294 2
Европа 3798 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 30
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 5
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
CNews Analytics 1992 2
IDC - International Data Corporation 2738 1
Gartner 2200 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 13
CNews AWARDS 292 12
CNews APPWards 36 12
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770888, в очереди разбора - 674571.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще