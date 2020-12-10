Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Асратян Петр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 36
Асратян Петр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
|ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
|Муравлев Александр 15 13
|Кравченко Денис 24 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Потёмкин Роман 20 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Сафронов Юрий 61 12
|Чекель Павел 15 12
|Скородумов Олег 17 12
|Базалей Наталья 14 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Мухин Максим 18 12
|Грибанов Юрий 24 11
|Патрин Максим 31 11
|Свердлов Михаил 29 11
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Калюжный Игорь 24 9
|Шалимов Александр 9 8
|Смирнов Александр 44 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Клеев Владимир 9 8
|Воробьев Артем 14 8
|Разгуляев Валерий 18 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Серебряков Виктор 42 6
|Николаев Евгений 13 6
|Игнатов Виктор 12 5
|Спиридонов Александр 35 5
|Сергеев Александр 21 5
|Герасимов Александр 40 5
|Староверов Денис 14 5
|Хохлов Игорь 21 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Урьяс Вадим 76 5
|Козлов Александр 54 5
|Широких Алексей 70 5
|Бетсис Павел 84 4
|Водяницкий Александр 5 3
|Гальперин Александр 4 3
|Юдин Александр 6 3
|CNews Analytics 1992 2
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|Gartner 2200 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770888, в очереди разбора - 674571.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770888, в очереди разбора - 674571.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru